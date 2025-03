En 1787, alors que les États-Unis débattaient de la ratification de la Constitution, un pamphlétaire écrivant sous le nom de « Philadelphiensis » se plaignait de la menace qu’un union fédérale renforcée représenterait pour tout citoyen libre : elle pourrait exiger des impôts « immodérés », saisissant des terres et du bétail pour payer les dettes oppressives de l’État. En 2025, la même image d’un Léviathan obèse et tyrannique est invoquée pour justifier le Département de l’Efficacité Gouvernementale d’Elon Musk, ou DOGE.

Bien que le président Trump semble avoir réprimandé Musk lors d’une réunion du Cabinet, il est loin d’être clair si DOGE, ayant pris une vie propre, ralentira de sitôt. Bien que présenté comme un « organe consultatif », il déchire des pans de la bureaucratie fédérale avec l’abandon imprudent que la Silicon Valley applique aux entreprises nouvellement acquises. Pourtant, les critiques et les fans ont du mal à mettre DOGE dans un contexte historique, ce qui rend difficile de voir où cela pourrait mener.

Les libéraux ont prévisiblement recours à des références au fascisme du milieu du siècle, comparant les récents licenciements massifs à la prise de pouvoir nazie sur l’État et la société allemands pour assurer une loyauté totale. Mais cela est loin de la réalité, car même les partisans vocaux de Trump au sein du gouvernement ont été licenciés comme tous les autres. Ensuite, comme Musk lui-même l’a souligné, un régime qui « cherche à limiter la taille, la portée et le pouvoir du gouvernement » n’est probablement pas un régime fasciste.

La droite, quant à elle, salue DOGE comme une continuation de la réduction des coûts conservatrice qui s’aligne avec les priorités de longue date du GOP. Cette vue, elle aussi, n’est pas tout à fait juste. Elle ne parvient pas à apprécier l’ampleur sans précédent de la perturbation de DOGE, ainsi que l’approche délibérément indiscriminée du département, rendant difficile de le classer aux côtés des tentatives passées, plus prudentes et stratégiques de réorganisation gouvernementale.

Comment, alors, commencer à saisir la signification plus profonde et le point logique probable de DOGE ? Il existe un point de référence historique de la république naissante qui semble mieux expliquer les objectifs et les desseins de DOGE que la plupart : la faction représentée par « Philadelphiensis » — à savoir, les Anti-Fédéralistes.

Épine dans le flanc des auteurs de The Federalist, les Anti-Fédéralistes s’opposaient à l’existence même et à la légitimité du gouvernement fédéral, préférant plutôt des liens plus lâches, des charges plus légères et une autorité nationale mince comme du papier mandatée par les Articles de la Confédération, la loi fondamentale de l’Amérique jusqu’à la ratification de la Constitution actuelle en 1788. Ils ont mis en garde contre ce changement, croyant qu’il mènerait à « despotisme, servitude et confusion ».

Cependant, voici le problème : les Articles de la Confédération ont été mis en vigueur pendant huit ans dans la république naissante. Et ils ont échoué misérablement, alors que les innombrables affaires fiscales, monétaires, exécutives et judiciaires tombaient dans le désordre. Ce tournant a poussé les fondateurs à adopter la Constitution actuellement en place, avec sa vision d’un État fédéral fort.

Cela ne veut pas dire que Musk ou l’un de ses acolytes aient jamais lu les œuvres de George Mason, Melancton Smith, Patrick Henry, Samuel Bryan, Robert Yates ou d’autres luminaries anti-fédéralistes ; les Muskians ne lisent pas beaucoup au-delà des mèmes. Il suffit plutôt de souligner la convergence frappante de sentiment et de disposition qui unit DOGE aux opposants de la Constitution, et de voir les deux factions comme exprimant une tendance militante anti-centraliste récurrente dans l’histoire américaine.

Dans la mesure où il existe des penseurs contemporains capables d’articuler une vision plus large autour de laquelle les actions de DOGE pourraient se regrouper, il y a l’écrivain Curtis Yarvin et l’investisseur en bitcoin Balaji Srinivasan. Ces hommes ne sont pas tant des influences directes sur les jeunes hackers qui pillent les systèmes informatiques du gouvernement, mais plutôt les expositors les plus avancés de la vision commune qui anime la Silicon Valley. L’examen de cette vision révèle des parallèles frappants (ainsi que des différences notables) avec l’Anti-Fédéralisme.

Tout comme l’Anti-Fédéralisme, l’éthique de la Silicon Valley repose sur un rejet véhément du pouvoir centralisé en faveur de unités plus petites de souveraineté politique qui existent bien en dessous du niveau de l’État-nation. Mais au lieu des droits des États, l’idéal est l’entreprise technologique agile. Une telle entreprise conserve l’esprit de la petite startup (peu importe sa taille réelle), reste dégagée de la complexité bureaucratique et reflète parfaitement la volonté prométhéenne de son fondateur.

Le concept d’idéal informe la compréhension de la Silicon Valley de tout ordre social et politique. Si le DOGE « avance rapidement et casse des choses » à Washington, c’est dans le but d’accélérer le processus de décentralisation effective. Et si Srinivasan est allé le plus loin dans l’imagination de ce à quoi cette nouvelle normalité pourrait ressembler, dans son traité L’État réseau (2022), c’est sans doute Yarvin qui a le plus longuement réfléchi à la manière dont la dissolution de l’État pourrait être réalisée.

Yarvin a écrit sur la rupture soudaine et l’effondrement de l’Union soviétique sous Mikhail Gorbachev comme un exemple instructif de la manière dont une désintégration similaire du pouvoir fédéral pourrait être mise en œuvre aux États-Unis. (« Peut-être pourrions-nous arriver au même endroit de la même manière ? ») Dans le récit de Yarvin, le chemin vers la libération passe par un paradoxe : le nexus oppressif du pouvoir qu’est le gouvernement américain ne peut être défait qu’en accordant un pouvoir encore plus impressionnant et illimité à une seule figure autocratique, désignée dans ses écrits comme un « PDG ».

Ce PDG pourrait alors être chargé soit de discipliner soit d’anéantir la fonction publique en tant qu’entité fonctionnelle dans ce qui équivaudrait à une « perestroïka américaine », que Yarvin définit, de manière simpliste, comme « toute restructuration qui rend l’ensemble du gouvernement américain responsable ». Cela fait écho à la justification à sonner bienveillante que Musk a également employée dans sa défense du DOGE, disant aux journalistes : « C’est de cela qu’il s’agit en démocratie. »

La figure du PDG, dans ce schéma, n’est pas censée être un gestionnaire ou un bâtisseur, mais un pilleur et un destructeur dans le style de Jack Welch de GE, qui a vidé l’ancien grand géant industriel. Ou en effet, les propres coupes et destructions de Musk sur Twitter, maintenant X, qui ont conduit à une fonctionnalité déclinante, les revenus, et l’engagement.

Vu de ce point de vue, le blitzkrieg d’austérité du DOGE commence à avoir beaucoup plus de sens. Les Anti-Fédéralistes ne pouvaient pas accepter les arguments pratiques, suscités par les échecs des articles, en faveur d’un gouvernement qui pourrait assumer de plus grandes responsabilités en matière de gestion financière et de défense nationale, considérant cela comme des usurpations. De même, le DOGE rejette le postulat selon lequel l’« État administratif » a quoi que ce soit à faire pour fournir des services vitaux dont une grande économie complexe ne peut guère se passer : la recherche fondamentale pour le traitement des maladies, la collecte et la diffusion des prévisions météorologiques, la prévention de la fraude financière, la fourniture d’assistance aux secteurs économiques vulnérables, et bien d’autres choses de ce genre.

Ce sont, bien sûr, les fonctions mêmes que DOGE a soit anéanties, soit gravement sapées. (Cela, même si Musk a construit sa propre fortune grâce à une telle aide gouvernementale — et continue à le faire même maintenant.) Mais comme de nombreux assemblées publiques en colère et manifestations demandent : « qui a voté pour ça ? » Le peuple américain est-il vraiment prêt à regarder son gouvernement constitutionnel national vieux de deux siècles suivre le chemin de l’ancienne Union soviétique, devenu un vestige de l’histoire ?

Déjà, de larges circonscriptions s’unissent pour réaffirmer la même logique qui a conduit les Pères fondateurs à abandonner les Articles de la Confédération en faveur de l’État plus fort envisagé par la Constitution américaine actuelle : les vétérans, les agriculteurs, les consommateurs, les travailleurs, les petites entreprises, les détenteurs d’obligations, les bénéficiaires de droits, et bien d’autres sont menacés par l’éviscération dramatique de la capacité étatique et de la fonctionnalité fiscale par DOGE. De plus, les manipulations de DOGE concernant les systèmes de paiement fédéraux ne sont pas du tout rassurantes, car toute perturbation des paiements de la Sécurité sociale et des obligations du Trésor scellerait presque le glissement de l’Amérique vers un statut d’État en faillite.

Contra Yarvin, il convient de rappeler que ce qui a suivi Gorbachev n’était pas une période de prospérité, mais un effondrement prolongé des niveaux de vie et un vide de pouvoir qui a conduit des oligarques, des seigneurs de guerre et des gangsters à régner en maîtres. Cela n’a pas tué l’État profond soviétique, mais a permis son retour plus tard avec une vengeance.

La Russie des années quatre-vingt-dix, avec ses réseaux de clients privés rapaces opérant sous un État central gravement affaibli, est une image plus honnête de ce à quoi ressemblerait un « État réseau » quasi-anarchique en pratique que l’utopie techno de Srinivasan. Pourtant, c’est dans cette direction que le DOGE entraîne les États-Unis.

Bien que le ferment actuel de la base contre le DOGE soit encourageant, ce qui est nécessaire, c’est un nouveau récit politique qui relie l’idéal d’un gouvernement fédéral fort, stable, fiable et compétent à la survie de la nation américaine en tant qu’entité cohésive transmise par les fondateurs. Car ce que Fisher Ames a dit lors de la convention de Massachusetts en 1788 résonne de plus en plus aujourd’hui : « L’Union est essentielle à notre existence en tant que nation. Les piliers qui la soutiennent s’effritent en poussière ».

Il y a, après tout, une raison pour laquelle les Anti-Fédéralistes, malgré leurs contributions honorables à la vie américaine, principalement la Déclaration des droits, ne sont généralement pas considérés comme des fondateurs de haut rang, tandis que ceux qui ont tenté de solidifier les fondations de l’union fédérale sont vénérés presque sans équivoque comme des bâtisseurs de nation : les Fédéralistes, bien sûr, mais aussi les Républicains de Lincoln, les Démocrates du New Deal et la tradition Nixon-Eisenhower du GOP d’après-guerre.

Il va sans dire que le gonflement, le gaspillage et les abus du gouvernement sont des problèmes perpétuels qui nécessitent définitivement des solutions. Mais ils appellent à une approche judicieuse qui reconnaît les nombreuses interdépendances complexes qui existent entre le gouvernement fédéral et divers secteurs de la société américaine. Ou comme Trump lui-même l’a récemment exprimé, ce qui est nécessaire, c’est un « scalpel » et non une « hache ».

Mais ce que nos seigneurs de la Silicon Valley sont en train de faire n’est pas une véritable recherche d’efficacité, mais plutôt une destruction pour le plaisir. Si cela reste sans opposition, ces Anti-Fédéralistes d’un jour pourraient finalement détruire l’union fédérale alors que la nation approche de son 250e anniversaire l’année prochaine. Ce qui viendra après pourrait bien être trop sombre à envisager.