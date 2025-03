Le 31 mars 1982, Henry Leach, le Premier Lord de la Mer et le responsable professionnel de la Royal Navy, est entré dans une réunion à la Chambre des communes en uniforme complet d’amiral. La tension montait autour des îles Falkland, et la salle à Westminster était pleine de ministres et de fonctionnaires anxieusement en train de tenter de formuler une réponse. Le Premier ministre a demandé à Leach si la Grande-Bretagne pouvait potentiellement reprendre les îles, qui se trouvent à 8 000 miles du Royaume-Uni. Leach a répondu que, si l’Argentine envahissait, la Grande-Bretagne non seulement pourrait mais devrait aussi les libérer. Une semaine plus tard, une force opérationnelle britannique a pris la mer.

« J’ai eu un sentiment immédiat et aigu : quel est l’intérêt d’avoir une marine si vous ne comptez pas l’utiliser », a déclaré Leach dans une interview, une décennie plus tard.

La prédiction du Premier Lord de la Mer était correcte : la Grande-Bretagne a bien repris les Falkland. Mais l’amiral n’a pas seulement repoussé l’armée argentine. Il a également triomphé d’un adversaire plus proche de chez lui. En 1981, le secrétaire à la Défense John Nott avait formulé des plans pour des coupes majeures dans les navires de surface et la puissance aérienne de la Royal Navy. Selon Nott, la marine devait se concentrer sur les missions anti-sous-marines. Après les actions très médiatisées dans l’Atlantique Sud — et le coup de pouce qui en a résulté à l’image de Thatcher — les réductions de Nott ont été annulées. Nott lui-même a finalement démissionné.

La guerre des Falkland ne s’est pas seulement déroulée sur terre, en mer et dans les airs. C’était aussi une bataille à Londres, sur les budgets et les ressources. Cela vaut la peine de le garder à l’esprit maintenant, avec la discussion sur l’implication britannique dans une force internationale de maintien de la paix en Ukraine. En réalité, la contribution que l’armée britannique de 2025 pourrait apporter est profondément limitée. L’armée compte maintenant environ 75 000 soldats réguliers — c’est-à-dire à plein temps — contre 102 000 en 2010 et 153 000 en 1990. Les armées modernes ne peuvent projeter qu’une petite proportion de leur effectif total sur le terrain, compte tenu de la logistique nécessaire pour soutenir les troupes en opération, de la formation et d’autres responsabilités à domicile, et de la nécessité de tournées opérationnelles d’une durée gérable. Aujourd’hui, la Grande-Bretagne pourrait probablement rassembler une force de la taille d’une brigade qui, avec des soutiens comme des logisticiens, des transmetteurs et des renseignements, pourrait atteindre environ 7 000 soldats.

Au plus fort des guerres post-11 septembre, la Grande-Bretagne a mené deux déploiements durables en parallèle, l’un en Irak et l’autre en Afghanistan, tous deux d’environ 10 000 hommes. La plupart de ces troupes provenaient de l’armée. C’était déjà assez difficile à l’époque, mais aujourd’hui, maintenir une seule brigade au-delà d’un déploiement initial de six mois serait beaucoup plus complexe. De même, l’équipement qu’un contingent britannique pourrait emporter maintenant serait limité. À la fin des années 2000, alors que les opérations de l’armée en Afghanistan s’intensifiaient, l’organisation a réduit les programmes nécessaires pour maintenir, moderniser et potentiellement remplacer sa flotte de véhicules lourds : le char Challenger 2, le système d’artillerie automoteur AS-90 et le véhicule de combat d’infanterie blindé Warrior. Au lieu de cela, les ressources ont été dirigées vers une nouvelle génération de véhicules conçus pour résister aux bombes artisanales, les armes signatures des campagnes en Afghanistan et en Irak.

Près de deux décennies plus tard, presque toute la flotte britannique d’AS-90 a été donnée à l’Ukraine. La plupart des Challenger 2 sont bloqués dans un programme de mise à niveau très retardé, et donc également indisponibles, tandis que le Warrior est sur le déclin. En tant que capacité d’artillerie intérimaire, la Grande-Bretagne a acheté 14 canons automoteurs à roues Archer en provenance de Suède ; peut-être huit d’entre eux sont déployables.

La formation britannique probable qui pourrait initialement se rendre en Ukraine, la 7e Brigade légère mécanisée, est équipée de véhicules Foxhound et Jackal, des véhicules vintage d’Afghanistan, qui offrent peu de protection contre les armes lourdes conventionnelles. « Le problème, c’est qu’elle n’a pas d’armes lourdes », déclare Nicholas Drummond, un ancien officier de l’armée britannique, à propos de la 7e Brigade. « Elle n’a pas une protection blindée suffisante — des véhicules blindés — et elle n’a pas d’artillerie. »

« L’armée britannique est dans le pire état qu’elle ait connu depuis Dunkerque », ajoute Francis Tusa, rédacteur en chef de la newsletter Defence Analysis. « La seule différence était, bien sûr, qu’en 1940, la production de guerre avait commencé deux ans et demi auparavant, et ils ont pu rééquiper l’armée assez rapidement. Ce n’est pas le cas ici. »

Le placard à provisions, donc, est plutôt vide. Cependant, l’aspect souvent négligé dans le débat public est la différence dans la façon dont une opération potentielle est perçue en interne, au sein d’une armée professionnelle, par rapport à l’extérieur. Cela se résume à une question d’obligation contre opportunité. D’un point de vue extérieur, envoyer des troupes britanniques en Ukraine — en particulier avec un soutien américain très incertain — est un choix politique délicat. À l’intérieur de l’armée britannique, cependant, depuis au moins trois décennies, une chance de déployer sur le terrain a presque toujours été perçue avec un grand enthousiasme, jusqu’à ce que les choses tournent mal.

La raison en est que l’activité centrale des armées — le combat — ne se produit pas tout le temps. Vous pouvez passer une vie professionnelle en uniforme sans jamais le faire pour de vrai. Depuis que l’armée britannique s’est retirée de Helmand à la fin de 2014 — il y a maintenant plus de 10 ans — elle a envoyé des troupes en Europe de l’Est et déployé des forces spéciales, en petits nombres, en combat au Moyen-Orient. Mais l’armée de campagne n’a pas eu de rôle clair. Et 10 ans, c’est deux générations entières de soldats et d’officiers juniors. Le compte Instagram « Spicier Subaltern Memes » donne un aperçu de la culture qui en résulte. « Quand vous avez demandé au gars qui vous a traité de REMF de parler de sa dernière tournée opérationnelle, » lit-on dans un post, alors qu’une bouche mécanique débite des balivernes. Un REMF est un « mother fucker de l’échelon arrière », l’insulte traditionnelle que les troupes en combat lancent à ceux qui occupent des postes en zone arrière sécurisée.

Dans ce monde, la perspective d’une véritable opération devient excitante. Un grand déploiement ne signifie pas seulement des troupes sur le terrain. Cela signifierait des ressources, de l’équipement, des budgets, des promotions, peut-être également un sentiment de mission renouvelée. L’invasion russe de l’Ukraine a donné un but théorique post-Afghanistan à l’armée, mais pas les ressources pour vraiment y faire face. Envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine pourrait ouvrir les vannes des ressources, bien qu’il semble que les récentes annonces de Downing Street ne suivent pas beaucoup de consultations réelles avec les planificateurs de l’armée elle-même. « Si vous voulez que 72 000 soldats soient disponibles à tout moment, » écrit Tusa, « le budget des opérations devra probablement tripler, voire quadrupler. »

La direction supérieure de l’armée en 2025 est composée d’individus chevronnés et expérimentés. Roly Walker, l’actuel chef d’état-major, a dirigé un groupe de bataille en Afghanistan en 2009. Mais sa cohorte a passé toute sa vie professionnelle dans une institution en rétrécissement. La perspective de but et d’action est donc — pour des raisons tout à fait compréhensibles — souvent séduisante pour eux aussi. Cependant, l’excitation peut aussi devenir une force aveuglante.

Après avoir interviewé de nombreux officiers supérieurs à la retraite pour mon livre, je suis arrivé à la conclusion que leur travail est en grande partie un travail de gardiennage. L’énorme réduction de l’armée britannique qui a eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale signifie que l’opportunité de commander réellement des troupes sur le terrain à l’échelle correspondant au grade est presque disparue. En 2023, l’armée britannique comptait neuf généraux de division, un grade qui historiquement commanderait un corps, peut-être 30 000 troupes. Aucun d’eux ne le fera jamais dans une armée qui compte au total moins de 100 000 soldats.

Dans ce contexte, l’attrait émotionnel réel du commandement supérieur est différent. On vous confie, pendant quelques années, le gouvernail d’une institution à laquelle vous avez consacré toute votre vie d’adulte, et qui, tout au long de votre carrière, a été soumise à des coupes successives. En conséquence, la priorité ultime de ceux qui sont au sommet de l’armée est de garder l’armée en sécurité. Cela signifie généralement la garder à l’abri du Trésor.

Le problème est qu’une culture du « on peut le faire » qui pense qu’une opération est toujours meilleure que pas d’opération, et qu’il est toujours préférable de continuer avec les ressources limitées disponibles, a déjà mis l’armée dans de graves ennuis. Il y a un argument plausible selon lequel la campagne de Helmand après 2006 a été menée — du moins en partie — pour sauver l’infanterie britannique des réductions de personnel. « C’est les utiliser ou les perdre, » aurait déclaré Richard Dannatt, alors chef de l’armée, à l’ambassadeur britannique en Afghanistan à l’été 2007. Helmand pouvait fournir un rôle pour les troupes libérées par la fin des opérations en Irlande du Nord et le retrait en Irak. Il y avait une chance d’écho au dividende des Malouines qui a épargné la Royal Navy dans les années 80. L’ironie est que le mauvais résultat de l’opération en Afghanistan a conduit l’armée à perdre une grande partie de la confiance de ses maîtres politiques, et l’infanterie a été coupée de toute façon.

Les premières tournées gung-ho à Helmand — reflétées sur les plateformes émergentes des réseaux sociaux, et ensuite officiellement approuvées par les systèmes de médailles et de promotions — sont devenues très aspirantes pour d’autres unités à égaler. Mais la campagne s’est enlisé et les IED ont restreint les mouvements. La marche rapide des talibans en 2021 a finalement montré que l’idée que l’Occident avait créé une armée locale capable de tenir le terrain était une illusion. Mais jusqu’à la fin des opérations britanniques, il y avait des individus désireux de se déployer. Ils savaient que dans une organisation où la crédibilité — tant individuelle que collective — est si importante, une médaille de Helmand leur assurerait un statut.

Il n’est pas toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire.

Il y a aussi un potentiel de verrouillage ici. Plus l’armée est réduite, plus la contribution réaliste qu’elle peut apporter est petite. Pourtant, paradoxalement, plus l’armée est petite, plus un grand déploiement opérationnel devient séduisant — le ticket magique pour des ressources et du prestige. Il y aura sans aucun doute des officiers ambitieux au quartier général de l’armée à Marlborough Lines à Andover imaginant comment un déploiement de troupes durable en Ukraine pourrait transformer leur propre carrière. Mais ils feraient bien de se rappeler aussi l’autre chose que Henry Leach (du moins) prétend avoir dit à Margaret Thatcher en 1982. Oui, a-t-il dit, la Grande-Bretagne pourrait reprendre les Malouines. Mais il y avait aussi un risque qu’ils perdent toute la flotte en essayant de le faire.