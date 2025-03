On aurait dit un conte de fées. Comment expliquer autrement la chute dramatique des Assad, en l’espace de quelques jours et sans aucune victime civile ? En décembre, les Syriens craignaient que le régime ne fasse une dernière résistance à Lattaquié, le cœur de son soutien et de la secte alaouite dont sont issus ses hauts responsables. Beaucoup craignaient également qu’il n’y ait un bain de sang sectaire, alors que des membres traumatisés de la majorité sunnite prenaient une revanche aléatoire sur les communautés qui avaient donné naissance à leurs tortionnaires.

Rien de tout cela ne s’est produit à l’époque — mais certaines choses se sont maintenant produites. Le 6 mars, une insurrection assadiste a tué des centaines de personnes à Lattaquié et dans d’autres villes côtières. Au-delà de l’écrasement de l’insurrection, les forces gouvernementales ont également commis des atrocités sectaires, exécutant sommairement leurs opposants armés et tuant de nombreux civils alaouites. C’est le premier massacre sectaire de la nouvelle Syrie, et cela jette une ombre redoutable sur l’avenir. La révolution était censée surmonter le ciblage des sectes pour des raisons politiques. Maintenant, beaucoup craignent que le cycle ne continue.

Le régime précédent était un régime sectaire par excellence, tant sous Hafez al-Assad, qui a régné de 1970, que sous son fils Bachar, qui a hérité du trône en 2000. Cela ne signifie pas que les Assad ont tenté d’imposer un ensemble particulier de croyances religieuses : mais ils ont divisé et régné, exacerbant et armant les ressentiments entre les sectes (ainsi qu’entre les ethnies, les régions, les familles, les tribus). Ils ont soigneusement instrumentalisé les différences sociales à des fins de pouvoir, les rendant politiquement saillantes.

Les Assad ont rendu la communauté alaouite dans laquelle ils sont nés complice de leur règne — ou, du moins, ont fait en sorte qu’elle le paraisse. Des leaders religieux alaouites indépendants ont été tués, exilés ou emprisonnés, rapidement remplacés par des loyalistes. L’adhésion au Parti Baas et une carrière dans l’armée étaient promues comme des marqueurs clés de l’identité alaouite. Les plus hauts rangs de l’armée et des services de sécurité étaient presque tous alaouites.

En 1982, lors de leur guerre contre les Frères musulmans, les Assadistes ont tué des dizaines de milliers de civils sunnites à Hama. Cette violence a pacifié le pays jusqu’à l’éclatement de la Révolution syrienne en 2011. La guerre contre-révolutionnaire qui a suivi peut être considérée comme un génocide des musulmans sunnites. Dès le départ, une punition collective a été imposée aux communautés sunnites où des manifestations ont éclaté, d’une manière qui ne s’est pas produite lors de manifestations dans des zones alaouites, chrétiennes ou mixtes.

La punition impliquait de brûler des biens, d’arrêter des gens de manière aléatoire et en masse, puis de torturer et de violer des détenus. Alors que la militarisation se poursuivait, les mêmes zones sunnites étaient bombardées avec des barils, attaquées avec des armes chimiques et soumises à des sièges de famine. Tout au long des années de guerre, la grande majorité des centaines de milliers de morts, et des millions expulsés de leurs foyers, étaient des sunnites. Des officiers et des seigneurs de guerre alaouites ont été soutenus dans cette entreprise génocidaire par des militants chiites du Liban, d’Irak, d’Afghanistan et du Pakistan, tous organisés, financés et armés par l’Iran. Ces milices — avec leurs drapeaux sectaires et leurs cris de bataille — étaient très ouvertes sur leur haine des sunnites.

Les pires provocations sectaires ont été les massacres perpétrés dans une série de villes et de villages du centre de la Syrie, en particulier en 2012 et 2013. Le modus operandi du régime était que l’armée bombardait d’abord une ville pour faire retirer les milices d’opposition. De là, des voyous alaouites des villes voisines entraient pour trancher la gorge des femmes et des enfants. Il est important de noter qu’il ne s’agissait pas d’éruptions spontanées de violence entre communautés voisines, mais plutôt d’assauts soigneusement organisés. Ils visaient à induire une réaction sunnite, effrayant les alaouites et d’autres minorités pour les amener à la loyauté. Cela s’inscrivait dans la stratégie contre-révolutionnaire principale du régime. Au début, il avait libéré des jihadistes islamistes de prison tout en arrêtant d’énormes nombres d’activistes non violents et non sectaires. Pour la même raison, il a rarement combattu l’EI — qui, à son tour, se concentrait généralement sur la prise de territoire aux forces révolutionnaires.

Assez rapidement, des organisations extrémistes sunnites ont fourni la réponse que le régime souhaitait. Par exemple, une offensive jihadiste en août 2013 dans la campagne de Lattaquié a tué au moins 190 civils alaouites et en a enlevé beaucoup d’autres. Lorsqu’ils ont vu de telles horreurs, de nombreux membres de groupes minoritaires, et certains sunnites aussi, ont estimé qu’ils n’avaient d’autre option que de se battre pour préserver le régime.

Mais ces dernières années, le HTS — l’autorité de facto depuis décembre 2024 — semblait avoir abandonné la stratégie de diviser pour régner. La milice islamiste a amélioré ses relations avec les non-musulmans à Idlib, tout en envoyant également des messages positifs aux alaouites. Elle a également offert une amnistie à tous les anciens combattants du régime, sauf aux criminels de guerre de haut rang. Il semblait, enfin, que la nouvelle Syrie pourrait éviter de nouveaux conflits sectaires. Après tout, tout au long de la révolution, de nombreux sunnites avaient travaillé pour le régime, et de nombreux alaouites s’y étaient opposés, à un coût énorme, de l’officier de l’armée Zubeida Meeki à l’actrice Fadwa Suleiman.

Cependant, les ingrédients d’une insurrection assadiste dans les zones alaouites étaient présents. Des hommes avaient perdu leur emploi dans l’armée du régime effondré, et beaucoup craignaient les nouveaux dirigeants de la Syrie. Des fonds iraniens et l’organisation du Hezbollah ont fourni le soutien nécessaire pour défier le HTS. Cela a conduit aux attaques de la semaine dernière, avec plusieurs attaques assadistes coordonnées tuant jusqu’à 400 membres des nouvelles forces de sécurité ainsi que des dizaines de civils. Certains des victimes ont été brûlées vives, tandis que des hôpitaux et des ambulances ont également été ciblés.

« Les ingrédients d’une insurrection assadiste dans les zones alaouites étaient présents. »

À travers la Syrie, il y a eu une réponse populaire furieuse. Des manifestations improvisées ont condamné l’insurrection et des convois chaotiques de militants et de civils armés se dirigeaient vers la côte. Les combattants du gouvernement et leurs alliés ont largement réussi à chasser les rebelles des zones urbaines, mais ils ont également commis des atrocités. Des combattants assadistes désarmés ont été exécutés sommairement. Il en a été de même pour des civils alaouites, y compris des femmes et des enfants.

Selon le Réseau syrien des droits de l’homme, l’organisation de surveillance la plus fiable, 211 civils ont été tués par des partisans d’Assad, et au moins 420 personnes par les forces de sécurité syriennes. Ces dernières incluent à la fois des civils et des combattants désarmés qui ont été tués sans procès. Il est difficile de distinguer les deux : la plupart des combattants assadistes portaient des vêtements civils. Pourtant, au moins 49 femmes et 39 enfants figurent parmi les morts.

L’assaut assadiste n’allait jamais restaurer l’ancien régime — il s’était totalement effondré et est largement haï dans toutes les couches de la société. Le véritable objectif des soutiens de l’insurrection, en revanche, pourrait avoir été de provoquer une réponse sectaire. C’était, après tout, la stratégie de la décennie précédente. Si tel est le cas, les rebelles ont obtenu ce qu’ils voulaient. Il semble que la plupart des atrocités aient été perpétrées par les factions notoirement indisciplinées de l’Armée nationale syrienne (SNA) et par des combattants étrangers, y compris des Tchétchènes. L’ampleur de l’implication officielle du HTS reste floue. Mais d’une certaine manière, cela est déjà sans importance. Les crimes contre des innocents pourraient maintenant dynamiser une insurrection, empêchant la Syrie de se stabiliser, même si cela sert les vautours entourant le pays.

Parmi ceux-ci, l’Iran — qui a perdu son allié arabe le plus important et sa route vers le Liban lorsque Assad est tombé — et Israël. Le gouvernement Netanyahu travaille assidûment à partitionner la Syrie selon des lignes sectaires, essayant, sans grand succès, d’exploiter les fissures dans la politique druze et kurde. Pour des raisons différentes, ces États ennemis partagent le même désir de maintenir la Syrie faible.

L’Iran et Israël, ainsi qu’une gamme d’islamophobes occidentaux et de « Tankies », cherchent à attiser les flammes avec de la désinformation. Des commentateurs allant d’Elon Musk à George Galloway aident à répandre des affirmations selon lesquelles des chrétiens syriens sont massacrés. Il n’y a aucune preuve de cela, mais comme certaines des histoires d’atrocités du 7 octobre, y compris celle selon laquelle le Hamas a décapité des dizaines de bébés israéliens, le récit pourrait devenir ancré dans certains coins de l’esprit occidental.

Les semaines et les mois à venir détermineront si l’avenir de la Syrie ressemblera à quelque chose comme la guerre civile en Irak, ou à quelque chose de mieux. Le président Ahmad al-Sharaa a bien réussi à donner l’impression de stabilité — en soulignant que personne n’est au-dessus de la loi et en établissant un comité pour enquêter sur la violence. Il est maintenant nécessaire de mettre en œuvre un véritable changement, d’autant plus que Sharaa n’a pas encore réussi à rassembler les milices d’opposition sous un commandement unique et discipliné.

Au-delà de ces mesures de crise, la Syrie a urgemment besoin d’un processus de justice transitionnelle indépendant. Après des décennies de violence, les Syriens doivent exprimer leurs griefs, établir les faits de ce qui s’est passé et voir la justice rendue. Ce n’est qu’alors qu’un consensus national pourra être construit sur les tragédies passées et la direction future ; ce n’est qu’alors que l’attrait de la justice populaire sera neutralisé.

Jusqu’à présent, plusieurs criminels de guerre ont été arrêtés, mais aucun n’a encore été jugé. Dans certains cas, des criminels ont été libérés peu après leur arrestation. Un exemple est Fadi Saqr. Un commandant assadiste, impliqué dans un massacre infâme dans la banlieue de Tadamon à Damas, il est allé se promener dans le quartier après sa libération, provoquant des manifestations de la part des habitants.

Sharaa a identifié la justice transitionnelle comme l’une des priorités du gouvernement dans un discours du 30 janvier, mais le 27 février, les autorités ont empêché une conférence sur le sujet de se tenir à Damas. Organisé par le Centre syrien d’études et de recherche juridiques, l’organisme est dirigé par Anwar al-Bunni, l’avocat des droits de l’homme qui a contribué au tout premier procès d’un criminel de guerre assadiste. Le gouvernement n’a pas encore expliqué pourquoi il a empêché la conférence de se tenir.

Il y a de bonnes raisons pour que Sharaa sente qu’il ne peut pas se permettre une véritable justice transitionnelle. Pour commencer, le HTS porte sa propre part de culpabilité historique. Peut-être qu’avec le recul, on peut justifier son absorption d’autres milices d’opposition pour des raisons d’efficacité militaire. Il est beaucoup plus difficile de justifier l’élimination par le groupe de figures de la société civile révolutionnaire, certaines ayant été assassinées aussi récemment qu’en 2018.

Même si la direction du HTS pouvait être exemptée d’un examen, en attendant, la stratégie de stabilisation de Sharaa implique de rassembler toutes les factions militaires sous un même parapluie national. Mettre les chefs de faction en procès contredirait cet effort. Mais les crimes commis sur la côte par les milices de la SNA montrent que la clémence menace la paix sociale beaucoup plus que les arrestations.

Plus les communautés syriennes sont intégrées dans le processus de gouvernance, moins les seigneurs de la guerre auront la capacité de déstabiliser le pays. À cet égard, il y a encore des raisons d’être optimiste. Le 10 mars, al-Sharaa a signé un accord avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) pour intégrer cette milice dirigée par les Kurdes dans l’armée nationale et rétablir le contrôle central sur le nord-est de la Syrie. Si un accord avec les milices druzes suit, Israël trouvera beaucoup plus difficile de déstabiliser le pays. Pour priver l’Iran et les restes assadistes de leur pouvoir également, l’action militaire doit être couplée à des efforts pour nommer des Alaouites anti-Assad à des postes administratifs, tant sur la côte qu’à Damas. En résumé, le gouvernement doit établir une paix suffisante pour que la société civile puisse se mettre au travail. Les Syriens eux-mêmes doivent être capables de faire le travail difficile de traiter et de surmonter leur traumatisme.