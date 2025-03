Assurer que les législateurs sont « sur le message » — chantant fidèlement sur la même partition lors des briefings et des interviews quotidiens — a longtemps été essentiel à la communication politique. Dans les années 90, lorsque le Nouveau Parti travailliste a commencé son ascension au pouvoir, les députés ont été célèbres pour avoir reçu des pagers vibrants afin de s’assurer qu’ils étaient informés de la « ligne » actuelle à tout moment.

Au Royaume-Uni, la sagesse reçue, longtemps après la disparition du pager, reste que le succès est défini par la clarté et l’unité du message. L’échec électoral imminent pour tout parti est invariablement signalé par le spectacle de députés et de ministres s’engageant dans des campagnes de courtisanage dans leurs circonscriptions. Pourtant, les nouveaux occupants de Downing Street, portés par un nouveau mandat, comprennent toujours la cohérence comme le chemin vers le respect public.

De l’autre côté de l’Atlantique, cependant, Donald Trump a maintenant brisé le système de livraison éprouvé. À sa place, quelque chose de beaucoup plus complexe, apparemment chaotique et instinctivement manipulateur émerge : le « multi-message ». Au lieu de détails, il génère des « vibrations » et son message est diffusé par un large éventail d’acteurs, dont certains seulement ont des rôles politiques formels ou sont même nominalement responsables devant le public américain.

Tout en continuant, des figures non élues, d’Elon Musk à Joe Rogan, maintiennent un dialogue bouillonnant et continu sur X et YouTube, définissant le ton de l’approche trumpienne sur n’importe quel sujet donné, même avant que le Président lui-même ne l’ait officiellement adoptée. Trump lui-même est habile à envoyer plusieurs signaux, changeant souvent de position ou se contredisant. L’incertitude perpétuelle générée par cette approche, accélérée par sa livraison rapide sur les réseaux sociaux, a un effet déstabilisant et fascinant sur les opposants nationaux et les alliés étrangers potentiels.

Les membres individuels de l’entourage de Trump, en particulier Musk, sont effectivement autorisés à franchir toutes les limites précédemment acceptées du protocole politique et de la véracité. En janvier, par exemple, les attaques en ligne incessantes et sans fondement du technocrate contre l’histoire de Keir Starmer en tant que directeur des poursuites publiques représentaient des diffamations scandaleuses qui, il y a 10 ou même cinq ans, auraient placé l’accusateur en dehors des limites.

Musk — malgré des attaques violentes contre des chefs d’État amis, son soutien énergique à l’extrême droite AfD en Allemagne, ou même son admission que « certaines des choses que je dis seront incorrectes » — reste le bras droit le plus visible de Trump. Pourtant, lorsque le Président lui-même a parlé de Starmer plus tard dans le même mois, il était chaleureux et apaisant. « Je m’entends bien avec lui, » a-t-il dit. « Je l’aime beaucoup. Il est libéral, ce qui est un peu différent de moi, mais je pense que c’est une très bonne personne et qu’il a fait un très bon travail jusqu’à présent. » Dans le monde de Trump, une telle déclaration n’est pas du tout incompatible avec l’accusation mensongère de son plus proche allié politique selon laquelle Starmer est coupable de crimes moraux odieux pour lesquels il devrait être littéralement emprisonné.

Telle est la nature du multi-message, qui dépend du détachement de la parole de la vérité vérifiable, et de la libération sans excuses de la rhétorique de la cohérence. Dans la nouvelle sphère américaine, avec Trump au cœur, la fonction principale de la parole n’est pas de construire une compréhension partagée vers un objectif commun, mais plutôt de produire un effet. L’effet recherché des attaques de Musk, diffusées à des millions en ligne, était de ternir la réputation de Starmer et d’affaiblir son soutien populaire. Pendant ce temps, les éloges de Trump visaient à éloigner Starmer de potentiels alliés européens, tout en laissant entendre que cultiver une relation personnelle chaleureuse avec le Président pourrait protéger le Royaume-Uni des tarifs économiques. Bien que ces deux messages puissent sembler contradictoires, ils ont une logique unifiée : un premier ministre affaibli, qui se bat néanmoins pour défendre les intérêts de son pays, est plus susceptible d’accepter des demandes qu’il pourrait autrement refuser. Cette logique de double effet est la raison pour laquelle Trump n’a jamais réprimandé Musk pour ses commentaires intempérants.

Pour les partisans de l’ancienne politique d’après-guerre, le nouvel ordre fluide et multi-message s’avère désorientant. Il en va de même pour son orchestration et sa mise en scène. Prenez, par exemple, la récente réunion acrimonieuse au Bureau ovale entre Volodymyr Zelensky, Trump et son vice-président JD Vance. Malgré ce que certains observateurs plus crédules ont pu croire, il était clairement très loin d’un affrontement de personnalité spontané qui aurait éclaté de nulle part.

Des mois auparavant, Musk et Donald Trump Jr avaient préparé le terrain en promouvant assidûment le mépris pour Zelensky en ligne, partageant des mèmes qui se moquaient et le rabrouaient. Ils le présentaient comme un opportuniste et un suppliant, l’enfant de Maman, seul 2, déterminé à plumer Trump et le contribuable américain pour la défense d’une administration corrompue. Dans son podcast en novembre dernier, Rogan a exprimé son impatience furieuse face à la résistance de l’Ukraine à une invasion russe. « Allez vous faire foutre ! » a-t-il crié. « Vous êtes sur le point de déclencher la Troisième Guerre mondiale ! » Plus tôt cette année, Trump a qualifié Zelensky de « dictateur sans élections » sur Truth Social (malgré l’impossibilité pratique de tenir des élections en temps de guerre) et a suggéré que Kyiv « n’aurait jamais dû commencer cela » (malgré le fait que la Russie soit l’envahisseur).

Quelques jours plus tard, cependant, le général Keith Kellogg, l’envoyé de Trump en Ukraine, a rencontré Zelensky et l’a loué comme « le leader courageux et en difficulté d’une nation en guerre » — quelque chose qui a peut-être reflété l’opinion sincère de Kellogg, mais a également offert aux dirigeants européens inquiets un fil de réassurance. En même temps, Musk a qualifié Zelensky de « machine à fraude se nourrissant des corps morts de soldats ». Pourtant, lorsque Trump a été interrogé sur le fait d’avoir qualifié Zelensky de « dictateur » lors de la visite de Keir Starmer à la Maison Blanche, il a dissimulé. « Ai-je dit cela ? » a-t-il demandé à voix haute. « Je ne peux pas croire que j’ai dit cela. » Le mécanisme vertigineux, à messages multiples, de diffamation, de distraction et de désinformation était en plein essor.

C’est dans ce contexte que nous arrivons à la rencontre infâme de Trump avec Zelensky à la Maison Blanche. Elle aurait été organisée pour signer un accord avec Trump pour l’extraction de minéraux ukrainiens — bien que, jusqu’à présent, sans aucune garantie de protection américaine si Poutine réinvasait après un cessez-le-feu. La descente dans un humour plus large a été déclenchée par une question sur l’étiquette vestimentaire. « Pourquoi ne portez-vous pas de costume ? » a soudain demandé un journaliste à Zelensky. « Possédez-vous un costume ? »

Cette étrange interjection peut être comprise par qui était ce journaliste. Brian Glenn travaille pour le réseau câblé « Real America’s Voice » et est le partenaire de la députée républicaine d’extrême droite Marjorie Taylor Greene. Il a été un ajout récent au pool de presse de la Maison Blanche après que Trump a interdit l’Associated Press, a pris le contrôle de l’accès de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, et a sélectionné un certain nombre de médias favorables en dehors des « médias traditionnels ». Il est franchement inconcevable que Glenn pose une question aussi agressive à un dignitaire étranger sans sanction préalable de la plus haute autorité, une suspicion intensifiée par le clin d’œil que Trump a adressé au journaliste après sa question.

Alors que JD Vance intensifiait l’argument, accusant Zelensky de manque de respect et d’ingratitude, Trump est intervenu avec le même langage que Rogan : « Vous pariez sur la Troisième Guerre mondiale ! » La remarque subséquente du président américain — « cela va être une grande télévision » — était une tape dans le dos pour sa propre réalité orchestrée, présentant un Zelensky digne, tentant dans une seconde langue de corriger des mensonges, dans le rôle d’un ingrat escroc. Mais une querelle mise en scène, suivie d’un renvoi péremptoire, est un territoire dans lequel Trump se sent à l’aise : son rôle de longue date dans The Apprentice était son pont vers sa première course réussie à la présidence.

Il y a aussi un autre parallèle, avec la manière dont l’administration Trump avance ses objectifs : le contrôle coercitif de l’abuseur domestique. Ces personnes sont des maîtres du message multiple changeant : d’abord charmantes, puis cruelles ; manipulant, insultant et complimentant ; niant des choses qu’elles ont dites, et maintenant la personne la plus vulnérable investie avec des promesses d’un avenir ensemble, tout en sapant leurs amitiés extérieures et leur sens de soi. Ce n’est pas une comparaison qui devrait offenser l’administration, puisque des membres du cercle de Trump ont apparemment aidé à faciliter le vol vers les États-Unis depuis la Roumanie de l’influenceur en ligne misogyne Andrew Tate, qui a souvent vanté le fait de prostituer et d’abuser des femmes, et qui est actuellement sous enquête au Royaume-Uni pour viol et trafic humain. Cette action a suscité l’indignation du gouverneur républicain de Floride, où Tate est arrivé.

Une idée commune à de nombreuses victimes d’abus, du moins pendant un certain temps, est que si vous jouez très soigneusement au jeu de resserrement de l’abuseur, vous serez en sécurité là où d’autres ne le sont pas. Continuez à sourire, donnez-lui toutes les choses qu’il aime, parlez doucement, ne l’énervez pas. On peut voir quelque chose de cela dans les commentaires sur Zelensky : il aurait dû faire plaisir à Trump et à Vance, disent les critiques, au lieu d’essayer de corriger leurs fausses assertions. Mais argumenter cela, c’est manquer le point. La visite de Starmer s’est bien déroulée en grande partie parce que l’équipe de Trump le voulait, et celle de Zelensky a implosé pour la même raison.

L’offense supposée donnée par Zelensky sera utilisée comme excuse pour écarter davantage l’Ukraine d’un futur accord entre les États-Unis et la Russie. L’exaspération performative de Trump — « L’Amérique ne le supportera pas encore longtemps ! » — a déjà été utilisée pour suspendre les armes militaires américaines à l’Ukraine, et pour pousser Zelensky à un accord sur les minéraux sans garantie de sécurité. Il ne devrait pas passer inaperçu que la nouvelle exigence de Musk est que les États-Unis quittent l’OTAN.

Il y a un avertissement ici pour la Grande-Bretagne. Il est temps de se réveiller des dernières traces floues d’anesthésie concernant la « relation spéciale » historique avec une compréhension claire de la profondeur maligne du changement à Washington. Même si la stratégie de survie du Royaume-Uni est en cours de construction, elle doit vraiment commencer à lire le message multiple.