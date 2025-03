Alors qu’il avait rejeté le Bitcoin comme une arnaque lors de son premier mandat à la Maison Blanche, Trump a désormais définitivement changé de cap. Il s’est intéressé aux cryptomonnaies pendant sa campagne de réélection, et pour parfaire sa conversion, le 6 mars, il a signé un décret exécutif pour établir une « Réserve stratégique de Bitcoin et un stock de biens numériques américains ».1

Le gouvernement des États-Unis constitue judicieusement des stocks de plusieurs matériaux en cas d’urgence, y compris du pétrole, du matériel militaire, des fournitures médicales et de l’or. Mais quel est l’intérêt de thésauriser des cryptomonnaies qui manquent d’utilité intrinsèque ? Surtout si vous vous êtes contraint, comme l’a fait Trump, à ne jamais vendre les cryptos que vous avez mises de côté ? La logique de forcer la Réserve fédérale à créer un stock de cryptomonnaies est à la fois un discours intéressé, une provocation, mais aussi une stratégie.

Le discours intéressé a été douloureusement évident lorsque Donald et Melania Trump ont empoché des dizaines de millions de dollars grâce aux cryptomonnaies sans intérêt qu’ils ont émises trois jours avant son inauguration. La provocation était également manifeste lorsqu’il a signé le décret exécutif. En apposant solennellement sa signature exubérante sur la ligne pointillée du décret, il rayonnait avec le sourire d’un paysan effronté qui, après avoir pénétré dans le salon impeccable du baron, gâche la splendeur de ses tapis persans avec ses bottes boueuses. C’est ainsi que les démocrates et les républicains traditionnels se sont sentis en voyant Trump élever les cryptomonnaies prisées par les libertariens, les farfelus et les criminels au statut élevé précédemment réservé à l’or solide et aux bons du Trésor américain.

Cependant, au milieu de cette cacophonie de profiteering inquiétant, de triomphe et de désespoir, il est facile de perdre de vue le rôle intéressant que joue la réserve stratégique de cryptomonnaies de Trump dans son grand plan économique. Et ce serait notre erreur.

Pour reformuler l’ordre économique mondial dans l’intérêt à long terme de l’Amérique, Trump a une stratégie à deux volets, apparemment contradictoire : dévaluer le dollar tout en maintenant sa domination mondiale. En augmentant les exportations américaines (alors que le dollar devient moins cher) tout en réduisant les coûts d’emprunt du gouvernement américain (alors que la richesse étrangère s’accumule dans la dette à long terme des États-Unis), le Président cherche à accroître l’hégémonie américaine tout en ramenant la fabrication en Amérique. Les tarifs, dans ce contexte, sont l’arme principale du pays, pressant amis et ennemis de se débarrasser de leurs avoirs en dollars et d’acheter davantage d’obligations à long terme (dépassant 10 ans).

Mais quel rapport cela a-t-il avec les cryptomonnaies ? Pour avoir un aperçu de la réponse, prenons le cas des banques japonaises qui détiennent plus de 1 trillion de dollars, résultat de décennies d’exportations vers les États-Unis. Trump veut contraindre Tokyo à soit investir aux États-Unis soit à déverser la plupart de leurs dollars sur les marchés monétaires (ce qui ferait baisser le dollar) tout en ne les convertissant pas en euros ou en renminbi (ce qui risquerait de renforcer le statut de réserve des devises concurrentes). Qu’est-ce qui pourrait faire l’affaire ? Que diriez-vous de convaincre, ou de contraindre, les Japonais à échanger leurs dollars contre des cryptos ? Cela fonctionnerait, surtout si la Réserve fédérale dominait la scène des cryptomonnaies. Que pourrait encore vouloir dire Trump en affirmant dans ce décret exécutif que les États-Unis « n’ont pas maximisé leur position stratégique en tant que réserve de valeur unique dans le système financier mondial » ?

Plus intriguant encore, quatre jours après l’ordre exécutif, Trump a approuvé les stablecoins. Ce faisant, il a ajouté une nouvelle dimension fascinante à l’idée de forcer les investisseurs institutionnels non américains à effectuer des mouvements qui servent son plan économique.

Que sont ces stablecoins et pourquoi sont-ils des outils particulièrement prometteurs pour la double stratégie de Trump ? Commercialisés comme des versions cryptographiques du dollar, les stablecoins tels que Tether, USD Coin et Binance sont, par conception, une contradiction dans les termes. Le but même de Bitcoin, la première cryptomonnaie, était de s’opposer à l’autorité — aux banquiers centraux et à leurs monnaies fiduciaires, principalement le dollar. Mais les stablecoins, qui sont principalement utilisés pour les paiements transfrontaliers, sont des cryptomonnaies libellées en dollars qui vous offrent l’anonymat, la polyvalence et l’universalité de Bitcoin — tout en prétendant garantir une pleine convertibilité au dollar à un taux de change un pour un. En effet, certaines des plus grandes banques et institutions financières du monde sont désireuses d’émettre des stablecoins qui sont populaires sur les marchés émergents. Le mois dernier, le PDG de Bank of America a suggéré qu’il pourrait lancer le sien, suivant les exemples de PayPal, Revolut, Stripe et bien d’autres.

Mais comment les stablecoins peuvent-ils promettre de maintenir leur valeur liée au dollar, et cette promesse est-elle crédible ? En théorie, cette promesse peut être tenue si l’émetteur de stablecoins détient, dans un coffre-fort, un dollar pour chaque jeton émis. Mais, bien sûr, détenir des dollars sans intérêt dans un coffre-fort serait une abomination pour tout financier qui se respecte. Donc, même si l’émetteur de stablecoins possède réellement un montant égal de dollars par rapport aux jetons qu’il a émis, il échangera immédiatement ces dollars contre un actif sûr, générant des intérêts, libellé en dollars — comme des bons du Trésor américain à 10 ans. De cette manière, l’émetteur reste fidèle à sa parole de soutenir ses jetons avec de vrais dollars tout en gagnant des intérêts. C’est un arrangement après le cœur de Donald Trump et, je crois, au centre de l’idée de sa réserve stratégique en cryptomonnaies.

En mettant en place une réserve cryptographique contenant des stablecoins adossés au dollar, les autorités américaines envoient un signal aux détenteurs de dollars étrangers que le gouvernement américain approuve leur propriété de ces cryptomonnaies. Lors des prochaines négociations avec divers gouvernements, avec des tarifs suspendus comme l’épée de Damoclès au-dessus de leur tête, le Président laissera échapper des indices subtils sur combien il sera heureux si des investisseurs étrangers achètent ces stablecoins en utilisant leurs propres dollars. S’ils les achètent, l’offre de dollars augmentera, le taux de change du dollar baissera, aucune autre monnaie fiduciaire n’émergera comme un prétendant potentiel au statut de monnaie de réserve du dollar, et les stablecoins libellés en dollars augmenteront en valeur. Comme ces jetons vaudront désormais plus qu’un dollar, leur émetteur aura un incitatif à émettre plus de jetons pour rétablir le taux de change un pour un avec le dollar. Dans le processus, ils achèteront, avec les produits des jetons supplémentaires qu’ils émettent et vendent, plus de bons du Trésor américain à long terme pour soutenir leur offre de jetons accrue. Bingo ! La double stratégie de Trump est réalisée : le dollar est dévalué tandis que la demande pour la dette gouvernementale américaine à long terme augmente, poussant ainsi à la baisse les rendements des bons du Trésor américain et les coûts de service de la dette de son gouvernement.

À l’écoute de cela, des alarmes assourdissantes devraient retentir dans nos têtes. Car si cette stratégie fonctionne, et que les stablecoins deviennent un pilier de l’hégémonie américaine, Trump aura planté une bombe à retardement dans les fondations du système monétaire mondial. L’histoire monétaire est jonchée des cadavres de schémas garantissant la convertibilité d’une nouvelle monnaie à la mode avec une réserve de valeur éprouvée. L’étalon-or lui-même était un tel schéma, le système de Bretton Woods d’après-guerre en était un autre.

Prenons ce dernier comme exemple, qui coïncidait avec l’âge d’or du capitalisme — les années cinquante et soixante. L’idée derrière Bretton Woods était que les monnaies de l’Occident seraient liées au dollar avec des taux de change fixes. De plus, le dollar lui-même serait ancré à l’or à un taux de conversion fixe de 35 $ pour une once du métal magique. Tant que les États-Unis restaient une économie excédentaire, exportant vers l’Europe et le Japon des biens et services d’une grande valeur en dollars par rapport à leurs importations, le système fonctionnait bien. Les dollars excédentaires américains étaient envoyés en Europe et au Japon (sous forme de prêts, d’aide ou d’investissements directs) et étaient ensuite recyclés vers les États-Unis avec chaque jet Boeing ou réfrigérateur Westinghouse acheté par des clients européens et japonais.

Hélas, à la fin des années soixante, ce système de recyclage s’est irrémédiablement effondré. Les États-Unis s’étaient transformés en une économie déficitaire, inondant l’Europe et le Japon (plus tard la Chine aussi) de plus en plus de dollars pour financer les importations nettes américaines. Tant que les non-Américains étaient heureux de thésauriser leurs dollars, il n’y avait pas de problème. Mais, plus ils avaient de dollars, plus ils devenaient sceptiques quant à la promesse du gouvernement américain de remettre une once d’or à quiconque possédait 35 $. En effet, lorsque plusieurs « ruées » sur l’or américain ont eu lieu, le président Nixon a déchiré l’accord de Bretton Woods, a mis fin à la convertibilité du dollar en or du gouvernement américain, et a envoyé un message aux Européens dans le style trumpien : « le dollar est notre monnaie mais c’est votre problème. »

Donc, voici le point : si le puissant Empire américain, à l’apogée de son hégémonie mondiale, ne pouvait pas honorer l’ancre du vénéré système financier d’après-guerre, c’est-à-dire le taux de conversion fixe, qu’est-ce qui nous donne la confiance d’imaginer qu’une entreprise privée, comme Tether ou Binance, peut le faire de manière durable ? Rien ! En effet, la logique dicte le contraire en raison de la structure des incitations intégrées dans la réserve stratégique de crypto de Trump. Réfléchissez-y : à mesure que plus de dollars entrent dans les stablecoins, les rendements du Trésor américain diminuent et les émetteurs de stablecoins ont une incitation plus forte à investir dans des actifs moins stables. En effet, ils pourraient même risquer d’émettre des jetons supplémentaires sans les soutenir avec des actifs sûrs libellés en dollars supplémentaires. Plus cela se poursuit, plus la dépendance du gouvernement américain, et du système monétaire mondial, à l’égard des flibustiers dont les incitations sont d’agir de manière moins responsable augmente. Ce cas classique de risque moral vous rappelle-t-il quelque chose ? Si ce n’est pas le cas, je vous recommande de regarder à nouveau The Big Short.