Les images marquantes de la journée étaient celles des supporters de Newcastle en larmes, une vue familière pour ceux qui connaissent l’une des histoires les plus anciennes du football. Les supporters de Newcastle ont versé des larmes lorsqu’ils ont laissé échapper une avance de 12 points en tête de la Premier League en 1996, et ils ont pleuré en sortant des finales de Wembley, bien battus et sans but. Mais cette fois, c’était différent ; cette fois, ce étaient des larmes de joie. Il y avait Alan Shearer dansant une gigue joyeuse peu caractéristique ; Ant embrassant Dec tandis que la musique de Sam Fender, un inconditionnel des Magpies, retentissait dans les haut-parleurs ; et un homme âgé, pas tout à fait assez vieux pour se souvenir de la dernière fois que Newcastle a remporté un trophée national, sanglotant silencieusement.

Cela faisait 70 ans depuis cette victoire en FA Cup en 1955, 70 ans durant lesquels un club autrefois puissant avait échangé des trophées contre l’atrophie. C’était une histoire d’autant plus poignante qu’elle reflétait le déclin industriel simultané de la ville et de la région. Et maintenant, l’histoire avait une fin heureuse.

C’est une ville dont le club de football est le cœur spirituel. Sortez de la gare centrale et vous verrez St James’ Park, un ancien stade vertigineux et imposant, qui s’élève au-dessus de vous. À Newcastle, le club est au centre de la vie civique. Alors que Wembley baignait dans la fierté régionale, on pouvait imaginer Sir Bobby Charlton, son frère Jack, son oncle Jackie Milburn ainsi que des figures comme Sir Bobby Robson, toutes des légendes du football anglais, regardant avec plaisir. Personne n’aurait pu apprécier cette victoire plus que les supporters de Newcastle United. Seul un extrême grincheux, ou un supporter de Sunderland, serait resté indifférent.

Nous ne saurons peut-être jamais si la nouvelle de la victoire de Newcastle a atteint la prison de Malaz, à Riyad. Ici, l’instructeur de fitness Manahel al-Otaibi purgée 11 ans de prison, dont une partie en isolement, pour avoir contesté la tutelle masculine, mené campagne contre le hijab, et, selon ses procureurs, « aller faire des courses sans porter d’abaya, photographier cela, et le publier sur Snapchat ».

Voilà pour les réformes promises par Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite. MBS. Son proche allié, Yasir al-Rumayyan, est le gouverneur du Fonds d’investissement public du royaume et le président de Newcastle United. Alors qu’al-Otaibi était en prison, al-Rumayyan levait la Coupe de la Ligue.

C’est un contraste troublant, et l’emprisonnement d’al-Otaibi n’est qu’un exemple du régime de MBS se comportant de manière barbare. Prenez le démembrement, en 2018, du journaliste Jamal Khashoggi : une opération approuvée, selon le directeur du renseignement national des États-Unis, par MBS. Ou le « Sheikh-down » de 2017, lorsque les milliardaires et les chefs d’industrie du pays ont été rassemblés dans l’hôtel Ritz Carlton de Riyad. Au milieu des accusations d’abus et de torture, ils ont remis leurs actifs et payé des amendes à l’État, désormais incarné par son prince héritier, en échange de leur liberté.

Al-Rumayyan est le bras droit du prince héritier en matière de sport, dans lequel les Saoudiens ont investi massivement. Il y a le circuit de golf LIV, considéré par les critiques comme une prise de contrôle hostile du sport, et il y a eu l’offre réussie pour accueillir la Coupe du Monde de football 2034. Le royaume a investi de l’argent dans la Saudi Pro League, signant des personnalités coûteuses comme Cristiano Ronaldo, et a accueilli de nombreux combats de championnat de boxe et Grands Prix de Formule 1. L’une des ambitions de MBS semble être que les jeunes Saoudiens — 60 % de la population a moins de 30 ans — consomment le sport comme une quasi-religion, étant un opium plus sûr que l’islam extrême qui a forgé le citoyen le plus célèbre de la nation, Oussama ben Laden. Les adeptes de ce type de vision du monde pourraient poser des questions délicates sur la légitimité de la dynastie al-Saud.

Étant donné que tout cela se passe dans un pays lointain sur lequel nous avons peu d’influence, il est difficile pour les fans de football de savoir quoi ressentir. La réponse appropriée est-elle le dégoût face à la vue d’une autre institution culturelle britannique mise aux enchères au plus offrant, indépendamment des préoccupations en matière de droits de l’homme, alors que la nation accepte son statut de supplicante post-impériale ? Ou les fans devraient-ils accepter qu’ils ne peuvent pas changer ces circonstances et se permettre de se réjouir d’une histoire sportive glorieuse ?

Il est compréhensible que la plupart des fans de Newcastle se contentent de ce dernier. Quelques-uns, dont le fan de longue date John Hird, ont créé un groupe de campagne appelé NUFC Fans Against Sportswashing, qui milite pour al-Otaibi et d’autres comme lui. Le groupe organise des veillées devant le St James’ Park – des veillées qui sont souvent solitaires.

Pendant ce temps, l’Arabie Saoudite joue un rôle central dans les enjeux géopolitiques actuels. La semaine dernière, à l’approche de la finale, Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine, rencontrait Mohammed ben Salmane, et l’Arabie Saoudite accueillait des discussions entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et la délégation ukrainienne. En résumé, les Saoudiens facilitaient la paix entre la Russie et l’Occident. Dans ce contexte, la Carabao Cup semble être une petite note de bas de page dans le projet plus large du royaume.

Conformément à ce rôle central pour les Saoudiens, le président Trump a dirigé son premier appel téléphonique après sa victoire électorale vers MBS. Le premier voyage à l’étranger de Trump, comme en 2017, devrait être à Riyad. Le monde s’incline devant la cour de MBS, y compris l’ancien avocat des droits de l’homme Keir Starmer. Le Premier ministre, qui a visité en décembre, a déclaré que sa « mission n° 1 est la croissance économique et pour cela, nous avons besoin de l’Arabie Saoudite ». En effet, nous en avons besoin, surtout dans un monde volatile de tarifs trumpiens et d’une prévision économique dégradée de l’OCDE.

Les fans de Newcastle, cependant, ont été accablés par l’angoisse morale externalisée d’une nation. Les gouvernements peuvent s’associer aux Saoudiens avec une quasi-impunité, mais le football est tenu à un standard plus élevé, critiqué lorsqu’il rejoint la ruée vers l’or à Riyad. Naturellement, les fans de Newcastle ressentent du ressentiment envers ceux qui remettent en question leur joie. Le pays accepte l’argent saoudien pour ses projets de régénération dans le nord de l’Angleterre, les investissements dans les énergies propres et les participations dans Uber, Heathrow et Selfridges. Newcastle United se trouve être la cible la plus visible.

Le conseil municipal de Newcastle, contrôlé par le Parti travailliste jusqu’à une série de démissions en novembre dernier, a récemment rencontré ALQST, une organisation saoudienne de défense des droits de l’homme. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que le conseil émette des condamnations à l’égard des nouveaux seigneurs de la ville. En plus d’avoir besoin des voix des fans de Newcastle United, le conseil espère que l’État saoudien pourrait imiter ce qu’Abou Dhabi a fait à l’est de Manchester lorsque l’émirat a acheté Manchester City. La zone autour du City of Manchester Stadium a été transformée : nouveaux logements, un centre de santé et des installations sportives, ainsi que le Co-op Live Arena. Le projet de prise de contrôle par le PIF de l’aéroport de Newcastle pourrait être le premier dividende local en dehors du club de football.

Il y a cinq ans, lorsque des militants ont abattu la statue du négociant d’esclaves et philanthrope Edward Colston à Bristol, beaucoup ont applaudi, notamment ceux de gauche préoccupés par les droits de l’homme. Il est facile d’avoir une vision claire, 300 ans plus tard, sur l’horrible contradiction de prendre de l’argent de négriers pour construire de merveilleuses églises, écoles et équipements civiques ; il est plus difficile de refuser l’argent saoudien maintenant. Cet argent pourrait améliorer la vie des gens ordinaires et régénérer l’économie locale – tout comme l’argent de Colston l’a fait autrefois dans le Sud-Ouest.

Bien que la Grande-Bretagne puisse sembler un simple État vassal, la relation n’est pas aussi claire qu’elle en a l’air. Dans son livre States of Play, Miguel Delaney cite l’activiste des droits de l’homme Iyad el-Baghdadi sur MBS. « Il veut être aimé. Et il veut retrouver son image [de réformateur]. » Un autre militant m’a dit : « Les autorités saoudiennes n’aiment vraiment pas quand vous écrivez sur les questions de droits de l’homme. Elles veulent être perçues comme des réformateurs. »

C’est là que réside la contradiction. L’Arabie Saoudite regarde La Mecque dans ses prières, mais pour les actifs d’investissement et un certain degré d’approbation, elle se tourne vers Londres, New York et Paris. Cette approbation est le seul levier qui reste. Résister à l’attrait de l’argent saoudien, c’est comme crier à la lune : tout va bien pour les puristes, mais c’est inefficace. Les fans de Newcastle, étant impuissants, n’ont guère d’autre option que de profiter de leur moment. Mais notre société devrait poser des questions plus difficiles aux Saoudiens, et nous ne devrions pas céder à la tentation d’ignorer les multiples violations des droits de l’homme dans le royaume. C’est ce désir saoudien d’approbation qui offre le meilleur espoir de changement.

Dans un moment de sobriété, après que les lendemains de la finale de la coupe se soient estompés, peut-être pouvons-nous nous rappeler que nous avons déjà été ici. Il n’y a pas si longtemps, nous avons accueilli un partenaire géopolitique et commercial passionnant. Les hommes de main de ses dirigeants investissaient dans des clubs de football et transformaient l’économie de Londres. Ce président Poutine semblait être un type si sympathique.