Lorsque Donald Trump a augmenté les tarifs sur les biens chinois à 20 % la semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères chinois a réagi en déclarant qu’il était prêt pour une guerre tarifaire, une guerre commerciale, ou « toute autre sorte de guerre ». « La Chine se battra jusqu’à la fin », a-t-il ajouté. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la riposte était en réalité plutôt douce selon les normes chinoises — une indignation classique du ministère des Affaires étrangères. Cela ne semblait certainement pas aussi réaliste que les menaces du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de couper l’électricité du Minnesota en représailles aux tarifs sur le bois canadien.

Car en vérité, Pékin ne semble pas vraiment préoccupé par Trump 2.0. Un analyste expérimenté des politiques chinoises m’a dit il y a quelques jours que les penseurs politiques de Pékin voient Trump comme « pas pire que Joe Biden ». Le public chinois, de même, semble vraiment détendu à propos du retour de Trump. Selon un récent sondage du Conseil européen des relations étrangères, 34 % du public chinois a accueilli Trump, et 21 % n’avaient pas d’opinion forte à son sujet. (Cela suggérerait que Trump est actuellement mieux noté en Chine qu’en Californie.)

Zhou Bo, ancien colonel senior dans l’Armée populaire de libération, et auteur de Should the World Fear China ?, a corroboré ce point de vue, me disant que la plupart des Chinois ne s’inquiètent pas de Trump. « Comparé à son attitude envers le reste du monde », a déclaré Zhou, « [Trump] semble déroutant mais presque agréablement ‘amical’ envers la Chine. » Zhou croit que Trump a appris de son premier mandat que son imprévisibilité caractéristique ne fonctionnera pas aussi bien sur un concurrent de pair que sur des puissances petites ou moyennes. Les tarifs seraient également moins efficaces, alors que la Chine s’oriente vers une économie plus autosuffisante. Et par rapport au premier mandat de Trump, l’économie chinoise est moins dépendante de l’Amérique spécifiquement. « Alors pourquoi la Chine devrait-elle s’inquiéter ? »

Une autre raison pour laquelle certains Chinois ne sont pas perturbés par Trump est qu’ils croient que sa vision du monde ouvre plus d’espace pour la Chine. La phrase « Trump fondateur de notre nation » circule beaucoup en ce moment en Chine ; la logique est qu’en se distanciant de ses partenaires européens et peut-être asiatiques, l’Amérique crée des opportunités que la Chine peut exploiter. Les entreprises automobiles allemandes, par exemple, pourraient choisir de s’associer à des entreprises chinoises alors que les marchés américains deviennent de plus en plus difficiles d’accès. Le tournant de l’Amérique loin des technologies vertes ouvre également plus d’espace pour la Chine afin de vendre des équipements solaires et éoliens au Sud global.

Mais cela ne signifie pas que les Chinois pensent mal du président américain. Au contraire, Trump est une figure familière, et pas désagréable, dans l’écologie des médias sociaux chinois. « On dirait qu’il y a un spectacle à regarder pour les quatre prochaines années », a déclaré un utilisateur de Weibo juste après l’élection de Trump, dans un post qui a été aimé environ 38 000 fois. Les « internautes » chinois ne sont certes pas fans de sa rhétorique anti-Pékin, bien que Trump ait maintenu cela à un niveau modéré plutôt qu’à ébullition depuis l’inauguration. Mais les milliardaires nationalistes avec des opinions fortes sont désormais assez courants en Chine, et ce groupe donne à Trump du crédit pour sa position pro-américaine sans honte : la Chine n’est pas un endroit où des opinions timides sur son propre pays gagnent beaucoup de respect.

De plus, de nombreux Chinois estiment avoir déjà rencontré le genre de Trump, ou du moins, leurs parents l’ont fait. L’un d’eux a décrit les changements brusques de Trump en matière de politique intérieure comme « la Révolution culturelle américaine ». La version originale chinoise a vu le leader suprême démanteler son propre parti de l’intérieur, exiger que les gens rejettent tout ce qui vient du passé comme « vieille culture », et donner le pouvoir aux jeunes de 19 ans de faire la leçon à leurs aînés sur la conduite politique juste. Jusqu’à présent, aucun employé fédéral américain n’a été contraint de prendre la « position de l’avion », contrairement à ces bureaucrates chinois qui ont été forcés d’étendre leurs bras pendant des heures. Mais beaucoup ont été informés qu’ils sont l’équivalent des « démons vaches » et des « fantômes » ciblés par les Gardes rouges de Mao. Il n’y a eu aucun signe de la violence de masse qui a marqué les grandes villes chinoises en 1966. Pourtant, en Chine du moins, il y a un sentiment que l’histoire rime, si ce n’est qu’elle ne se répète pas.

« L’un d’eux a décrit les changements brusques de Trump en matière de politique intérieure comme la Révolution culturelle américaine. »

S’il y a un élément du nouveau régime de Trump qui inquiète certains à Pékin, c’est l’idée d’un « Nixon inversé », qui a été évoquée dans certains cercles de Washington. La théorie est que, en se rapprochant de la Russie, les États-Unis peuvent forcer une paix en Ukraine, puis travailler avec leurs nouveaux partenaires à Moscou pour contrer Pékin. Le secrétaire d’État Marco Rubio a récemment expliqué sur Breitbart pourquoi il serait sage pour les États-Unis d’éviter de confronter une alliance sino-russe solide, et a soutenu que l’Amérique devrait essayer d’empêcher ce résultat en se rapprochant de la Russie. Un penseur de Pékin avec qui j’ai parlé adhère fortement à cette idée : il a pris soin, en privé, de dire que l’idée d’« une amitié sans limites » déclarée entre Xi et Poutine en 2022 est désormais une vieille nouvelle, et que le partenariat est pragmatique, pas idéologique.

Cependant, 2025 n’est pas 1972. Cette année-là, l’URSS et la Chine étaient en danger de se faire la guerre, et n’avaient que des relations diplomatiques très rudimentaires. Il n’y avait même pas d’ambassadeur soviétique à part entière à Pékin entre 1964 et 1970. De nos jours, cependant, Xi et Poutine semblent avoir établi une relation véritablement coopérative, et la méfiance envers Washington est profonde dans les deux capitales. Même si Trump se rapproche significativement de la Russie dans les prochaines années, les analystes à Moscou et à Pékin n’oublieront pas que le prochain président pourrait adopter exactement l’approche opposée. Il n’est pas non plus clair quels avantages matériels ou stratégiques la Russie tirerait de son éloignement de la Chine. Se brouiller avec ses voisins n’a pas bien servi ni Mao ni Brejnev dans les années soixante ; Xi et Poutine sont peu susceptibles de commettre la même erreur dans les années 2020.

Un autre domaine d’incertitude est Taïwan. La pression actuellement exercée sur l’Ukraine pour céder des terres à la Russie rend certains décideurs taïwanais nerveux — bien qu’ils se rassurent en constatant que l’équipe de sécurité nationale de Trump est pleine de faucons chinois, y compris Rubio et Waltz. Pourtant, le pivot de Trump vers l’Ukraine ne rendra pas nécessairement une invasion chinoise de Taïwan plus probable. Une attaque amphibie sur l’île serait difficile, quelle que soit la politique à Washington. Les autres tactiques de la Chine pourraient avoir de meilleures chances de succès, notamment celles de la pression économique, étant donné que 80 % des entreprises de l’île sont liées au continent, et la désinformation sur les réseaux sociaux, qui pourrait répandre le désespoir quant à la capacité de Taïwan à survivre. La campagne électorale présidentielle taïwanaise de 2028 mettra ces tactiques à l’épreuve de manière extensive.

Pour l’instant, les décideurs chinois ont décidé qu’il valait mieux simplement observer l’administration Trump, plutôt que de chercher à l’influencer. Mais avec le temps, à mesure que le nouveau paysage géopolitique devient plus clair, la chance de façonner des « événements non vus depuis cent ans », comme le dit Xi, pourrait devenir irrésistible. Xi fait ici référence au siècle écoulé depuis la Révolution russe de 1917, qui a marqué la longue rupture entre les États-Unis et la Chine. Alors qu’il attend son heure, Xi calculera si la nouvelle Révolution américaine offre une opportunité de remodeler l’ordre mondial dans l’intérêt de la Chine — ou même si un grand accord entre les États-Unis et la Chine pourrait être à l’horizon.