Les politiciens européens et britanniques semblaient choqués par le discours franc de J.D. Vance lors de son discours à Munich le mois dernier. Le vice-président américain a déclaré que la principale préoccupation en matière de sécurité de Washington était « la menace intérieure » à l’alliance de l’OTAN et a réprimandé les dirigeants réunis pour leurs attaques de plus en plus effrontées contre « les valeurs démocratiques », y compris la censure de la parole, la répression des partis d’opposition populaires et l’annulation des élections. Mais si ce choc n’est pas feint, il est plutôt remarquable, étant donné que ces élites étaient déjà, à leur manière, en guerre avec les États-Unis. Tout ce que Vance a fait, c’est de souligner la nature de ce conflit caché.

Vance a délivré plusieurs messages avec son discours, le plus large et le plus historique étant que l’ère du « post-national » libéralisme globaliste est terminée. Les États-Unis, a-t-il indiqué, ont désormais un intérêt fondamental à voir un monde occidental collectivement fort parce que ses nations souveraines sont fortes, avec la confiance en soi nécessaire pour se défendre physiquement, culturellement et spirituellement. Son insistance sur la promotion de la liberté d’expression et de la légitimité démocratique était liée à ce message, mais concernait bien plus que des « valeurs partagées ». Pratiquement, c’était un avertissement implicite que le rôle que l’Europe a joué en tant qu’acteur de substitution dans le conflit politique et idéologique qui fait rage aux États-Unis ne sera plus toléré. Plus précisément, c’était une déclaration que le soutien institutionnel, technologique et juridique transatlantique en cours pour l’État profond de gauche en difficulté en Amérique doit cesser — sinon.

Après l’élection de Donald Trump en 2016, les élites paniquées de l’establishment américain ont réagi en tentant de construire un système de gestion de l’opinion publique par un contrôle strict de l’information, en particulier de l’information en ligne. L’idée était que le soutien croissant du public au populisme était alimenté par des « électeurs peu informés » et leur consommation de « désinformation » et de « fausse information », y compris de la part d’acteurs étrangers, et que si leur « régime d’information » pouvait simplement être contrôlé, alors ils cesseraient de voter mal. L’hypothèse sous-jacente ici était bien sûr que les préférences politiques de plus en plus radicales de l’élite étaient le seul chemin rationnel, opposable uniquement par les stupides et facilement manipulables. Comme Hillary Clinton le dirait plus tard le formuler, si les entreprises de médias sociaux « ne modèrent pas et ne surveillent pas le contenu, nous perdons totalement le contrôle ».

Ce système de contrôle de la pensée prévu allait plus tard se transformer en complexe industriel de censure qui a été partiellement révélé suite à l’acquisition de Twitter par Elon Musk. Mais un grand obstacle se dressait initialement sur son chemin : la Constitution américaine et sa protection de la liberté d’expression. Le public pourrait recevoir des informations « erronées » sur Internet, mais « notre Premier Amendement constitue un bloc majeur pour pouvoir simplement, vous savez, l’éliminer de l’existence », comme l’a déploré John Kerry dans un discours au Forum économique mondial.

Sous l’administration Biden, ce problème juridique a été partiellement résolu en l’ignorant simplement, le gouvernement fédéral colludant directement avec des entreprises technologiques et un réseau d’organisations de « vérification des faits » « indépendantes » (c’est-à-dire financées par l’État) pour imposer une censure de masse aux citoyens américains. Le résultat était effectivement, comme un juge fédéral l’a plus tard décrit, « la plus massive attaque contre la liberté d’expression dans l’histoire des États-Unis ».

Cependant, un moyen de contournement plus subtil et durable a également été découvert. Il s’agissait de contourner la Constitution en externalisant la surveillance d’Internet et des mouvements populistes vers d’autres pays. Cela pouvait être fait parce qu’Internet est mondial et que l’ensemble du réseau est affecté par les réglementations gouvernementales sur tout marché local de taille suffisante. Les dirigeants des deux côtés de l’Atlantique ont immédiatement compris que les structures juridiques et réglementaires imposées par l’Union européenne, avec le levier de son énorme marché unifié, pouvaient forcer les entreprises Internet du monde entier — y compris les entreprises américaines — à changer leur comportement afin de se conformer et d’éviter de perdre l’accès. Ce chantage réglementaire impérialiste a été qualifié d’« effet Bruxelles », devenant la seule innovation significative de l’Europe ce siècle.

Les « partenaires » américains ont rapidement commencé à mettre en place un réseau de structures pour forcer la « modération » du contenu internet mondial dans le cadre d’une alliance contre-populiste de facto. Cela a commencé en 2016 lorsque Bruxelles a exercé des pressions sur Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube pour qu’ils signent le « Code de conduite sur la lutte contre les discours de haine illégaux en ligne », qui exigeait la « suppression des discours de haine illégaux en moins de 24 heures » et leur ordonnait de « supprimer ou désactiver l’accès à ce type de contenu » de manière permanente. Les décisions sur ce qui était considéré comme un discours illégal seraient désormais déterminées par une nouvelle catégorie de « reporters de confiance », c’est-à-dire un réseau d’organisations médiatiques idéologiquement alignées, souvent financées par l’État. D’autres ont rapidement rejoint la création de leurs propres cadres réglementaires similaires, comme la loi allemande de 2017 Network Enforcement Act (NetzDG), qui criminalisait un vaste éventail de « désinformation », ou la « Loi sur la sécurité en ligne » du Royaume-Uni, qui rendait illégale des comportements vaguement haineux tels que provoquer « une anxiété inutile » et « un préjudice psychologique ou physique non trivial ».

Ce processus de confinement politique réglementaire a atteint sa forme ultime dans la Loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, qui a commencé à entrer en vigueur en 2023 et est maintenant pleinement opérationnelle. Le « principal objectif » de la DSA est de prévenir les activités illégales et nuisibles en ligne et la propagation de la désinformation, et elle le fait en menaçant d’amender toute plateforme internet dans le monde (des réseaux sociaux aux magasins d’applications) jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial annuel si elles ne suppriment pas le contenu « faux » ou « nuisible » dans un délai de quelques heures. Les informations susceptibles d’être censurées sont déterminées par de petits comités d’« experts » choisis par la Commission européenne. Dans l’ensemble, la DSA est, comme l’a justement indiqué le journaliste d’investigation Matt Taibbi, « la loi de censure la plus complète jamais adoptée dans une démocratie occidentale ».

Pendant longtemps, ces méthodes réglementaires ont fonctionné. Comme l’ont révélé les « Twitter Files » découverts par des journalistes comme Taibbi, Michael Shellenberger et d’autres, les employés de Twitter produisaient par exemple régulièrement des rapports enthousiastes sur la conformité mondiale de l’entreprise avec le NetzDG allemand. Dans l’ensemble, le bureau de politique juridique de Twitter a rapporté en interne qu’il « dépensait 50 % ou plus » de son temps « sur la réglementation mondiale » et la conformité aux exigences de censure étrangères d’ici 2022.

La construction de ce système contre-populiste a été formalisée en tant que projet distinctement international en 2019 avec le sommet « Christchurch Call to Action », initié par Jacinda Ardern de Nouvelle-Zélande. Cela a sécurisé des engagements de dizaines de gouvernements, de fournisseurs de services en ligne, d’annonceurs et d’« organisations de la société civile et partenaires » pour « éliminer le contenu lié au terrorisme et à l’extrémisme violent en ligne ». Ces engagements étaient auto-décrits comme « variés, couvrant tout, de l’application de lois et de réglementations appropriées à des mesures techniques spécifiques, en passant par des efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes du terrorisme ». (Les « causes sous-jacentes » signifiant ici en pratique des opinions politiques de droite-populistes et anti-establishment, s’étendant rapidement à inclure toute opinion dissidente sur le Covid et la mauvaise gouvernance pendant la pandémie.)

Suite à cela, le monde a vu une explosion de centaines d’organisations « non gouvernementales », de groupes de réflexion, de « vérificateurs de faits » et de « chercheurs » académiques en désinformation, toutes surgissant pour aider à coordonner la censure sans frontières. Ces organisations ont fourni une « expertise » toute faite sur laquelle les gouvernements et les plateformes technologiques pouvaient s’appuyer pour décider qui cibler pour le silence ou pire. De plus, elles pouvaient fournir une couverture en donnant à l’ensemble du schéma un vernis d’indépendance et d’objectivité scientifique. Elles sont rapidement devenues intégrales au projet anti-populiste. En particulier, ces groupes sont devenus habiles à coordonner des campagnes pour couper le financement des opposants politiques et des adversaires idéologiques en faisant pression sur les annonceurs pour qu’ils boycottent les sites, plateformes et médias dissidents en les qualifiant d’extrémistes dangereux.

Le Centre pour contrer la haine numérique (CCDH), un sous-groupe du Parti travailliste britannique, s’est avéré particulièrement efficace dans cette manœuvre, réussissant à couper les revenus publicitaires des sites perçus comme de droite. Il a également réussi à éloigner de nombreux annonceurs de Twitter après son acquisition par Elon Musk, des documents du CCDH divulgués révélant plus tard que le groupe avait révélé que le groupe avait explicitement listé « Tuer Twitter de Musk » comme une priorité stratégique majeure. Cependant, le CCDH a fait bien plus que cela ; il a travaillé main dans la main avec les gouvernements pour fournir des listes d’ennemis et des excuses sur mesure pour censurer les opposants politiques. Lorsque le CCDH a publié un rapport qualifiant 12 sceptiques influents des confinements Covid de dangereux « Douze de la désinformation », 12 procureurs généraux du Parti démocrate aux États-Unis ont tous inexplicablement envoyé une lettre le même jour aux PDG de Twitter et Facebook citant le rapport du CCDH et exigeant que les Douze de la désinformation soient déplatformés. Il a été plus tard révélé que l’ONG et le Parti démocrate avaient régulièrement partagé des brouillons et coordonné leurs attaques à l’avance, ce qui était bien sûr précisément le but.

De plus, le CCDH semble avoir agi en tant que lobbyiste étranger dédié, rencontrant en continu le personnel législatif américain et rapportant en interne sur les « progrès vers un changement aux États-Unis et le soutien au STAR » — STAR étant une proposition de « Norme mondiale pour la régulation des médias sociaux » que le CCDH semblait convaincu que l’Amérique pourrait être amenée à adopter si le règne du Parti démocrate se poursuivait. Peut-être est-ce ce à quoi la vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, faisait référence lorsqu’elle a affirmé avec confiance, lors de Davos il y a deux ans, que les lois européennes sur les discours de haine étaient quelque chose « que vous aurez bientôt aussi aux États-Unis ».

« L’alliance transatlantique mène depuis des années une guerre de l’information hybride contre le public américain. »

Le ministère américain de la Justice semble maintenant envisager si le CCDH a donc engagé une campagne d’influence étrangère coordonnée tout en omettant de s’enregistrer en tant qu’agent d’une puissance étrangère (le Royaume-Uni). Étant donné que le Parti travailliste a été reconnu avoir envoyé jusqu’à 100 employés aux États-Unis pour aider à la campagne de Kamala Harris, quelque chose que la campagne de Trump a critiqué à l’époque comme une « ingérence étrangère flagrante », le ministère de la Justice de Trump semble peu enclin à être sensible aux arguments en faveur de l’innocence et de l’indépendance de l’organisation.

Le CCDH n’est qu’une des nombreuses organisations similaires, y compris des groupes comme Newsguard et le Global Disinformation Index. Collectivement, ces organisations ont, comme l’a révélé une enquête d’UnHerd, réussi à établir un cartel de « gardiens invisibles au sein de l’immense machinerie de la publicité en ligne » et de la « vérification des faits » médiatique. Leur but a été de déformer et de contrôler les informations factuelles et les récits atteignant le public. En d’autres termes, elles ont été établies comme des armes politiques.

Il est frappant de constater qu’une proportion significative de ces organisations et d’organisations similaires, telles que l’Atlantic Council et l’Alliance pour la sécurité de la démocratie (ASD) du German Marshall Fund, sont souvent à la fois partiellement financées par l’État (souvent par plusieurs pays des deux côtés de l’Atlantique) et maintiennent des liens étroits avec les différentes agences de l’État de sécurité. Le conseil d’administration fondateur de l’ASD, par exemple, comprenait notamment des personnalités telles que John Podesta, président de la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016, Richard Ledgett, directeur adjoint de la National Security Agency pendant l’administration Obama, et Michael McFaul, assistant spécial du président au Conseil de sécurité nationale pour Obama.

Cette superposition n’est pas un hasard. Comme l’a détaillé avec expertise le journaliste Jacob Siegel, après 2016, l’establishment de sécurité américain a commencé à retourner les outils et tactiques de la lutte contre le terrorisme, de la guerre de contre-insurrection et du changement de régime qu’il avait développés à l’étranger contre son propre peuple. Particulièrement après l’appel de Christchurch, d’autres services de renseignement et de sécurité occidentaux, notamment parmi l’alliance de partage de renseignement des « Cinq Yeux », ont emboîté le pas. Ils ont commencé à intensifier leur coopération directe pour contrer la « désinformation » et à utiliser leurs propres machines de propagande pour « gagner les cœurs et les esprits ». Au Royaume-Uni, par exemple, la 77e Brigade de l’armée britannique, une unité de renseignement militaire chargée de la « guerre psychologique non létale », a commencé à surveiller et rapporter sur les citoyens britanniques (malgré des affirmations selon lesquelles les opérations étaient dirigées uniquement à l’étranger) tout en travaillant avec d’autres agences gouvernementales britanniques et en coopérant avec d’autres services de renseignement des Cinq Yeux sur des opérations d’influence.

Ces services de sécurité avaient intégré la menace domestique perçue des mouvements populistes dans leurs théories et doctrines émergentes de la « guerre de cinquième génération », dans laquelle la révolution numérique est censée avoir transformé le monde de la compétition géopolitique en un « champ de bataille omniprésent » caractérisé par une cyber-guerre persistante et une lutte constante pour « l’information et la perception ». Dans cette optique, les esprits des citoyens (ou « infrastructure cognitive », comme les gouvernements ont commencé à les appeler sans ironie) sont un terrain qui doit être constamment disputé avec des rivaux comme la Russie. Cela a fait des populistes l’équivalent d’adversaires étrangers, plutôt que de simples opposants politiques normaux.

Une telle menace pressante semblait nécessiter ce qui a été décrit comme une approche « toute la société », signifiant l’intégration totalisante des sphères gouvernementale, militaire, du secteur privé et des organisations à but non lucratif, ainsi que des organisations internationales, au service de la défense de la « démocratie ». Ce front uni du pouvoir organisationnel public et privé est le véritable « État profond ». Et c’est pourquoi nous avons rapidement commencé à voir les services de renseignement travailler si étroitement avec des ONG activistes comme le CCDH, ou avec des entreprises prétendument privées comme Graphika, une entreprise d’analyse de « réseaux sociaux » à but lucratif qui a été initialement financée par le département de la Défense des États-Unis pour lutter contre la propagande terroriste mais qui a ensuite été redéployée pour identifier et censurer le discours public sur le Covid et d’autres préoccupations.

En bref, l’alliance transatlantique mène depuis des années une guerre hybride de l’information contre le public américain. Avant tout, son objectif était d’arrêter la montée de Donald Trump et le populisme qu’il représente. Mais cette guerre a échoué : Trump est de retour et, comme l’a averti Vance aux dirigeants politiques et militaires réunis à Munich, « il y a un nouveau shérif en ville ». Les alliés britanniques et européens de l’ancien président Joe Biden se sont retrouvés coincés dans des tranchées numériques du côté perdant d’une guerre civile froide américaine. Vance les informait poliment que leurs cyber-soldats feraient mieux de faire leurs valises et de quitter immédiatement la zone de conflit.

Vance a réitéré cela au Premier ministre britannique Keir Starmer à la Maison Blanche cette semaine, en disant : « Écoutez, j’ai dit ce que j’ai dit, à savoir que nous avons, bien sûr, une relation spéciale avec nos amis au Royaume-Uni et aussi avec certains de nos alliés européens, mais nous savons aussi qu’il y a eu des violations de la liberté d’expression qui affectent en réalité non seulement les Britanniques mais aussi les entreprises technologiques américaines et, par extension, les citoyens américains. » Il ne parlait pas seulement ici de l’inconfort américain face au mépris britannique et européen pour la valeur abstraite de la liberté d’expression, il faisait référence à leur guerre de l’information active contre les États-Unis, son nouveau gouvernement, ses entreprises et ses citoyens. Donc, lorsque Starmer balbutia en réponse que « certainement nous ne voudrions pas atteindre les citoyens américains, et nous ne… », cette excuse était à la fois manifestement fausse et peu susceptible de convaincre le nouveau shérif.

Si la Grande-Bretagne et l’Europe ne veulent pas être traitées comme des ennemis des États-Unis, elles vont devoir se retirer de la guerre qu’elles mènent au nom de l’ancien régime de Washington et désarmer leurs machines de censure. Cela signifie restreindre leurs services de renseignement, couper complètement le soutien à leurs armées non étatiques d’organisations de censure transnationales comme le CCDH, et se retirer des cadres juridiques comme le DSA et la Loi sur la sécurité en ligne qui sont conçus pour contrôler l’information et le discours politique à travers les frontières.

Le message de Washington à ses alliés présumés est clair : mettez fin à la guerre de l’information et dégagez. Sinon, ils pourraient découvrir que le nouveau gouvernement américain est prêt à imposer de réelles conséquences politiques et économiques pour toute agression continue.