Âgé de vingt-six ans, Miles Yardley — anciennement connu dans le centre de New York comme musicien, influenceur et modèle sous le nom de Salomé — a publiquement renoncé à son identité trans cette année, vendu ses vêtements pour femmes en ligne, et commencé à poster des détails sombres à ses quelque 20 000 abonnés sur X sur la façon dont sa transition médicale à l’adolescence a affecté son corps au cours de la dernière décennie. Yardley est une microcélébrité — en tant que Salomé, il a défilé pour les marques de mode Elena Velez et Batsheva, et il auditionne actuellement pour une émission sur HBO. Sa détransition a, en partie, été encouragée par une autre microcélébrité, le provocateur d’extrême droite Milo Yiannopoulos, avec qui Yardley partage une maison à Los Angeles. Yiannopoulos prétend maintenant être « ex-gay » et a lancé Tarantula, une agence de talents pour des célébrités en proie au scandale ; Yardley est un client de Tarantula. Yardley dit également qu’il est ex-gay et qu’il suit une forme de thérapie de conversion — une branche de thérapie aussi discréditée que possible dans un monde en mutation — et a fait une déclaration publique d’adhésion au catholicisme romain.

Étant donné la politique et les personnalités impliquées, il est tentant d’accuser les deux hommes d’être aussi délibérément offensants que possible — même envers les catholiques romains, qui n’apprécieront pas le ton performatif et irréligieux de leurs matériaux. Et comme l’a dit un homme hétéro que je connais, la nouvelle bromance traditionnelle de Yiannopoulos et Yardley « a l’air plutôt gay ». Pourtant, Yardley semble représenter une tendance naissante. Il est l’un des rares détransitionneurs que je connais personnellement qui se sont tournés vers les dogmes sexuels restrictifs du catholicisme (toujours pas de fellations, les amis) et les enseignements sur le sexe biologique afin de changer leur vie.

Bien que toutes les idées tirées de l’expérience d’être trans et de revenir en arrière ne soient pas fiables — surtout lorsqu’elles sont mises en scène pour un public en ligne — leurs voix valent la peine d’être entendues pour ce qu’elles révèlent sur le soi-disant changement de vibe, le tournant d’une génération plus jeune loin des paradigmes de libération sexuelle, et le rôle du christianisme dans tout cela. Cela, même si la qualité de recherche d’attention de leur discours rappelle rien tant que la tendance de genre d’il y a quelques années — mais maintenant dans la direction opposée.

Yardley fait partie de la première génération de jeunes à lancer leur transition médicale pendant la puberté dans le cadre de la révolution de genre alimentée par Tumblr, et croit qu’il fera face à des conséquences de fertilité permanentes en conséquence. Il dit qu’il était un garçon à l’apparence féminine, qui aimait les choses féminines et avait principalement des amies féminines, et qui était souvent mal genré. Il ne savait pas pourquoi il était différent, mais « d’autres personnes m’en ont informé ». À l’époque où la chanson « Born This Way » de Lady Gaga est sortie, en 2011, il s’est demandé si être transgenre pourrait être la réponse. Il est allé à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie et dit qu’il a été poussé vers des soins transgenres. Le thérapeute recommandé par la clinique « a immédiatement cru que j’étais vraiment une fille ».

Aujourd’hui, il est gracieux, grand et féminin sur les photos, et passe facilement pour une femme biologique. Mais il a fini par regretter sa transition pour une multitude de raisons qui deviennent habituelles : des préoccupations concernant la façon dont les hormones de croisement affectaient sa santé ; des douleurs physiques ; de la fatigue face à ce que d’autres détransitionneurs ont appelé « l’obsession trans », un focus obsessionnel sur son corps ; et une prise de conscience croissante que le désir de transgenre provenait d’un problème de santé mentale initial que le fait d’être transgenre ne résolvait pas. « Je n’ai jamais été à l’aise avec ça », me dit Yardley.

Comme certains transitionneurs de mâle à femelle, il dit qu’au moins une partie de sa tentative de devenir une femme était pour faire face à des sentiments d’attraction envers le même sexe sans avoir à se déclarer comme gay. Il s’oppose maintenant à la caractérisation de l’orientation sexuelle comme une identité fixe et immuable. Il rejette également l’idée qu’être un garçon féminin signifiait qu’il était en réalité une fille. « Gay et trans, c’est la même chose », me dit-il. « Les deux résultent d’un traumatisme initial à votre genre qui peut être guéri ».

Il est assez facile de diagnostiquer un balancement d’un extrême utopique à un autre, ce que des commentaires comme celui-ci illustrent. Mais il est moins facile de rejeter la critique des catégories d’identité sexuelle et d’orientation sexuelle, reconnue par des chercheurs tant à gauche qu’à droite comme une invention relativement récente. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, comme l’a souligné Michel Foucault, l’hétérosexualité ou l’homosexualité n’existaient pas en tant qu’identités ; les deux ont été inventées à la fin du 19ème siècle comme un moyen de normaliser le comportement hétérosexuel, tout en traitant les personnes attirées par le même sexe comme « anormales ». Que cette invention se soit retournée contre ses créateurs et ait fini par fournir les bases de la libération gay est l’une des délicieuses ironies de l’histoire. La prolifération actuelle d’identités et d’orientations de plus en plus de niche, et la pratique de les changer à mesure qu’une personne évolue, soutiennent l’argument selon lequel ces identités ne sont pas aussi rigides qu’elles en ont l’air.

Certains des excès du catholicisme dur de droite, publiquement performé par Yardley et Yiannopoulos, semblent pouvoir être du trolling. Mais l’explication de Yardley au téléphone semble sincère. Il a été élevé nominalement catholique, dit-il, et dès 2020, lorsque cela lui est devenu clair que le fait d’être trans ne le rendait pas plus heureux ou plus à l’aise socialement, il a commencé à rechercher des opinions dissidentes. Un prêtre catholique a été la première personne à lui dire quelque chose que la plupart des êtres humains ont cru à travers l’histoire : « Non, tu es un homme, et tu ne peux pas t’en sortir. »

Un autre detransitionneur franc, Ray Alex Williams, gère une chaîne YouTube sur le sujet depuis 2023 et a publié un essai sur Substack le 24 février intitulé « Comment le catholicisme a résolu mon problème d’autogynéphilie. » L’essai de Williams commence par la reconnaissance que les gens penseront qu’il a « perdu la raison » et qu’il est passé « d’un culte extrême à un autre ». Lors d’une conversation téléphonique de suivi, il révèle qu’il n’est pas encore officiellement catholique ; son expérience de conversion religieuse a moins de deux semaines ; et sa petite amie a rompu avec lui à cause de cela. Le titre, dans ce cas, semble être une distorsion délibérée dans un but de clics. Cependant, comme il le raconte, sa « recherche désespérée de clarté morale » est en cours depuis des années, et il croit avoir besoin de cette clarté pour l’aider à combattre le rôle destructeur que ses désirs sexuels ont joué dans sa vie.

L’autogynéphilie, ou AGP, est un territoire culturel contesté. Définie par l’éminent sexologue canadien Ray Blanchard comme « la tendance paraphilique d’un homme à être sexuellement excité par la pensée ou l’image de lui-même en tant que femme », elle implique généralement non seulement le désir érotique d’être une femme, mais aussi des fantasmes d’être utilisé et abusé pour être féminin, souvent de nos jours en suivant les tropes du sous-genre « sissy » de la pornographie.

Lorsqu’ils ne nient pas complètement l’autogynéphilie, les activistes transgenres s’opposent au terme car il pathologise l’ensemble des désirs sexuels qu’il décrit et ouvre la porte à la revendication selon laquelle les personnes trans ayant ces désirs ne sont pas des femmes, mais simplement des hommes avec une paraphilie obsessionnelle. (Yardley renie explicitement que l’AGP ait eu un rôle dans son expérience.) Une chose est certaine, cependant : l’ensemble des désirs lui-même est assez commun.

La critique littéraire de New York magazine, Andrea Long Chu, a été ouverte sur le fait que de tels impulsions ont alimenté sa transition, et a discuté de la façon dont la pornographie sissy a façonné son identité lors de remarques à la Bibliothèque publique de New York en 2018. Chu a déclaré qu’elle avait commencé à regarder « beaucoup » de pornographie en tant que garçon au collège, et a décrit une progression dans ses goûts, passant de la « pornographie grand public » à des vidéos « JOI » (instruction de masturbation), dans lesquelles une performeuse féminine rabaisse le spectateur masculin. De là, Chu « a suivi une voie d’humiliation… jusqu’à ce que je tombe sur la pornographie sissy… Mon addiction à la pornographie avait toujours attendu quelque chose comme la pornographie sissy… parce que maintenant, si je lis en rétrospective, tout cela concernait l’accès à une sorte de sexualité qui n’était pas liée à être un homme. » L’actrice trans et star de Euphoria, Hunter Schaefer, a écrit dans le même sens dans un post Instagram maintenant supprimé la même année : « Mon orientation sexuelle n’était pas gay. Ce n’était pas hétéro. Ni pan. C’était une attraction, est une attraction, toujours, à la misogynie. Mon genre a été TELLEMENT influencé par un besoin d’être utilisé par des hommes. »

Le detransitionneur Williams chronicle une lutte de toute une vie avec un ensemble de sentiments et de désirs similaires, ce qui l’a conduit à transitionner vers le féminin en 2015, à l’âge de 28 ans. Il dit qu’il n’avait pas « de prédisposition sous-jacente à haïr mon corps masculin », bien que cela ait commencé après qu’il soit devenu trans. Williams a vécu en tant que femme pendant huit ans, ce qui, dit-il, a diminué les aspects sexuellement fétichistes de son comportement (et de sa libido), mais a eu d’autres conséquences négatives, telles qu’une anxiété sociale extrême. Il a également, en 2020, développé une embolie pulmonaire et a failli mourir, dit-il, ce qu’il attribue à la prise d’hormones de sexe croisé. Les tentatives de detransition et de gestion de son AGP renaissant de manière saine, selon les lignes suggérées par le livre de Phil Illy Autohétérosexuel : Attiré par l’autre sexe, ont échoué, malgré la rencontre d’un partenaire bisexuel, positif au kink, qui a accepté sa sexualité.

La position des activistes sur ces désirs est qu’ils sont neutres en eux-mêmes et peuvent être considérés comme une orientation sexuelle, et que toutes les conséquences négatives proviennent de la stigmatisation sociale. L’expérience de Williams pourrait le confirmer. Malgré la rencontre de partenaires consentants et de cercles acceptants, il a continué à ressentir de la honte, de la confusion et un inconfort social en raison de ses pulsions de genre et de ses pratiques sexuelles. Cependant, il a également constaté que céder à ses désirs l’orientait vers la masturbation et loin de son partenaire, et que ses désirs suivaient des schémas d’autres addictions dans sa vie, nécessitant des stimuli de plus en plus grands pour des récompenses diminuées, et apportant finalement du malheur au lieu de plaisir.

Un jour, sous l’effet du cannabis — une autre lutte persistante contre l’addiction, écrit-il — et prêt à s’engager dans son fétiche, Williams a eu la révélation que sa consommation de marijuana et son comportement sexuel étaient autodestructeurs et pathologiques de la même manière, et devaient cesser. « Immédiatement », écrit-il, il a eu le désir de revenir à la religion, qu’il avait expérimentée auparavant lors de son parcours de détransition, mais cette fois, il était attiré par le catholicisme, spécifiquement pour son intensité de spectacle et de rituel et sa doctrine sexuelle stricte. Il comprend que ses nouvelles convictions peuvent sembler suspectes ou « mentalement instables », dit-il, mais il croit maintenant que la voix intérieure de la honte et du dégoût qu’il n’a pas pu faire taire a une cause transcendante, et distingue un droit fondamental du mal.

Pas tous les nouveaux détransitionneurs ne sont attirés par la branche la plus ancienne du christianisme. Sierra Weir, 37 ans, qui se fait appeler Exulansic sur X et Substack, s’est depuis 2021 consacrée à exposer le côté laid de la tendance de genre, pour des raisons de santé mentale et physique plus simples mais similaires. Weir a fait une double majeure en études de genre et en linguistique à l’Université de Californie, Berkeley, et dit qu’elle était autrefois « vraiment intéressée » par le transgenrisme. Elle a transitionné médicalement vers le masculin à 23 ans mais a commencé à avoir des désaccords idéologiques avec les orthodoxies trans et a connu des résultats de santé nuisibles et dangereux à cause de la thérapie hormonale. Elle dit qu’elle a maintenant de l’ostéopénie (faible densité osseuse, un précurseur de l’ostéoporose) qui est un facteur de risque connu avec Depo Provera, qu’elle a pris pour supprimer ses menstruations, et elle a récemment été diagnostiquée avec une dégénérescence lombaire, qu’elle croit liée. Elle est vitupérative contre ses anciens médecins, qu’elle croit avoir mal diagnostiqués et avoir aggravé ses problèmes. « Ça a juste ruiné ma vie », dit-elle.

Les canaux de médias sociaux de Weir diffusent des nouvelles lurides sur des crimes commis par des femmes transgenres, et discutent fréquemment des suicides de personnes transgenres en détresse de tous genres et âges — un matériel qui peut légitimement être perçu comme stigmatisant pour les personnes transgenres cherchant l’acceptation publique. Elle écrit également et filme des histoires troublantes sur des victimes principalement biologiques féminines de terribles résultats de santé mentale et physique et de chirurgies ratées. Cependant, dit-elle, « Je ne suis pas contre les personnes individuelles qui sont trans, et j’ai beaucoup de compassion et d’empathie. Je parle parce que je ne veux pas qu’il leur arrive du mal. » (Elle est peut-être ou non du bon côté de l’histoire, mais encore une fois, c’est la tactique de la peur du mouvement trans original : si nous ne croyons pas tous cela maintenant, des gens vont mourir.)

En plus de croire que les hormones et les chirurgies sont physiquement risquées et nuisibles de manières dont les gens ne sont pas informés, elle croit que les hormones de sexe opposé peuvent obscurcir la pensée d’une personne — les rendant plus susceptibles d’opter pour des procédures risquées — et exacerber des problèmes de santé mentale antérieurs. « Les hormones affectaient ma capacité à penser et ma capacité à me souvenir », dit-elle. Ayant détransitionné, elle a l’impression que « je n’ai plus de brouillard cérébral ». Elle croit que les personnes souffrant de dysphorie de genre à cause de l’une de ces conditions « méritent d’avoir une santé optimale et de comprendre leur situation », et que les prestataires médicaux « abdique cette responsabilité ».

Avant l’achat de Twitter, maintenant X, par Elon Musk, Weir était « bannie de toutes les plateformes notables », dit-elle. Maintenant, elle est libre de critiquer le mouvement dont elle faisait autrefois partie, et avec le même zèle. Yardley, pour sa part, attribue la vague de détransitionneurs non à un changement d’ambiance ou à une tendance, mais simplement au passage du temps. Cela fait plusieurs années depuis le point de basculement transgenre, dit-il, et les gens ont « dépassé ce premier sentiment d’euphorie que les gens ressentent en accomplissant un objectif » et ont commencé à avoir des doutes. « Tant de gens détransitionnent parce que tant de gens ont transitionné », dit-il. Cette conclusion, au moins, semble raisonnable, et comme quelque chose dont nous devrions être ouverts à apprendre.

Mais espérons que le pendule ne se balancera pas simplement d’une marque de conviction trop certaine à une autre. L’Église romaine, en plus de sa prohibition de la plupart des actes sexuels, demande aux fidèles de cultiver des vies de silence, de contemplation et de prière. Ceux qui ont embrassé l’Église comme un refuge contre les idéologies en ligne pourraient vouloir adopter ces pratiques — au lieu de plonger tête baissée dans la prochaine manie performative.