« L’Allemagne est de retour », a déclaré Friedrich Merz avec triomphe, tout juste après avoir sécurisé un accord historique pour augmenter les dépenses militaires. Autrefois, une telle déclaration aurait pu provoquer des frissons à travers l’Europe. Maintenant, elle suscite un soulagement prudent. Avec l’ordre d’après-guerre en désarroi, Londres, Paris et Varsovie ne se contentent pas d’accepter une Allemagne réarmée : ils l’exigent. L’Allemagne, pourrait-on dire, est enfin prête, et l’autonomie de sécurité du continent est à l’horizon.

Cependant, cette confiance est mal placée. Des années de sous-investissement ont laissé l’armée et l’industrie de défense allemandes épuisées, tandis qu’un échec plus profond à faire face au passé a drainé la volonté sociétale. Le fil conducteur des luttes économiques, politiques et sociales du pays est un manque de cohésion — un sens de l’unité sous-développé qui épuise la capacité de l’Allemagne à agir avec détermination. L’argent seul ne réparera pas ce qui est brisé.

La Bundeswehr, autrefois une force redoutable, n’est plus qu’une ombre de ce qu’elle était. À son apogée pendant la guerre froide, les forces armées de la République fédérale comptaient plus de 500 000 soldats, marins et aviateurs. Aujourd’hui, ce nombre a chuté à à peine 180 000, avec un nouveau signataire sur quatre quittant dans les six mois. Malgré l’engagement de changement de cap de la chancelière Olaf Scholz après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la préparation au combat s’est détériorée. Seulement la moitié des brigades sont déployables, contre près des deux tiers en 2022, tandis que les soldats sur le flanc est de l’OTAN manquent d’équipements de communication de base. Un rapport de surveillance parlementaire a révélé des lacunes critiques en matière d’armements, d’équipements et d’infrastructures. Le chef de l’association des forces armées allemandes l’a dit sans détour : la Bundeswehr est « plus vide que vide ».

Une partie de la responsabilité incombe à ce que l’Allemagne est censée maîtriser : fabriquer des choses. Mais la vérité inconvenante est que l’industrie de défense du pays est fragmentée. Thyssenkrupp Marine Systems, un fabricant de sous-marins non nucléaires et de navires de surface, ne peut pas rivaliser avec l’échelle ou les capacités de BAE Systems au Royaume-Uni, encore moins avec des géants tels que General Dynamics aux États-Unis, la United Shipbuilding Corporation en Russie ou la China State Shipbuilding Corporation. Rheinmetall, un fabricant de systèmes d’armement terrestre et le plus grand contractant de défense d’Allemagne, a mis deux ans à ouvrir une nouvelle usine de munitions après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ainsi, tandis que Moscou a depuis longtemps basculé vers une économie de guerre, l’Allemagne lutte avec des lacunes logistiques et industrielles.

Au-delà de la faiblesse militaire, l’entrelacement économique de l’Allemagne avec la Chine présente une autre vulnérabilité grave. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF, ainsi qu’une multitude de petits fabricants, tirent une part substantielle de leurs revenus du marché chinois. Et étant donné que la Chine maintient son alliance stratégique avec la Russie, l’Allemagne pourrait avoir du mal à tenir bon en ce qui concerne l’Ukraine. Toute pression diplomatique de la part de la Chine pourrait conduire à plus de Scholzing.

Nous avons déjà vu la réticence de l’Allemagne à défier la Chine. L’achat en 2022 du terminal maritime de Tollerort à Hambourg, par la société de transport maritime COSCO soutenue par l’État chinois, a suscité des inquiétudes, mais il a tout de même été conclu — bien que pour une participation réduite — après l’intervention de Scholz, inquiet de la réaction de la Chine si cela était bloqué. Duisbourg, qui abrite le plus grand port intérieur d’Europe à la confluence des rivières Rhin et Ruhr, est un nœud crucial dans l’Initiative de la Ceinture et de la Route de la Chine et plus de 100 entreprises du pays y ont ouvert des bureaux. L’aéroport de Leipzig-Halle a vu des investissements chinois dans les opérations de fret. Huawei de Chine a été un fournisseur majeur d’infrastructures de télécommunications pour l’Allemagne, malgré les avertissements de ses alliés concernant le risque d’espionnage.

Les loyautés occidentales de l’Allemagne sont également sapées par une galerie de sympathisants du Kremlin et de Pékin. C’est particulièrement vrai pour l’Alternative für Deutschland, qui a doublé son soutien pour devenir le deuxième parti le plus fort lors des élections de février. Les nationalistes d’extrême droite souhaitent rétablir des relations normales avec la Russie, y compris la reprise des importations de gaz, et remettraient en question l’intégration de l’Allemagne avec l’Europe. Ce n’est pas seulement la frange politique, cependant. Les sociaux-démocrates ont eu une relation ambivalente avec Moscou, même après que Gerhard Schröder a quitté la chancellerie pour des rôles bien rémunérés dans des conseils d’administration russes.

Et s’ajoutant à ces lacunes politiques, le système de contre-espionnage fragmenté de l’Allemagne est un sous-produit de l’état d’esprit fédéraliste du pays. Contrairement aux services centralisés britanniques ou américains, l’appareil allemand est divisé entre plusieurs agences avec des juridictions qui se chevauchent. Le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) surveille les menaces intérieures, le Service fédéral de renseignement (BND) s’occupe de l’espionnage étranger, et le Service militaire de contre-espionnage (MAD) se concentre sur l’espionnage lié à la défense. Pour compliquer les choses, l’Allemagne dispose de 16 services de renseignement régionaux, chargés de missions allant de la contre-espionnage à la surveillance des extrémistes. Le résultat est des inefficacités bureaucratiques et des rivalités inter-agences qui ont laissé l’Allemagne vulnérable à l’infiltration étrangère.

Ces faiblesses ont été mises à jour l’année dernière, lorsqu’un général allemand a involontairement fourni des renseignements sur le système de missiles Taurus lors d’un appel Webex non sécurisé. L’information a été rapidement divulguée par les médias russes. L’ancien secrétaire à la Défense britannique Ben Wallace a averti que les réseaux de renseignement et politiques allemands sont profondément infiltrés par des agents russes. Carsten Breuer, inspecteur général des forces armées allemandes, a qualifié la division entre la sécurité intérieure et extérieure de « passerelle » pour les attaques hybrides russes.

L’incapacité de l’Allemagne à prendre des positions claires découle de décennies d’échec à créer une identité nationale cohésive. Comme nous l’avons détaillé, seul un mince tissu unit le pays : une prospérité économique partagée — connue sous le nom de Wohlstand für Alle — et le concept peu inspirant de ne pas être des nazis. Alors que l’économie tousse et que le nationalisme ethnique réémerge, le pays est laissé avec peu de consensus. Cette fragilité était évidente lorsque Merz a dû faire passer ses réformes de dépenses à travers un parlement qui a été voté hors du bureau lors des élections de février. C’est parce que dans le nouveau Bundestag, l’AfD et d’autres partis marginaux avaient suffisamment de voix pour bloquer les changements constitutionnels. Donc, même s’il a l’autorisation de lever des fonds, cela repose sur une base fragile qui n’est pas adaptée à un renouveau militaire à long terme.

Et les divisions internes sont profondes. Le traumatisme de la réunification a laissé certaines parties de l’Est avec des affinités persistantes pour la Russie. Les rangs croissants des pauvres ne voient aucune raison de se battre pour un système qui les a laissés pour compte. Les riches sont à l’aise et détachés, avec peu d’intérêt pour la souffrance de la population au sens large. Les immigrants sont souvent traités comme des étrangers et montrent peu de loyauté envers une nation qui ne les embrasse pas pleinement. Un examen sociétal plus large est nécessaire, et l’Allemagne est loin de l’avoir.

« Un examen sociétal plus large est nécessaire, et l’Allemagne est loin de l’avoir. »

Bien que l’Allemagne ait été l’un des principaux bénéficiaires de l’ordre d’après-guerre, il y a peu de soutien pour le défendre. Malgré une préoccupation croissante concernant la Russie, seulement environ 15 % des Allemands soutiennent une augmentation significative des dépenses militaires ou du nombre de troupes, selon une étude récente du Centre d’histoire militaire et des sciences sociales de la Bundeswehr. Bien que les Allemands soutiennent fortement l’OTAN, ils sont moins favorables à l’aide aux États baltes ou à prendre un rôle de leadership dans l’alliance, et la plupart des Allemands de moins de 50 ans disent qu’ils ne prendraient pas les armes pour défendre leur pays.

Les jeunes Allemands, en particulier, s’opposent à l’accroissement des forces, et sont déjà plus polarisés que le reste de la population. Lors de la dernière élection, les deux partis les plus forts parmi les électeurs de moins de 25 ans étaient le parti de gauche Die Linke, qui est contre le réarmement de l’Allemagne, et l’AfD, amical envers la Russie. Les deux partis ont opposé leur veto au plan de dépenses de Merz lorsqu’il a été poussé à travers l’ancien Bundestag, creusant un fossé plus profond dans la société. L’ensemble du processus de sécurisation des milliards pour la défense crée un risque existentiel pour Merz.

Donc, à un moment où les jeunes font face à des perspectives en déclin en raison de l’économie vacillante de l’Allemagne et sont chargés de payer des pensions pour un nombre croissant de retraités, un conservateur de 69 ans prépare le terrain pour qu’ils se battent et potentiellement meurent pour leur pays ou une vague notion d’idéaux occidentaux. C’était déjà un concept étranger pour un pays qui a embrassé la démilitarisation après la réunification et a approfondi cette attitude post-sécuritaire après que le service obligatoire a été suspendu en 2011.

À quel point il sera difficile de gagner la jeune génération est évident dans le nouveau livre d’Ole Nymoen intitulé Pourquoi je ne me battrai jamais pour mon pays. « Oui, je préférerais vivre moins librement que d’être mort », a déclaré le jeune écrivain allemand au Tagesspiegel de Berlin, résumant l’apathie de sa génération. Pour un pays où le militarisme n’a apporté que douleur et souffrance, il n’y a pas de tradition d’héroïsme. Pas de « Grande Génération » à invoquer. Pas de défilés célébrant la fierté nationale. La mémoire de la guerre est dominée par des images de chambres à gaz et de honte collective, et non par l’effort sociétal qui est rappelé en Grande-Bretagne.

Cela signifie que lorsque Merz dit : « L’Allemagne est de retour », il ne veut pas dire qu’elle est prête à se battre. Au mieux, il veut dire qu’elle est prête à dépenser, et il semble qu’il commence lentement à accepter les risques. « Nous sommes conscients des nombreuses préoccupations des gens », a déclaré récemment le leader conservateur en luttant pour conserver le soutien. « Beaucoup de choses sont en jeu ces jours-ci. Il s’agit de l’avenir de l’Allemagne et de l’Europe. »

Merz a raison. Il y a beaucoup en jeu. Mais sans un changement radical dans la culture et le débat du pays, l’Allemagne ne fera que souffler de l’air chaud.