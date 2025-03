Donald Trump veut la paix, maintenant. Volodymyr Zelensky et ses soutiens européens veulent la victoire, plus tard. C’est de cela qu’il s’agissait dans le désaccord très public au Bureau ovale vendredi. La paix par la victoire — essentiellement le modèle de la Seconde Guerre mondiale — est le prisme à travers lequel pratiquement tous les dirigeants européens, et la plupart des commentateurs, voient le conflit Russie-Ukraine. L’Amérique le voit différemment.

L’absurdité de la position européenne a peut-être été le mieux capturée dans son plein hubris l’année dernière par l’historienne et écrivaine Anne Applebaum lorsqu’elle a remporté un prestigieux prix de la paix allemand. Lors de son discours d’acceptation, elle a soutenu que la victoire était plus importante que la paix, affirmant que l’objectif ultime de l’Occident devrait être le changement de régime en Russie. « Nous devons aider les Ukrainiens à obtenir la victoire, et pas seulement pour le bien de l’Ukraine », a-t-elle déclaré. « S’il y a même une petite chance qu’une défaite militaire puisse aider à mettre fin à ce culte horrible de la violence en Russie, tout comme la défaite militaire a mis fin au culte de la violence en Allemagne, nous devrions en profiter. » C’est le modèle de la Seconde Guerre mondiale dans sa forme la plus pure.

Mais la plupart des guerres ne s’inscrivent pas dans ce schéma, elles se terminent généralement par des accords de paix complexes. Un modèle bien meilleur pour le conflit actuel serait la guerre de Trente Ans qui a ravagé l’Europe centrale de 1618 à 1648, et qui a opposé le Saint-Empire romain contre les villes et municipalités protestantes soutenues par la Suède et les Pays-Bas.

Cette guerre ne s’est pas terminée par une victoire glorieuse pour l’une des parties impliquées. Mais elle s’est terminée par l’un des traités de paix les plus importants de tous les temps : la Paix de Westphalie. L’un des principes importants qu’il a établi était celui de la non-ingérence dans les politiques intérieures des autres pays. Il a jeté les bases de l’État-nation moderne et a marqué le début d’un âge d’or de la politique, de l’art et de la science européens.

Le conflit de la Russie avec l’Occident dure presque aussi longtemps. Vladimir Poutine a mené la guerre en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine et en Syrie dans une tentative de regagner ces sphères d’influence perdues après l’effondrement du communisme en 1990. Et sans un certain type d’accord de paix, Poutine est certain de continuer à faire pression sur l’avantage russe, avec une stratégie qui pourrait encore impliquer les États baltes et la Pologne.

Il est dangereux pour l’Europe d’insister, à la place, sur la victoire. Car bien que Trump ait dit beaucoup de bêtises sur Zelensky et la guerre, il a raison sur un aspect crucial. Sans l’Amérique, il n’y a pas de chemin vers la victoire pour l’Ukraine. Il ne s’agit pas principalement d’armes, de munitions et d’aide financière, mais de soutien par satellite et de renseignement. Si les États-Unis devaient couper les satellites et arrêter le flux d’informations, les Européens n’ont aucun moyen de combler le vide. Sans les États-Unis, c’est fini pour l’Ukraine.

Non seulement l’Europe n’a pas compris cela, mais elle n’a également pas réussi à tracer un chemin stratégique vers la victoire. Les politiciens, les journalistes et les universitaires répètent sans réfléchir que l’Europe fera tout ce qu’il faut. Ou ils affirment que Poutine clignera des yeux en premier, si seulement la guerre se prolonge un peu plus longtemps. Ou que l’économie russe s’effondrera à mesure que les sanctions feront leur effet. Mais la solidarité n’est pas une stratégie. Le signalement de vertu n’est pas une stratégie. Les sanctions ne sont pas une stratégie si l’objectif principal est de minimiser la douleur pour nous-mêmes.

Une stratégie est quelque chose qui est chiffré, testé politiquement, et qui répond à différents scénarios. Une stratégie a des cibles principales, avec une définition convenue des résultats de second choix. Une stratégie a également une sortie claire tracée. L’Europe n’a rien.

Un chemin crédible pour une victoire ukrainienne aurait commencé il y a trois ans avec une expansion massive des dépenses militaires de tous les pays européens de l’OTAN. Il aurait dû y avoir une expansion immédiate de la capacité industrielle militaire, qui a été épuisée dans la plupart des pays occidentaux, et une campagne politique concertée pour organiser des compromis entre d’autres priorités de dépenses et la défense.

Mais l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ces pays européens qui comptent le plus, n’ont pas agi à l’époque et manquent maintenant tous de marge de manœuvre budgétaire pour adopter une telle approche. Nous n’avons pas trouvé comment nous pouvons soutenir l’Ukraine et rester solvables. L’idée la plus désespérée a été de piller les 300 millions de dollars de réserves étrangères de la Russie, qui sont actuellement gelées. Clairement, cela n’a pas été réfléchi. Si cela devait se produire, le risque est que Euroclear, le dépositaire financier basé à Bruxelles où les réserves sont détenues, pourrait faire face à une série de poursuites judiciaires et même à la faillite. L’UE serait contrainte de dépenser des dizaines de milliards pour recapitaliser l’entreprise — coûtant potentiellement plus que l’aide à l’Ukraine. La confiance en l’Europe en tant que lieu sûr pour les actifs serait perdue et nous pourrions nous retrouver avec une crise financière à part entière.

« Nous n’avons pas trouvé comment nous pouvons soutenir l’Ukraine et rester solvables. »

Sans une stratégie de sortie chiffrée maintenant, et alors que l’Amérique se détourne, comment l’UE peut-elle se défendre à l’avenir ? Même si l’UE devait se fixer une trajectoire convenue vers des dépenses militaires de 3 % du PIB d’ici 2030, et regrouper ses achats pour rendre les dépenses de défense plus efficaces, j’ai du mal à voir comment le continent peut trouver l’unité et la détermination nécessaires pour remplacer les États-Unis en tant que garant de notre sécurité. Kaja Kallas, Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a ridiculement illustré l’attitude myope de l’Europe envers la stratégie lorsqu’elle a déclaré « le monde libre a besoin d’un nouveau leader ». C’est absurde, typique de la grandiloquence européenne. L’UE, avec ses droits de veto, son vote à la majorité qualifiée et l’exclusion explicite de la défense du marché unique, est structurellement inadaptée à la politique étrangère et de sécurité dans un monde hobbesien. Nous ne pourrions pas être plus éloignés d’un moment de Westphalie.

Nous avons déjà été ici. Angela Merkel a parlé de l’indépendance stratégique européenne vis-à-vis des États-Unis en 2018, après une réunion désastreuse avec Trump. Mais elle n’a pas mis de capital politique derrière l’idée parce qu’elle ne voulait pas payer le prix politique.

Une augmentation structurelle des dépenses de défense nécessiterait des sacrifices. Les États-Unis dépensent 3,5 % de leur PIB en défense. En 2023, les 27 pays de l’UE ont dépensé en moyenne 1,6 % du PIB de l’UE. Cet écart de presque 2 points de pourcentage découle du fait que nous, Européens, dépensons l’argent pour d’autres choses. L’Allemagne a un système social en or massif. Les gens ont droit à un revenu de base, qu’ils travaillent ou non. L’Allemagne s’est également fixé un budget de 150 milliards d’euros pour la transition énergétique. Les États-Unis, quant à eux, ont des bons alimentaires et aucune politique de zéro émission nette. Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des compromis nécessaires dont les Européens n’ont même pas commencé à discuter.

Dans leur désespoir, cependant, les Européens parlent maintenant de financer une augmentation des dépenses de défense par le biais de la dette. C’est économiquement insensé. Pour cette raison, cela échouera également à atteindre son objectif déclaré : dissuader une attaque ennemie. La crédibilité de nos politiques de sécurité dépend d’une volonté de les financer. Les dépenses de défense devraient être financées par les revenus courants. Si vous essayez de le faire par le biais de la dette, les vigilants des obligations vont vous rattraper avant que Poutine ne le fasse.

Poutine doit sûrement voir que l’Europe est désespérée. Le Royaume-Uni n’a réussi à augmenter son objectif de dépenses militaires pour 2027 que de 2,3 % à 2,5 % en réduisant son budget d’aide étrangère. Pendant ce temps, la politique divisée de la France a laissé le pays sur une voie fiscale insoutenable, même si les Allemands luttent avec leurs propres règles fiscales. Cette Europe gâtée et égocentrique n’est pas prête à mener et à gagner une guerre contre la Russie. Nous applaudissons les discours appelant à un changement de régime à Moscou. Mais nous voulons que quelqu’un d’autre le fasse pour nous, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence est qu’à l’époque, l’Amérique était prête à jouer un rôle de plus en plus fort. Cette fois, les États-Unis sont en retraite ouverte.

Si les Européens étaient intelligents, ils prendraient Zelensky à part, sans les caméras, et lui diraient que le jeu est terminé, et qu’il devrait conclure un accord avec Trump maintenant. Ils devraient insister sur le fait que ce que le Président essayait de négocier avant l’affrontement au Bureau ovale est aussi bon que tout ce que l’Ukraine obtiendra jamais — l’accord sur les minéraux maintiendra les États-Unis engagés dans l’avenir de la nation assiégée. Pour l’instant, cependant, il semble clair que l’Europe et l’Ukraine demandent actuellement plus que ce que Trump est prêt à concéder, surtout depuis que la Maison Blanche est convaincue qu’ils ne sont pas prêts pour la paix.

À la recherche de la victoire, Zelensky est tombé directement dans un piège à la Maison Blanche la semaine dernière. Il a peut-être été plus à l’aise avec ses amis européens à Londres qui l’ont cajolé avec des mots chaleureux et de grandes promesses. Mais leur illusion partagée qu’il existe un chemin vers la victoire conduira inévitablement à un avenir plus dangereux pour nous tous.