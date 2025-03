On dit que les guerres rendent les gens conservateurs, car elles sont menées pour une idée de foyer menacée. Pourtant, leur tragédie innée est que, même dans la victoire, elles annoncent un monde transformé. Nous assistons à cette fable révolutionnaire se déroulant à nouveau en Ukraine, redéfinissant l’Europe de manière que nous ne pouvons pas encore comprendre.

Le monde de février 2014, lorsque les « petits hommes verts » de Vladimir Poutine ont commencé à apparaître en Crimée, a maintenant — sans aucun doute — disparu de manière irrévocable. C’était le monde de Barack Obama et d’Angela Merkel, de la démilitarisation européenne et de l’interdépendance mondiale. À l’époque, la Russie fournissait à l’Europe son gaz et les États-Unis sa défense, tandis que la Chine fournissait au monde entier les matières premières nécessaires aux technologies qui façonneraient l’avenir. Toutes ces hypothèses sont désormais en ruines ; cette époque a finalement pris fin de manière cataclysmique avec la tentative de la Russie de soumettre enfin l’Ukraine en février 2022.

Trois ans après cette décision fatidique, un million d’hommes en armes se battent encore dans les tranchées, chassés par des armées de drones alimentées par l’intelligence artificielle. Des partages impériaux ont lieu dans les halls marbrés d’Arabie Saoudite tandis que l’alliance transatlantique vacille au bord de l’effondrement. Et une nouvelle guerre commerciale menace d’envoyer l’économie mondiale en récession, mettant en péril non seulement l’avenir de l’OTAN mais l’ensemble du modèle social-démocrate européen. Pourtant, en coulisses dans les capitales européennes, un refus décourageant d’abandonner les dogmes anciens persiste. Et parmi les pires contrevenants figurent ceux qui dirigent de manière performative la réponse de l’Europe à Donald Trump : les Britanniques et les Français.

Au-delà des mots chaleureux au cours des dernières semaines, Londres et Paris s’en tiennent largement aux stratégies nationales usées auxquelles ils se sont accrochés pendant une grande partie des 50 dernières années : les Français parlant d’autonomie européenne mais poursuivant en réalité une autonomie nationale ; les Britanniques prétendant être une mini-Amérique mais, au lieu de cela, devenant une imitation de plus en plus bon marché. L’ironie est que, autant cela pourrait faire mal à l’une ou l’autre partie de l’admettre, chacune serait plus forte si elle devenait un peu plus comme l’autre.

Comme l’a souligné à plusieurs reprises l’ancien ambassadeur français aux États-Unis, Gérard Araud, l’insistance gaulliste à conserver une certaine indépendance nationale vis-à-vis de l’Amérique s’est révélée plus prévoyante que ce que la Grande-Bretagne ou l’Allemagne aimeraient admettre. Alors que l’armée britannique a longtemps priorisé l’obtention du dernier équipement militaire américain brillant disponible — même au prix de devenir de plus en plus dépendante des États-Unis — les Français ont priorisé le maintien de l’autonomie nationale, même au prix de payer plus pour moins.

Un tel exemple est l’insistance française sur une politique spatiale souveraine. Ils dépensent environ trois fois plus que nous pour les programmes spatiaux, mais finissent par obtenir un produit inférieur à celui auquel nous avons accès grâce aux Américains, selon ceux avec qui j’ai parlé. Un autre exemple est l’opérateur de communications par satellite français Eutelsat, qui souhaite maintenant remplacer le Starlink d’Elon Musk en Ukraine afin de protéger l’autonomie européenne. Mais Eutelsat a beaucoup moins de satellites opérant à des altitudes beaucoup plus élevées, ce qui entraîne des connexions plus lentes. L’autonomie européenne, en d’autres termes, signifie payer plus pour un produit de moindre qualité — du moins à court terme.

L’avantage de cette insistance française sur la résilience nationale est qu’en cas de véritable retrait américain de l’OTAN — et, peut-être, même d’une alliance avec la Russie — les Français auraient au moins les fondations sur lesquelles construire une armée véritablement indépendante. La Grande-Bretagne, en revanche, a construit toute sa stratégie autour du principe d’interopérabilité avec les États-Unis, et serait donc plongée dans une crise, la forçant à tout remettre en question depuis le début.

Cependant, le corollaire de l’insistance française sur la résilience nationale est que, malgré tous leurs discours sur l’autonomie européenne, ils ne peuvent pas se résoudre à faire ce qui est nécessaire pour avancer véritablement dans cette direction — car cela compromettrait inévitablement leur propre indépendance. L’exemple le plus évident de ce paradoxe est le fait que dans la grande bataille de l’Ukraine pour sa survie contre la Russie — une guerre qu’Emmanuel Macron a présentée comme un test existentiel de la sécurité européenne — la France a pris beaucoup de retard par rapport au Royaume-Uni et à l’Allemagne dans la fourniture des armes nécessaires pour que Kyiv l’emporte. Pourquoi ? La réponse, semble-t-il, se divise en deux parties : d’abord, la France continue de privilégier l’autonomie nationale par rapport à la solidarité européenne ; et, deuxièmement, comme un analyste me l’a dit, la France semble « plus véritablement fauchée » même que la Grande-Bretagne.

Au total, la Grande-Bretagne a contribué environ 10 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine, contre seulement 3,5 milliards d’euros de la France. Dans ce cadre, la Grande-Bretagne a été prête à réduire ses stocks militaires. « Nous avons tout donné », a déclaré un responsable avec qui j’ai parlé. Selon une estimation, la Grande-Bretagne n’a plus que 14 pièces d’artillerie lourde restantes en Estonie, m’a-t-on dit. Les Français n’accepteraient jamais ce niveau d’exposition. Le résultat, cependant, est que dans la lutte pour la survie nationale de l’Ukraine, la Grande-Bretagne a montré plus de « solidarité » européenne que la France.

Parler européen mais agir français est le carcan dont Paris semble incapable de s’échapper, limitant sa capacité à mener le Continent vers la révolution européenne qu’il a longtemps défendue. Encore et encore, ce dilemme se reproduit. Vingt États de l’UE — y compris l’Allemagne — ont appelé à une plus grande coordination avec l’industrie de la défense britannique pour renforcer la résilience de l’Europe, mais les Français ont rejeté la proposition. La Grande-Bretagne a cherché un pacte de défense avec l’UE ces derniers mois, mais le processus a été bloqué par l’insistance française sur la négociation de l’accès aux eaux de pêche britanniques. Le résultat inévitable : autonomie française, faiblesse européenne.

Une histoire similaire s’est déroulée sur la plus grande question de toutes : les armes nucléaires. En France, l’indépendance du système de dissuasion du pays est sacrée. Il y a une fierté compréhensible — surtout aujourd’hui — qu’il soit moins dépendant de la coopération américaine que son équivalent britannique. Pourtant, pour cette raison même, les Français ont prouvé leur incapacité à dépasser la doctrine gaulliste qui stipule que sa dissuasion nucléaire ne sert que ses intérêts nationaux vitaux. Pourtant, cela signifie qu’elle ne peut pas être étendue à l’Europe. Et donc, elle est bloquée.

La Grande-Bretagne, en revanche, a toujours été beaucoup plus disposée à dépendre de la coopération américaine, mais aussi à placer sa dissuasion au service de l’Otan. En cas d’isolationnisme américain à grande échelle, le coût pour la Grande-Bretagne de maintenir sa dissuasion nucléaire serait prohibitif. Ainsi, le manque d’intérêt pour l’autonomie nationale stratégique l’a laissée dans une position tout aussi invidieuse d’être liée à une superpuissance qui peine de plus en plus à cacher son mépris pour ses partenaires supplicants. Quoi qu’il arrive dans les mois et les années à venir, la Grande-Bretagne sera à un moment donné contrainte de confronter la question à laquelle elle ne veut pas répondre : que fera-t-elle lorsque les Américains seront partis et qu’il n’y aura plus d’Otan ?

Les coûts d’une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis, donc, restent trop élevés pour que la Grande-Bretagne ou la France les envisagent sérieusement. L’ampleur de notre dépendance a été révélée par l’ancien chef du renseignement britannique, Alex Younger, cette semaine lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait « aucune circonstance » dans laquelle des troupes européennes pourraient être envoyées en Ukraine sans un accord de paix — et que même avec un accord, il serait « irresponsable » de le faire sans un soutien stratégique des États-Unis. Selon un conseiller militaire senior avec qui j’ai parlé, l’Europe doit dépenser environ 3,5 % de son PIB au cours de la prochaine décennie simplement pour mettre ses armées en position de dissuader indépendamment l’agression russe. D’ici là, les forces collectives de l’Europe seraient vulnérables à une incursion russe dans les États baltes sans les Américains.

Cependant, même à ce niveau de dépenses, l’Europe devrait encore rester sous le parapluie nucléaire américain. Sans lui, croient les conseillers militaires, l’Europe reste vulnérable à la coercition nucléaire. « Nous n’avons pas la réponse aux armes nucléaires tactiques », comme l’a dit un responsable de manière franche. Une réponse coûterait à la Grande-Bretagne et à la France plutôt 4,5 % du PIB — à moins que les Allemands ne le financent. Mais alors que l’autonomie nucléaire reste « le grand enjeu » pour la France et la Grande-Bretagne dans les années à venir — la grande offre redéfinissant le continent pour le 21e siècle — aucun des deux ne semble capable ni disposé à le faire.

En Ukraine, jusqu’à deux millions de drones sont désormais produits chaque année, un nombre croissant d’entre eux étant contrôlés par l’intelligence artificielle. L’Ukraine forme désormais ses soldats à lancer des opérations combinées avec des armées de drones à terre et en mer, tandis que son armée traditionnelle dépend d’un renseignement et d’une technologie américains de pointe que l’Europe n’a pas. La nature même de la guerre est en train de changer, ce qui, à son tour, obligera les armées d’Europe et des États-Unis à se révolutionner indépendamment de l’issue.

En retour, la production de drones en Ukraine et la puissance militaire américaine dépendent de l’approvisionnement en minéraux critiques — y compris les terres rares — qui sont extraits via un réseau mondial extraordinairement compliqué qui doit être protégé, en fin de compte, par la puissance militaire. Enlevez tout et il y a un Léviathan tenant une épée et un sceptre — la seule question est de savoir qui cela est.

Si l’Europe est sérieuse au sujet de son autonomie, alors, elle aura besoin non seulement de ses propres armées, mais aussi de son propre approvisionnement en minéraux critiques, en intelligence artificielle, en usines de semi-conducteurs et en sources d’énergie fiables. C’est pour toutes ces raisons que ni la Grande-Bretagne ni la France ne se précipitent aujourd’hui pour saisir l’opportunité présentée par Trump d’une « indépendance » vis-à-vis des États-Unis. Aucun ne peut se le permettre.

Voici le problème. La Grande-Bretagne et la France sont bien trop pauvres pour jouer le rôle qu’elles souhaitent. L’année dernière, le gouvernement français a enregistré un déficit de plus de 6 %, bien au-delà des limites exigées par la Commission européenne. Pourtant, il s’est jusqu’à présent avéré impossible de rassembler une majorité à l’Assemblée nationale pour adopter un budget afin de maîtriser cela. Au lieu de cela, Paris a compté sur des pouvoirs constitutionnels pour adopter le budget sans vote parlementaire. En Grande-Bretagne, en revanche, qui a des niveaux de dette nationale similaires, le gouvernement dispose d’une large majorité, mais se prépare à une déclaration de printemps qui, selon la plupart des analystes, contiendra des prévisions fantaisistes de réductions de dépenses irréalisables.

La douloureuse vérité à laquelle sont confrontés Londres et Paris est que, tandis que la Grande-Bretagne devra devenir plus française pour prospérer dans un monde de retrait américain — et que la France devra devenir plus britannique dans sa volonté de compter sur les autres — les deux pays devront devenir quelque chose de nouveau s’ils veulent un jour devenir véritablement indépendants dans ce nouveau monde. Henry Kissinger a noté que Donald Trump pourrait être « l’une de ces figures de l’histoire qui apparaît de temps à autre pour marquer la fin d’une époque et forcer celle-ci à abandonner ses anciennes prétentions ». Le problème est que ni la Grande-Bretagne ni la France ne semblent prêtes à cesser de faire semblant.