« Les lampes s’éteignent partout en Europe », a remarqué le secrétaire d’État britannique Sir Edward Grey à la veille de la Première Guerre mondiale. À en juger par les commentaires de la presse britannique récemment, on pourrait penser que cela est sur le point de se reproduire. On nous dit que les négociations de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine équivalent à l’apaisement de Neville Chamberlain envers Hitler à Munich, et que la relation transatlantique est morte. Le Financial Times a même vu son chroniqueur Martin Wolf aller jusqu’à écrire : « Les États-Unis sont désormais l’ennemi de l’Occident. » Mais rien de tout cela n’est vrai. L’analogie est erronée, l’analyse est mal informée, et surtout, la prédiction est une hyperbole dangereuse.

Combien de fois les sophistes de Fleet Street ont-ils crié que chaque adversaire est le nouveau Hitler et chaque compromis un autre Munich ? Pourtant, comprennent-ils vraiment ce qui s’est passé là-bas ? Chamberlain est allé à Munich avec deux objectifs, le premier nécessaire et le second noble. Il cherchait à gagner du temps pour que la Grande-Bretagne se réarme et, en cela, il a été très réussi : l’accélération de la production d’avions en 1938 et 1939 s’est révélée cruciale pour gagner la bataille d’Angleterre. En même temps, il a pris le risque de donner une chance à la paix et d’éviter de répéter le carnage de la Première Guerre mondiale. Il a perdu ce pari, mais à l’époque, personne n’aurait pu être complètement certain des intentions de l’Allemagne. Si Hitler avait prouvé qu’il était digne de confiance, nous n’aurions peut-être jamais entendu parler de Winston Churchill.

Contrairement à Chamberlain à Munich, Donald Trump n’essaie pas de se réarmer pour un conflit imminent avec la Russie. Il essaie de normaliser les relations avec une puissance nucléaire. Bien que l’Ukraine soit importante, la coopération de la Russie sur de nombreuses autres questions l’est tout autant, comme contenir le programme nucléaire de l’Iran, stabiliser la Syrie et façonner les marchés mondiaux de l’énergie. Surtout, Trump cherche à inverser l’autogoal stratégique de pousser la Russie dans les bras de la Chine avec une expansion incessante de l’OTAN.

Trump n’essaie pas non plus d’éviter une nouvelle guerre. Il essaie d’en finir une en énonçant des faits évidents : l’Ukraine ne peut pas récupérer son territoire perdu sans une aide massive des États-Unis ; les États-Unis ne vont pas entrer en guerre avec la Russie pour que l’Ukraine puisse rejoindre l’OTAN ; et plus la guerre dure, plus l’Ukraine perdra de territoire. Les termes d’un règlement négocié sont également évidents depuis des années. Ceux-ci sont : une Ukraine neutre, un plébiscite pour déterminer si les régions russophones souhaitent rester partie intégrante de l’Ukraine, et une assistance internationale pour reconstruire le pays. Ces termes seront plus faciles à accepter une fois que l’Europe reconnaîtra que, bien que la Russie ait déclenché la guerre, elle a été provoquée par l’expansion de l’OTAN. Tout comme les États-Unis n’auraient pas pu tolérer des missiles russes à Cuba ou le contrôle chinois du canal de Panama, la Russie ne pouvait pas accepter que sa seule base navale en eaux chaudes à Sébastopol soit remise à l’OTAN et à la marine américaine.

La « puanteur de l’apaisement » n’est pas revenue à Munich, comme l’a affirmé l’ancien ministre de la Défense Ben Wallace dans The Telegraph. La situation est mieux comprise comme une répétition de la conférence de Yalta de 1945, où Churchill, Joseph Staline et Franklin D. Roosevelt ont déterminé l’avenir politique de l’Europe et les frontières actuelles de l’Ukraine. En 1919, les alliés victorieux avaient transféré la ville autrichienne de Lemberg à la Pologne ; à Yalta, Churchill et Roosevelt ont convenu de transférer la ville polonaise renommée de Lvov à l’Union soviétique, où elle est devenue la ville ukrainienne de Lviv. À aucune de ces occasions, les protestations des Autrichiens ou des Polonais n’ont été prises en compte, car dans le monde réel, on peut rarement récupérer à la table des conférences ce qui a déjà été perdu sur le champ de bataille. Si vous souhaitez établir des analogies, au moins faites-les correctement : la guerre en Ukraine va probablement se terminer par un redécoupage des frontières ukrainiennes, tout comme cela a été le cas à Yalta.

Nous ne sommes pas non plus témoins de la mort de l’alliance transatlantique. L’Europe est peu susceptible de choisir un ordre mondial dirigé par la Chine. Et les États-Unis sont peu susceptibles d’abandonner l’alliance la plus réussie de l’histoire. C’est pourquoi le Premier ministre Keir Starmer a qualifié la coopération en matière de sécurité américaine d’indispensable. Et c’est pourquoi le président Trump souhaite rapidement conclure un accord commercial anglo-américain. Cela ne ressemble pas à une relation mourante.

Cependant, la relation transatlantique doit changer. Le moment unipolaire sur lequel reposait l’ordre basé sur des règles est révolu. Les États-Unis font désormais face à de sérieux rivaux et ne peuvent plus jouer le rôle de hégémon bienveillant. En 1945, les États-Unis produisaient 28 % du PIB mondial. Aujourd’hui, c’est toujours la nation la plus puissante de la planète, mais sa part du PIB mondial est tombée à 13 %. Le monde est revenu à une situation où plusieurs grandes puissances ont des sphères d’influence et se font concurrence. Tout étudiant en histoire reconnaîtra que c’est simplement un retour à la normalité.

Dans ce monde en mutation, la menace la plus significative pour les États-Unis vient de la Chine, et non de la Russie. Cela nécessite que l’Amérique se tourne vers l’Asie. Cela signifie réduire la présence américaine en Europe afin d’augmenter la dissuasion en Asie, et cela signifie construire des forces navales plutôt que terrestres. Les alliés asiatiques de l’Amérique, y compris l’Australie, le Japon et la Corée du Sud, comprennent cela et ont considérablement augmenté leur coopération en matière de défense. Ils apprécient que, loin d’encourager la Chine à attaquer Taïwan, le pivot de l’Amérique vers l’Asie rend la défense de Taïwan plus crédible.

Ce changement de pouvoir relatif nécessitera des changements en Europe. Pendant trop longtemps, le cheval américain a tiré la charrette de la sécurité européenne pendant que des politiciens souriants montaient à bord en lançant des pièces à leurs électeurs. Maintenant, ils doivent descendre et commencer à pousser. La Russie est essentiellement un problème européen. Et étant donné que l’UE a 10 fois le PIB de la Russie, il n’y a aucune raison pour que l’Europe ne puisse pas se défendre dans tous les cas sauf en cas de confrontation nucléaire.

Dans ce paysage en évolution, la Grande-Bretagne doit choisir d’être un spectateur ou un participant. Les Américains reconnaissent que la Grande-Bretagne a contribué bien plus à la sécurité collective que d’autres nations européennes. Le commentaire du vice-président JD Vance sur les pays « aléatoires » qui n’ont pas mené de guerre depuis 30 ans était dirigé très précisément vers d’autres nations de la soi-disant « coalition des volontaires », et non vers la Grande-Bretagne. Néanmoins, l’ensemble de l’armée britannique ne pourrait pas remplir le stade de Wembley. La Royal Navy, autrefois la plus redoutable au monde, a maintenant plus d’amiraux que de navires de guerre. Bien que les efforts récents pour augmenter le budget de la défense de la Grande-Bretagne soient un bon début, il reste encore beaucoup à faire. Un drapeau et un hymne national ne garantiront plus à aucune nation une place à la table des négociations.

En 1914, les lumières se sont éteintes en Grande-Bretagne en partie à cause d’une presse nationaliste, qui a attisé un large sentiment anti-allemand et a diabolisé l’empereur Guillaume II. Ce serait dommage de répéter cette erreur aujourd’hui, et Keir Starmer essaie de ne pas le faire. Alors que de nombreux dirigeants européens agissent comme des amants délaissés, Starmer comprend que l’Amérique reste indispensable à la sécurité européenne. Il prépare sa nation à un plus grand effort — et en ce sens, il ressemble à Churchill.