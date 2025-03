« Je travaille sans relâche pour mettre fin au conflit sauvage en Ukraine. Des millions d’Ukrainiens et de Russes ont été tués ou blessés inutilement dans ce conflit horrible et brutal sans fin en vue. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour soutenir la défense de l’Ukraine sans aucune sécurité, sans rien. »

Lors d’un discours prononcé mardi soir devant le Congrès, notable pour sa durée de 90 minutes et ses exclamations soutenues (entrecoupées de piques mesquines et de menaces voilées), Donald Trump a finalement abordé le sujet qui a dominé la politique mondiale depuis son éclat dans le Bureau ovale vendredi : la guerre en Ukraine. « 2 000 personnes sont tuées chaque semaine — plus que cela. Ce sont des jeunes Russes, ce sont des jeunes Ukrainiens. Ce ne sont pas des Américains, mais je veux que cela s’arrête », a-t-il déclaré.

Plus j’observe la politique internationale, plus je reviens à l’observation (typiquement sèche) de l’ancien homme d’État israélien Abba Eban, selon laquelle « les dirigeants politiques ne signifient pas toujours le contraire de ce qu’ils disent ». Trump a toujours été clair sur qui il est et ce qu’il veut (l’une de ses rares qualités est qu’il ne prétend jamais être ce qu’il n’est pas). Et il n’a jamais aimé l’Ukraine, et il n’a jamais cru en sa guerre de défense contre la Russie.

Le discours de Trump est intervenu à peine 24 heures après l’annonce qu’il suspendait l’aide à l’Ukraine. En conséquence, des dizaines de milliards de dollars d’assistance militaire, y compris la fourniture non seulement d’une aide future mais aussi d’armes et de technologies associées déjà prévues (mais pas encore livrées) à Kyiv, ont été gelés. Faire cela à un allié attaqué par un voisin meurtrier est létal et moralement traître. L’Ukraine est maintenant dangereusement exposée.

Une cessation de l’aide va être difficile pour l’Ukraine. Des sources là-bas me disent que l’armée pourrait continuer à se battre pendant quelques mois, plus longtemps si les Européens s’engagent vraiment. Mais leur message était clair : ils ont besoin des Américains. Je crains qu’ils aient raison. Il est difficile de passer du temps sur le front sans croiser des soldats utilisant du matériel américain, tandis que presque toutes les communications numériques passent par le service Internet Starlink d’Elon Musk. Pour l’instant, cependant, tout est arrêté, sauf bien sûr les attaques russes.

Ça ne dérange pas Trump. De toute façon, les États-Unis ont fait des choses similaires dans le passé. Dans les années 70 et 80, Washington a parfois suspendu l’aide à l’Égypte lorsque ses politiques allaient à l’encontre des intérêts américains, notamment lorsque Le Caire a commencé à se rapprocher de l’Union soviétique. Le Congrès a également souvent tenté de limiter l’aide de l’administration Reagan au Nicaragua et au Salvador en raison de leur corruption et de leurs gouvernements autoritaires. L’aide a toujours été utilisée comme un moyen de chastiser les régimes qui les irritaient.

Mais frapper un allié américain de longue date en guerre avec l’un des ennemis traditionnels de Washington ? Le seul précédent pour cela est… Donald Trump — en 2019. Cette année-là, il a suspendu l’aide à l’Ukraine pour diverses raisons supposées et différentes, principalement, a-t-il dit, en raison de la corruption ukrainienne. Beaucoup soupçonnent cependant qu’il l’a fait à cause du refus de l’Ukraine de lancer des enquêtes sur Joe Biden et son fils Hunter Biden, car Trump voulait affaiblir son rival probable lors de l’élection présidentielle de 2020.

Alors pourquoi ce coup de force cette fois-ci ? Il semble qu’en fin de compte, la division sur l’Ukraine entre les Européens et les États-Unis soit celle au cœur de tant de divorces — des différences irréconciliables. Dans ce cas, ce sont des ennemis irréconciliables. Pour les Européens et la Grande-Bretagne, Poutine menace leur continent. La menace est à leur porte, ce qui la rend non seulement proche mais inévitable. Pour les Américains, cependant, la géographie intervient. Trump le sait. Comme il l’a dit : « Nous avons un océan qui nous sépare, et eux non. » C’est la Chine qui représente une menace plus sérieuse et multi-facettes pour Washington, allant de la concurrence militaire conventionnelle à la criminalité, au contre-espionnage et à la cybersécurité. Plus que cela, la Chine est la seule nation qui soit grande, riche et puissante pour défier concevablement Washington pour la domination mondiale. La Russie est trop pauvre et dysfonctionnelle.

Depuis cette position de relative sécurité, il n’est pas surprenant que Washington ressente une telle insatisfaction envers les Européens qui, à son avis, ne font tout simplement pas assez pour se protéger. Pour l’Amérique, l’Europe semble imprudemment blasée. Comme Trump l’a déclaré hier soir : « L’Europe a malheureusement dépensé plus d’argent à acheter du pétrole et du gaz russes qu’elle n’en a dépensé pour défendre l’Ukraine, de loin. Pensez-y. Ils ont dépensé plus à acheter du pétrole et du gaz russes qu’ils ne l’ont fait pour défendre. » En fait, cette vision américaine précède de longtemps Trump (même si elle n’était pas ressentie avec une telle force). Biden l’a mentionnée plusieurs fois, et même Obama s’est plaint que « l’Europe a parfois été complaisante à propos de sa propre défense ». Ils ont raison. En Europe, nous avons vécu de la largesse américaine pendant 80 ans. Nous aimons les États-providence et donc nous avons externalisé notre sécurité à Washington pour les financer. Que cela nous plaise ou non, à certains égards, le véritable père du NHS n’est pas Nye Bevan mais Harry Truman.

Ce genre de parasitisme allait toujours irriter un président dont la vision de la géopolitique est fondamentalement mercantile. Pour Trump, tout est transactionnel. « Si nous devons protéger tout le monde, qu’est-ce que nous en tirons ? » est l’attitude. Comme l’a dit le Président, il veut offrir « la plus grande économie de l’histoire ». Derrière la vantardise vague et typique se cache une note de peur. Le déficit américain, qui s’élève à environ 1,2 trillion de dollars, a concentré les esprits. Comme l’a observé l’historien Niall Ferguson, lorsque les superpuissances dépensent plus pour le remboursement de la dette que pour la défense, elles cessent bientôt d’être des superpuissances. Washington a fait cela pour la première fois l’année dernière. La tendance doit être arrêtée. Le déficit doit diminuer, sinon les États-Unis pourraient s’effondrer avec lui.

« Pour Trump, tout est transactionnel. »

Pas étonnant, alors, que le désir de générer des revenus soit en tête de l’agenda de Trump ; les ressources, qu’elles soient en Ukraine ou au Groenland, sont considérées comme un moyen fructueux pour y parvenir. Ses chères et mal comprises taxes douanières le sont aussi, qui « ne concernent pas seulement la protection des emplois américains. Elles concernent la protection de l’âme de notre pays. Les tarifs visent à rendre l’Amérique riche à nouveau et à rendre l’Amérique grande à nouveau. » Le marché boursier pourrait encore avoir d’autres idées.

Mais pour tous ces hommes d’État qui ne voient pas l’Ukraine comme un problème de sécurité, et qui sont conscients de l’ampleur de l’influence de Washington, Kyiv n’offre de la valeur que comme une vache à lait qui peut être exploitée, surtout par un homme qui a passé sa vie à exploiter tout le monde qu’il peut. Et ne vous y trompez pas, il a l’intention d’exploiter l’Ukraine. Et il semble que son plan fonctionne. Zelensky a été contraint de se racheter. Dans une lettre que Trump a lue hier soir, il a dit : « L’Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour rapprocher une paix durable…. En ce qui concerne l’accord sur les minéraux et la sécurité, l’Ukraine est prête à le signer à tout moment. » C’est l’accord qui devait être signé jusqu’à ce que la réunion entre Zelensky, Trump et JD Vance dégénère en acrimonie avec des accusations mutuelles.

La menace de faire face à Poutine seul a également poussé l’Europe à agir. Non seulement Starmer a promis que les alliés occidentaux de l’Ukraine continueraient à fournir une aide militaire pour garantir une paix durable et protéger la souveraineté du pays. Le Premier ministre a également déclaré la volonté du Royaume-Uni « de mettre des bottes sur le terrain et des avions dans les airs », invoquant une possible « coalition des volontaires » pour la défense de l’Ukraine.

Enfin, l’Europe commençait à se ressaisir — au moins sur le plan rhétorique — ce qui, vous penseriez, serait de la musique aux oreilles de la Maison Blanche. Mais ensuite, Vance a pris la parole pour dire au monde que « Si vous voulez vraiment vous assurer que Vladimir Poutine n’envahit pas à nouveau l’Ukraine, la meilleure garantie de sécurité est de donner aux Américains un avantage économique dans l’avenir de l’Ukraine. »

« C’est une bien meilleure garantie de sécurité que 20 000 troupes d’un pays aléatoire qui n’a pas combattu de guerre depuis 30 ou 40 ans, » a-t-il dit.

À part l’absurdité de cette déclaration, oubliant peut-être que le Royaume-Uni a envoyé environ 150 000 troupes en Afghanistan et environ 140 000 en Irak, cette réponse à la volonté européenne de faire ce que la Maison Blanche leur a répété de faire est frappante. Mais peut-être pas surprenante. Si Kyiv peut survivre avec seulement l’aide européenne, alors il se pourrait bien que l’accord lucratif sur les minéraux soit perdu. Mais plus largement, il n’est pas dans l’intérêt des États-Unis que les Européens deviennent totalement autosuffisants militairement. Si cela devait se produire, Washington perdrait la plus grande partie de son influence sur un continent qui est, en fin de compte, l’espace libre le plus riche et le plus dynamique en dehors des États-Unis. La situation idéale est que les Européens mettent beaucoup plus d’argent tout en devant encore se référer à Washington quand cela compte.

Comprenez cela et comprenez que la Maison Blanche utilise l’Ukraine comme un moyen de réorganiser plus largement les relations internationales pour une nouvelle ère ; dans les manigances de Trump se dessine une esquisse du monde tel qu’il veut qu’il soit.

Il reste donc à voir ce que Vance fera de ce qui s’est passé hier soir en Allemagne. En réponse à l’explosion de la Maison Blanche, elle a renversé le frein à la dette qui l’empêche de dépenser plus pour la défense. « Au vu des menaces pesant sur notre liberté et notre paix sur notre continent, » a déclaré le chancelier Friedrich Merz à Berlin, la devise « quoi qu’il en coûte » doit désormais s’appliquer à la défense du pays. Merz soutient maintenant que les dépenses de défense doivent dépasser 1 % du PIB. N’est-ce pas ce que l’Amérique voulait ?

Étant donné le ton passionné du débat, il est presque impossible de prédire ce que Trump fera, mais ce qui est clair, c’est que les États-Unis ne sont plus un allié fiable. Si nous sommes de retour à l’ère des empires, alors il est en effet un empereur capricieux. La leçon pour l’Europe est sombre mais sans ambiguïté. Nous sommes seuls. Alors que Moscou se réjouit des actions de Trump et que la Chine bouillonne face à l’imposition de tarifs, l’Europe n’a d’autre choix que de devenir autosuffisante. Nous devons comprendre que payer 3 % du PIB pour la défense maintenant est mieux que de devoir payer 6 % dans cinq ans lorsque les Russes seront dans les États baltes.

Bien sûr, il n’est pas seulement insensé mais dangereux de prendre Trump au mot. Bien sûr, son discours était rempli d’exagérations et de mensonges. Les États-Unis n’ont pas dépensé 350 milliards de dollars pour l’Ukraine ; en fait, depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en 2022, le Congrès a adopté cinq projets de loi de dépenses pour fournir un soutien à l’Ukraine, totalisant environ 174,2 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’Europe n’a pas seulement dépensé 100 milliards de dollars. Une fiche d’information de l’UE de février a rapporté que ses États membres avaient fourni environ 145 milliards de dollars depuis le début de la guerre, et puis en février, l’UE s’est engagée à hauteur de 54 milliards de dollars pour la récupération et la reconstruction.

Minéraux, tarifs et annexion de territoire (« d’une manière ou d’une autre, nous allons l’obtenir », a-t-il dit à propos du Groenland) — cela pourrait être les années 1800 à nouveau à DC. Trump, soyons clairs, n’aime pas la guerre : parce que c’est coûteux. Mais il aime se battre (ou « Battez-vous ! Battez-vous ! Battez-vous ! » comme tout le monde chantait dans cette salle hier), et le faire tout en faisant « une grande télévision ». Ses armes de choix sont, semble-t-il, économiques, toutes soutenues par un immense pouvoir militaire américain en arrière-plan, bien sûr.

Et donc, pour l’instant, nous continuons à trébucher vers un avenir incertain, incertains de l’endroit où les caprices d’un homme nous mèneront ensuite. Trump dit que ce sera comme rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Et nous savons que nous pouvons le prendre au mot.