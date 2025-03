Le Parti travailliste ne fonctionne pas — et les choses ne feront que s’aggraver. Comme si s’enchaîner au néolibéralisme n’était pas assez mauvais, le gouvernement s’emmêle désormais les pinceaux sur le réarmement, ironiquement la même question qui a causé la chute de Clement Attlee. Bonne chance pour aller à la guerre sans acier ou essence domestiques, ou pour soutenir l’économie après avoir détruit l’enseignement supérieur, l’un de nos rares secteurs productifs. Sans surprise, alors, la popularité de Starmer s’effondre, et le Parti Réformiste est en pleine ascension. Pourtant, comme le suggère si vivement la première dispute publique du Parti Réformiste, il y a des raisons de soupçonner que Farage ne fera pas grand-chose pour résoudre les problèmes sous-jacents de la Grande-Bretagne non plus, laissant le pays dériver encore plus vers l’abîme.

Les plaques tectoniques bougent dans la politique britannique, et le système bipartite s’approche du désastre. Alors que l’élan du Parti Réformiste semble irrésistible — jusqu’à récemment en tout cas — nous assistons peut-être à l’émergence tardive au Royaume-Uni de quelque chose d’analogue au populisme national autoritaire serpentant à travers l’Europe, la « Pasokification » finale du Parti travailliste et l’émergence d’un populisme de droite hégémonique en Grande-Bretagne semblable à Meloni, Le Pen ou Orbán. Le Parti Réformiste, alors, est en passe d’être leurs héritiers britanniques.

Cependant, malgré tout le discours sur le Mur Rouge et la perte de la classe ouvrière par le Parti travailliste, le Parti Réformiste n’est pas strictement une révolte de la classe ouvrière. Comme tous les mouvements populistes de droite à travers l’Europe, le groupe de Farage est en réalité une coalition de classes complexe. Certes, ils ont sans aucun doute une base très forte dans l’ancienne classe ouvrière qualifiée ou « respectable » (pensez : artisans qualifiés). Mais ils attirent également du soutien de tout le spectre social, avec un noyau de classe moyenne inférieure (pensez : policiers ou commerçants) ainsi que des sections des classes professionnelles (pensez : avocats, banquiers ou managers).

Comme le thatchérisme, le centre de gravité idéologique du Parti Réformiste, sa weltanschauung, n’est donc pas la classe ouvrière — mais la peur frénétique de tomber de la classe moyenne inférieure. C’est certainement de la politique de classe et de la colère de classe, mais ce n’est pas le collectivisme ou la solidarité des communautés pendant la grève des mineurs. Un meilleur exemple est le « petit homme » de Hans Fallada dans l’Allemagne d’entre-deux-guerres : écrasé et poussé jusqu’à ce qu’il craque, sa rage isolée et non collectivisée crépite partout comme un feu d’artifice tiré à l’intérieur. En d’autres termes, alors, le Parti Réformiste fait face dans les deux sens. Il est à la fois anti-élite et anti-sous-classe, visant ceux qui bénéficient de l’aide sociale ainsi que les politiciens et les riches. La majorité travailleuse, le peuple, est flouée par des profiteurs paresseux, qu’ils soient migrants ou étudiants, banquiers ou politiciens. Le manifeste du Parti Réformiste est un hommage à cette vision du monde : soutenir les petites entreprises ; aider les petits propriétaires et agriculteurs ; défendre la famille nucléaire ; attaquer la bureaucratie d’État et l’État nounou.

Il y a des parallèles remarquables aujourd’hui avec l’humeur de la fin des années 70, capturée par Stuart Hall dans son célèbre Policing the Crisis, écrit alors que le Royaume-Uni se tenait au bord d’un nouveau paradigme politico-économique. À l’époque, il soutenait que la crise économique alimentait des peurs populaires et racialistes de la criminalité et du désordre, qui étaient à leur tour absorbées et enracinées par le thatchérisme. La rage populaire d’aujourd’hui, l’insécurité et la peur de la criminalité se cristallisent autour de la migration, une question qui est devenue un proxy pour le vaste fossé entre le peuple et l’élite, un fourre-tout sur lequel se projettent des idées d’impuissance et de déclin flagrant et choquant. Les vox pops de manifestants lors des récentes manifestations anti-migration n’ont même pas beaucoup mentionné les immigrants. Ce qu’ils ont dit, c’est que l’endroit est devenu une décharge ; il y avait des pubs ici, maintenant c’est plein de déchets.

Comme Hall l’a noté en 1978, une culture généralisée d’hystérie sur l’immigration et la criminalité étouffe des questions clés concernant des causes plus profondes et structurelles du malaise sociétal — où sont passés tous les bons emplois ; pourquoi n’avons-nous pas de logements sociaux ; pourquoi le NHS est-il cassé et pourquoi ne pouvons-nous pas voir un médecin ; pourquoi les pubs ferment ; pourquoi les conseils ne collectent-ils pas les ordures ; pourquoi la police ne peut-elle pas répondre à la criminalité ; la véritable relation entre l’immigration, les salaires et les services publics. Pourtant, y répondre honnêtement impliquerait, bien sûr, nécessairement de nombreux politiciens et figures médiatiques qui poussent actuellement des solutions simples aux problèmes de la Grande-Bretagne, ce qui ne semble pas probable ces jours-ci.

Il y a ici un point plus large. L’une des critiques les plus convaincantes du travail de Hall est venue de soi-disant criminologues « réalistes de gauche », qui ont soutenu que son accent sur la « panique morale » autour de la criminalité obscurcissait la réalité que les agressions se produisaient, que la criminalité augmentait et qu’elle touchait principalement les communautés de la classe ouvrière. Aujourd’hui, bien que les peurs et les angoisses des gens soient sans aucun doute alimentées par une presse sensationnaliste, leurs peurs et angoisses sont réelles. La criminalité est élevée. Les rues sont sales. Le système migratoire est cassé. Le système est truqué contre les gens qui travaillent dur. La cohésion sociale et la confiance ont chuté. La société est foutue. À travers le monde, la classe moyenne est pressée : elle a ressenti la pression plus que toutes les autres sections de la population ces dernières années, avec des salaires en baisse, une dette en hausse et des professionnels sous une pression toujours plus forte pour maintenir les apparences dans leurs terrasses en décomposition à Hackney. Cette peur de tomber et ce sentiment d’injustice sont alimentés par une sous-classe de plus en plus visible qui aspire les ressources publiques rares.

Rachel Reeves avait raison dans son discours sur la « sécuronomique » en disant que nous sommes à un « point d’inflexion ». Le Royaume-Uni a désespérément besoin d’un nouveau paradigme politico-économique. Ce n’est pas seulement le tissu physique de la société qui doit être réparé, mais aussi le mental et le civil. Le nôtre est un pays qui a été rendu fou par les deux contraintes de l’austérité et de la précarité, percé par l’hyper-individualisme et l’isolement. Nous avons besoin de dirigeants politiques pour articuler de nouvelles idées de citoyenneté partagée, un nouveau contrat social. L’État-providence était soutenu par une articulation émotionnelle des valeurs et de la citoyenneté ancrées dans la souffrance partagée, la contribution et l’équité. Bien que Thatcher ait attaqué ce consensus, elle a néanmoins articulé simultanément une vision distincte et positive de la bonne vie et du citoyen-capitaliste aspirant, libéré par la propriété.

Le problème du Parti travailliste n’est pas seulement qu’il est contraint par son engagement envers des limites de dépenses et l’intervention de l’État. C’est que leur approche technocratique de la politique est incapable d’articuler un nouveau bon sens émotionnel, tant cette idée est anathème à leur managérialisme sans âme. La stratégie du Parti travailliste est donc simplement un déclin géré, pour nous dire que les choses ne s’amélioreront jamais. Encore plus outrageusement, certains politiciens travaillistes ont affirmé avec un visage impassible que l’économie va bien, que les gens doivent simplement imaginer qu’ils sont fauchés et déçus.

Tout comme les classes inférieures-moyennes ont trouvé leur sauveur dans la fusion du populisme pénal, du nationalisme et de la liberté économique individuelle de Thatcher, aujourd’hui, la frustration de la « majorité travailleuse » trouve son parfait exutoire dans le Reform. Farage, un Thatcherien enthousiaste, semble être la seule personne dans la politique britannique à saisir cette vision du monde, le manque de foi dans la politique, ou en effet le désespoir de changement. Comme pendant le Brexit, Farage est apparemment le seul politicien capable de dire que le système est cassé de manière engageante, et suffisamment habile pour articuler une nouvelle vision positive.

En d’autres termes, il y a un élément positif du faragisme : un utopisme nostalgique et masculin qui promet de rompre avec le consensus et de réinitialiser le contrat social pour les gens décents et travailleurs. Parce que la migration est devenue un substitut du déclin sociétal et de l’injustice, le simple acte de sécuriser les frontières et de réduire la migration contient une promesse de rajeunissement et d’équité : les rues commerçantes comme elles étaient ; des trottoirs plus propres ; moins de criminalité et des salaires plus élevés. Thatcher avait le profiteur comme contrepoint à sa vision positive. Farage, pour sa part, a des migrants. Starmer, lui aussi, tente actuellement son propre hommage à Thatcher avec sa récente attaque contre le système des prestations. Pourtant, la raison d’être même de Thatcher, comme celle de sa classe, était l’anti-étatisme, une haine viscérale de l’État-providence et des bureaucrates qui l’administrent. Ces choses ne fonctionnent pas quand vous personnifiez l’État-providence que vous êtes censé démanteler.

En fin de compte, cependant, les électeurs épuisés par le consensus des deux partis pourraient être déçus par les insurgés. D’abord, il y a Farage lui-même, qui est à la fois le plus grand atout et la plus grande responsabilité de Reform. Reform dépend dangereusement de l’héros du Brexit, un parlementaire réticent qui est toujours à l’affût de la prochaine opportunité lucrative à la télévision américaine, et avec une longue histoire de ruptures avec d’anciens alliés. La querelle publique actuelle entre Farage et Rupert Lowe ne surprend guère quiconque a suivi la carrière de Farage.

Ce choc de personnalités parle également des contradictions internes de Reform. En tant que Thatcherien engagé, Farage (comme tous les hauts responsables de Reform) a ironiquement soutenu le paradigme économique qui a causé le déclin britannique pour commencer. Maintenant, avec un œil sur le pouvoir, Reform assemble une stratégie économique éclectique qui, comme d’autres populistes de droite européens, emprunte des aspects de la redistribution des prestations : leur manifeste veut partiellement nationaliser les services publics. Pourtant, bien que Lowe ait apparemment appelé à la création d’une unité de politique de Reform, Farage s’est montré réticent.

Il existe une myriade de raisons possibles pour cette querelle. Il se pourrait que Lowe essayait, peut-être naïvement, de professionnaliser Reform et de le transformer en un parti prêt pour le gouvernement, tandis que Farage n’a tout simplement aucun intérêt pour les responsabilités de l’exercice du pouvoir. Pendant ce temps, les partisans de Farage suggèrent que l’enthousiasme de Lowe pour les déportations massives et Tommy Robinson risque d’effrayer les chevaux et de devenir une responsabilité électorale, menaçant l’attrait de Reform pour des conservateurs plus modérés et respectables. Quoi qu’il en soit, sous le bravado, Reform est fragile.

Et même si Farage se transformait en un maniaque des politiques du jour au lendemain, il serait incapable de résoudre les problèmes fondamentaux de la Grande-Bretagne. Contrairement à Thatcher, les circonstances économiques actuelles signifient qu’il serait incapable de fournir des concessions matérielles à sa base : au-delà de la réduction de la migration de toute façon. Il n’y aura pas de maisons de conseil à prix réduit et pas d’options d’actions à prix réduit. Les populistes de droite au pouvoir seront confrontés à des problèmes similaires à ceux du gouvernement actuel.

Tout cela témoigne de la profondeur de notre crise. L’économie britannique est douloureusement déséquilibrée et concentrée sur la City de Londres, paralysée par un rentier parasitaire, par des capitalistes cyniques qui privilégient l’extraction à court terme de la richesse plutôt qu’un investissement stable. Faible productivité, faible investissement, faible croissance, faibles salaires, infrastructures médiocres — le Royaume-Uni est Canary Wharf avec un pays attaché, supervisé par une élite politique gonflée qui ne quitte jamais le M25. Les tentatives successives de rééquilibrer l’économie et de construire une stratégie industrielle viable ont échoué. Les récents titres selon lesquels le Royaume-Uni est désormais un pays pauvre ne sont une nouvelle que pour ceux qui se trouvent dans la bulle. Et, tout en cela, toute déviation du statu quo est étouffée par les intérêts acquis, du service public aux gestionnaires d’actifs, qui contrôlent l’État britannique. Comparé à tout cela, les querelles de Reform semblent soudain futiles.