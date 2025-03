Où va l’Amérique, le reste du monde suit. Donald Trump a inspiré des imitateurs sur presque tous les continents, des politiciens qui présentent leurs réformes comme une croisade contre un establishment libéral négligeant les laissés-pour-compte du pays. À l’approche des élections fédérales australiennes du 3 mai, le leader de l’opposition « Trump léger » du pays, Peter Dutton, est en pleine ascension. Sa coalition libérale et nationale conservatrice devance le gouvernement travailliste actuel dans les sondages, tandis que la popularité du Premier ministre sortant Anthony Albanese a chuté au cours de l’année dernière.

Bien qu’un Parlement suspendu et un gouvernement minoritaire dirigé par le Parti travailliste restent l’issue la plus probable de l’élection, Dutton pourrait bien accéder au pouvoir plus tôt que prévu. Ce serait un retournement de situation spectaculaire par rapport à l’élection précédente en 2022, qui a mis fin à neuf ans de règne conservateur et a donné le pire résultat de la Coalition depuis 1946. Pourtant, moins de trois ans plus tard, les Libéraux sont de retour, en grande partie grâce au leadership de Dutton.

Une grande partie des commentaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, attribue cela à l’adoption par Dutton des tropes trumpiens — bien que les journalistes locaux aient tendance à exprimer la comparaison en termes plus crus et plus australiens. Pourtant, Dutton n’est pas un outsider politique, ayant été député depuis 2001 et ministre dans plusieurs gouvernements de la Coalition depuis 2004.

Avant d’entrer au Parlement, Dutton était policier dans l’État du Queensland, dont la force de police avait une longue histoire de brutalité et de corruption systémique. Ce passé et son style abrasif lui ont rapidement valu une réputation d’exécuteur pour la faction de droite du Parti libéral. En 2008, il a boycotté les excuses adressées aux « Générations volées » d’enfants aborigènes enlevés de force à leurs parents, sortant théâtralement du Parlement et parlant plutôt d’abus sexuels et d’enfants dans les communautés autochtones. En 2015, il a été élu pire ministre de la santé des 35 dernières années par des médecins après avoir tenté — et échoué — d’introduire un co-paiement pour les visites chez le médecin. En tant que ministre de l’Immigration, il a acquis une notoriété pour son approche stricte envers les bateaux de demandeurs d’asile, tout en se cachant derrière le secret des « questions maritimes » lorsque des détails plus douteux, y compris des allégations selon lesquelles le gouvernement aurait payé des passeurs pour faire demi-tour et renvoyer des demandeurs d’asile en Indonésie, ont fait surface.

La persona politique de Dutton en tant que policier brutal du Queensland était suffisamment établie pour que sa femme ressente le besoin de déclarer en 2019 qu’« il n’est pas un monstre ». Cela s’est produit après qu’il a perdu le vote de leadership du parti de l’année précédente au profit de Scott Morrison, qui a ensuite réussi à gérer à peu près tous les aspects de la gestion du Covid en Australie de manière désastreuse. Devenu un objet de moquerie, Morrison a été chassé du pouvoir en 2022. Dutton a été élu sans opposition pour lui succéder, mais peu de gens donnaient au nouveau leader de l’opposition beaucoup d’espoir de retrouver le pouvoir de sitôt.

Trois ans plus tard, les choses semblent très différentes. Comme Trump, Dutton a tenté de remodeler le Parti libéral en le réorientant autour des électeurs ouvriers, moins bien payés, en périphérie des grandes villes, tout en abandonnant ses circonscriptions traditionnelles de grandes entreprises et d’électeurs aisés dans les circonscriptions du centre-ville. Cela a été facilité par la perte de nombreux électeurs de ce type par les Libéraux en 2022 au profit des indépendants « teal », qui ont fait campagne non seulement sur des valeurs libérales traditionnelles mais aussi sur des questions telles que le changement climatique, la corruption et la sécurité des femmes. Plutôt que d’essayer de récupérer ces électeurs, Dutton a plutôt emprunté la voie trumpienne, faisant campagne vigoureusement contre l’élite à Canberra au nom des « gens oubliés » dans les banlieues, tout en s’attaquant aux causes progressistes avec une efficacité implacable.

Un tournant pour son leadership est survenu en 2023, lorsqu’il a décidé de faire campagne pour un vote « Non » lors d’un référendum constitutionnel visant à établir un organe consultatif sur les questions autochtones appelé La Voix. Bien que cela lui ait valu le mépris des activistes autochtones et de ceux qui composent l’opinion polie, Dutton a correctement perçu que ce n’était pas une question prioritaire pour les électeurs aux prises avec le coût de la vie. Au lieu de cela, il a présenté la proposition comme une préoccupation progressiste qui créerait une « voix de Canberra des universitaires » plutôt que d’améliorer les conditions sur le terrain.

Pour renforcer encore ses références populistes, Dutton s’en est ensuite pris aux entreprises australiennes pour avoir fait des dons à la campagne « Oui », les accusant de « manquer de colonne vertébrale significative », et de ne soutenir la cause que parce qu’elles « désiraient la popularité » de la Twittersphère. Au final, la campagne de La Voix a été défaitement, avec 60 % du pays votant contre ; par la suite, Dutton a triomphalement cité cela comme preuve de l’ampleur du décalage entre l’élite politique et son électorat.

Depuis le référendum, Dutton et le Parti libéral ont grimpé dans les sondages, tandis que le Parti travailliste a stagné. Ici aussi, il y a des analogies avec la situation aux États-Unis. Tout comme Joe Biden, Albanese est arrivé au pouvoir après que les électeurs aient été épuisés par un gouvernement erratique et incompétent qui a présidé à une réponse chaotique à la pandémie. Après sa victoire, Albanese a parlé d’une stratégie de deux mandats pour remodeler le pays après neuf ans de mauvaise gouvernance conservatrice.

Cependant, la victoire du Parti travailliste était bâtie sur du sable mouvant : son plus bas score de vote primaire depuis 1932, un agenda politique inexistant, et aucun lien organique avec les circonscriptions qu’il prétendait représenter. Une fois au pouvoir, il est rapidement devenu évident que le parti n’avait aucun plan cohérent pour aborder des problèmes sociaux et économiques pressants tels que le logement, la stagnation des salaires et des niveaux de vie, une dette des ménages vertigineusement élevée, et une infrastructure insuffisante. Prédictiblement, une fois que l’inflation a commencé à mordre, la réponse d’Albanese consistant à bricoler aux marges alors que le pays connaissait la plus forte chute des niveaux de vie dans l’OCDE a tourné la population contre lui.

Dans ce contexte, il y a une réelle possibilité d’un retour au scénario américain, avec des électeurs se présentant avec leurs battes de baseball le jour des élections pour punir ceux au pouvoir et donner une chance à quelqu’un d’autre, en particulier un personnage comme Dutton qui, comme l’a observé un électeur « ne reste pas sur la clôture […] il dit les choses telles qu’elles sont. Il n’y a pas de bien-pensance là-dedans. »

Même si cela devait se produire, les comparaisons avec Trump ne vont que jusqu’à un certain point. Le président américain n’est pas du tout populaire en Australie, avec deux fois plus d’Australiens préférant Kamala Harris lors de la dernière élection, donc il y a peu à gagner en embrassant Trump et le trumpisme de tout cœur. En effet, Dutton a rejeté la comparaison, affirmant que son modèle serait l’ancien premier ministre libéral John Howard, qui l’année dernière a dit que Trump n’était « pas compatible avec la démocratie ».

De plus, bien que les Australiens soient frustrés par l’état de la nation, il y a peu d’appétit pour une révolution trumpienne. Un gouvernement Dutton mettrait probablement en œuvre des coupes dans la fonction publique, mais une destruction de l’État à la manière d’Elon Musk est moins souhaitable. En effet, alors que Dutton a nommé la sénatrice libérale Jacinta Price comme porte-parole de l’« efficacité gouvernementale » en janvier, elle a rejeté les comparaisons avec le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) de Musk, arguant plutôt que son étoile polaire est Margaret Thatcher et promettant de redonner « le pouvoir au peuple en mettant en œuvre un gouvernement réduit ». De même, malgré ses attaques contre les grandes entreprises, Dutton a discrètement reculé l’année dernière sur son plan de réduire l’immigration permanente de 25 % après une réaction négative de la part des grandes entreprises.

Étant donné le système électoral australien de vote obligatoire et de vote préférentiel, les élections australiennes ne se gagnent pas en s’adressant à la base, mais nécessitent plutôt que les partis convainquent les électeurs indécis de leur donner une chance. Cela atténue généralement les projets politiques insurgés, quelque chose que Dutton connaît bien.

De même, bien qu’il ait loué Trump pour son « gravitas » et sa « pensée audacieuse » sur des questions internationales telles que Gaza, Dutton a également critiqué les tarifs proposés par le président américain sur les exportations d’aluminium australiennes. Dutton se présente comme mieux placé que l’indécis Albanese pour poursuivre une politique « d’abord l’Australie » et s’opposer à Trump dans l’intérêt national. Il a sans doute également remarqué comment la querelle commerciale de Trump avec le Canada n’a fait que bénéficier au Parti libéral au pouvoir là-bas, alors que les électeurs se rassemblent autour du drapeau et jettent un second regard sur les conservateurs trumpiens.

En résumé, bien que Dutton puisse emprunter largement au manuel de Trump, cela ne se traduit que jusqu’à un certain point en Australie. S’il devenait le prochain premier ministre, il continuerait largement les politiques précédentes de la Coalition, mais cette fois avec plus de guerres culturelles. La campagne de la Coalition a jusqu’à présent été largement exempte de propositions politiques concrètes, à l’exception d’un plan coûteux et irréaliste pour établir une industrie de l’énergie nucléaire, qui semble avoir été élaboré sur le dos d’une serviette.

Au lieu de cela, Dutton a utilisé un titre de discours lançant officieusement sa campagne pour s’attaquer à la prolifération des initiatives DEI dans la fonction publique australienne, affirmant qu’elles « ne font rien pour améliorer la vie des Australiens ordinaires » et promettant de renvoyer les bureaucrates responsables de celles-ci. Cela pourrait suffire à le faire entrer dans la résidence du premier ministre, mais il est peu probable que cela s’avère suffisant pour gouverner efficacement et s’attaquer aux problèmes du pays. Sur ce point, au moins, Dutton est similaire à Trump.