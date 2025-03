En février 2022, j’ai été témoin de quelque chose de remarquable. Alors que l’Ukraine tombait en guerre et que des millions de réfugiés fuyaient les combats, la Pologne s’est unie pour venir à leur aide. La gare centrale de Varsovie est devenue un refuge pour les réfugiés du jour au lendemain, avec des foules de travailleurs humanitaires et de bénévoles répondant aux besoins des femmes et des enfants dormant sur des matelas. Les épiceries offraient des réductions aux Ukrainiens, tandis que le drapeau jaune et bleu du pays devenait aussi omniprésent que celui de la Pologne. Mon propre oncle a accueilli une famille de réfugiés de Zaporizhzhia, tout comme des centaines de milliers de Polonais dans chaque coin du pays.

Cependant, au milieu de cet élan spontané d’affection fraternelle, il y avait autre chose. On le voyait sur les graffitis, éclaboussés sur les murs des petites villes polonaises. « Banderites, rentrez chez vous ! » pouvait-on lire, en référence au tristement célèbre chef de la milice ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera, que les Polonais associent à une période sombre de violence ethnique. On l’entendait aussi dans des murmures de désapprobation alors que des voitures de sport avec des plaques d’immatriculation ukrainiennes passaient. L’année dernière, des agriculteurs polonais ont bloqué la frontière, mécontents de la manière dont le grain importé nuisait à leur fragile équilibre économique. Ces motivations n’étaient guère seulement économiques, avec des allusions à l’expulsion des Ukrainiens de Pologne qui devenait un refrain régulier.

Ce qui a commencé comme un filet est maintenant devenu un déluge. Des enquêtes révèlent qu’une légère majorité de Polonais s’oppose à l’envoi d’armes supplémentaires en Ukraine. Il y a aussi autre chose : la droite ultranationaliste de Pologne, autrefois en marge du pays, a fait irruption dans le courant dominant. Selon deux sondages distincts, Sławomir Mentzen du Parti de la Confédération a dépassé le candidat du Parti Droit et Justice (PiS) pour prendre la deuxième place dans la course présidentielle polonaise. Même les sondages qui montrent Mentzen derrière l’homme du PiS montrent son soutien croissant, et la différence entre les deux est maintenant inférieure à la marge d’erreur statistique. Si les chiffres se maintiennent, l’élection de mai pourrait être la première sans candidat du PiS dans les deux premières places depuis 20 ans.

Ce résultat est loin d’être garanti. En tant que parti de choix de longue date pour les traditionalistes catholiques de Pologne, le PiS dispose d’un réseau politique robuste qui ne sera pas facilement renversé. Cependant, après avoir perdu face à une coalition de partis de centre-gauche en 2023, et avec des problèmes financiers imminents à leurs trousses, le PiS ressemble de plus en plus à l’homme malade de la politique polonaise, prêt à relever un défi de la droite. Plus que cela, et comme les références inquiétantes aux Banderites le laissent entendre, l’histoire est également prête pour un renouveau du nationalisme anti-ukrainien — même si le passé laisse entrevoir d’autres avenirs pour la Pologne et son peuple également.

« Il ne peut y avoir de Pologne indépendante sans une Ukraine indépendante. » Ainsi va une citation du maréchal Józef Piłsudski, le père fondateur de la Pologne moderne, qui a dirigé le pays pendant l’entre-deux-guerres. Cette phrase a souvent été répétée par des dirigeants polonais expliquant pourquoi défendre Kyiv est dans l’intérêt national de Varsovie. Mais cet adage parle aussi de quelque chose de plus profond dans la philosophie de Piłsudski. Appelé le Prométhéisme, le projet visait à affaiblir la Russie en encourageant les minorités ethniques de son empire à établir leurs propres États indépendants — tout comme Prométhée avait élevé l’humanité avec le don du feu. Quant à la Pologne elle-même, Piłsudski croyait au pluralisme et envisageait un État multiethnique qui, soutenu par de nouveaux États tampons comme l’Ukraine, formerait un puissant rempart contre Moscou.

Bien sûr, tout le monde ne voyait pas les choses de cette manière. Roman Dmowski, le principal rival politique de Piłsudski, plaidait pour une identité nationale beaucoup moins internationaliste et diversifiée. Au contraire, il envisageait un État ethnique pour les Polonais, et seulement pour les Polonais, créé en polonisant ou en expulsant des minorités comme les Juifs, les Ukrainiens et les Lituaniens. Bien que Dmowski n’ait eu que peu de pouvoir politique réel dans la Pologne de l’entre-deux-guerres, son mouvement de démocratie nationale était une force avec laquelle il fallait compter. Piłsudski les poursuivit sans relâche dans ses dernières années, arrêtant de nombreux membres et conduisant le mouvement à disparaître effectivement d’ici 1945.

Ce n’est pas que la Seconde Guerre mondiale ait apporté une compréhension entre Varsovie et Kyiv. Ces références à Stepan Bandera restent si évocatrices en raison de ce que son Organisation des nationalistes ukrainiens a fait en essayant de créer un État indépendant, ethniquement ukrainien, libre des intrus polonais. S’alliant aux Allemands envahisseurs en 1941, avec les nazis offrant à Bandera une certaine autonomie dans leur nouvel ordre mondial, ses partisans ont massacré jusqu’à 100 000 Polonais vivant dans ce qui sont les franges occidentales de l’Ukraine moderne. Leurs actions, ainsi que les transferts de population russes à la fin de la guerre, ont finalement abouti à l’expulsion en masse des Polonais de la région autour de Lwów, une ville qui avait fait partie de la Pologne pendant les années d’entre-deux-guerres. En 1947, Lwów polonais avait été rebaptisé Lviv ukrainien — et au moins 100 000 Polonais avaient été chassés de chez eux.

Les longues décennies de tyrannie soviétique ont été, sans surprise, stériles pour l’extrême droite polonaise, tandis que les premières années post-communistes étaient axées sur la construction d’une nouvelle économie capitaliste. Pourtant, dans les années 2010, un nouveau parti d’extrême droite a émergé en Pologne. Appelé le Mouvement national, il s’est présenté comme le successeur spirituel de la Démocratie nationale de Dmowski. Parmi ses fondateurs se trouvait Krzysztof Bosak, qui, ayant été élu au Parlement polonais à l’âge de 23 ans, était alors le deuxième plus jeune député de l’histoire de l’assemblée. En 2019, le Mouvement national de Bosak a formé une coalition avec un autre parti de droite, et le Parti de la Confédération tel que nous le connaissons aujourd’hui est né.

Dans ces premiers jours, la Confédération était considérée comme trop extrême pour représenter un véritable défi au duopole politique de la Pologne, avec le PiS luttant contre la plateforme civique centriste. Ses rangs étaient remplis de sexistes, de russophiles et d’antisémites. Peut-être l’exemple le plus notoire ici était Grzegorz Braun, qui en 2023 a utilisé un extincteur pour éteindre les bougies d’une menorah au Parlement polonais. Depuis lors, et tout comme le Rassemblement national de Marine Le Pen, la Confédération a essayé de « détoxifier » son image, expulsant des personnalités comme Braun et se concentrant plutôt sur une politique économique libérale, le libertarianisme et une stratégie « Pologne d’abord » sur la scène internationale.

Au lieu de présenter des idéologues ennuyeux comme Bosak, qui a obtenu à peine 7 % des voix lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2020, le parti a également trouvé un nouveau champion en Mentzen, qui détient un doctorat en économie et jouit du plus grand nombre de suiveurs de tous les politiciens polonais sur TikTok. Avec ses diatribes sans retenue et non filtrées contre les politiciens rivaux, Mentzen sait comment enflammer sa foule en ligne, et même les Polonais qui ne le soutiennent pas trouvent souvent son contenu viral apparaissant sur leur fil d’actualité. Si l’on en croit les derniers sondages, Mentzen a plus que triplé le soutien du parti depuis la campagne de Bosak.

Mentzen n’est certainement pas sans bagages. En 2019, par exemple, il a tristement déclaré que la Confédération voulait une Pologne sans « Juifs, homosexuels, avortements, fiscalité et Union européenne ». Il a ensuite prétendu qu’il plaisantait — du moins à propos des Juifs. Son site de campagne pour 2025 décrit un agenda affirmé qui inclut la lutte contre l’immigration illégale ; la réduction des impôts ; la lutte contre l’« idéologie de gauche » ; la poursuite du renforcement des forces armées polonaises ; l’opposition à toute présence de troupes polonaises en Ukraine post-guerre ; et la résistance à l’UE, parmi d’autres idées provocatrices.

Cependant, bien qu’il ne soit pas mentionné dans sa plateforme, une partie essentielle de l’attrait de Mentzen réside dans son langage sans compromis sur les Ukrainiens. « Ils nous traitent comme des imbéciles », a-t-il déclaré lors d’une interview télévisée ce mois-ci. « Nous envoyons des armes, de l’argent, des prestations sociales en Ukraine, nous traitons les Ukrainiens en Pologne gratuitement. En retour, nous recevons des calomnies, ils nous insultent et ne montrent absolument aucune gratitude. » Mentzen ne demande certainement pas l’assimilation forcée ou l’expulsion des Ukrainiens. Pourtant, à l’instar de Dmowski il y a près d’un siècle, son message central est que l’État polonais doit prioriser le bien-être des Polonais ethniques avant tout. Mentzen a personnellement fait allusion à l’obscure histoire entre la Pologne et l’Ukraine le mois dernier lorsqu’il a visité Lviv, où il a condamné les nombreuses statues de Bandera dans la ville. En réponse, Kyiv l’a qualifié d’« ennemi de l’Ukraine » et l’a accusé d’« incitation à la haine ethnique ».

« Son message central est que l’État polonais doit prioriser le bien-être des Polonais ethniques »

La distinction que fait donc Mentzen n’est pas celle de la citoyenneté ou de la résidence — mais de la sang, de la culture et de l’esprit. Et, aux yeux de la Confédération, c’est là que le PiS s’est trompé. Bien que le parti ait adopté une ligne dure sur la migration illégale pendant son mandat, il a non seulement accueilli des millions d’Ukrainiens, mais a également encouragé l’arrivée de milliers d’immigrants légaux en tant que main-d’œuvre étrangère bon marché. En fait, la Pologne sous le PiS a mené l’UE en accordant des permis de résidence aux travailleurs étrangers en dehors du bloc depuis 2017. Le parti a également été impliqué dans un scandale de visas contre espèces peu avant les élections de 2023, coûtant finalement au parti son emprise sur le pouvoir.

Karol Nawrocki, le candidat du PiS lors de ce cycle électoral, s’est efforcé de s’aligner plus étroitement sur la position de la Confédération en matière d’immigration. Mais les populistes polonais ne semblent apparemment pas convaincus — du moins pas assez pour tenir Mentzen à distance. Pourtant, si Rafał Trzaskowski, le candidat de la Plateforme civique, gagnera presque certainement l’élection, le gouvernement de son parti a également modifié ses politiques. Cela est le plus clair autour de son approche d’une Ukraine post-guerre. Le Premier ministre Donald Tusk a à plusieurs reprises refusé d’engager des soldats polonais dans une future force de maintien de la paix, le sous-texte étant que la Pologne pourrait avoir besoin de ses troupes chez elle à la place.

En tant qu’État le mieux armé de la région, la Pologne sera probablement contrainte de déployer ses soldats en Ukraine tôt ou tard. Mais le fait que Tusk se sente obligé d’adoucir la plateforme de son parti témoigne de la montée en puissance de la Confédération. Cela ne devrait que continuer. La Pologne reste beaucoup moins diversifiée que la nation multiethnique habitée par Piłsudski et Dmowski, sans parler des États d’Europe occidentale comme la France ou la Grande-Bretagne. Quoi qu’il en soit, c’est un pays dont la composition nationale est en effet en train de changer, surtout dans les zones urbaines, alimentant inévitablement la vision ultranationaliste de la Confédération.

Bien qu’il ne remplace pas le PiS de sitôt, il ne fait que s’agir d’un temps avant que Mentzen ne devienne la force principale de la droite polonaise. Pourtant, ici encore, l’histoire pourrait se faire sentir. Oubliez Dmowski ou les Banderites — le passé du pays englobe un paradoxe encore plus large. Malgré les efforts de Piłsudski, après tout, la Pologne moderne n’est pas habituée à être un hégémon régional, encore moins un empire, et a résisté à plusieurs occasions de le devenir. Même à l’apogée de son pouvoir, aux XVIe et XVIIe siècles, lorsque la République des Deux Nations était l’un des plus grands États d’Europe, le potentiel du pays a été gaspillé par une noblesse intéressée.

Aujourd’hui, la Pologne se retrouve à nouveau en train de vaciller entre un isolement étroit et un rôle de leader en Europe, un rôle qui nécessiterait qu’elle devienne un garant de la sécurité bien au-delà de ses propres frontières. Cela, il va sans dire, engloberait beaucoup plus de personnes que de simples Polonais ethniques. L’essor de la Confédération est en partie une réponse à ce moment géopolitique et vise à forcer les dirigeants polonais à faire un choix entre deux futurs qui dicteront l’avenir du pays pour des décennies à venir.

À part certains détails, ce choix est le même que celui que Piłsudski et Dmowski ont proposé aux Polonais il y a un siècle. Bien que Piłsudski ait finalement émergé victorieux, ses plans ont été interrompus par sa propre mort, par l’anéantissement de la Pologne dans le Pacte nazi-soviétique, et par la longue domination du pays par l’Union soviétique. Maintenant, cependant, la Pologne pourrait enfin avoir une chance de revisiter la question et de la régler une bonne fois pour toutes. Car bien que l’histoire ne se répète pas, elle rime certainement — en Pologne plus qu’ailleurs.