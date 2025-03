Il y a une épigraphe poignante dans le dernier livre de Hilary Mantel, The Mirror & the Light. « Frères hommes », lit-on, « vous qui vivez après nous, ne durcissez pas vos cœurs contre nous. »

En ce moment, il semble particulièrement difficile de ne pas durcir nos cœurs envers les gouvernements de notre passé récent. Couche après couche d’échecs politiques s’est consolidée en un profond rocher de mauvaise gestion qui devient de plus en plus obstiné à chaque génération qui passe. La Grande-Bretagne est si sombre : le sentiment de déclin et de négligence est palpable à travers le pays. Tout le monde sait que quelque chose ne va pas fondamentalement ; que les choses sont déséquilibrées.

Quelqu’un a-t-il vraiment été si surpris par le rapport publié plus tôt cette semaine qui a révélé que certaines parties de Birmingham et du Nord-Est sont désormais parmi les endroits les plus pauvres d’Europe ? Il suffit de se promener dans ces endroits pour savoir qu’ils sont profondément pauvres.

Lors de mon dernier voyage à Birmingham, la ville de ma naissance, j’ai vu un groupe de supporters du Bayern Munich errer sans but dans la ville avant le match contre Aston Villa. Que pensaient-ils de notre deuxième ville en la comparant à leur ville natale allemande ? La Grande-Bretagne devait leur sembler beaucoup plus pauvre. Ce n’était pas à cause de quelque chose de dramatique — magasins fermés ou pauvreté choquante — juste une impression indéniable.

Les problèmes de la ville sont particulièrement profonds, bien sûr : les échecs du gouvernement local aggravant les échecs du gouvernement national. J’ai lu Nice Work de David Lodge, qui se déroule dans la Birmingham déprimée des années Thatcher. Ce qui est si frappant dans ce roman, écrit il y a presque quatre décennies, c’est à quel point il reste pertinent. Ce sentiment de déclin et de négligence capturé par Lodge en 1988 n’a, si ce n’est, que empiré.

Les gouvernements sont venus et repartis, de nouvelles idées ont été essayées, de grandes promesses faites. Et pourtant, nous y voilà, Birmingham parmi les endroits les plus pauvres d’Europe, une ville en déclin au cœur de l’Angleterre : autrefois conservatrice, puis travailliste et à nouveau conservatrice, mais maintenant, potentiellement, Réforme. Il ne devrait pas être surprenant que Nigel Farage ait choisi la ville pour le « PLUS GRAND Événement à ce jour » hier soir.

Mais aussi profonds que soient les problèmes de Birmingham, ils ne sont pas uniques — et c’est cela qui explique au moins en partie la popularité nationale de Réforme dans les sondages. Même à Londres, qui ne peut pas être qualifiée de ville en déclin au sens réel, il y a maintenant un sentiment de léthargie et de déclin dans l’air. Comme quelqu’un m’a récemment dit, « On se sent vaincu. » Londres a parié sur la mondialisation avant 2008, et maintenant, comme le reste du pays, semble perdue.

Tout ici semble être désynchronisé. Ce qui était autrefois considéré comme des attentes de vie de base est devenu des luxes aspirants ; des maisons semi-détachées de trois chambres, des médecins de famille, des urgences fonctionnelles, des centres-villes agréables et des vacances familiales simples. Ces emplois qui garantissaient autrefois un niveau de vie confortable et un statut ne le font plus : l’enseignement et la médecine, le travail social et le service militaire. Un ami à moi appelle cela la crise des « professionnels en déclin » — les DMP ou dumpies. Ce ne sont pas les « laissés-pour-compte » de la légende, mais les laissés-pour-compte silencieusement en colère, incertains de qui ou de quoi blâmer, mais conscients que quelque chose ne va pas.

Qui devrait blâmer les dumpies ? D’une certaine manière, c’est facile : les conservateurs. Il existe un solide argument empirique selon lequel le gouvernement de 2010 à 2024 a été le pire de l’histoire britannique d’après-guerre ; une période de règne presque entièrement sans mérite. Non seulement le Parti conservateur a quitté le pouvoir avec des impôts à des niveaux records, mais les services publics étaient à des niveaux records bas et le niveau de vie des gens avait à peine progressé depuis qu’ils ont pris le pouvoir. Les prisons du pays étaient pleines, sa puissance militaire réduite, ses forces de police réduites et les entreprises de services publics discréditées. Heathrow n’a pas obtenu sa troisième piste, le HS2 n’a pas été achevé, le Northern Powerhouse a été abandonné, et les soins aux personnes âgées laissés à l’abandon. L’échec est presque impressionnant dans sa totalité. Aucun premier ministre ou figure de haut niveau de cette période n’émerge avec crédit : de David Cameron à Rishi Sunak en passant par Theresa May, Boris Johnson et le moment Liz Truss.

Telle est le bilan des conservateurs, il est illusoire de penser que Badenoch aurait pu renverser la situation dans le court laps de temps où elle a mollement dirigé le parti. Pourtant, mon frère, par souci d’honnêteté, nous ne devrions pas durcir nos cœurs trop rapidement. Le bilan des conservateurs est désastreux, mais il a été encadré par des crises dépassant même son incompétence. Personne de sérieux ne peut rendre compte des années d’échec des conservateurs sans reconnaître l’effondrement de 2008 et la pandémie de 2020. Nous continuons à vivre avec les conséquences sismiques de ces deux événements, ainsi qu’avec les taches de la crise du Brexit de 2016, que Cameron, May et Johnson ne peuvent si facilement laver de leurs mains.

Mais les choses vont encore plus loin. Il n’est pas possible de voyager à travers le Royaume-Uni sans voir non seulement les échecs de la dernière période de règne conservateur, mais aussi la promesse manquée des années de prospérité blairistes avant cela, et l’époque de bouleversements sous Thatcher avant Blair et Major. Andrew O’Brien, du Conseil pour la résilience nationale, a calculé qu’en 1975, lorsque Thatcher est devenue leader des conservateurs, le pays dépensait environ 19 milliards de livres par an en prix d’aujourd’hui pour le soutien aux industries nationalisées et aux programmes d’emploi. Aujourd’hui, nous dépensons 41 milliards de livres uniquement pour l’assistance au chômage. Nous avons peu d’industries nationalisées garantissant que les éléments essentiels de la vie économique avancée — comme l’acier — sont produits en Grande-Bretagne.

Étant donné notre situation actuelle, O’Brien pense qu’il serait judicieux pour le gouvernement d’abandonner des décennies d’orthodoxie du Trésor et de commencer à subventionner à nouveau l’industrie britannique. Le fait que nous envisagions même de telles choses est révélateur. Les anciennes réponses n’ont plus beaucoup de sens. Le pays aujourd’hui erre dans un état de confusion, comme ces fans du Bayern Munich, à peine conscients que quelque chose ne va pas, mais ignorants de la manière de le réparer.

Toutes les certitudes ont disparu. Dans le Parti conservateur, les enfants qui vénèrent les pieds de Thatcher ont soudainement vu leurs hypothèses se transformer en poussière. L’alliance transatlantique, qui était l’alternative à l’Europe, s’effondre avec l’engagement de l’Amérique envers le libre-échange. Que devrait donc prendre sa place ? Pendant ce temps, le Parti travailliste a hérité d’un État qui ne fonctionne pas comme il l’avait supposé ; il est incapable de fournir ni les améliorations des services publics ni la croissance économique nécessaire pour commencer à déplacer le malaise qui propulse le Parti Réformiste en lice pour les prochaines élections.

Et pourtant, même le Parti Réformiste — les perturbateurs de Westminster — s’accrochent encore à de vieilles orthodoxies thatchéristes qui n’ont plus de sens dans un monde où Trump et Poutine exercent leur influence et où la résilience nationale est la clé, pas seulement le nationalisme.

Les échecs de quatre décennies se sont combinés en ce moment de profond malaise national. Mais l’appel de Mantel à la compassion des générations futures contient une vérité profonde sur la vie — et la politique. Il est trop facile pour nous de porter un jugement sur ceux qui ont pris des décisions dans le passé. Qui, cependant, a le courage politique d’essayer quelque chose de nouveau aujourd’hui ? Nous ne devrions pas durcir nos cœurs envers ceux qui échouent, mais seulement envers ceux qui ne prennent jamais la peine d’essayer.