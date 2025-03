Les bookmakers postés au bord de la piste me lancent un regard, le parieur novice, un billet de cinq livres à la main. Le grand, aux cheveux gris, prend la parole. « Je te ferai un bon prix sur celui-là », dit-il. « Deux pour un. » Je mise sur Loverly Jubley, inscrit pour le 19h06 au Yarmouth Stadium. C’est une nuit glaciale, et un énorme nuage dérive du côté de la mer du Nord à notre droite — mais la piste de lévriers semble étrangement calme. À son apogée, le stade pouvait accueillir 5 000 spectateurs. De nos jours, cependant, je pense qu’à peine 30 regardent depuis l’intérieur au rez-de-chaussée, un ou deux plongeant comme des mouettes pour placer un pari avant la cloche, avec une demi-douzaine de courageux bravant les gradins à l’extérieur.

Dans un sens, la désolation des courses de chiens raconte sa propre histoire de Great Yarmouth. Célèbre pour sa promenade maritime Golden Mile et ses plages de sable, les visiteurs ont d’abord afflué ici avec l’arrivée des chemins de fer en 1844. Son port débordait autrefois de tant de chalutiers de harengs que l’on pouvait traverser la rivière en bateau. Harry Houdini réalisait des exploits d’évasion audacieux depuis la scène de l’Hippodrome. De nos jours, des humoristes jouent encore pour faire rire au Britannia Pier, et le tourisme reste une grande affaire, mais c’est une ville qui lutte contre le déclin.

Les chiffres sont frappants. Une étude a noté que Yarmouth avait été laissée sous le choc par deux bouleversements — une augmentation de 220 % de la migration de l’UE depuis 2004 et les années d’austérité — le conseil municipal craignant de manquer de liquidités. Aujourd’hui, le borough est classé comme la 32e autorité locale la plus défavorisée en matière de revenus en Angleterre, tandis que 34 % de ses enfants vivent dans la pauvreté. Pas étonnant que les habitants aient saisi leur chance de défier les autorités sur le Brexit, avec sept électeurs sur dix votant pour quitter l’Union européenne.

Et, en juillet 2024, Great Yarmouth s’est à nouveau retournée contre l’establishment, élisant Rupert Lowe de Reform UK comme son député. Au cours des deux dernières semaines, Lowe et son parti ont plongé dans le tumulte au milieu d’une querelle très publique entre lui et Nigel Farage, impliquant une enquête de la police métropolitaine et des allégations et contre-allégations alimentées par les réseaux sociaux. Pourtant, au-delà des disputes, dans ses luttes économiques, et la manière dont cela se mêle à la montée des craintes concernant la migration, Yarmouth est un avertissement pour les politiciens de tous les partis sur les conséquences politiques d’ignorer ceux qui se sentent laissés pour compte.

Pour un député novice, Rupert Lowe a été remarquablement franc tant à la Chambre des communes que sur les réseaux sociaux. Ses appels à des déportations massives pour les criminels étrangers, et son attaque contre la « folie » de verser des crédits universels aux ménages de réfugiés, ont suscité à la fois joie et dérision. Qu’il ait été politiquement efficace sur le terrain est une question que certains de ses opposants locaux sont prêts à contester.

Cependant, beaucoup de ceux que je rencontre à Yarmouth admirent le style incisif de leur député. « Il n’a pas peur de contrarier les gens », me dit un commerçant du marché. Ce trentenaire a beaucoup moins de temps pour l’ancien patron de Lowe, rejetant Farage comme un « serpent » qui a « chié dans son froc » par peur de la concurrence. Ce n’est pas non plus la seule attraction de Lowe ici. S’exprimant par à-coups rapides tout en remplaçant des piles de montres, mon commerçant dit qu’il aime la façon dont Lowe se mêle aux habitants. Bien qu’il n’ait jamais vu Brandon Lewis — l’ancien député conservateur de Yarmouth — il a parlé à Lowe trois ou quatre fois. Cela semble le distinguer de Farage, qui est plus susceptible de lever des fonds pour Donald Trump à Mar-A-Lago que de se mêler dans sa circonscription de Clacton.

Et ce n’est pas tout. Lorsque Lowe a remporté son siège à Westminster en juillet, l’ancien homme d’affaires multimillionnaire a promis de donner son salaire à des causes locales. Cela s’avère être un mouvement populaire localement. L’un des premiers à en bénéficier a été le Great Yarmouth Town FC. Quelques jours après mon passage à la piste de lévriers, je passe devant le domicile des Bloaters au Wellesley Recreation Ground où un groupe de garçons s’entraîne sur un terrain artificiel nouvellement installé. Je discute avec leurs mamans qui regardent et, bien qu’elle n’ait pas voté pour lui, Caroline explique que Lowe a réglé un problème qu’elle avait avec les services de santé mentale pour enfants et adolescents locaux. « On a l’impression qu’il se soucie », dit-elle.

Rachel, pour sa part, a demandé de l’aide à Lowe pour le logement. « J’ai eu d’horribles problèmes de moisissure et d’eau qui traversent les circuits électriques », dit-elle de son appartement de deux chambres loué dans le privé. L’équipe locale de logement est au courant du problème, concède Rachel, mais lui dit qu’ils n’ont tout simplement nulle part où la mettre. Alors qu’elle fait une pause pour vapoter, elle réfléchit un instant au-delà de ses propres luttes. Cette trentenaire est de plus en plus frustrée par ce qu’elle considère comme l’injustice du système. « J’ai tout essayé, le Citizen’s Advice. Puis tu te promènes dans la ville et tu vois des Roumains recevoir des clés d’appartement, et tu te dis ‘qu’est-ce qui se passe ici ?’ » Cassie, une autre maman, est d’accord. « C’est là que beaucoup de gens s’énervent contre Rupert parce qu’ils disent que c’est racial. Mais ce n’est pas ça. C’est plutôt que nous devons aider les gens que nous avons ici d’abord plutôt que tout le monde. »

Et si cela laisse entrevoir une autre source de la popularité de Lowe — il a pris son siège avec une majorité de 1 426, poussant les Tories de la première à la troisième place — il est certain que Yarmouth est familière avec la migration. Cela est évident bien au-delà des simples chiffres. Dans le passé, des travailleurs d’Écosse venaient travailler à l’arrivée des bateaux de hareng. À mesure que les stocks de poissons diminuaient, les années soixante ont vu l’arrivée d’un contingent chypriote-grec, beaucoup ouvrant des restaurants en bord de mer avec des noms comme Columbia Tonyponis Taverna et Othello. Pendant l’ère du Nouveau Travail, une communauté portugaise dynamique s’est développée. Great Yarmouth doit cela à Bernard Matthews : le célèbre producteur de dinde du Norfolk a ouvert des bureaux de recrutement à Lisbonne. En raison de son histoire coloniale, d’autres membres de la diaspora portugaise en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie avaient également le droit de venir sous les règles de libre circulation. De nos jours, ce sont des Polonais, des Lituaniens et des Roumains qui prédominent, les nouveaux arrivants représentant près d’un cinquième de la population dans certaines parties de la circonscription.

Si cela ressemble à un creuset multiculturel, le problème est que les communautés ne se mélangent pas. Et en dehors de la question du logement, certains habitants suggèrent que l’afflux a déclenché d’autres problèmes. « Les problèmes avec les Roumains à King Street sont graves », dit Cassie, faisant référence à l’une des principales artères de Yarmouth, ses maisons géorgiennes délabrées flanquées de magasins de charité et de plats à emporter. « Je déteste y aller. C’est assez intimidant. » Ce sont les gens qui se rassemblent en grands groupes autour du centre-ville que les habitants semblent trouver les plus troublants, mais il y a aussi d’autres problèmes. En septembre 2023, pour donner un exemple, un ancien soldat roumain a été arrêté pour avoir tiré ivre avec un fusil à air sur des bouteilles sur la plage.

« Si cela ressemble à un creuset multiculturel, le problème est que les différentes communautés ne se mélangent pas »

Tout de même, Yarmouth est loin d’être une ville où les migrants se déchaînent. « Il y a une très forte perception que Yarmouth est envahie par des immigrants, mais c’est en réalité plus compliqué que cela », me dit un conseiller Tory, s’exprimant de manière anonyme. « Beaucoup de gens semblent penser qu’il s’agit de personnes qui sont descendues des bateaux, mais ce n’est certainement pas vrai. Mais il y a eu pas mal de travailleurs migrants dans les hôtels qui travaillaient pour les entreprises agricoles. » Ces travailleurs sont souvent transportés par bus à plus d’une heure pour travailler des quarts de 12 heures dans des usines de poulet ou pour cueillir et emballer des fruits et légumes. Beaucoup sont logés dans d’anciens pavillons de bord de mer reconvertis en maisons d’occupation multiple, et n’ayant nulle part où aller lorsqu’ils ne sont pas en service, ils se rassemblent en ville à la place.

Intéressant aussi est la façon dont les habitants distinguent les différents groupes de migrants. Un bon exemple est Paul Howlett. Il gère le stand de fleurs de Jack sur Market Place, une entreprise d’abord établie par son arrière-grand-mère. Bien qu’il soit sceptique à l’égard des Roumains à Yarmouth — « le vol à l’étalage est un problème » — ce grand-père de 53 ans aux cheveux grisonnants est plein d’éloges pour le « bon suivi » qu’il reçoit des Polonais et des Albanais. « Ils représentent environ 70 % de notre commerce », ajoute Howlett, « car ils utilisent encore les marchés. »

Ce mélange de commerce et de culture laisse entrevoir autre chose. Car si l’immigration inquiète clairement les habitants, ces préoccupations ne peuvent être séparées du tableau économique plus large. Depuis 2019, la ville a sécurisé plus de 300 millions de livres d’investissement pour améliorer ses perspectives en transformant des maisons délabrées et des entrepôts commerciaux abandonnés en nouveaux quartiers d’affaires, zones d’entreprises et logements.

Cependant, les bénéfices pourraient prendre des années à se faire sentir — et en ce moment, beaucoup estiment que les perspectives restent aussi sombres que le ciel au-dessus de la piste de chiens. Perché sur un scooter de mobilité et portant un bonnet à pompon d’Ipswich Town, Neville a vu la région languir. Commerçant de marché depuis 47 ans, il se souvient d’une ville dont la richesse était fondée sur la pêche et le pétrole et le gaz offshore.

Le tourisme comptait aussi. « Il y avait tant de gens ici que c’était incroyable », se souvient Neville. « Cela commençait dès la première semaine de juillet, qui était le week-end écossais de Glasgow, jusqu’à la dernière réunion de courses de chevaux de la deuxième semaine de septembre. » Yarmouth était particulièrement populaire parmi les mineurs de charbon et les ouvriers sidérurgistes, qui économisaient leurs salaires pour se faire plaisir en été. Neville évoque les maisons de pension et les camps de vacances qu’ils remplissaient. Mais bien que les visiteurs rapportent encore des millions à l’économie locale, pour Neville, ce n’est plus la même chose. « Tout est parti », déplore-t-il, blâmant les vacances en forfait sur la Méditerranée pour le déclin.

Alors, que nous réserve l’avenir ? D’une certaine manière, le passé pourrait encore donner un aperçu de l’avenir de Great Yarmouth. En 1837, Garwood Burton Palmer a ouvert un magasin de linge et de draperie qui est devenu Palmers : réputé être le plus grand grand magasin indépendant du Royaume-Uni jusqu’à sa fermeture en 2020. Aujourd’hui, cependant, l’ancien magasin de quatre étages est réimaginé en « The Place » — un projet de 17 millions de livres englobant une bibliothèque et un bureau d’état civil, ainsi qu’un pôle éducatif proposant des cours de l’Université de Suffolk et du East Coast College à proximité.

L’idée est de garder les jeunes dans la nouvelle ville universitaire en leur donnant accès à une meilleure formation et à des compétences. Cela a du sens : un quart des habitants de Great Yarmouth n’ont aucune qualification formelle, et le nombre de personnes ayant des qualifications supérieures est l’un des plus bas du pays. Rester local signifie également qu’ils dépenseront plus ici. Chez Jack’s Flower Stall, Howlett a certainement une expérience de première main de ces pressions. Il peut diriger une entreprise familiale de quatrième génération, mais il est peu probable qu’il y ait une cinquième. Bien qu’il aimerait que ses deux filles le rejoignent, elles ont déménagé pour travailler dans la finance et le NHS.

Au moins, la région locale est en train d’être améliorée. Le marché de Great Yarmouth a récemment bénéficié d’une rénovation de 5,2 millions de livres sterling, et aujourd’hui, vous pouvez déguster de la cuisine thaïlandaise et du poulet jerk aux côtés de votre crabe de Cromer, frites et petits pois écrasés. Environ 6 millions de livres sterling sont également dépensés pour rénover la zone environnante, avec de nouveaux trottoirs, éclairage, plantations et sièges. Cela est ombragé par d’autres investissements. Un exemple ici est un troisième pont traversant la rivière Yare. Un autre est un réaménagement de South Quay pour soutenir les entreprises offshore. Cela est jumelé avec des actions ailleurs. Il y a deux ans, l’autorité a obtenu une injonction du Haut Tribunal interdisant l’hébergement des demandeurs d’asile dans des hôtels en bord de mer, tandis que le 20 mars, elle a convenu d’établir un nouvel Ordre de Protection des Espaces Publics pour lutter contre les comportements antisociaux. Parmi d’autres choses, la nouvelle règle permettra à la police de traiter rapidement les comportements ivres et désordonnés dans le centre-ville.

De telles mesures pourraient plaire à Rupert Lowe : en novembre, il a soumis une question écrite au ministre de l’Intérieur, Angela Eagle, demandant si d’autres zones avec des hôtels hébergeant des « migrations irrégulières » devraient être encouragées à faire de même. Ce n’est pas que le député de Great Yarmouth semble toujours en accord avec le conseil local. En octobre, il a unanimement convenu de construire 4 350 nouveaux logements au cours des 15 prochaines années. Lowe, pour sa part, a déclaré qu’il lutterait contre ces plans, arguant que le véritable problème était l’immigration incontrôlée.

Quoi qu’il arrive au niveau national, et malgré sa rupture avec Reform, Lowe semble avoir gagné les faveurs pour l’instant parmi beaucoup de ceux à qui je parle. Ils se sentent peu troublés par son passage à l’indépendance — bien qu’ils aimeraient aussi qu’il répare les choses avec Farage. Une décision récente de reporter les élections du conseil du comté de mai signifie qu’il n’y a aucun moyen de tester si Lowe était la première vague d’une poussée anti-establishment plus large, mais certains me suggèrent que, avec un taux de participation de 56 %, une grande partie du vote conservateur est restée les bras croisés en 2024.

Tout en continuant, certains ici suggèrent que Lowe pourrait sécuriser son avenir politique à long terme en rejoignant les conservateurs. Deux sources locales soulignent que lorsqu’il reste dans la circonscription, il est l’invité de Lord Agnew, l’ancien ministre conservateur des Finances et du Cabinet, qui a également soutenu Kemi Badenoch en tant que leader du parti. « Reform ne va pas le reprendre », ajoute le conseiller anonyme. « Personnellement, je serais heureux d’avoir une conversation, mais certains de mes collègues pourraient avoir besoin de plus de temps. »

De retour au stade, mes cinq livres se sont révélés mal dépensés. Loverly Jubley a été coincé à la deuxième place juste avant la ligne d’arrivée. Malgré moi, cependant, un sentiment d’optimisme à la Del Boy s’empare de moi, et je me demande si parier cinq livres sur Lowe pour rejoindre les Tories pourrait valoir le coup à la place.