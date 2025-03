La semaine dernière, l’administration Trump a envoyé une lettre à l’Université de Columbia exigeant, entre autres, que son département des études du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et d’Afrique soit placé sous la tutelle fédérale pendant cinq ans. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais cela pourrait impliquer un représentant du gouvernement fédéral surveillant les programmes, les syllabus et les nominations du département.

La lettre est arrivée quelques jours après que des agents du Département de la sécurité intérieure ont arrêté Mahmoud Khalil, un activiste étudiant pro-palestinien à l’Université de Columbia, et ont révoqué sa carte verte. Maintenant, ils essaient de l’expulser en raison de son discours politique. La même semaine, le DHS a perquisitionné deux chambres d’étudiants et a arrêté un autre étudiant international qui était impliqué dans les manifestations sur le campus contre la guerre à Gaza pour avoir dépassé la durée de son visa. À l’avenir, le Département d’État déploiera l’intelligence artificielle pour scanner les publications sur les réseaux sociaux de dizaines de milliers d’étudiants internationaux à la recherche de sympathies pro-palestiniennes.

Le filet n’est pas limité aux personnes nées à l’étranger. Sous la pression de la Maison Blanche, l’Université de Columbia examine un étudiant américain pour avoir écrit un article d’opinion appelant à désinvestir d’Israël. Vendredi, le Département de la justice a annoncé une enquête sur les manifestations de Columbia pour déterminer si elles violaient les lois fédérales sur le terrorisme ; 59 autres universités sont également sous enquête.

Ce sont les actions d’un président qui prétend restaurer la liberté d’expression en Amérique après quatre ans de censure en ligne orchestrée par l’administration Biden. « C’est la menace la plus significative pour la liberté d’expression dans l’histoire moderne des États-Unis », me dit l’avocate des droits civiques Jenin Younes, qui a poursuivi l’administration Biden pour censure dans l’affaire de la Cour suprême Missouri c. Biden. « Il n’y a presque aucun précédent pour expulser des personnes aux États-Unis simplement pour avoir exprimé leur désaccord avec la politique étrangère du gouvernement. »

Depuis des années, des politiciens conservateurs et des écrivains « hétérodoxes » (moi y compris) se plaignent sans cesse des menaces à la liberté d’expression posées par la gauche orientée vers la justice sociale. Il y a environ une décennie, une idéologie autoritaire et moralisatrice a pris racine au sein des cercles académiques et militants de gauche. Elle a ensuite percolé dans les institutions américaines d’élite, y compris les médias, le gouvernement, le secteur à but non lucratif et les départements des ressources humaines des grandes entreprises américaines.

Cette idéologie équivalait la parole à la violence. La pensée était que parce que les expressions orales et écrites de désapprobation envers les « communautés marginalisées » peuvent conduire à de la discrimination dans le monde réel et même à des attaques physiques, de telles paroles devraient être réprimées. Des foules d’activistes « déplatformisaient » des intervenants dans des lieux publics ; les universités ont adopté des codes de la parole, créé des espaces sûrs et institué des avertissements de déclenchement ; les employeurs forçaient les travailleurs à suivre des sessions de formation sur ce qu’il fallait dire et comment penser.

Au fil du temps, cette idéologie a également commencé à façonner la politique gouvernementale. Pendant la pandémie de Covid, le gouvernement fédéral a exercé des pressions sur les plateformes de médias sociaux pour supprimer les publications qui remettaient en question l’efficacité des vaccins et critiquaient les confinements. Joe Biden a accusé Facebook de « tuer des gens » en ne censurant pas l’expression de points de vue avec lesquels le gouvernement n’était pas d’accord.

La droite a rechigné face à cette culture de la censure, tout comme certains à gauche. L’anéantissement de l’idéologie « woke » est devenu la cause animatrice du Parti républicain, et a peut-être permis à Trump de remporter l’élection de 2024. Mais tout au long de cette période, une tendance conservatrice de la même idéologie était en gestation à droite, jusqu’à ce que le 7 octobre la libère.

Lorsque la guerre de Gaza a éclaté et que les manifestations étudiantes militantes ont fleuri sur les campus de tout le pays, les républicains ont soudainement commencé à parler exactement comme les activistes de la justice sociale qu’ils méprisaient tant. De la même manière que les idéologues de gauche condamnaient chaque opinion qui ne se conformait pas au dogme de la justice sociale comme étant « raciste », « misogyne » ou « transphobe », la droite a vilipendé non seulement les excès du mouvement pro-palestinien, qui étaient considérables, mais a déclaré quasiment toute expression d’opposition au bombardement israélien de Gaza comme étant « antisémite ». L’expression même de ces opinions, insistaient-ils, mettait les étudiants juifs en danger physique. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a interdit aux Students for Justice in Palestine d’accéder aux campus des universités publiques de l’État. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi promettant de transformer les campus en « espaces sûrs » pour les étudiants juifs. Le président de la Chambre, Mike Johnson, s’est tenu aux côtés d’étudiants d’universités privées d’élite qui affirmaient être victimes des croyances politiques de leurs camarades.

Depuis 18 mois, le récit pro-palestinien a été systématiquement diabolisé. Et maintenant, pour les républicains et de nombreux démocrates, l’activisme pro-palestinien est devenu synonyme d’antisémitisme, de promotion du terrorisme et de soutien à Hamas. Ce récit prend la force de la loi. Dans une interview de NPR la semaine dernière, le secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure, Troy Edgar, a décrit la participation de Mahmoud Khalil aux manifestations pro-palestiniennes comme un soutien ipso facto à Hamas. Il a qualifié l’engagement de Khalil d’« activité antisémite » et l’a comparé au terrorisme.

« Depuis 18 mois, le récit pro-palestinien a été systématiquement diabolisé. »

Ce n’est pas une simple rhétorique politique ; c’est la base légale de l’affaire de l’administration contre Khalil. Le secrétaire d’État, Marco Rubio, a déclaré ouvertement qu’il avait été arrêté pour être « un soutien de Hamas » et pour « avoir suscité toutes sortes d’activités étudiantes anti-juives, antisémite ».

Même s’il avait explicitement déclaré une allégeance à Hamas et une haine des Juifs, ses opinions seraient toujours protégées par la Constitution. Mais aucune preuve n’a émergé qu’il détienne l’une ou l’autre de ces croyances. Khalil a explicitement désavoué l’antisémitisme dans son mouvement, déclarant à CNN que « la libération du peuple palestinien et du peuple juif sont entrelacées et vont de pair et vous ne pouvez pas réaliser l’un sans l’autre ».

Cependant, dans l’imaginaire de la droite, il n’y a pas de distinction entre le soutien aux Palestiniens et le soutien au Hamas. Tout comme, à gauche, la préoccupation pour la préservation des espaces réservés aux femmes ne peut indiquer qu’une transphobie profondément ancrée, à droite, critiquer Israël ne peut suggérer qu’une haine génocidaire des Juifs. Ainsi, pour les critiques du mouvement, le discours pro-palestinien doit être criminalisé et réprimé, même au prix de l’engagement de l’Amérique en faveur de la liberté d’expression.

La répression de la liberté d’expression par Trump ne s’arrêtera pas avec Khalil. « L’administration a indiqué que sa prochaine stratégie sera de s’en prendre aux citoyens américains pour avoir prétendument participé à des activités terroristes », déclare Younes. « Étant donné que l’activisme pro-Palestine est défini comme du terrorisme, c’est une perspective absolument horrifiante. »

Les attaques effrontées de Trump contre la liberté d’expression ne se limitent pas au discours pro-palestinien. Dans sa mission d’expurger l’« idéologie woke » du gouvernement fédéral et des entités qui en sont financées, Trump et Elon Musk ont dirigé la National Science Foundation à effectuer des recherches par mots-clés sur des termes défavorisés (comme « femmes » ou « divers ») dans sa base de données de subventions pour déterminer où effectuer des coupes. D’autres agences ont supprimé les références à de tels termes de leurs sites web, tout comme leurs contractants dans le secteur privé à but non lucratif. La campagne de dé-wokification de Trump a commencé à tracer les contours de l’appareil de censure de la Chine.

La volonté de faire taire l’opposition politique n’est ni une prédisposition spécifiquement républicaine ni démocrate. Au contraire, c’est l’impulsion irrésistible de quiconque se trouve aux commandes. Ceux qui ont le pouvoir de censurer leurs opposants idéologiques auront tendance à le faire ; cela était vrai sous l’administration de Biden et c’est tout aussi vrai sous celle de Trump. Mais comme tout ce que fait Trump, c’est poussé à l’extrême.

Si les tribunaux ne l’arrêtent pas, les républicains devraient se préparer à un avenir où ils récolteront ce qu’ils sèment, tout comme les démocrates le font maintenant. La droite ne sera pas au pouvoir pour toujours. Lorsque leurs adversaires idéologiques reviendront à la Maison Blanche, la pleine force de l’État pourrait être tournée contre quiconque s’oppose aux orthodoxies libérales, éclipsant ce qui s’est passé même au plus fort de la Grande Réveil. L’ampleur de cette répression rendra la censure de Biden sur le Covid subtile en comparaison.

Dans leur course pour restreindre le droit à la libre expression de l’autre, les deux partis ont contribué à cette catastrophe. Nous aurons de la chance si la démocratie américaine survit à cela.