Le défi du leadership politique, a observé Henry Kissinger, est que toutes les décisions faciles ont été prises par quelqu’un d’autre, ne laissant que les choix les plus difficiles et les plus douloureux à ceux qui sont au sommet. Les questions les plus difficiles de toutes, a-t-il écrit, sont celles « dont la nécessité ne peut être prouvée lorsque les décisions sont prises » et, par conséquent, ne peuvent être jugées qu’une fois qu’elles ont été prises — à quel point il est trop tard pour changer de cap.

Keir Starmer est actuellement confronté à deux tests de caractère de type kissingerien : l’austérité à domicile et la tempête Trump à l’étranger, qui émergent rapidement comme des questions jumelles pour lesquelles le Premier ministre et son gouvernement pourraient — en fin de compte — être jugés.

Par instinct, Starmer est un homme politique prudent et modéré qui cherche à éviter des décisions radicales qui pourraient lier lui et son gouvernement dans des positions inconfortables. Il pèse chaque décision sur ce qu’il considère comme ses mérites, sans être lié par un cadre idéologique plus grand ou un grand récit. Les contours durs du message politique du gouvernement sont laissés à Morgan McSweeney pour aider à les construire.

Cette approche intrinsèquement conservatrice est la plus évidente en matière de politique étrangère, où Starmer fait tout ce qu’il peut pour protéger autant que possible le statu quo transatlantique des conséquences de Donald Trump. Chaque mouvement que Starmer a fait depuis le retour de Trump à la Maison Blanche peut être vu sous cet angle : louant le leadership du président américain, le remerciant pour « avoir créé une opportunité de paix », et ne pas riposter contre les tarifs douaniers sur l’acier imposés au Royaume-Uni.

Tel un sous-marin, Starmer espère faire surface discrètement avec les intérêts de la Grande-Bretagne protégés, un accord commercial atteint qui supprime les tarifs et une garantie de sécurité américaine toujours en place — peut-être même prolongée — soutenant « l’armée des volontaires » qu’il essaie de rassembler avec Emmanuel Macron en concert avec l’Ukraine. Qui sait, cela pourrait fonctionner.

Starmer reçoit certainement des conseils de ceux qui lui sont les plus proches que la meilleure stratégie disponible en ce moment est de rester calme et de ne pas faire de déclarations hâtives sur l’avenir. Quels que soient les mouvements « audacieux » qu’il a faits — augmenter les dépenses de défense en réduisant l’aide internationale et en offrant des troupes britanniques comme casques bleus — ils visent, en fin de compte, à protéger les éléments essentiels du statu quo géopolitique actuel.

« L’élan du Premier ministre vers un conservatisme toujours plus marqué laisse alors son parti remettre en question son propre but. »

À domicile, une histoire similaire se déroule. Jusqu’à présent, Starmer a montré une volonté notable de prendre des décisions que le précédent gouvernement conservateur voulait mais ne pouvait pas : fermer le NHS England, réformer les lois sur l’urbanisme, établir des objectifs de construction de logements hautement politisés et, maintenant, réduire les prestations. Au cours des dernières semaines — et pour la première fois depuis qu’il est devenu Premier ministre — il y a même eu un sentiment timide que le gouvernement trouve enfin ses repères, bien qu’il ait de nouveau commencé à vaciller face à la révolte contre les coupes proposées dans les prestations.

Cependant, même les partisans les plus vocaux de Starmer admettraient que la somme des décisions du Premier ministre ne s’additionne pas à une vision radicale d’une Grande-Bretagne alternative, juste une qui ressemble de manière frappante à celle qui existe aujourd’hui — seulement une qui fonctionne. Et peut-être que c’est tout ce qui est réalistement disponible pour nous. En jetant un regard critique sur notre histoire d’après-guerre, il est tentant de conclure qu’aucun Premier ministre n’a fondamentalement modifié la position économique de la Grande-Bretagne dans le monde. Même Margaret Thatcher, la plus radicale, n’a réussi qu’à réduire les dépenses publiques de quelques points de pourcentage du PIB.

À bien des égards, alors, il y a quelque chose à dire pour la prudence de Starmer. « Puisque les affaires du monde sont soumises au hasard et à mille et un accidents différents, il existe de nombreuses façons dont le passage du temps peut apporter une aide inattendue à ceux qui persévèrent », a conseillé l’homme d’État italien du XVIe siècle Francesco Guicciardini. Prenez votre temps, en d’autres termes, ne vous précipitez pas dans des décisions que vous n’avez pas à prendre. « À moins d’être contraint par la nécessité, ne vous restreignez pas. »

Au cours du dernier quart de siècle, nous avons vu les carrières de nombreux grands hommes (et femmes) laissées en ruines par les décisions « audacieuses » qu’ils ont prises lors de moments de crise, croyant qu’elles ouvriraient la voie à un avenir meilleur — mais qui ont plutôt contribué à créer un monde totalement en désaccord avec celui qu’ils souhaitaient. En 1999, Tony Blair a utilisé la loi sur le Parlement pour forcer les élections parlementaires européennes de cette année-là à se tenir sous représentation proportionnelle, donnant à un jeune fougueux nommé Nigel Farage la plus importante opportunité de sa carrière. Sans une autre des décisions plus radicales de Blair — sa décision de ne pas imposer de contrôles transitoires sur les droits des Européens de l’Est de venir travailler en Grande-Bretagne en 2004 — Farage lui-même a déclaré que le Brexit ne se serait pas produit. Le paradoxe de Blair, alors, est que la Grande-Bretagne libérale qu’il voulait construire aurait été mieux servie s’il avait été plus conservateur au gouvernement.

De même, la décision d’Angela Merkel de fermer les centrales nucléaires d’Allemagne après l’accident de Fukushima en 2011, et d’ouvrir les frontières du pays à ceux qui fuyaient la guerre civile syrienne en 2015, étaient toutes deux des décisions « audacieuses » qui sont revenues hanter son parti. La décision de modifier la constitution allemande pour imposer un nouveau « frein à la dette » à la suite de la crise financière mondiale est un autre mouvement qui aurait pu correspondre à l’air du temps à l’époque, mais qui a restreint la capacité du pays à s’adapter des années plus tard.

Le problème pour Starmer aujourd’hui est que protéger le statu quo à l’intérieur et à l’extérieur nécessite des décisions de plus en plus radicales qui perturbent politiquement. Prenez l’ampleur des coupes proposées dans le bien-être, dont les détails seront présentés aujourd’hui. Cela représente des milliards de livres par an, ce qui, en termes pratiques, signifie retirer des milliers de livres à des millions de personnes. Jusqu’à ce week-end, le poids de cela serait supporté par ceux qui reçoivent des prestations d’invalidité et qui verraient leur soutien gelé — une réduction en termes réels. À aucun moment durant les années d’austérité, George Osborne n’a jamais pris une telle décision. De même, pour protéger les engagements du parti de ne pas augmenter les impôts et de maintenir ses propres « règles fiscales » auto-imposées, les dépenses gouvernementales dans les départements en dehors de la santé, de l’éducation et de la défense devraient être réduites à un point tel qu’Osborne lui-même a conclu que c’était politiquement irréalisable.

La poussée du Premier ministre vers un conservatisme toujours plus marqué laisse donc son parti remettre en question son propre but. Et c’est ici que le danger de la prudence de Starmer commence à se révéler. Comme l’a observé Kissinger, le défi central du leadership n’est pas simplement de prendre des décisions avant que toutes les informations soient disponibles — mais de les prendre avant le moment où elles ne sont plus efficaces.

En attendant des mois avant de décider quel type de Brexit elle favorisait, Theresa May a gaspillé l’opportunité de définir l’agenda à Bruxelles — quelque chose qui a contribué à détruire son mandat. Au moment où elle a atterri sur son « Plan Chequers », il était trop tard — l’UE avait fixé ses lignes rouges et rejeté sa proposition sans appel. De même, Gordon Brown a eu l’opportunité de convoquer des élections générales anticipées, ce qui aurait pu sécuriser son mandat pendant cinq ans et détruire David Cameron, son adversaire le plus redoutable. Il a hésité, a perdu sa chance, et le reste appartient à l’histoire. Tel est le sort des dirigeants politiques. Cameron lui-même a cherché à agir rapidement pour éviter une future crise britannique sur l’Europe en convoquant un référendum pour régler la question pour une génération. Bien qu’il ait accepté — en termes kissingeriens — que la décision n’était pas strictement nécessaire, il croyait pouvoir mieux contrôler le cours des événements en les gérant lui-même. Il avait tort.

Le paradoxe du leadership est que tout comme Guicciardini conseillait aux dirigeants de prendre leur temps, il dit aussi que l’opportunité ne frappe souvent qu’une seule fois à leur porte. « Dans de nombreux cas, vous devez décider d’agir rapidement », a-t-il écrit. « Heureux ceux à qui la même opportunité revient plus d’une fois. Car même un homme sage peut la manquer ou l’utiliser mal la première fois. Mais ne pas la reconnaître ou l’utiliser la deuxième fois est vraiment très imprudent. »

À la fois à l’intérieur et à l’extérieur, le défi auquel fait face Starmer appelle à la prudence et au radicalisme. Tel est l’exposition de la Grande-Bretagne à l’étranger, et si serrées sont les contraintes de notre position fiscale à l’intérieur, il ne peut pas se permettre de faire une erreur : il pourrait attirer la colère de Trump ou effrayer les marchés obligataires. Pourtant, tel est le degré de tourmente, il a aussi l’opportunité de pousser pour quelque chose de nouveau. Il lui faudrait cependant avoir la vision de quelque chose de différent, quelque chose qui vaille le travail — et le risque — qu’il faudrait pour y parvenir. Voici, en un mot, la compétence qui sépare les véritables figures de l’histoire du reste — non pas leur capacité à contrôler les événements, mais la chance de les exploiter à leurs propres fins — et celles de leur pays.

Le radicalisme incessant et chaotique de Trump aujourd’hui offre ce que l’analyste géopolitique américain Ryan Evans a qualifié de « Trumportunities » ; par accident ou par conception, le président américain offre même à ceux qu’il méprise le plus la chance d’un changement significatif. Pour ceux en Europe qui se sont longtemps plaints de l’excès impérial américain, Trump présente l’opportunité de se libérer enfin. Pour Starmer et Kemi Badenoch, il y a une opportunité évidente de se définir politiquement contre Trump d’une manière qui causera des problèmes particuliers à Farage. Pour la Grande-Bretagne, en attendant, il y a l’opportunité de se forger un nouveau rôle dans le monde pour remplacer celui qui, après tout, ne lui a pas particulièrement bien servi au cours des 25 dernières années. Être le complice impérial volontaire de l’Amérique a conduit la Grande-Bretagne non seulement en Afghanistan et en Irak, mais en Libye et maintenant — potentiellement — en Ukraine. Mais personne dans la politique britannique en ce moment ne semble avoir la moindre idée de ce que ce rôle pourrait être. Ni qui pourrait l’occuper.

La dure vérité pour la Grande-Bretagne, donc, est qu’elle n’a pas réussi à déterminer comment remplacer ce règlement politique et économique qui s’est installé au milieu des années 90 et a ensuite été détruit par la grande crise financière de 2008. Au cours du quart de siècle qui a suivi, le pays s’est détérioré, devenant de plus en plus pauvre et plus exposé sur la scène mondiale. La Grande-Bretagne aspire à quelque chose de nouveau. Alors qu’un moment de changement se présente, Starmer doit être prudent. Mais pas au point de manquer sa chance.