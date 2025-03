Il y a quelques années, en courant sur un chemin rural à une certaine distance des maisons ou de la route pavée, j’ai rencontré un groupe d’hommes d’une vingtaine d’années courant dans l’autre sens. En passant, rien ne s’est produit au-delà de l’échange habituel de salutations monosyllabiques à la campagne. C’était une rencontre ordinaire, sans rien de remarquable.

Mais cela m’est resté en tête, car pendant une fraction de seconde, quelque chose de remarquable concernant les normes sociales dans ma région des îles britanniques m’a semblé très palpable : que dans ce pays — du moins, là où je vis — une femme peut courir des kilomètres, seule, et savoir que le risque physique qu’elle encourt de la part d’inconnus masculins est si faible qu’il en devient négligeable. Et dans une bien plus grande mesure que quiconque ne semble le réaliser, nous devons cet exploit social extraordinaire à un aspect de la socialisation masculine que la culture contemporaine semble déterminée à démanteler : la répression émotionnelle masculine.

La semaine dernière, tout le monde a décidé que les émotions des jeunes hommes avaient besoin d’un nouvel examen. La classe médiatique a déterminé en masse que le drame télévisé Adolescence était en réalité un documentaire, et que nous avons besoin de plus de censure sur Internet pour empêcher les sentiments des garçons de mal tourner. S’exprimant lors de la conférence Dimbleby, l’ancien footballeur anglais Gareth Southgate est intervenu pour déplorer la façon dont les jeunes hommes se détournent des mentors de la vie réelle pour se tourner vers des « influenceurs cruels, manipulateurs et toxiques », qui enseignent aux garçons que « la force signifie ne jamais montrer d’émotion ». Et, sur le coup, Victoria Derbyshire a invité trois jeunes hommes britanniques sur Newsnight, où ils ont discuté de la dernière fois qu’ils avaient pleuré. « Même Keir Starmer s’inquiète. »

Deux jeunes hommes sur trois ne pouvaient pas se souvenir ; tous ont convenu qu’il existe une pression générale, à l’échelle de la culture, sur les hommes pour qu’ils répriment leurs émotions. Implicitement, nous devons comprendre que c’est une mauvaise chose. Et nous pourrions être pardonnés d’imaginer que tout ce dont ces jeunes hommes ont vraiment besoin est le message d’Elsa dans La Reine des Neiges : « Laisse aller ». Que pourrait-il bien se passer de mal ? En regardant ce clip, cependant, je me suis souvenu du club de course que j’ai rencontré à la campagne il y a quelques étés. Cela m’a frappé : sommes-nous sûrs de savoir quels sentiments les hommes exprimeraient, et comment ils les exprimeraient, s’ils se sentaient vraiment habilités à laisser aller ?

Bien qu’il y ait beaucoup de chevauchements entre les hommes et les femmes, sur plusieurs axes importants, les sexes sont nettement différents. Ces différences incluent la force physique, l’agression sexuelle, la propension à la violence et l’approche normative de la gestion des conflits. L’agression violente est beaucoup plus courante chez les hommes que chez les femmes, et la différence entre les sexes s’accroît plus l’agression est létale. Les hommes sont également beaucoup plus agressifs sexuellement que les femmes : 98 % des individus poursuivis au Royaume-Uni pour crimes sexuels sont des hommes.

La majorité des victimes de crimes sexuels sont des femmes : une femme sur quatre déclare avoir été soumise à une forme de violence sexuelle depuis l’âge de 16 ans, tandis que chez les hommes, cela tombe à un sur 18. 94 % des survivants de viol ou de tentative de viol sont des femmes, et dans la définition légale du viol au Royaume-Uni, tous les violeurs sont, nécessairement, des hommes. La plupart des meurtres de femmes sont commis par des hommes, et parmi les victimes féminines d’homicide entre 2009 et 2020 au Royaume-Uni, la plupart ont été tuées par un homme. Dans 87 % des cas, le meurtrier était un partenaire intime.

Mais ce n’est pas, ou pas seulement, une histoire de victimisation féminine. La majorité des victimes de crimes violents sont des hommes, et les hommes s’assassinent mutuellement beaucoup plus fréquemment qu’ils ne tuent des femmes. Entre 2010 et 2024, 570 homicides ont été enregistrés au Royaume-Uni, dont 156 étaient des femmes et 414 des hommes : un taux d’homicides entre hommes presque trois fois plus élevé que pour les femmes.

Il s’agit plutôt d’une histoire sur l’agression masculine. L’asymétrie se produit parce que, comme l’a souligné Louise Perry, la plupart des hommes peuvent tuer la plupart des femmes à mains nues, et l’inverse n’est pas vrai. En effet, la différence entre les sexes en matière de propension à la violence et à l’agression sexuelle est accompagnée d’une différence de force physique tout aussi marquée entre les sexes .

Aujourd’hui, pour des raisons complexes et principalement bien intentionnées, de telles différences tendent à être minimisées. Personne ne veut être contraint par des stéréotypes. Cet égalitarisme a été poussé à des extrêmes étranges, comme la tendance des films de type fantastique à inclure des scènes de combat où de petites femmes battent de grands hommes massifs. (Encore une fois dans Frozen, à la fin, la petite Anna donne un coup de poing à Hans sur le côté du navire d’un seul coup.) Combinés à des familles qui se réduisent et à des schémas sociaux changeants, de telles fausses vérités cinématographiques omniprésentes s’accumulent pour signifier qu’il est désormais possible pour une femme, en particulier une femme de la classe moyenne, d’atteindre l’âge adulte avant de réaliser à quel point les hommes sont plus forts — sans parler des différences de sexe plus subtiles.

Et là où ces différences sont remarquées, c’est souvent pour les mal comprendre. Un stéréotype commun aux deux sexes, par exemple, est que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Les hommes ont tendance à faire cette affirmation parce qu’ils veulent penser que l’émotion est mauvaise ; les femmes, en revanche, parce qu’elles pensent que l’émotion est bonne. Mais cette affirmation m’a toujours semblé étrange, car elle s’accorde si mal avec les preuves.

Comme je l’ai déjà noté, les hommes commettent la grande majorité des crimes violents et sexuels. Et ce sont des infractions qui tendent, à l’exception de quelques psychopathes, à être perpétrées dans un état émotionnel intense, que ce soit la colère, le désir ou un autre état intense et irrationnel. Cela ne veut pas dire que la violence est excusable, bien sûr. Mais nous pourrions nous demander s’il ne s’agit pas tant d’une question de moins d’émotion chez les hommes que d’une expérience d’un éventail de sentiments différent et possiblement plus extrême.

Il ne s’agit pas d’affirmer qu’il n’existe pas d’hommes calmes et doux qui ressentent les choses profondément, ni qu’il y ait quoi que ce soit de mal avec une telle personnalité. Lorsque des personnes de l’un ou l’autre sexe sont malheureuses, il y a souvent un mélange complexe de comportements d’internalisation (c’est-à-dire introspectifs ou autodirigés), tels que la tristesse ou la rumination, et de réponses d’externalisation, telles que l’hyperactivité ou l’agression. Et bien qu’il y ait un grand chevauchement entre les sexes, l’internalisation semble être plus courante chez les femmes et l’externalisation plus courante chez les hommes.

L’augmentation du soutien public pour l’expression émotionnelle pourrait bien apporter du soulagement et de la réassurance, du moins à ces hommes qui sont plus enclins à l’internalisation. Mais qu’en est-il de ces hommes — qui, rappelons-le, en tant que groupe, sont beaucoup plus grands et plus forts que les femmes — qui ressentent intensément, mais ont tendance à externaliser des émotions négatives ? Autrement dit : qu’en est-il des hommes qui ont une propension à répondre à la tristesse ou à la colère par la violence ou l’agression ? Il me semble que, parmi ce groupe, un message beaucoup plus prosocial dans l’ensemble que « Laisse tomber » pourrait bien être « Tiens bon ».

Et cela nous amène au véritable cœur du sujet. Si « Laisse-le partir » est un message risqué, du moins pour les hommes qui ont tendance à extérioriser, « Prends-le sur toi » n’est pas vraiment une alternative — du moins pas à lui seul. Cela soulève la question : « Pourquoi ? » Pourquoi, c’est-à-dire, les hommes devraient-ils accepter cette demande de retenue ? La question est particulièrement mordante lorsque l’agression qui est retenue, et aussi la retenue elle-même, sont dénoncées comme étant de la « masculinité toxique ». Il vous faudrait une raison véritablement inspirante pour accepter un édit aussi déroutant ; et pourtant, à mon avis, aucune raison de ce genre n’est actuellement proposée. (Je ne pense pas que le fait d’être invité sur Newsnight pour parler de pleurs compte.)

Dans une culture qui n’offre aux hommes aucune raison idéaliste de réprimer leurs instincts les plus bas, alors, ces jeunes hommes qui ne se contentent pas d’agir violemment peuvent peut-être être pardonnés d’adopter une approche individualiste : perfectionner leur capacité à contrôler leurs propres envies et sentiments, puis diriger cette capacité d’autocontrôle vers des objectifs purement égoïstes. C’est le vide moral dans lequel opèrent des influenceurs tels qu’Andrew Tate, enseignant un programme sans valeur de contrôle de soi masculin dépouillé de tout objectif supérieur au-delà de la richesse individuelle et de la domination sexuelle.

Mais le cœur du problème n’est pas que les hommes soient invités à contrôler leurs sentiments. C’est la pauvreté des fins auxquelles ce contrôle est ensuite ordonné. Car même la force et l’agression ne sont pas mauvaises en soi : l’ordre public domestique et la liberté internationale de conflit reposent finalement sur une capacité à la violence. Mais le type de violence qui soutient l’ordre public ou défend une nation n’est pas comparable à (par exemple) celle employée par les membres de gangs d’adolescents armés de machettes qui ont interrompu une fête d’anniversaire dans l’Essex le week-end dernier. Au contraire : la capacité d’individus animés d’un esprit public — presque toujours des hommes — à exercer une violence contrôlée est ce qui nous sépare de ce genre de chaos et de peur. La volonté de quelques bons hommes d’être prosociaux dans la violence en cas d’urgence est le garant ultime de la paix dans laquelle je peux courir seul.

Encourager les hommes à réprimer les extrêmes de leur gamme émotionnelle n’est pas mal ou cruel. C’est civilisatoirement essentiel. Mais il doit y avoir un pourquoi, sinon peu s’en soucieront — et ceux qui le feront le feront pour des raisons purement égoïstes. Et puis, avant longtemps, vous n’aurez plus de civilisation ; juste (au mieux) des tribus en guerre, ou (pire encore) omnium bellum contra omnes.

Évidemment, les choses ne sont pas aussi mauvaises. Si elles l’étaient, je ne parierais pas seulement sur l’âge avancé pour me garder en sécurité lors de mes courses. Peut-être qu’au lieu d’un Labrador, j’aurais un Rottweiler. Peut-être que j’aurais un tapis de course dans ma salle de panique. Mais si nous ne voulons pas que les choses s’aggravent, nous ne pouvons pas encourager les hommes à « Laisser aller ». Avec des excuses sincères pour les sensibles : dans l’ensemble, la répression émotionnelle masculine est en fait bonne. Ce qui manque, ce n’est pas plus d’émotivité masculine. C’est l’honneur, l’appréciation, et une raison plus transcendante pour sublimer l’agression et la sexualité que simplement pouvoir prendre des selfies dans une Lamborghini.