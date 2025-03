Dans les jours précédant l’explosion de Trump la semaine dernière contre Zelensky, plusieurs incidents se sont produits qui, dans leur expression de pouvoir aveugle, étaient aussi conséquents que la scène stupéfiante dans le Bureau ovale. Robert F. Kennedy Jr., le nouveau secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a annulé la réunion annuelle cruciale des scientifiques pour déterminer quels ingrédients devraient figurer dans le vaccin contre la grippe pour l’année prochaine. Et après qu’une épidémie de rougeole en expansion au Texas a tué une personne en Amérique pour la première fois en 10 ans, il a fallu des jours, et un torrent de critiques, pour qu’il exhorte enfin les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole.

À peu près au même moment, Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, a rencontré pour la première fois les agents et employés du bureau depuis qu’il a été confirmé comme directeur par le Congrès. En expliquant aux plusieurs milliers de personnes assistant à la session Zoom que, sans précédent dans l’histoire du bureau, il travaillerait principalement depuis Las Vegas, et non depuis Washington DC, il a annoncé qu’il établirait un partenariat entre le FBI et l’UFC (Ultimate Fighting Championship), un géant du divertissement en arts martiaux extrêmes. Ce qui se trouve juste avoir son siège à Las Vegas, et dont le PDG, Dana White, s’est avéré être un donateur majeur à la campagne présidentielle de Trump.

Mais l’acte d’ouverture, pour ainsi dire, de l’humiliation de Zelensky par Trump et Vance, était la présence de Musk lors de la première réunion du cabinet de Trump. Musk s’est exprimé, se tenant au-dessus du cabinet assis, parlant plus que quiconque lors de la réunion, y compris Trump, tandis que les secrétaires de cabinet assemblés restaient muets. Lorsqu’un secrétaire particulier a pris la parole, il a précédé ses remarques en louant Trump avec une soumission rituelle. C’était sans précédent pour les Américains.

Mais presque tout ce qui s’est passé au cours des cinq semaines depuis l’inauguration de Trump est sans précédent. Pourtant, une société qui change pour le pire, sans violence au début, évolue sans beaucoup d’opposition parce que les nouvelles conditions se fondent harmonieusement, comme des espions, dans les anciennes conditions. Les humains ont un grand intérêt à garder une vision optimiste et à ne pas secouer le bateau dans lequel ils doivent naviguer chaque jour. Et les Américains, engourdis par les écrans, les médicaments psychiatriques, la pornographie et des niches infinies de fantaisie et de divertissement, sont devenus passifs et inertes.

L’establishment, observant, ne sait tout simplement pas comment combattre Trump. Les comédiens de fin de soirée, conteurs de récits pour les libéraux, adoucissent son attaque sans précédent contre le gouvernement américain, contre les anciennes alliances internationales, contre la dignité et le décorum de l’état démocratique avec des rires. Oh, ce Trump, vous riez intérieurement avant d’éteindre la lumière et de tirer la couverture sur votre tête.

Les médias tentent de s’opposer à lui en décrivant ses aberrations dans une prose rationnelle, ce qui ne fait que normaliser ses retournements vertigineux et ses bombes lâchées avec désinvolture. Plutôt que de considérer à quel point l’explosion de Trump et Vance contre Zelensky était choquante, pendant des jours, cela a fait tourner le dilemme suivant autour de son nombril : l’humiliation de Zelensky par Trump et Vance était-elle planifiée ou spontanée ? Comme si cela avait la moindre importance. Et ainsi, ses actions les plus bizarres sont analogisées en gestes familiers. Elles sont historiquées en normalité. Il est Nixon, en quelque sorte, un peu comme Reagan, peut-être, un retour à McKinley et Andrew Jackson, c’est sûr ; il utilise le « manuel » de Poutine. Une partie de cela pourrait être vraie, une partie pourrait être éclairante, mais rien de tout cela ne l’entrave le moindrement.

Pendant ce temps, ennuyé, Trump ne peut éveiller son propre intérêt qu’en revenant à la seule activité dans laquelle il excelle, qui est de conclure des affaires. Mais la chose à propos d’un accord est qu’il se produit dans l’isolement. Personne de chaque côté d’un accord ne pense à un contexte plus large en dehors de l’accord. Si vous négociez la construction d’un centre commercial, vous ne pensez pas à l’histoire des centres commerciaux, à l’effet du centre commercial sur les relations sociales, à l’effet que ce centre commercial particulier aura sur la zone environnante dans 50 ans. Si vous êtes sur le point de « baiser » — pour utiliser l’un des mots préférés de Trump — quelqu’un dans le cadre de la conclusion de l’accord, vous ne pensez pas à cette personne se vengeant, aux alliés de cette personne se retournant contre vous, à savoir si vous parlerez à cette personne à nouveau. Tout le monde impliqué dans l’accord passe à autre chose après l’achèvement de l’accord, après quoi tout le monde est prêt à se retrouver à nouveau pour conclure un autre accord. Trump n’a pas l’imagination politique pour considérer les ramifications compliquées à long terme des actions qu’il prend, ou dit qu’il va prendre.

Et ce saut d’accord isolé à accord isolé a provoqué un changement dramatique dans l’atmosphère du pays. Chaque épisode est discuté, critiqué, condamné en isolement par rapport à tout ce qu’il fait. Peu de gens semblent avoir la volonté de relier un nouveau fait à un autre. Et voici les faits sans précédent : les avocats militaires qui empêchent l’armée de violer la Constitution ont tous été licenciés par le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Trump installe des sous-fifres comme généraux et amiraux. Le Pentagone a reçu l’ordre de cesser les cyberopérations offensives contre la Russie. Trump a mis le gouvernement entre les mains d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, dont les 500 milliards de dollars peuvent générer des courants de persuasion capables de mettre en mouvement des généraux, des amiraux, des politiciens et des juges. Soit les fous dirigent l’asile, soit les criminels ont pris le contrôle du système judiciaire. Ou les deux.

Dans son livre classique sur les conventions présidentielles démocrate et républicaine de 1968, Miami et le siège de Chicago, Norman Mailer a décrit les « brutes » dont le maire de Chicago, Richard Daley, s’était entouré : « Certains d’entre eux avaient des yeux comme des perceuses ; d’autres, des nez comme des charrues ; des mâchoires comme des genoux amputés. » Daley lui-même « de près avait une peau rouge avec de nombreuses veines et des cheveux qui ressemblaient à de la soie grise sale peignée droite ». Après le corps tendu, vaniteux et consciemment sculpté d’Obama, et toute la beauté polie des mandarins libéraux, voici le contrepoint : les cheveux orange criard et la peau de Trump, son ventre proéminent et ses jambes grêles ; les yeux de lézard de RFK et sa voix de grenouille mourante ; la tête silo sans yeux de Steven Cheung et son en gros de Costco ; Bannon, le géant intellectuel de MAGA, un homoncule non lavé qui semble avoir absorbé la culture à la manière d’un banquier en fête, sans comprendre, par le nez.

Tout comme dans le récit de Mailer, les grotesques d’aujourd’hui sont en colère, non seulement contre la supercherie libérale et néolibérale du « mérite » — le terme libéral pour « le système est truqué » — mais furieux contre tout ce qui ne les respecte pas. C’est exactement comme la colère au sein du régime dans le Hangmen Also Die de Fritz Lang en 1943. Regardez n’importe quel membre du nouveau rang de Trump être interviewé. Ils sont des modèles absolus de politesse jusqu’à ce qu’ils soient remis en question. Alors ils explosent. Personne ne s’est jamais retrouvé dans une situation comme celle-ci, et personne ne sait comment réagir.

Au lieu de cela, au Congrès pendant le discours de Trump, ayant été réprimandés par le président de la Chambre Johnson pour avoir hué Trump — pour avoir sonné, en d’autres termes, comme la Chambre des communes beaucoup plus robuste — les démocrates sont restés en silence soumis, tenant des panneaux circulaires disant des choses comme « Faux » et « Sauvez Medicaid ». L’écriture sur les petits panneaux était si soignée ! Pendant que les républicains criaient et rugissaient et chantaient « USA ! USA ! », les démocrates se comportaient comme les gentils petits garçons et filles qu’ils avaient été toute leur vie. Ils n’avaient jamais été mis dans une situation où les délinquants et les farceurs prenaient le contrôle de l’école.

« Pendant que les républicains criaient et rugissaient, les démocrates se comportaient comme les gentils petits garçons et filles qu’ils avaient été toute leur vie. »

Paralysés par la perte de la classe ouvrière, par étant rejetés comme des « élites », par étant accusés de manquer du « bon sens » de la personne ordinaire, les démocrates semblent incapables de trouver un moyen de riposter à Trump sans paraître « déconnectés ». Ainsi, même s’ils agonisent sur Musk qui démantèle la bureaucratie fédérale qui a toujours fait le lien entre les gens et un marché rapace — la bureaucratie, malgré tous ses défauts exaspérants, est une tranche vitale de la société civile au sein du gouvernement — les libéraux intonent mécaniquement la nécessité de dompter la bureaucratie.

Le mantra lourd, de type Manchurian Candidate, déployé par la droite pour justifier Trump a été « le système est cassé ». Adjacent à cela : « voyez tous les déchets et la fraude. » Mais le « système » n’est pas plus cassé que le racisme « systémique » ne pénètre chaque recoin de la vie américaine. Il n’y a pas un « système ». Le « système » est composé de nombreux domaines — santé, éducation, bien-être, droit, environnement, économie, etc. — chacun constituant son propre monde spécial. Aucun ne pourrait être « cassé » de la même manière, et aucun ne pourrait être « réparé » de la même manière. Ils échouent à fonctionner ici et là, parfois misérablement, mais l’Amérique fonctionne dans tous ces domaines, chaque jour. La vie, pour la plupart des Américains, est correcte. La Syrie est cassée. Le Soudan est cassé. Gaza est cassée. Dire que le « système » américain est cassé, c’est ne pas comprendre le sens de ce qui est dit.

Quant aux déchets et à la fraude, qu’il en soit ainsi. Ils ne devraient pas être utilisés comme excuses pour briser le « système » sous prétexte de le « réparer ». Ce sont les nuisances collatérales d’une démocratie. Les régimes totalitaires et autoritaires effacent les « déchets et la fraude » de leurs sociétés avec la liberté. Dans ces régimes, au lieu de déchets et de fraude dans la société, la corruption et la tromperie prospèrent en politique. Mais maintenant, vous avez des libéraux bien-pensants hochant la tête et caressant leur menton en disant : « Oui, eh bien, hum, bien sûr, nous aussi voulons réparer, hum, un système cassé et débarrasser l’Amérique de, hum, déchets et fraude… Mais, s’il vous plaît, ne nous emportons pas ! »

L’Amérique a maintenant changé, de manière irrévocable. Elle ne sera plus jamais la même. Le défi est d’empêcher que le changement ne devienne cataclysmique. « La vie politique dans son ensemble est une chaîne sans fin composée d’un nombre infini de maillons », a déclaré Lénine, qui conseillait de saisir le maillon « qui garantit le plus à son possesseur la possession de toute la chaîne ». Pour tout le gémissement sur le système cassé, personne ne semble avoir la moindre idée de comment sauter au-delà de l’adresse de moments isolés et de dépasser la théorisation sur l’opposition, pour le faire réellement. Dans The New York Times, James Carville, la réponse pas tout à fait adéquate de l’establishment libéral à Steve Bannon, a bien relié certains des maillons — seulement pour conseiller de ne rien faire du tout et de simplement laisser Trump s’effondrer avant que le pays ne le fasse. Quelle brillante idée.

La seule force, le lien vital, qui arrêtera la force imparable de Trump est quelque chose d’aussi original, étonnant, audacieux et sans inhibition. Quelqu’un, comme on dit de l’autre côté de la frontière sud, a besoin des cojones pour s’opposer à Trump et aux cadres de carriéristes lâches et de valets que le parti républicain est devenu. N’y a-t-il personne, dans cet endroit débridé, sans inhibition et follement imprévisible, qui puisse le faire ?