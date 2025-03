Écoutez suffisamment de personnes parler de travail, et vous commencez à entendre les mêmes idées répétées dans un chœur de voix différentes. Un refrain commun est un dégoût pour les slogans d’entreprise, des choses comme « Montrez du caractère et exprimez-vous ! » ornant les murs des entrepôts. Un autre est le sentiment de solidarité parmi ceux qui occupent des emplois dévorants ou dangereux. Comme me l’a dit un ancien soldat, il retournerait volontiers à la guerre demain si cela signifiait passer plus de temps avec ses « amigos ».

Cependant, il y a aussi autre chose, quelque chose que vous ressentez peut-être même maintenant. Appelons cela la peur de la grande erreur : le sentiment que votre carrière est, à tout moment donné, à quelques secondes d’une catastrophe imaginaire. Bob Slocum, l’exécutif sinistre (de niveau intermédiaire) dans le roman de Joseph Heller de 1974 Something Happened, l’a qualifié de « ce sentiment déprimant de catastrophe imminente et de honte publique ». C’est à peu près ça.

Certains, comme la nourrice à qui j’ai parlé, s’inquiétaient d’être poursuivis. D’autres s’inquiétaient de l’argent. « Les soucis financiers sont toujours dans mon esprit », m’a dit un électricien, « mais je les garde pour moi. » Certains craignaient de regretter de changer d’emploi ou de carrière, souvent parce qu’ils étaient trop peu sûrs d’eux pour essayer. Comme l’a dit un coach de centre d’emploi, ils n’étaient même pas sûrs de passer leur période d’essai. Alors ils restaient là où ils étaient — même si cela signifiait la misère.

En fait, les grands changements de carrière semblaient ne se produire qu’en réponse à une crise : un licenciement, une dépression, ou l’arrivée soudaine de responsabilités familiales. Sans ces coups de pouce de Dieu, peu de gens réfléchissaient à savoir si leur travail pourrait être déployé plus efficacement ailleurs. Homo economicus était inflexible dans son refus d’être interviewé.

Au-delà des inquiétudes des individus, la peur de la grande erreur est également devenue institutionnalisée. Les organisations, après tout, héritent et transmettent les angoisses de leurs membres. Considérez les travailleurs qui parlaient avec désespoir du poids croissant du travail administratif dans leurs emplois. « Il y a un dicton : ‘Si vous ne l’écrivez pas, vous pourriez aussi bien ne pas l’avoir fait’, » m’a dit une sage-femme. « Même des choses comme masser le dos de quelqu’un. Vous écrivez : ‘Massage donné avec consentement. Le patient rapporte un bon soulagement de la douleur’. » Un chef de chantier, pour sa part, a déploré les 1 600 e-mails non lus dans sa boîte de réception, expliquant que vous « ne pouvez pas avoir une conversation avec un gars sur le chantier » sans mettre cela par écrit.

Chacune de ces situations est une expression de la peur institutionnalisée. L’hôpital fait noter à ses sages-femmes chaque massage parce qu’il craint d’être poursuivi : des notes détaillées aideront sa défense. Il en va de même pour les entreprises de construction. Craignant les litiges, les entrepreneurs principaux demandent à leurs chefs de chantier de documenter chaque conversation avec les sous-traitants. Les directeurs d’école, eux aussi, demandent à leur personnel de tenir des dossiers détaillés — plans de cours, plans de classe, données de notation. Pour eux, la préoccupation n’est pas tant le litige qu’un mauvais rapport d’Ofsted, désormais publié en ligne pour que le monde puisse voir et juger.

Lorsque les organisations craignent les erreurs, leur instinct est de faire écrire les choses. Plus la tenue de dossiers est minutieuse, mieux elles peuvent repousser les choses qui les effraient. C’est sensé et pragmatique et, si cela va trop loin, un véritable cauchemar pour les employés. La paperasse du professeur lui vole son week-end ; les notes de la sage-femme l’éloignent de la femme devant elle. C’est comme si la paperasse était un autre patient, faisant des demandes constantes sur son temps et son attention. « C’est non-stop, » m’a-t-elle dit. « J’essaie de ne pas en faire une barrière entre moi et la femme. » Le chef de chantier, quant à lui, passe chaque heure libre à vider sa boîte de réception, répondant parfois à 22 heures. Pas étonnant que sa femme devienne folle.

La tenue de dossiers rend le personnel si malheureux qu’il commence à partir. Et que se passe-t-il ? Ces grandes erreurs imminentes que chaque organisation cherchait si soigneusement à éviter deviennent en fait plus probables : les enseignants les plus consciencieux partent et le niveau d’enseignement baisse ; les sages-femmes ont moins de temps à passer avec les mères et les soins se détériorent ; le chef de chantier passe plus de temps à répondre aux e-mails qu’à gérer l’équipe de construction, rendant les retards susceptibles de donner lieu à des litiges plus probables. Tout ce travail supplémentaire pour rien.

Si vous vous sentez morose, vous pouvez prendre cet argument sur le style anxieux du lieu de travail britannique et le projeter plus loin, au niveau d’une pathologie nationale. Nous avons peur de construire des choses — que se passe-t-il si nous construisons la mauvaise chose ? — donc nous maintenons un système de planification de contrôle à poings serrés, nécessitant une autorisation au cas par cas pour toute nouvelle construction.

Nous avons également peur d’investir dans des actions ou des actifs productifs — que se passe-t-il si nous perdons de l’argent ? — donc nous plaçons notre capital dans l’immobilier et remercions nos étoiles chanceuses que nous avons également peur de construire de nouvelles choses, car ces nouvelles maisons (maintenant non construites) auraient probablement réduit la valeur de nos investissements immobiliers à effet de levier. Pendant ce temps, notre gouvernement a peur de faire des choses, car les choses qu’il fait pourraient être mauvaises, ou du moins pas aussi bonnes qu’il l’a promis. Donc, au lieu de faire des choses, il propose plutôt une commission indépendante de quatre ans sur les soins sociaux. Rien n’est fait, mais aucune erreur n’est commise.

Cependant, si la peur de la grande erreur hante le pays, peut-être la question la plus intéressante est : que devrions-nous en faire ? Il existe, bien sûr, des politiques qui pourraient en atténuer les effets. Nous pourrions adopter une approche de déréglementation qui commencerait par demander aux personnes sur le terrain — les enseignants, les infirmières (et non les lobbyistes) — « qu’est-ce qui vous bloque ? » Les récents changements d’Ofsted au Cadre Statutaire de la Petite Enfance en sont un bon exemple : les inspecteurs n’exigent plus que les crèches ou les assistantes maternelles fournissent des preuves écrites détaillées des progrès d’un enfant.

Quant aux individus, lorsque vous demandez aux gens pourquoi ils restent dans des emplois qu’ils n’aiment pas, ou pourquoi ils s’inquiètent tant des choses qui pourraient mal tourner au travail, la réponse est souvent le logement. Si votre hypothèque est six fois votre revenu familial, vous vous accrochez à l’état actuel pour votre vie. Si vous venez de recevoir un appartement social après des années d’attente, pourquoi diable déménageriez-vous à la recherche d’un meilleur travail ? La rareté du logement bloque le marché du travail tout comme elle bloque nos esprits.

À la lumière de cela, le renouveau national ne viendra qu’avec un boom de la construction de maisons à l’échelle des années trente, une révolution menée non seulement par des grands constructeurs de maisons, mais aussi par de petits promoteurs, des auto-constructeurs et des gouvernements locaux. Aujourd’hui, l’État a peut-être perdu la capacité institutionnelle de construire des maisons, mais il pourrait au moins s’engager à développer des dizaines de milliers de parcelles dites « prêtes à construire » — des terrains pré-équipés en eau et électricité, et prêts pour de nouveaux logements.

Mais la politique ne vous mène qu’à un certain point. La peur de la grande erreur est une peur anxieuse — une peur qui doit plus à l’imagination qu’à la réalité. Nos pires craintes se réalisent rarement, et quand elles le font, elles ne sont souvent pas aussi graves que nous le pensions. Les personnes interrogées qui ont pris des risques en témoignent. Considérez, par exemple, l’enseignante, démoralisée et sur le point de quitter la profession, mais qui a été revitalisée après avoir décidé de se soucier moins de la paperasse. « J’ai arrêté de m’assurer que chaque livre était corrigé après chaque leçon », a-t-elle expliqué. « J’ai commencé à enseigner d’une manière qui signifiait que je n’avais pas à être assise chez moi à corriger des livres tout le temps. »

Ou encore, il y avait le travailleur, endetté de 8 000 £ avec un bébé à la maison, qui s’est lancé comme menuisier, s’enseignant sur YouTube au fur et à mesure. S’il avait besoin d’un outil pour le travail, il retardait simplement le début jusqu’à ce qu’il puisse se le permettre. Pendant des mois, dit-il, les choses étaient incertaines, et quelque chose aurait facilement pu mal tourner. Mais cela ne s’est pas mal passé. La grande erreur n’a jamais montré son visage — parce qu’elle ne le fait que rarement. Des années après avoir sauté le pas, le travailleur était heureux, indifférent à la peur qui saisit le reste d’entre nous. « Tout est bien équilibré », a-t-il dit, du travail à la famille en passant par la salle de sport. « J’essaie », a-t-il ajouté, « de laisser la vie suivre son cours. » C’est une leçon que nous devrions tous, individuellement et collectivement, bien garder en mémoire.

