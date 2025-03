Rylan Hoots « craint Dieu » et « garde ses commandements » — mais surtout, il aime ses voisins. Équipé de bottes, de jeans et d’une polaire camouflage, « How Great Thou Art » résonnant de son boombox, le pasteur fait signe aux voitures qui passent, montrant les panneaux qu’il a accrochés à proximité. « Jésus-Christ », dit l’un d’eux. « C’est le vrai Dieu, et la vie éternelle. » Avec un aide, flanqué d’un McDonald’s et d’une route à quatre voies, Hoots dit qu’il espère inspirer ce que les anciens Grecs appelaient agape : l’amour sacrificiel pour son prochain.

Je rencontre Hoots à un carrefour à Greenfield, une ville pauvre du comté de Weakley, dans le Tennessee. Les automobilistes ce matin frais de week-end ne semblent pas particulièrement intéressés — au-delà du temps maussade, les évangélistes font également face à quelques gestes obscènes — mais il y a beaucoup d’agape à partager. C’est en partie de la variété chrétienne : des ministères en plein air comme celui-ci prospèrent dans toute la frange ouest de l’État, là où le Tennessee touche le Kentucky. Pourtant, encore et encore, au cours de mon temps à Weakley, j’ai vu un agape d’un autre genre, avec beaucoup ici prêts à faire d’énormes sacrifices pour leur messie aux cheveux blonds.

En 2016, Donald Trump a obtenu presque trois quarts des voix de Weakley. Pourtant, les tarifs du Président en 2018 ont coûté des milliards aux agriculteurs, avec des faillites augmentant d’un cinquième et les lucratifs marchés de soja du Tennessee cédés à la concurrence étrangère. En 2024, par ailleurs, Trump a promis des bons scolaires, fermant inévitablement les écoles rurales. Mais malgré la douleur, tant promise que livrée, Trump a de nouveau remporté quatre cinquièmes des voix des habitants. Ce n’est pas non plus un phénomène propre à Weakley. Comme j’ai appris, ce qui se passe ici parle de manière poignante à l’augmentation du tribalisme dans la république, alors que les Américains utilisent de plus en plus la politique comme un insigne d’identité, même s’ils subissent eux-mêmes l’impact.

Pour les habitants ruraux du Tennessee, soutenir Trump est devenu une sorte de tradition. Au-delà de Weakley, le Président a remporté au moins 75 % des voix dans presque tous les comtés reculés de l’État. C’est une histoire similaire à l’échelle nationale : en 2016 et 2024, Trump a obtenu le soutien de 62 % des Américains ruraux. Sur le terrain, aussi, cet attachement transparaît. Alors que je parcourais le comté de Weakley, j’ai rencontré des dizaines de personnes qui voient Trump comme quelque part entre un protecteur et un profit. « Vous ne pouvez pas réparer la stupidité, mais vous pouvez voter pour l’éliminer » lisait les panneaux pro-Trump qui bordent les routes. « Les démocrates tuent des bébés et laissent entrer les immigrants », m’a dit un républicain local. « Vous ne pouvez pas être démocrate parce que vous êtes chrétien. »

Dans une certaine mesure, cet enthousiasme peut être compris en termes de politique. Dans un comté qui a le deuxième taux le plus élevé d’agressions sexuelles contre des mineurs de l’État, la promesse du Président de « protéger les enfants » est populaire à Weakley. Les tarifs frappent sans aucun doute les agriculteurs — mais ils pourraient également stimuler la production automobile à Blue Oval City, une future usine Ford de 5,6 milliards de dollars à quelques comtés de là. « Trump aborde des questions qui animent les électeurs ruraux du Tennessee depuis longtemps », déclare Daryl Carter, professeur d’histoire à l’Université d’État de l’Est du Tennessee. « Ces zones rurales ont été dévastées. Des emplois disparus. Des hôpitaux fermés. Abus d’opioïdes. Ils ont de nombreuses raisons d’être pessimistes quant à l’Amérique. »

Cependant, si Trump, l’homme, est populaire, et sa rhétorique aussi, il est également clair que ses actions sont mal accueillies dans des endroits comme Weakley. Un bon exemple est l’éducation. En janvier, le Président a tweeté son soutien à un programme de bons scolaires du Tennessee. Le projet de loi étend 20 000 bons aux districts scolaires ruraux et urbains, englobant à la fois des institutions privées et publiques. Il est également rejeté par 77 % des habitants ruraux du Tennessee, qui craignent de perdre des élèves, et de l’argent public, au profit des écoles privées. Pourtant, ces réserves n’ont pas dissuadé les républicains de l’État. Lors d’une session législative spéciale convoquée à la hâte, le parti a fait passer à la hâte le soi-disant Education Freedom Act, que le gouverneur Bill Lee a dûment signé en février. Les républicains locaux ne sont pas du tout contents. « C’était un coup bas de faire passer le projet de loi avant que les gens puissent en entendre parler », déclare Steven Vantrease, un membre conservateur du conseil scolaire du comté de Weakley.

En fin de compte, la fureur suggère que le GOP du Tennessee est prêt à trahir sa base rurale — s’il peut obtenir plus de voix à l’échelle de l’État. Dans le passé, les conservateurs visaient traditionnellement les bons scolaires pour les parents à faible revenu, souvent des minorités raciales dans les grandes villes, leur offrant une flexibilité supplémentaire pour choisir des écoles à charte de qualité pour leurs enfants. Mais avec la montée des craintes autour des programmes « woke », il y a une incitation électorale à étendre le programme à l’échelle de l’État. Le problème pour les électeurs ruraux, typifié par leur large opposition au plan, est que le choix supplémentaire peut détruire l’éducation locale. Avec des enfants de plus en plus rares dans des endroits comme Weakley, un choix supplémentaire peut fermer des écoles de petites villes qui dépendent d’un petit nombre d’élèves.

C’est un problème qui transcende les bâtiments physiques. « La consolidation des écoles est un tueur de petites villes », déclare Dale Hutcherson, un séduisant homme de 31 ans et maire républicain du comté de Weakley. « Si une école meurt, alors le cœur et l’âme d’une communauté meurent. » Comme l’explique Hutcherson, les enseignants de la ville assistent à tous les matchs de football, supervisent les clubs et gardent un œil sur leurs élèves en dehors des cours. Dans le Tennessee rural, il faut vraiment un village. Pas étonnant que défendre les écoles publiques soit un sujet qui traverse les frontières politiques. Un exemple est Nicolle Gallagher, ancienne présidente des démocrates du comté de Weakley, qui les appelle « la fierté et la joie » d’une communauté locale. C’est juste : classés sixièmes dans l’État, les élèves ici obtiennent des résultats parmi les 25 meilleurs comtés du pays en mathématiques, sciences et études sociales.

Cela soulève la question : avec une opposition bipartisane, pourquoi les républicains du Tennessee ne récoltent-ils pas un tourbillon électoral pour leur cynisme ? Pour Gallagher, la réponse ne commence pas par la politique mais par le lieu. « La politique, » dit-elle, « concerne l’appartenance tribale » — et j’ai certainement ressenti cela pendant mon temps à Weakley. On m’a dit que Martin, où se trouve le campus de l’Université du Tennessee, est « l’endroit où vivent tous les libéraux. » Mais même ici, Trump gagne par une large majorité et les habitants ont affiché des drapeaux américains à l’envers pendant l’ère Biden. Comme le dit un républicain de Martin : « C’est nous contre eux. »

« La politique concerne l’appartenance tribale »

Être en dehors de la tente peut être douloureux. Dans ces petites communautés soudées, voter bleu peut entraîner une forme de mort sociale. Les amis du lycée ne vous reconnaissent plus. Pendant ce temps, personne de nouveau ne s’installe en ville — alors qui allez-vous vous lier d’amitié ? « Les gens sauront que vous êtes un démocrate, » dit Gallagher. « Cela peut vous nuire personnellement et professionnellement. » Comme elle le poursuit, cela peut apporter plus que de la solitude, notant que le comté de Weakley n’a plus d’enseignants démocrates actifs. Étonnée, je demande à Jess Piper, une ancienne éducatrice et organisatrice démocrate rurale pour le groupe de campagne Blue Missouri. Elle éclate de rire à ma question, avant de me dire que sa politique a signifié qu’elle a perdu sa carrière. « J’ai fait renvoyer mon mari, » ajoute-t-elle. « Il était enseignant aussi. » Bien que cela soit certainement illégal, une telle discrimination est presque impossible à prouver sans avocats coûteux qui, de toute façon, vivent à des kilomètres.

Le tribalisme peut être désagréable même si vous êtes apolitique. Shannon Taylor, qui vit à Dresden, le chef-lieu du comté de Weakley, me dit que les rencontres en face à face sont assez agréables. Les habitants accueillent la serveuse lesbienne au American Legion. Momz Honky Tonk, à Cumberland, à proximité, organise un spectacle de drag chaque mois, et personne ne bronche. En ligne, cependant, certains habitants expriment leur colère contre ceux qui enfreignent ce que Taylor appelle leur mentalité de groupe. « Ils se soucient de leur communauté et se soucient tellement qu’ils déversent une rhétorique haineuse, » dit-elle. « Ils pensent qu’ils protègent leurs communautés. »

Ce n’était pas toujours comme ça. Aussi récemment qu’en 2008, le comté de Weakley, comme une grande partie de l’ouest du Tennessee, était un bastion démocrate. Les démocrates occupaient tous les postes locaux. Mais lorsqu’il est passé du bleu au rouge, la transformation a été dévastatrice. En 2006, les démocrates du Tennessee contrôlaient la gouvernance, la délégation au Congrès et les deux chambres de l’assemblée générale. Mais en 2013, tout avait changé. Autrefois dans la minorité, le GOP dominait désormais les deux chambres de la législature de l’État des Volontaires. Le leader démocrate du Sénat de l’État, Reginal Tate, l’a dit le mieux : « Mec, nous aurions pu avoir des réunions de caucus dans ma voiture. » Aujourd’hui, aucun démocrate de Weakley n’occupe de poste local. Ce qui s’est passé ici était aussi un phénomène national. De 2008 à 2016, les démocrates ont perdu 13 sièges au Sénat et 69 à la Chambre, ainsi que 11 gouvernances, 913 sièges législatifs d’État et 30 chambres législatives d’État. Weakley, alors, n’était qu’un microcosme d’un tremblement de terre politique national. « Je savais que c’était la fin du Parti démocrate ici, » admet Gallagher. « C’était comme si les lumières s’éteignaient. »

Comme le suggère la chronologie, ce changement peut être en partie compris par l’effet Obama. Pourtant, s’il y a sûrement un élément racial ici, Carter souligne que ce n’est pas toute l’histoire. En 2008, après tout, Obama a investi massivement dans l’Amérique rurale. Le jour des élections, il a fait de petites mais significatives avancées auprès des électeurs ruraux du Montana à la Virginie. Même dans ces États qu’il a perdus, ses efforts ont aidé les démocrates à gagner des sièges à l’échelle nationale. Pourtant, huit ans plus tard, le bas s’est effondré, donnant à Trump la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès. Pourquoi ? Parce que, disent les initiés, le parti s’est enivré de « oui, nous pouvons » et s’est reposé sur ses lauriers. Carter a été témoin de cette dualité dans le Tennessee rural. Obama, dit-il, « a fait peur aux gens » — mais était aussi un « très mauvais leader de parti. » Sans candidats inspirants ni organisation locale, les républicains du Tennessee avaient les mains libres, brandissant les démocrates comme « eux » et les conservateurs comme « nous. »

Carolyn Ideus, une responsable démocrate du comté de Weakley, déclare que la vague républicaine a créé une « énorme pression sociale » pour rejoindre le parti « nous ». Et en dehors de toute cette pression des petites villes, certains experts suggèrent que les Américains ruraux sont particulièrement enclins au partisanisme. « La ruralité est une identité et une vision du monde qui transcende le revenu et l’éducation », soutient Nick Jacobs, un politologue et co-auteur de The Rural Voter. « Une vision du monde rurale est classée par la géographie et non par la profession. » Une fois de plus, c’est quelque chose que j’ai observé de mes propres yeux. Sur la rue principale de Martin, un énorme panneau en carton de Donald Trump se tient dans la vitrine du siège du GOP. Un républicain local, qui demande à rester anonyme, déplore que même les élections du conseil scolaire soient désormais de plus en plus partisanes.

Il n’est donc pas surprenant que Carter affirme que le mouvement Trump est bien plus vaste que des querelles sur les écoles à charte, surtout lorsque les préjugés dans les grandes villes ne font qu’alimenter la réaction dans des endroits comme Weakley. « Il y a des incitations perverses à dénigrer les électeurs de Trump », comme le dit Lisa Peruitt, professeur à l’UC-Davis. « Cela aide à accumuler du capital social. » C’est particulièrement vrai lorsque l’homme lui-même critique joyeusement les grandes entreprises, les élites médiatiques et les dynasties politiques de la côte Est comme les Clinton. Ces personnes, dit Peruitt, sont exactement celles que Trump accuse d’« avoir truqué le système à leur avantage [et] de faire tout et dire tout pour que les choses restent exactement comme elles sont. »

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il y a bien plus chez les républicains du comté de Weakley que d’être simplement trompés par une « fausse conscience » pour voter contre leurs propres intérêts. Avec un combat pour l’âme de l’Amérique entre les mains, il n’est pas surprenant que Jake Bynum, un ancien maire du comté, soutienne que « l’amour du pays et le mode de vie perçu » l’emportent naturellement sur les « questions de porte-monnaie » — que ce soit les écoles à charte ou les exportations de soja. Les progressistes ne devraient pas non plus être vraiment surpris ici : il y a peu de choses que les libéraux de l’Upper West Side aiment plus que de sacrifier leurs salaires pour les pauvres. Agape, semble-t-il, reste une affaire bipartisane.