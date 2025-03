Pierre Poilievre, le leader du Parti conservateur du Canada, était autrefois l’avenir. En octobre 2023, il a publié une vidéo YouTube de son interview dans un verger en Colombie-Britannique avec l’éditeur peu conventionnel d’un journal local. Alors qu’il dévorait une pomme rouge brillante, Poilievre a mordu à pleines dents dans Donald Urquhart, qui l’avait défié d’une manière tremblante sur la question de savoir s’il était sur un « chemin populiste » et s’il avait « pris une page du livre de Donald Trump ». Qu’est-ce que cela signifiait ? Qui y croyait ? Urquhart a bafouillé ses réponses.

Un biographe obséquieux a qualifié cela de « bruit qui a été entendu dans le monde entier ». Elon Musk et Ben Shapiro ont loué son entrain. Poilievre a suggéré que la droite pouvait progresser dans des cultures qui semblaient s’opposer à elle en réfutant agressivement les médias traditionnels. Peu de Canadiens lisent le Times Chronicle d’Urquhart, mais des centaines de milliers ont vu la démolition alpha de Poilievre sur lui sur YouTube et l’ont partagé sur ce qui était alors Twitter. En 2024, il avait déjà publié 3 000 vidéos sur les réseaux sociaux et amassé 500 000 abonnés à sa chaîne YouTube et un million de followers sur Twitter. Il a promis à plusieurs reprises de « Couper la taxe », « Construire des maisons » et « Arrêter le crime ».

Ce style viscéral a enthousiasmé la droite anglophone. Les partis conservateurs traditionnels en Grande-Bretagne et en Australie voulaient apprendre comment il avait réussi à se faire entendre dans un pays centriste qui penche généralement légèrement à gauche. En janvier dernier, James Heale a écrit dans The Spectator qu’« il y a peu de leaders de partis qui excitent davantage les conservateurs britanniques. Kemi Badenoch et Robert Jenrick ont tous deux visité le Canada pour essayer d’apprendre de son livre de stratégies. » Pas étonnant : Poilievre était alors en tête de 20 points dans les sondages et se préparait à une élection fédérale dans laquelle il représentait une « menace existentielle » pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Les conservateurs australiens n’étaient pas moins admiratifs : l’un d’eux a expliqué que Poilievre avait forgé un « conservatisme pragmatique de classe ouvrière » qui avait attiré des électeurs des libéraux woke et du NPD socialiste. C’était un bon présage pour son homologue australien Peter Dutton, un combattant défendant les questions de coût de la vie contre un gouvernement travailliste qui ne représentait que les riches.

Ces discussions sur le succès de Poilievre semblent maintenant étranges. La réélection de Donald Trump aurait dû confirmer son passage au pouvoir cette année comme presque inévitable, surtout une fois que la posture du Président sur les tarifs a précipité la démission de Trudeau en tant que premier ministre. Au lieu de cela, cela a été un coup de météore sur la plateforme que Poilievre a passé des années à construire. Bien que les sondeurs au Canada soient un groupe querelleur, ils convergent actuellement pour constater que l’avance de Poilievre a diminué pour se retrouver à égalité avec les libéraux. Lors de l’élection fédérale du 29 avril, Mark Carney, le nouveau leader libéral nommé et successeur de Trudeau en tant que Premier ministre, est prêt à remporter suffisamment de sièges pour former un gouvernement minoritaire ou même majoritaire.

Qu’est-ce qui explique l’implosion soudaine de Poilievre ? Dans une biographie récente cinglante mais complète, Ripper: The Making of Pierre Poilievre, l’historien Mark Bourrie souligne que sa réflexion sur la plupart des sujets n’a pas beaucoup progressé depuis son adolescence. L’énergie de Poilievre dans la création de contenu, qui a naturellement impressionné la droite anglophone, pourrait ne pas compenser sa rigidité intellectuelle.

« L’énergie de Poilievre dans la création de contenu pourrait ne pas compenser sa rigidité intellectuelle. »

En tant que jeune activiste et étudiant à Calgary à la fin des années 90, Poilievre a absorbé des écrits de Milton Friedman la leçon selon laquelle l’État était l’ennemi de la liberté et de la prospérité. Le travail des politiciens était simplement de réduire ses exigences, puis de se mettre hors du chemin du marché. Il y avait une dimension partisane à cette foi : Poilievre partageait la conviction de nombreux Albertains que l’empressement des gouvernements libéraux à siphonner sa richesse pour leur base électorale dans l’est du Canada expliquait les fluctuations sauvages de l’économie de leur province des prairies, qui dépendait fortement de l’extraction de pétrole et de gaz.

Après avoir aidé le parti insurgé des Réformistes à absorber les moribonds conservateurs progressistes et à former un nouveau Parti conservateur du Canada, Poilievre est entré au Parlement en 2005. Il a été ministre dans le gouvernement de Stephen Harper et en 2022, il est finalement devenu le leader de son parti dans l’opposition. Tout au long de cette période, il a constamment condamné les efforts visant à accroître l’État. Il s’est opposé à la garde d’enfants subventionnée (il valait mieux réduire les impôts pour qu’un parent puisse se permettre de rester à la maison), aux prestations pour les peuples autochtones (trop dépendants des aides selon lui) et aux paiements aux travailleurs mis en congé pendant la pandémie.

Son libertarianisme a finalement pris de l’ampleur pendant la crise du coût de la vie qui a suivi la pandémie de Covid, lorsque ses appels à « supprimer la taxe » sur la consommation de carbone ont suggéré une sensibilité à la situation des Canadiens ordinaires. Et bien qu’il les ait un jour considérés comme des progressistes incorrigibles, ses slogans résonnaient désormais particulièrement avec les jeunes, qui, selon les sondages, sont désenchantés et même embarrassés par le Canada. En tant que ministre de la réforme électorale de Harper, Poilievre avait empêché l’agence Élections Canada d’essayer d’augmenter la participation des jeunes. Pourtant, la hausse des prix des logements déjà élevés au Canada et l’inflation pendant la pandémie ont conduit à une nouvelle évaluation : les jeunes entendraient désormais l’argument selon lequel l’État les empêchait de profiter du mode de vie de leurs parents. Poilievre a expliqué que la taxe de Trudeau sur la consommation de carbone générait la « Justinflation » qui rendait l’indépendance et la propriété d’une maison inaccessibles.

En particulier, Poilievre a adapté son message aux hommes dans la vingtaine, dont environ 35 % vivent encore chez leurs parents. Bien qu’il ait eu la quarantaine lorsqu’il est devenu leader de l’opposition, il a commencé à ressembler aux habitants de la manosphère transnationale. Il a abandonné ses lunettes de nerd, teinté ses cheveux et porté des t-shirts moulants pour mettre en valeur son physique sculpté à la salle de sport. Les créateurs de mèmes ont numériquement gonflé ses muscles pour en faire un chad souriant et coupant les impôts. Il a loué et eu des discussions périodiques avec le psychiatre Jordan Peterson : leur dernière interview a plus de cinq millions de vues.

Cependant, bien que Poilievre fraternise avec les guerriers de la culture, il a réussi à apparaître comme simplement « basé » plutôt qu’extrême : un opposant sarcastique aux folies woke. En 2022, son soutien défiant aux manifestants qui ont bloqué Ottawa dans une tentative de renverser les restrictions sur les voyages pour les personnes non vaccinées lui a valu la direction conservatrice. Poilievre avait pris ses coups, mais a soutenu que le mépris « inflammatoire » pour les camionneurs vidait les épiceries et les pharmacies. Il a également attaqué les expériences « farfelues » avec la dépénalisation des drogues de rue, qui auraient soi-disant transformé les centres-villes de villes comme Vancouver en fumeries à ciel ouvert. Les libéraux étaient des idéologues qui avaient « brisé » le Canada, laissant beaucoup de ses habitants « juste accrochés à un fil ».

Son discours de bon sens a attiré des conservateurs en Grande-Bretagne et en Australie parce que son matérialisme sans excuses est exempt des ornements théocratiques de MAGA. La mère adoptive de Poilievre était une catholique conservatrice qui l’emmenait à des manifestations devant des cliniques d’avortement ; en tant que jeune activiste, il côtoyait des protestants créationnistes. Pourtant, en tant que leader de l’opposition, il a inversé son opposition antérieure au mariage gay et a dévié les accusations libérales répétées selon lesquelles son parti restreindrait les droits à l’avortement. Sa vision sociale est un idéal traditionnel mais très générique de contentement suburbain : à tel point que les images d’archives choisies pour illustrer l’un de ses discours sur « notre maison » provenaient principalement du Midwest américain.

Poilievre a veillé à ce que ses accusations contre les libéraux ne soient jamais vérifiées. Il a systématiquement évité les interviews avec des journalistes de la Canadian Broadcasting Corporation ou de journaux, reconnaissant habilement que l’audience de ces médias traditionnels au Canada, comme dans d’autres sociétés occidentales, vieillit et diminue. Au lieu des « journalistes de Justin », il a préféré un archipel d’organisations d’information alternatives. Bien que les médias imprimés canadiens penchent à droite et soient largement détenus par des Américains, les conservateurs d’aujourd’hui aiment s’imaginer défiant la censure des élites. Des sites web tels que Rebel News d’Ezra Levant, Post Millennial, et True North de Candice Malcolm offrent à leurs lecteurs les vérités samizdat que les élites ne veulent pas que vous lisiez. Bien souvent rejetés comme étant le Maple MAGA, un avant-poste nordique de la désinformation trumpiste, ils sont typiquement canadiens. Levant ressemble à Poilievre en étant un conservateur albertain inébranlable qui a consacré sa carrière à défendre les industries des combustibles fossiles de l’Ouest contre les verts efféminés de l’est du Canada. Poilievre a promis de récompenser ces porteurs de vérité en leur accordant des subventions gouvernementales et en supprimant le financement des opérations en anglais de la CBC.

Ces sites ont amplifié la vision de Poilievre sur le Canada comme un pays « brisé » et l’ont diffusée au reste du monde. Musk a déclaré que « les camionneurs canadiens règnent » ; des commentateurs plus réfléchis les ont représentés comme des rebelles de la classe ouvrière contre les « classes de bureau » qui avaient réclamé les confinements qui ne les affectaient pas personnellement. La croyance de Trump selon laquelle le Canada est un paradis pour les dealers de fentanyl doit beaucoup à des productions telles que le film Vancouver is Dying, un safari de consommation de drogues et de sans-abrisme dans le quartier Downtown East Side de la ville, qui a maintenant 4,5 millions de vues sur YouTube. Son créateur, Aaron Gunn, se présente maintenant aux élections avec les conservateurs de Poilievre.

Cette convergence dans la rhétorique est devenue un grave problème une fois que Trump a lancé sa campagne de pantomime pour annexer le Canada, à laquelle Poilievre n’a pas encore trouvé de réponse convaincante. Une grande partie de sa base dans l’Ouest admire la politique du Président et n’est pas très préoccupée par son discours sur l’annexion, étant donné que pendant des années, elle a flirté avec l’idée de la sécession de l’Alberta du Canada. Cela pourrait expliquer pourquoi ses commentaires sur Trump ont été trop atténués pour plaire à de nombreux Canadiens en dehors de l’Alberta, tout en étant néanmoins « négatifs » suffisamment pour agacer ce dernier. Doug Ford, le premier ministre conservateur mais non dogmatique de la province de l’Ontario, a par ailleurs volé la vedette avec ses promesses théâtrales de riposter contre les tarifs américains. Poilievre doit remporter de nombreux sièges fédéraux en Ontario pour former un gouvernement majoritaire, mais Ford s’est soigneusement retenu de sa prochaine campagne électorale.

L’autre problème était que Poilievre ne pouvait pas s’empêcher de parler du taxe carbone de Trudeau — même si Mark Carney a réduit la taxe carbone à zéro lors de l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre. Plutôt que de trouver un nouveau sujet de campagne, il a récupéré les podiums et le matériel de campagne qui promettent de « supprimer la taxe » en avertissant des plans de Carney de ressusciter la taxe s’il est élu. À part ses appels pour une armée renforcée, il recommande toujours un État réduit à un public qui cherche protection contre une menace étrangère.

Au cours des années où il a ciblé Trudeau pour avoir personnellement brisé le Canada, Poilievre a apparemment peu réfléchi au fait qu’il pourrait devoir affronter quelqu’un d’autre lors d’une élection. Les conservateurs ont été laissés à tester des lignes d’attaque sur Carney en temps réel. Peut-être est-il un « globaliste » bien nanti, pas vraiment engagé dans la lutte pour l’indépendance économique du Canada. Ou peut-être est-il « Marx Carney », qui a aidé à élaborer les politiques socialistes de Trudeau. Le site Juno News a rapporté qu’un de ses enfants est un activiste trans « d’extrême gauche » qui avait cherché un traitement à la « clinique discréditée » de Tavistock à Londres. L’implication était que Carney — comme Kamala Harris — serait plus intéressé par les pronoms que par les gens ordinaires.

Poilievre n’a pas autorisé ces attaques contre la famille de son rival — bien que le fondateur de Juno News soit un journaliste favori pour lui. Mais elles semblent susceptibles de nuire au leader conservateur tout de même. Les tactiques de ses éclaireurs encouragent une perception qu’il a désespérément besoin de dissiper : celle que les conservateurs partagent les méthodes féroces du républicanisme MAGA. L’énergie méprisante avec laquelle Poilievre s’est attaqué à Trudeau en ligne a fait de lui ce qu’il est, mais peut facilement être perçue comme divisive maintenant que Trump a mis en péril l’existence même de la nation — du moins rhétoriquement. Bien que le parti ait essayé de répondre en augmentant le contenu patriotique de ses slogans — il marche maintenant sous la bannière résonnante mais ambiguë de « Canada d’abord pour un changement » — il n’a pas changé son approche fondamentalement négative.

Le style agressif de Poilievre plaît toujours aux jeunes hommes en colère, mais favorise une dérive vers un système à deux partis qui promet de bénéficier aux libéraux. Cela s’explique par le fait que les libéraux se redressent dans les sondages non pas en volant des électeurs conservateurs, qui restent largement fidèles à Poilievre, mais en attirant les partisans de gauche du Nouveau Parti démocratique, qui pourraient voter à contrecœur pour le banquier Carney afin de le maintenir hors du pouvoir. La récente annonce selon laquelle les journalistes ne seront pas autorisés à voyager avec Poilievre pendant la prochaine campagne électorale montre qu’il n’a aucune intention de changer son style de communication préféré.

Les problèmes de Poilievre devraient rappeler à ses admirateurs internationaux qu’une maîtrise du médium ne peut pas compenser un message rigide. Il est assez facile d’emprunter son manuel en ligne. Rien ne pourrait être plus canadien que les vidéos tendues dans lesquelles Robert Jenrick porte des vêtements décontractés mais ajustés pour parler sans peur de son pays en ruine. Pourtant, en modernisant leur rhétorique, les conservateurs doivent s’assurer qu’elle reste fidèle aux traditions distinctives de leur propre pays. Poilievre n’aurait pas pu deviner qu’une majorité de Canadiens viendrait entendre la voix de Trump dans les appels libertariens de l’Alberta. Mais la persistance furieuse avec laquelle il les a répétés signifie probablement qu’il est trop tard pour corriger cette impression.