Alors que le monde est sous le choc des scènes du match de boxe télévisé entre Zelensky et Trump, avec Vance incitant à la bagarre, nous risquons de perdre de vue ce que cette rencontre révèle sur les priorités de Trump. Bien qu’il n’ait pas été explicitement nommé durant tout cet épisode indigne, c’est la Chine et non la Russie qui est la principale préoccupation de la Maison Blanche ces jours-ci, et cela explique le refus de subordonner tout aux besoins et ambitions de l’Ukraine.

Les premiers signes sont apparus en 2017, durant les années de Trump Un, lorsque les États-Unis ont agi pour la première fois très directement contre l’essor techno-économique de la Chine. Voyant la menace croissante, l’Administration a coupé l’accès à certaines des technologies avancées dont la Chine a réellement besoin, en commençant par les microprocesseurs avancés, les « puces » des missiles et des smartphones. Fait révélateur, c’était la seule politique de Trump que Biden n’a pas inversée. En effet, son Administration a tenté de renforcer les contrôles à l’exportation de technologies.

Maintenant, alors que Trump Deux commence, l’Amérique fait face à une Chine nettement plus agressive. Il est devenu clair que le « rêve chinois » de Xi Jinping ne concerne pas une nation plus riche ou plus heureuse, mais plutôt une nation plus forte et en effet plus belliqueuse. Il a visité les différents quartiers généraux de l’Armée populaire de libération pour exhorter les officiers rassemblés à être prêts à se battre — à vraiment se battre, et à gagner ! De plus, il semble que des déserteurs aient rapporté que Xi a dit aux membres de la Commission militaire centrale d’être prêts à envahir Taïwan d’ici 2027.

Ainsi, bien que la raison immédiate derrière l’humiliation de Zelensky à la Maison Blanche ait été d’assouplir la Russie et d’obtenir un cessez-le-feu rapide, et de commencer des négociations pour un compromis territorial, tout cela a été fait au service de l’ambition plus large et à long terme de Trump de neutraliser la Chine. Dans ce cadre, il réalise un « Nixon inversé » : au lieu de courtiser la Chine pour s’opposer à l’URSS, comme Kissinger et Nixon l’ont fait en 1972, Trump veut détacher Moscou de Pékin.

Bien sûr, la Russie d’aujourd’hui n’est qu’une ombre de l’URSS encore vigoureuse avec laquelle Nixon devait composer. Mais même dans son état très affaibli, la Russie ajoute encore beaucoup de pouvoir à la Chine. Elle fournit tout, des moteurs à réaction pour les chasseurs de Xi (les siens restant obstinément peu fiables), à l’accès polaire via les ports arctiques de la Russie, l’accès ferroviaire à l’Europe de l’Ouest via le Kazakhstan et Moscou, et l’accès terrestre à l’Iran et au Moyen-Orient.

Plus simplement, l’immense territoire de la Russie interposé entre la Chine et l’« Ouest », tant en Europe qu’en Amérique du Nord, fonctionnerait en temps de guerre comme l’océan Pacifique sert les États-Unis, de San Diego et Pearl Harbor à Taïwan et la Chine.

« Alors que Trump Deux commence, l’Amérique fait face à une Chine nettement plus agressive. »

Trump est bien mieux placé pour négocier avec Poutine que Biden ne l’a jamais été — d’une part, il n’a jamais insulté Poutine comme l’a fait Biden. Mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle Trump a une chance décente de réussir cette manœuvre diplomatique. De nos jours, l’une des inquiétudes croissantes de Poutine est l’intégrité territoriale de la Sibérie orientale, la province maritime de la Russie.

Des responsables locaux et des universitaires à Vladivostok ont exprimé de vives inquiétudes concernant les intrusions chinoises même lors de ma dernière visite en 2019 — avant l’augmentation brutale du pouvoir relatif de la Chine causée par la guerre en Ukraine. Depuis lors, les choses ne sont devenues que plus préoccupantes.

En fin de compte, le problème est démographique. La Sibérie orientale — officiellement le « District fédéral de l’Extrême-Orient » — est un peu plus petite que l’Australie, beaucoup plus grande que l’Union européenne et deux fois la taille de l’Inde, mais n’avait qu’une population de 8,1 millions lors du dernier recensement. Pendant ce temps, la plus grande ville du nord de la Chine, Harbin, compte plus de 10 millions d’habitants à elle seule, tandis que sa province du Heilongjiang en compte 30 millions, et la Mongolie intérieure encore 24 millions.

Alors que les Chinois dépassent de plus en plus les Russes le long de cette frontière immensément longue et à peine patrouillée, d’autres changements là-bas inquiètent Moscou. Un petit exemple raconte une histoire significative. En 2023, le gouvernement chinois a soudainement émis un arrêté qui mandate l’utilisation du nom pré-russe « Haishenwai » pour Vladivostok, à la place de l’ancien « Fúlādíwòsītuōkè » — qui était clairement une tentative timide de prononciation chinoise du nom russe.

Ce léger ajustement linguistique apparemment inoffensif cache un profond ressentiment historique. Les Chinois se souviennent encore avec une grande amertume de l’effondrement du pouvoir impérial au 19ème siècle, et des pertes territoriales qui ont suivi sous des « traités inégaux » et des concessions forcées aux Britanniques, Français, Japonais, Austro-Hongrois, Allemands (à Qingdao où la bonne bière allemande est encore fabriquée), et même aux Italiens, à Tianjin.

Au fil du temps, la plupart de ces pertes territoriales ont été révoquées, y compris Hong Kong qui est revenu à la Chine en 1997, mais pas les plus grandes pertes territoriales de loin, qui ont été extorquées par la Russie impériale en 1858 et 1860. Elles constituent désormais une tranche de la Sibérie et de la province maritime de la Russie dans l’Extrême-Orient, y compris Vladivostok. Malgré le passage du temps, beaucoup en Chine se souviennent encore des territoires perdus et des vieilles humiliations avec une acuité trop vive. N’oublions pas pourquoi les Russes ont envahi l’Ukraine.

Ensuite, plus récemment, un autre avertissement est apparu, avec la demande très discrète mais significative de la Chine de construire un port moderne à conteneurs dans la baie de Slavianska, dans la province maritime de la Russie au sud de Vladivostok, où le territoire chinois arrive à 11 miles de l’océan Pacifique. Les Chinois ont certainement une très bonne raison de construire le port : l’économie de tout le nord-est, la « ceinture de rouille » Dongbei, souffre depuis longtemps de sa distance d’un port maritime. À mesure que l’économie là-bas se transforme, la menace chinoise augmente.

Donc, oui, c’est certainement un intérêt clé pour l’Occident que la guerre en Ukraine se termine de manière avantageuse, avec un règlement territorial convenu et non imposé par l’une ou l’autre des parties. De même, il est vital que la Russie ne soit pas aussi dépendante de la Chine qu’elle l’est actuellement. L’Europe peut avoir la tête dans le sable à cet égard, mais il semble que Trump ait repéré cette opportunité, réalisant que dans la quête de Poutine pour un résultat favorable en Ukraine, il y a une opportunité de le détacher de Pékin. Bien que cela puisse sembler tiré par les cheveux, même pour ce président des plus imprévisibles, l’humiliation télévisée de Zelensky semblait indiquer une intention à la Nixon.