Monté au sommet d’un ancien entrepôt dans les docks industriels de Hambourg, la forme ondulante de la salle de concert Elbphilharmonie s’élève au-dessus de la deuxième plus grande ville d’Allemagne comme une vague océanique. Le bâtiment à panneaux de verre couronne une nouvelle section tournée vers l’avenir de la ville, un contrepoint moderne et élégant à la Reeperbahn, peu recommandable, à proximité. Construit avec l’aide des impôts levés grâce au commerce incessant du port tentaculaire qu’il surplombe, c’est un témoignage du succès remarquable du pays en tant que nation commerçante, alors que la mondialisation a ouvert de nouveaux marchés pour les produits « Made in Germany ».

L’ampleur et l’ambition du bâtiment résonnent avec la grandeur victorienne que l’on peut trouver à Liverpool et à Londres, ainsi que les bâtiments publics épiques de Paris, d’Anvers et d’Amsterdam. C’est un bâtiment qui marque un âge d’or. Sa pierre angulaire a été posée en 2007, lorsque l’Allemagne était encore Exportweltmeister (premier exportateur mondial) et avant les convulsions du Brexit, des guerres commerciales de Donald Trump et des efforts de Vladimir Poutine pour diviser et contrôler l’Ukraine. Le lieu opulent a finalement été achevé en 2017, la même année où Angela Merkel a sécurisé son dernier mandat en tant que chancelière et où l’AfD d’extrême droite a montré des signes de son potentiel politique. Moins d’une décennie plus tard, il ressemble à un totem d’une époque révolue.

Peu de pays ont profité de l’ordre d’après-guerre autant que l’Allemagne. Elle était bien protégée des tumultes de la politique de pouvoir grâce au bouclier protecteur de l’Amérique qui a permis aux dirigeants du pays de poursuivre une agenda mercantiliste. Mais le monde est devenu plus volatile. La réélection de Donald Trump a effectivement tué la vision d’une intégration mondiale toujours plus grande après la guerre froide. C’est un problème particulièrement aigu pour la plus grande économie mondiale dépendante du commerce et cela crée un dilemme sur où et comment l’Allemagne vendra ses biens.

À quel point l’Allemagne est-elle mal préparée à l’ordre mondial en décomposition est apparu au printemps 2022, lorsqu’un scandale diplomatique a éclaté. Il impliquait Frank-Walter Steinmeier, le président de l’Allemagne — un rôle cérémoniel, qui est censé être apolitique, même s’il est souvent occupé par un ancien homme politique. Il est donc inhabituel qu’un président allemand soit impliqué dans une querelle internationale. Mais c’est ce qui s’est passé.

Quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Steinmeier se préparait à un voyage à Kyiv dans un geste de soutien qui était une opportunité alléchante pour lui. Mais le fiasco qui a suivi a servi d’exemple parfait de la raison pour laquelle la plus grande économie d’Europe peine à jouer un rôle de leader dans les affaires mondiales.

Quelques jours avant le départ prévu de Steinmeier, une gare dans l’Oblast de Donetsk, durement disputée, a été frappée par une roquette russe, tuant des dizaines de personnes qui tentaient de fuir. Au milieu de ce carnage, Steinmeier espérait encore faire une apparition, mais l’Ukraine a fait marche arrière. C’était un choc étant donné le rôle critique de l’Allemagne dans le réseau de soutien du pays.

Une brève note est arrivée par canaux diplomatiques indiquant que la visite de Steinmeier serait « plus substantielle et plus acceptable » s’il voyageait de manière indépendante. C’est un langage diplomatique pour « restez à l’écart ». C’était une affront clair, et l’ego de Steinmeier a été blessé. Pendant des semaines, il a ruminer. Le chancelier Olaf Scholz s’est rangé à ses côtés, jurant de ne pas se rendre à Kyiv tant que la question ne serait pas réglée. Ainsi, alors que l’Ukraine se battait pour sa survie et réclamait de l’artillerie, des systèmes de défense aérienne et des munitions, elle devait faire face aux vanités d’un homme qui a joué un rôle clé dans l’encouragement de l’agression russe.

Avant d’être nommé président en 2017, Steinmeier a contribué à approfondir la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis du Kremlin. Il était ministre des Affaires étrangères sous Angela Merkel et avant cela, chef de cabinet de Gerhard Schröder. Après avoir quitté le pouvoir, l’ancien chancelier a été rapidement et controversé engagé comme conseiller bien rémunéré pour des entreprises russes.

Sous la surveillance de Steinmeier, l’Allemagne a commencé à acheminer du gaz russe via le premier gazoduc Nord Stream en 2005. Steinmeier a étendu ces liens tout en servant comme le principal diplomate de l’Allemagne à deux reprises. Lors de son premier mandat (2005–2009), il a refusé de laisser les meurtres de figures de l’opposition Anna Politkovskaya et Alexander Litvinenko ou l’invasion de la Géorgie entraver les bonnes relations entre les pays. Pendant son second mandat en tant que ministre des Affaires étrangères (2013–2017), la Russie a annexé illégalement la Crimée, ce que Steinmeier et de nombreuses autres figures allemandes de premier plan ont rapidement normalisé.

Peu avant la saisie de terres au début de 2014, Steinmeier était à Moscou et a adopté un ton accommodant, appelant à une nouvelle « agenda positif » dans les relations avec la Russie. Il a souligné ce message, qui était le point de vue dominant à Berlin, dans une interview avec le journal russe Kommersant lors de la visite : « Il est important pour moi d’offrir une coopération de confiance et constructive avec Moscou. » Il a même suggéré que le Kremlin avait un rôle à jouer dans la résolution des tensions politiques en Ukraine — un signal dangereux pour les manifestants pro-démocratie à un moment où l’insurrection de Maïdan battait son plein. Le message de Berlin était que les relations de l’Allemagne avec la Russie étaient une priorité plus élevée que tout ce qui se passait dans la région.

Cette approche n’a pas changé suite à l’annexion de la Crimée ni après que les forces soutenues par la Russie ont pris le contrôle de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Au lieu de cela, Steinmeier a cherché à poursuivre les négociations avec Moscou et a plaidé pour un assouplissement des sanctions, invoquant des préoccupations selon lesquelles la Russie pourrait être déstabilisée. Il a ensuite franchi une étape supplémentaire en proposant une formule dans le cadre des pourparlers de Minsk pour geler le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Il était clair quelle était la priorité : l’Allemagne avait besoin de son approvisionnement en énergie russe bon marché. Et comme tout accro, elle en voulait plus. Le gazoduc Nord Stream 2 devait être une autre injection directe des champs gaziers russes vers l’infrastructure industrielle allemande. Le projet a été approuvé en 2015, juste un an après l’annexion de la Crimée — tant pour punir l’agresseur et défendre fermement les valeurs libérales.

Pendant des années, Steinmeier et le reste de l’establishment allemand ont continué à soutenir Nord Stream malgré les avertissements des États-Unis et d’autres alliés européens selon lesquels il représentait un risque pour la sécurité de l’Allemagne et, par conséquent, de l’OTAN. Merkel a défendu Nord Stream, tout comme Olaf Scholz, tout comme l’ensemble du courant politique dominant à Berlin, esquivant collectivement la culpabilité politique en qualifiant de manière désinvolte le gazoduc de simple projet commercial. Les attitudes envers Nord Stream et le gaz russe se distinguent, mais ne sont pas uniques. La politique allemande est largement une extension des intérêts commerciaux du pays. Le commerce l’emporte régulièrement sur des préoccupations politiques, de sécurité, ou encore moins sur des valeurs morales, en raison du rôle central que l’économie et l’affluence jouent dans l’identité de l’Allemagne d’après-guerre. Ainsi, lorsque l’élite allemande a vu combien d’argent pouvait être gagné en exploitant les vastes ressources de la Russie, l’establishment politique s’est aligné en ne provoquant pas l’ours à Moscou, quelles que soient ses actions. Cela ne s’est pas arrêté là.

Le directeur de Siemens a rencontré Poutine moins de deux semaines après l’annexion de la Crimée, facilitant les plans de Moscou pour découpler la péninsule du réseau électrique ukrainien. Siemens s’est également profondément impliqué dans le réseau ferroviaire russe. Une véritable chaîne de dirigeants a donné son approbation à l’agression du Kremlin. BASF, Uniper, Volkswagen et Daimler étaient également actifs. Ainsi, alors que l’ordre d’après-guerre était attaqué dans l’arrière-cour de l’Allemagne, le pays en profitait activement.

Avant le voyage prévu à Kyiv, Steinmeier a présenté un mea culpa après avoir été accusé d’avoir un « réseau d’araignée » de contacts en Russie, reliant sa position à un changement généralisé vers la détente commençant avec les Accords d’Helsinki de 1975. Mais compte tenu de ses efforts pour dialoguer avec le Kremlin, il n’est guère surprenant que Kyiv n’ait pas été ravi de servir de toile de fond à sa réhabilitation.

Un dégel n’a commencé qu’avec un appel téléphonique entre Steinmeier et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en mai 2022. Enfin, en octobre (plus de sept mois après le début de la guerre), le président allemand a visité l’Ukraine. « Mon message au peuple ukrainien est : Vous pouvez compter sur l’Allemagne ! » a-t-il déclaré lors de la visite. La vantardise semblait creuse à l’époque et le vide a résonné longtemps après.

Pour être juste, il y a des raisons historiques pour lesquelles l’Allemagne a une tendresse particulière pour la Russie. Berlin est parsemé d’une douzaine de monuments soviétiques, y compris un mémorial imposant et un cimetière avec les restes de plus de 13 000 soldats de l’Armée rouge. Contrairement aux anciens pays d’Europe de l’Est, aucune grue ou bulldozer n’est venu les renverser. C’est une partie de la culture mémorielle post-nazie de l’Allemagne : les troupes soviétiques ont été les premières à entrer à Berlin. En plus de cette dette historique, les habitants de l’ancienne Allemagne de l’Est ont une certaine affinité envers Moscou qui a été nourrie pendant des années de difficultés après la réunification. Cela dit, s’opposer à la Russie ne vient pas aussi naturellement à l’Allemagne que cela le fait pour l’Amérique et la Grande-Bretagne. Et c’est particulièrement difficile à faire lorsque l’énergie russe bon marché alimente l’économie.

La politique d’apaisement de l’Allemagne envers la Russie remonte au moins à l’Ostpolitik de Willy Brandt dans les années 70, lorsque le sort des Allemands de l’Est était en jeu et que tendre la main au Kremlin ouvrait la perspective de créer des brèches dans le rideau de fer. Après la réunification, l’Allemagne n’avait pas les mêmes objectifs nobles. Au lieu de cela, l’accent était mis sur l’argent.

En plus de la question russe, l’Allemagne a eu du mal à se faire à un conflit militaire. Pour l’état d’esprit mercantiliste de Berlin, les risques économiques d’une invasion de l’Ukraine étaient trop élevés même pour Poutine. Cela découle d’une perspective post-militaire. Après avoir passé des décennies sous le bouclier américain, la direction du pays avait adopté l’idée de Francis Fukuyama de la « fin de l’histoire » après la chute du mur de Berlin. Les grandes batailles idéologiques étaient terminées et la démocratie libérale avait gagné. Plutôt que de jouer à la guerre et de verser du sang, les conflits pouvaient être résolus par la diplomatie et les institutions internationales. Cela rendait une armée robuste inutile. C’était une approche séduisante (et en effet intéressée) pour l’Allemagne dans sa forme reconstituée, chevauchant l’ancien rideau de fer et aspirant à l’affluence avant tout.

Il y avait également un solide soutien public pour laisser le militarisme derrière soi. Pour la plupart des Allemands, les dépenses militaires étaient un gaspillage d’argent et un rappel inconfortable du passé nazi du pays. Chaque mission était vivement contestée par le public, et à peine un politicien allait risquer sa carrière en demandant plus d’argent pour des armes et des soldats. Avant l’invasion de l’Ukraine, la couverture médiatique allemande soulignait les doutes concernant l’armée, se concentrant sur les scandales et la dysfonction de la Bundeswehr. Le résultat était des dépenses faibles, l’Allemagne manquant régulièrement les directives de l’OTAN qui stipulent de dépenser au moins 2 % du PIB pour la défense. Il faudrait remonter à 1991 pour trouver un tel niveau d’investissement.

Dans ce contexte, le discours de Scholz sur la Zeitenwende quelques jours après l’invasion de l’Ukraine était en effet historique. Il a profité de l’occasion pour annoncer un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour moderniser l’armée et a rompu avec la tradition d’après-guerre en promettant de livrer des armes létales à une zone de conflit. L’Allemagne est devenue l’un des principaux fournisseurs d’équipements militaires de Kyiv, juste derrière les États-Unis. Mais l’élan était chaotique et chaque nouvelle étape était accompagnée de préoccupations quant à une escalade.

Le soutien timide, avec Scholz hésitant sur les armes, donnait l’impression que l’Allemagne doutait de la possibilité d’une victoire ukrainienne et préférait une normalisation plutôt tôt que tard.

En fin de compte, les motivations de l’Allemagne sont plutôt simples. Bien que le pays moralise sur la liberté, la démocratie et les droits de l’homme, son principal objectif est de protéger la prospérité allemande. Même après l’invasion, le pays a continué à remplir les caisses russes. En 2022, il a transféré 97 millions d’euros chaque jour pour l’énergie et d’autres importations, soit une augmentation de 6,5 %. L’année suivante, le commerce avec la Russie a encore totalisé près de 12,6 milliards d’euros malgré les sanctions et la fin de la plupart des achats d’énergie, rendant le pays plus important pour l’économie allemande que les partenaires de l’UE, la Grèce, la Bulgarie et la Lituanie — et bien sûr plus important que l’Ukraine. De plus, les exportations ont soudainement augmenté vers des pays d’Asie centrale comme le Kirghizistan, indiquant que d’anciennes républiques soviétiques servaient de point de transit pour les marchandises à destination de la Russie.

« Bien que le pays moralise sur la liberté, la démocratie et les droits de l’homme, son principal objectif est de protéger la prospérité allemande. »

En dehors du coup porté à la crédibilité de l’Allemagne, Scholzing a entravé les progrès vers une armée capable de dissuader ou de contenir les conflits à l’avenir. « Des décennies à compter les sous » ont laissé les forces de défense du pays avec un stock de munitions qui ne durerait que quelques jours en cas d’attaque. Les équipements radio, les véhicules blindés, les navires et les avions étaient tous obsolètes. Le coût total de la modernisation de l’armée allemande a été évalué à environ 300 milliards d’euros, soit trois fois le budget de la Zeitenwende, et cela semble optimiste compte tenu de la prolifération des crises.

À la suite des élections fédérales de février, le nouveau chancelier Friedrich Merz a cherché à sécuriser plus de financements pour l’armée allemande. Après un discours enflammé du vice-président américain JD Vance lors de la Conférence de sécurité de Munich juste avant le vote, il est devenu de plus en plus clair même à Berlin que des actions étaient nécessaires. Profitant du parlement encore en fonction, qui est plus favorable aux dépenses militaires que celui qui vient d’être élu, Merz prévoit de modifier la constitution allemande pour exonérer les dépenses de défense des limites fiscales et a promis de faire « tout ce qu’il faut » pour protéger le pays.

Mais l’impuissance militaire de l’Allemagne ne concerne pas seulement l’argent et le matériel. Il existe également de graves problèmes structurels qui sont très courants dans l’économie. Naviguer dans le labyrinthe des approbations et des procédures signifie que la modernisation de l’infrastructure de la Bundeswehr prendrait seule un demi-siècle et obtenir l’approbation d’un casque de vol disponible dans le commerce a pris 10 ans — un point négatif de l’inefficacité allemande. Et en plus des échecs en matière de puissance militaire, le réseau de renseignement de l’Allemagne a affiché des lacunes alarmantes au fil des ans, minimisant les menaces et étant incapable de contenir l’espionnage russe et chinois.

Les élections de février ont également révélé à quel point le soutien au renforcement de la Bundeswehr pouvait être fragile. La gauche radicale Linke et l’extrême droite AfD — toutes deux opposées à l’augmentation des dépenses militaires et favorables à des liens plus étroits avec la Russie — ont connu une forte hausse dans les sondages. Les jeunes Allemands, qui seraient appelés à combattre en cas de conflit, soutenaient de manière disproportionnée ces extrêmes, soulevant le spectre de fractures sociétales profondes si l’Allemagne était contrainte de rétablir une forme de conscription pour reconstruire ses forces armées. Des coupes dans le bien-être pour libérer des fonds pour la défense pourraient encore enflammer les divisions.

Immédiatement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le général Alfons Mais, chef de l’armée allemande, a déploré que la Bundeswehr était « plus ou moins à nu ». C’était un échec collectif. L’establishment politique avait fermé les yeux sur les dangers, même s’ils étaient clairs et présents. Cela souligne un problème de mentalité, un problème plus vexant que l’argent ou la structure. L’Allemagne veut-elle vraiment diriger ? « Nous l’avons tous vu venir » après l’annexion de la Crimée, mais nous n’avons pas agi, a déclaré le général Mais. « Cela ne fait pas plaisir ! Je suis en colère ! »

L’Allemagne a tendance à revenir à un statu quo rassurant et à éviter le changement. La réalité inconfortable est qu’elle n’a plus ce luxe. Les affaires ne sont plus seulement des affaires, et la sécurité n’est plus un sport de spectateur, surtout après que la première administration Trump a soulevé des doutes sur l’engagement américain envers ses alliés européens choyés. Le Conseil allemand des relations étrangères a averti en 2023 qu’il s’agit d’une question de quand et non de si le pays doit se battre dans une guerre, prédisant une fenêtre de moins d’une décennie.

Malgré le choc causé par ses erreurs, le pays a du mal à changer de cap. Il a fallu deux ans après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie pour que Rheinmetall (le fabricant de chars Leopard) commence la construction d’une nouvelle usine de munitions. Malgré toute sa renommée en matière de fabrication, l’Allemagne n’a pas réussi à se préparer aux défis de sécurité auxquels elle est confrontée, soulevant des questions sur la volonté politique.

La guerre en Ukraine a exposé la naïveté du pays, même aux Allemands. Les chars roulant vers Kyiv ont montré à quel point il était imprudent de lier le système énergétique de l’Allemagne à un ancien agent du KGB nostalgique des sombres jours de l’Union soviétique. La guerre a également mis fin à l’illusion apaisante de l’Allemagne selon laquelle le pouvoir dur est dépassé. Il y a au moins une chose positive à tirer du rappel à la réalité de la politique étrangère de l’Allemagne : les diplomates du pays ne justifieront presque certainement plus jamais des accords avec des autocrates avec la politique satisfaite du Wandel durch Handel (Changement par le commerce). Les pactes post-Ukraine avec le Qatar et l’Arabie saoudite seront plutôt scellés au nom de la sécurité énergétique. Mais cela nécessite au moins une justification plus active, au cas par cas. Le risque est que l’intérêt pour une réorientation fondamentale de la défense et de la politique étrangère s’estompe dès que la pression diminue. Cela a souvent été le cas en Allemagne, qui est bonne pour mobiliser en cas de crise, mais tout aussi habile à revenir à des routines régulières dès que la pression retombe. Les dirigeants allemands ont besoin d’une stratégie à long terme. Répéter simplement le mot Zeitenwende ne suffit pas.

***

Une version de cet essai apparaît dans Broken Republik: The Inside Story of Germany’s Descent into Crisis par Chris Reiter & Will Wilkes, disponible maintenant chez Bloomsbury.