Lors de la 11e cérémonie des Oscars en 1939, Shirley Temple a remis à Walt Disney un Oscar d’honneur — une statuette accompagnée de sept miniatures. C’était, bien sûr, un clin d’œil à son animation Blanche-Neige, que le réalisateur soviétique Sergei Eisenstein avait qualifiée de « le plus grand film jamais réalisé ».

Comme pour toutes ses adaptations, Disney avait retravaillé le conte original des frères Grimm pour en éliminer les éléments les plus macabres et déroutants. Des intrigues complexes impliquant non pas une, mais trois tromperies de la reine jalouse — un corset, un peigne et ensuite la pomme — ont été réduites ; Blanche-Neige est réveillée non par la chute de son cercueil de verre, délogeant ladite pomme empoisonnée de sa gorge, mais par « le baiser de l’amour véritable ». Plus significatif encore, dans la version de Disney, la reine — une belle-mère vaniteuse menacée par la « beauté » pubescente de Blanche-Neige — tombe d’une falaise. L’original est en effet plus grimms : elle est contrainte de porter des souliers de fer rougeoyants et de danser jusqu’à ce qu’elle meure, une moquerie morbide de son désir d’admiration.

Un grand effort a été fait pour forcer le conte original dans le moule moral contemporain de l’Amérique d’avant-guerre. Maintenant, alors que Disney se prépare à la sortie de sa nouvelle adaptation en live-action vendredi, un processus similaire est en cours. Cette fois, la désinfection est motivée par sa star, Rachel Zegler, qui a navigué dans le circuit de presse de manière si désastreuse que les patrons du studio ont déplacé une première à Londres vers un château espagnol éloigné par crainte d’un « retour de bâton anti-woke ». Tout cela a été déclenché par les commentaires de Zegler en 2022, selon lesquels le film original avait suivi l’« histoire d’amour de Blanche-Neige avec un gars qui la traque littéralement. Bizarre. » En mordant un peu plus la main qui la nourrissait si généreusement, elle a ajouté : « Je pense que je l’ai regardé une fois et je ne l’ai jamais repris. » Cette fois-ci, a promis Zegler, Blanche-Neige ne rêverait pas « d’amour véritable », mais « de devenir la leader qu’elle sait pouvoir être », une phrase qui a à elle seule plombé les prévisions de box-office du film à 270 millions de dollars. L’insertion de manières modernes dans ce conte de fées indiscipliné semble avoir échoué. Pourquoi ?

Les aventures de Disney avec le « woke » sont bien documentées et fatigantes. En 2023, son choix de l’actrice noire Halle Bailey pour le rôle d’Ariel dans La Petite Sirène a suscité l’indignation, dont une grande partie était raciste. Sa franchise Marvel à gros budget a attiré une opprobre similaire. La conversation autour de Blanche-Neige, cependant, est résumée par l’indignation des guerriers de Mumsnet, qui insistent sur le fait qu’« il n’y a rien de mal à rêver de mariage », et « je ne comprends pas pourquoi un homme aimant une femme est mauvais ! » L’objectif de la critique est si implacablement centré sur le féminisme du film ou son absence qu’on prend pour acquis l’hypothèse sous-jacente : que le cinéma grand public doit contenir un message, et que ses intrigues peuvent être utilisées comme un baromètre pour les politiques sexuelles ou raciales contemporaines.

Il y aura toujours un effort pour ancrer les adaptations dans des sensibilités reconnaissables — cela explique le succès et la longévité de l’original de Walt Disney — mais lorsque cet objectif supplante le désir de bien raconter une histoire, cela condamne le projet. Et lorsque, comme cela s’est produit ici, les sensibilités ne sont pas celles du public réel, mais d’un public progressiste idéalisé, le projet devient un exercice condescendant de réalisation de souhaits. Cela semble dire, voici le public que nous devrions avoir, et vous devriez avoir honte de désirer une version de l’histoire qui est rétrograde. Enfoncer un message anti-romance dans la gorge des petites filles et de leurs mères n’aura pour effet que de faire paraître l’amour, le mariage et la famille sous siège. En réalité, bien sûr, aucun féministe sérieux ne remet en question ces choses. Mais le résultat du travail bâclé de Disney sur Blanche-Neige signifie que moins de gens regarderont le film.

Peut-être plus que dans tout autre mode de narration, nous recherchons une signification morale dans les contes de fées. C’est pourquoi, mal gérés, ils sont si risqués. Tordre des contes qui sont si profondément enracinés dans l’inconscient culturel est un jeu dangereux, non pas parce que cela sape nos espoirs et nos rêves, comme l’ont suggéré ces Mumsnetters, mais parce que cela obscurcit une vérité primordiale. Les contes de fées comptent, et persistent, parce qu’ils sont fonctionnels : ils avertissent les enfants de la cruauté du monde — et leur disent de se préparer. Ils portent des échos des enfances pré-littéraires de la Bavière médiévale, des légendes maritimes de Scandinavie, et du folklore paranoïaque des hameaux boisés où les jeunes étaient avertis que « les loups apprivoisés sont les plus dangereux de tous ». Des scores de filles — petites sirènes, petits chaperons rouges, beautés endormies — titubent vers les mâchoires de la mort dans des contes oraux capturés par les frères Grimm, Hans Christian Andersen et Charles Perrault ; elles se font principalement dévorer, leurs histoires étant plus des mises en garde que des aspirations.

Comme beaucoup de folklore, les contes de fées ont un rôle didactique : l’enfant élevé avec de telles histoires apprend non seulement à attendre un prince mais à éviter la forêt, à se méfier des adultes et à craindre les animaux féroces. Beaucoup d’enfants survivent grâce à des tromperies ingénieuses, des ruses et du courage — pensez à Hansel et Gretel poussant la sorcière dans le four. Les enfants modernes pour qui le malheur est si souvent pathologisé plutôt qu’accepté comme une partie inévitable de l’adolescence feraient bien de lire ces histoires de résilience vieilles de plusieurs siècles.

Personne ne comprenait cela mieux que le psychologue autrichien Bruno Bettelheim, dont l’analyse de 1976 Les usages de l’enchantement a été largement consultée par Stanley Kubrick lors de la production de Shining. L’horreur principalement latente de ce film, son superposition de symbolisme, est traçable dans les récits de Bettelheim sur les contes de fées. L’« usage » de l’enchantement, soutient-il, est « des significations explicites et implicites » qui « donnent un sens cohérent au tumulte » des sentiments des enfants. Au lieu de distraire les filles et les garçons de leurs « angoisses sans forme et sans nom », les contes de fées les aident à les comprendre, délivrant des vérités sur le monde dangereux de l’âge adulte qui sont juste assez abstraites pour ne pas les effrayer. Le conte de fées archétypal confronte les enfants de front avec la mort, le viol, l’enlèvement, l’exploitation — tout cela à un certain éloignement. Ils sont imprégnés de mythes classiques, d’allégories chrétiennes et des soleils dorés et des lunes argentées du symbolisme païen. Pour cette raison, ils sont mystérieux et beaux ; pour cette raison, ils sont durables.

Bettelheim, un freudien convaincu, discute de Blanche-Neige spécifiquement comme un avertissement aux filles sur les dangers de la sexualité précoce. Pour lui, les nains sont des symboles de l’enfance pré-œdipienne : ils n’ont pas de désirs, et pas d’identités (les nommer et leur donner des personnalités distinctes est une chose de Disney), mais vivent plutôt dans un « cercle immuable de travail dans le ventre de la terre [ils sont mineurs], comme les planètes tournent sans fin dans un chemin immuable dans le ciel ». Blanche-Neige doit passer de leur compagnie à la vie sexuelle mature, une vie qui au début la freine (son désir de se beautifier via le corset et le peigne l’a temporairement mise hors d’action avant la pomme finale, totem édénique de la connaissance sexuelle) mais qui, après une longue période d’immobilité, la sauve finalement grâce au prince.

Le « sommeil profond », suggère Bettelheim, a une signification allégorique supplémentaire : qu’une adolescence saine implique un « temps de repos et de concentration » pour permettre un développement plus profond de la connaissance de soi. Les contes de fées ne sont pas tous des aventures palpitantes et pleines d’action ; ils sont aussi repos, ennui, frustration. L’histoire, en général, confronte les enfants à un fait désagréable mais nécessaire : qu’ils seront eux aussi un jour contraints de grandir, qu’ils quitteront le monde sécurisé des nains et seront « finalement expulsés du paradis originel de l’enfance » pour être confrontés à des personnes dangereuses et à leurs désirs effrayants. Parfois, nous dit l’histoire, c’est notre propre famille qui nous force à prendre des risques — des récits similaires d’absents, de pères faibles ou morts, ou de mères jalouses et vengeresses se retrouvent partout, comme dans Hansel et Gretel, Cendrillon et La Belle et la Bête. La leçon ici n’est pas de craindre votre mère et votre père — après tout, ce sont probablement eux qui vous racontent l’histoire — mais d’accepter vos propres sentiments conflictuels à leur égard, et ainsi de mûrir en dehors de leurs soins.

Et ainsi, le rôle fonctionnel des contes de fées se révèle. Plus que de simples amusements — et bien au-delà des dictats sur la politique sexuelle — ce sont des aperçus étranges dans les vies d’adultes qui attendent l’auditeur infantile. Lorsqu’ils racontent une histoire sur la plus grande vulnérabilité des filles, ils disent la vérité — décrivant non pas le monde que nous espérons mais celui dans lequel nous sommes. C’est pourquoi le nouveau remake cinématographique est si hideux : il déchire l’original et le remplace par une fantaisie assainie des réalités oppressives de l’enfance féminine.

La raison pour laquelle la tendance des adaptations en live-action semble insatisfaisante est qu’elle passe si souvent sous silence ce qui est vraiment merveilleux dans les contes sombres et cruels échangés par nos ancêtres et suggérés dans les originaux de Disney : que ce sont des allégories généreuses et sophistiquées avec des leçons suffisamment importantes pour avoir été portées dans la coquille protectrice de la fantaisie pendant de nombreux siècles. Dans des enfances modernes assaillies par des distractions et des étiquettes médicalisées, faire face à de grands messages existentiels devrait être une priorité ; les histoires du soir sont meilleures non pas lorsqu’elles nous réprimandent pour adopter des opinions correctes mais lorsqu’elles nous confrontent à des vérités, leurs horreurs juste assez cachées pour que nous puissions dormir.