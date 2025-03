Le nouveau podcast de Gavin Newsom révèle non seulement un politicien avisé des médias cherchant à se faire connaître d’un plus large public. Il reflète également une volonté concertée de l’ancien leader autoproclamé de la #Résistance de se réinventer en tant que progressiste unique perçant dans le monde de MAGA, comme en témoigne sa décision d’inviter des figures de proue de la droite comme Charlie Kirk, Michael Savage et Steve Bannon comme ses invités initiaux.

Ce changement par rapport à l’orthodoxie libérale a choqué les alliés progressistes de longue date de Newsom, qui y voient un acte de trahison. Pourtant, s’ils avaient prêté attention à la carrière de Newsom — surtout à sa volonté de se transformer en toute identité qui sert le mieux sa quête de pouvoir — cela ne serait pas si surprenant.

Les conservateurs découvriront également que Newsom n’est pas un outil de la gauche progressiste, ni un progressiste californien typique avec des politiques « communistes », comme l’a décrit un média conservateur. Au contraire, Newsom, contrairement à son prédécesseur, Jerry Brown, a été un renifleur engagé et sans vergogne des vents politiques tout au long de sa carrière.

Cela ne veut pas dire que Newsom n’a pas d’étoile polaire. Il en a une : à savoir, l’élite fortunée de la région de la baie, en particulier la famille Getty. Cela explique sa facilité à écarter les dogmes de gauche sur la loi et l’ordre, et également pourquoi il est apparu comme un porte-parole politique non officiel de l’agenda de l’abondance, qui est la manière dont les démocrates néolibéraux se rebrandent ces jours-ci. (Dans une démonstration de flexibilité virtuose, cependant, Newsom dans sa conversation avec Bannon a critiqué Trump pour sa proximité avec les oligarques technologiques — parlons du pot qui appelle la chaudière noire.)

Son allégeance oligarchique a financé et façonné la carrière de Newsom. Il s’est présenté comme un modéré relatif en tant que maire de San Francisco. Plus tard, en 2011, en tant que lieutenant-gouverneur, il a défié le rigide Brown, suggérant des réformes pro-entreprises. Cette année-là, au milieu d’une économie de l’État doré en déclin, il s’est rendu dans l’arch-rival Texas pour découvrir les secrets du boom de l’État de l’Étoile Solitaire — à la grande consternation des progressistes.

Puis, alors que les vents se sont tournés vers la gauche, Newsom a décidé de recentrer son appel sur les progressistes en Californie et à l’échelle nationale. Il est devenu un fervent défenseur de choses telles que les traitements pour les transgenres précoces et l’interdiction pour les écoles d’informer les parents sur les problèmes d’identité sexuelle de leurs propres enfants. Sa femme héritière, Jennifer Siebel, a réalisé un film documentaire embrassant la cause transgenre.

En tant que gouverneur, il pouvait dispenser les bénédictions du progressisme à plein spectre grâce à une accumulation massive de revenus de plus-values pendant le boom technologique. L’économie, dont il se vantait sans cesse, a peut-être nui aux classes moyennes et ouvrières, mais elle a permis à Newsom et à ses alliés législatifs de construire un « État-providence bleu » attrayant pour les votes, comme l’a enthousiasmée le magazine The Nation.

Pendant le boom technologique, Newsom a distribué des subventions aux Californiens les plus pauvres ; en effet, l’État doré dépense une plus grande partie de son budget pour l’aide sociale que pratiquement n’importe quel État, deux fois plus que le Texas, tout en négligeant généralement les infrastructures de base comme les routes et l’approvisionnement en eau. Ce type de bien-être libéral rappelle ce que Marx a reconnu dans le Manifeste communiste comme « le sac d’aumône prolétarien ».

Aujourd’hui, l’économie de la Californie est en difficulté, et l’idéologie progressiste entre de plus en plus en conflit avec la réalité et les préférences des électeurs. Newsom est assez intelligent pour voir l’écriture sur le mur — contrairement à Kamala Harris, sa possible successeure au poste de gouverneur et rivale potentielle en 2028.

En résumé : plutôt que de présenter Newsom comme un idéologue, il est préférable de le voir comme un représentant de l’oligarchie technologique de la région de la baie. Pour les titans de la Silicon Valley, les enjeux importent moins que le pouvoir et l’influence, comme en témoigne leur récente soumission à Trump. Si les tactiques doivent être changées, s’il est nécessaire (pour l’instant) d’apprendre les leçons du triomphe MAGA de 2024, qu’il en soit ainsi.

Ce changement a commencé à émerger même avant l’élection de 2024. Alors qu’il devenait clair que l’énergie éolienne et solaire ne pouvait pas facilement remplacer les combustibles fossiles ou l’énergie nucléaire, en particulier à la lumière du mandat draconien de l’État sur les véhicules électriques, Newsom a signalé une flexibilité croissante. Il a inversé la proposition de désactivation de la dernière centrale nucléaire de l’État à Diablo Canyon près de San Luis Obispo, afin d’éviter des coupures de courant embarrassantes.

Cela, avec des centrales à gaz naturel qui représentent près de la moitié de l’électricité de l’État, a empêché des coupures de courant politiquement dommageables. Il a même envisagé de modifier la loi environnementale emblématique de l’État. Les politiques énergétiques de plus en plus sévères du lobby vert ont récemment été critiquées par un porte-parole de Newsom comme étant comparable à « de la fantaisie et de la poussière de fée ».

Des lignes de faille similaires l’ont opposé aux progressistes en ce qui concerne la race. Newsom était un promoteur ostentatoire de la rhétorique raciale de gauche et des politiques raciales, comme les réparations et les quotas. Pourtant, lorsque la législation sur les réparations a suggéré des paiements en espèces de plus de 640 milliards de dollars pour les descendants d’esclaves, Newsom a reculé, dérangeant les opportunistes raciaux hyperactifs de l’État. Il exprime maintenant également des préoccupations concernant l’injustice des hommes transgenres participant à des programmes sportifs féminins, peut-être conscient des dommages causés à Harris par cette question.

Newsom s’est même éloigné de ses inclinations welfare, se requalifiant en tant que modéré soucieux des finances. Il a repoussé les propositions des progressistes de Sacramento, y compris leurs appels à une semaine de travail de 32 heures ; augmenter le impôt sur le revenu de l’État (déjà le plus élevé du pays) ; et ajouter de nouvelles taxes sur les salaires pour couvrir les soins de santé universels.

Après l’élection de 2024, le virage centriste de Newsom s’est accéléré. Cela peut encore ne pas être nécessaire dans un État qui a voté à près de 60 % pour Kamala Harris. Mais la politique de l’État n’est pas le sujet pour le gouverneur qui ne peut plus se représenter. Pour lui, le prix n’est plus à Sacramento — mais au 1600 Pennsylvania Avenue.

Newsom sent, à juste titre, que la meilleure chance réside dans l’adhésion aux modérés réagissant contre l’excès inévitable de Trump. Mais les démocrates ne peuvent gagner le vote national que s’ils s’éloignent des positions progressistes sur le climat, la diversité et le genre — toutes largement impopulaires à l’est de la Sierra.

En fin de compte, le plus gros problème de Newsom, en particulier lors d’une campagne électorale générale, sera son bilan misérable. Dans une campagne nationale, il devra défendre le mauvais système éducatif de l’État : les élèves de Californie se classent parmi les taux les plus bas du pays, avec près de trois élèves sur cinq du Golden State non préparés pour l’université ou une carrière ; dans la plupart des catégories, l’État obtient des résultats inférieurs à ceux d’endroits à faible dépense comme le Texas et la Floride.

Il ne peut pas non plus se vanter de l’économie encore massive de l’État. Autrefois considérée comme la quatrième plus grande au monde, l’économie de la Californie est désormais parmi les plus faibles du pays et semble destinée à tomber à la sixième place dans un avenir proche. Ses fréquentes déclarations en faveur des travailleurs ne tiennent pas la route dans un État où une richesse inimaginable coexiste avec le taux de pauvreté le plus élevé du pays, ajusté au coût de la vie. Près d’un Californien sur cinq — beaucoup d’entre eux travaillent — vit dans la pauvreté (en utilisant un taux de pauvreté ajusté au coût de la vie) ; l’Institut de politique publique de Californie estime qu’un autre cinquième vit dans la quasi-pauvreté — environ 15 millions de personnes au total.

Ensuite, il y a la criminalité. Lors d’un récent référendum, les Californiens ont massivement abandonné les lois sur la libéralisation des peines adoptées par des législateurs démocrates et défendues par Newsom. Sentant le danger, il a modéré certaines questions de loi et d’ordre. L’année dernière, Newsom a vetoé un projet de loi qui aurait légalisé des « allées de consommation » — des sites de consommation de drogues dits sûrs — à San Francisco, Los Angeles et Oakland. Beaucoup de ses alliés progressistes , qui favorisent de tels programmes, ont dénoncé son veto. Mais un candidat républicain à la présidence pourrait le critiquer pour sa réflexion tardive sur l’ordre social et la cohésion.

Newsom est également vulnérable en raison de l’échec total des politiques de logement axées sur le climat de l’État. En réduisant la construction de nouveaux logements suburbains, les politiques de l’État ont fait grimper les coûts du logement aux niveaux les plus élevés du pays, déclenchant une forte tendance à l’exode. Et il ne faut pas oublier la performance désastreuse de l’État en réponse aux horribles incendies de LA cette année, résultat du fait que les progressistes ont abandonné les infrastructures de base au profit de causes climatiques et de « justice » de niche.

Dans l’ensemble, peu importe son habileté médiatique, Newsom devra se présenter comme l’ancien chef exécutif d’un État régulièrement classé par Wallet Hub parmi les moins efficaces en matière de fourniture de services par rapport à la charge fiscale. Newsom pourrait être tenté de réduire les réglementations afin de séduire les démocrates et indépendants orientés vers les affaires. En tant qu’homme blanc, Newsom semble mal placé pour rivaliser pour le vote de la diversité, en particulier si Harris ou une autre « personne de couleur » décide de se présenter.

Que ce virage vers le centre fonctionne ou non, c’est désormais le chemin le plus viable vers la nomination. Bien sûr, les choses peuvent changer en réponse à l’excès trumpien. Le 45e et le 47e président pourraient tout simplement rendre le progressisme grand à nouveau. Si cela se produit, la rhétorique modérée du gouverneur changera sans aucun doute. En étant prêt à se plier à toute tendance dominante, au moins, Newsom est presque parfaitement cohérent.