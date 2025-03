Les Britpoppers vont-ils bien ? Génération britannique distinctive post-boomer, ceux de Jamie Oliver, du boom immobilier londonien des années 00, du Posh Twee et des « vraies frites », de Bloasis et des chemises à fleurs et de la gentrification de Hackney, ont complètement perdu la tête en masse.

Au cours du week-end, Trump et Vance ont ordonné au président ukrainien Zelensky de « conclure un accord avec la Russie ou nous nous retirons ». Dans le pandémonium international qui a suivi, Keir Starmer s’est levé et a promis que la Grande-Bretagne interviendrait, avec une « coalition des volontaires » et peut-être même avec tous nos 25 chars. Maintenant, le commentaire bien nourri de la génération X britannique s’emballe dans une frénésie militariste bipartisane, tout Churchill, Union Jack et « se lever contre les tyrans ».

De la droite, Julia Hartley-Brewer a encouragé tout le monde à regarder le film de la Seconde Guerre mondiale Darkest Hour pour « apprendre quelque chose sur la façon de traiter la menace des dictateurs comme Poutine ». De la gauche, Dan Hodges a suggéré que quiconque soutenait le plan de cessez-le-feu de Trump plutôt que le désir de Zelensky de continuer à se battre n’était pas mieux que le propagandiste nazi « Lord Haw-Haw ». Et Matthew Wright de LBC a réprimandé John, un Cockney de 70 ans, sur les leçons de Munich en 1938.

Cette génération a atteint l’âge adulte à l’ère de la Fin de l’Histoire, où le genre de patriotisme tranchant qui inspire les jeunes hommes à s’enrôler dans les armées semblait obsolète, espérons-le pour de bon. À sa place est apparue quelque chose de plus doux : une vision de la nationalité sans ennemis, seulement des amis que nous n’avions pas encore rencontrés. Maintenant, cependant, le monde change. Ce type de patriotisme inclusif peut-il encore éveiller l’esprit combatif, en cas d’urgence ? Les Britpoppers ont, jusqu’à présent, présidé à un monde suffisamment paisible pour que cette question ne se soit jamais vraiment posée. Mais alors que le monde est devenu plus dangereux, l’acuité de leur bellicisme suggère qu’ils craignent que la réponse puisse être « non ».

Starmer lui-même est sans doute un Britpopper post-national par excellence. Il se déclare « fier d’être patriote », bien que les Tories hésitent ; par exemple, Robert Jenrick l’a récemment qualifié de « quislings » pour avoir cherché à remettre le contrôle des îles Chagos à Maurice. Plus généralement, les conservateurs de toutes tailles accusent son régime d’avoir une profonde animosité envers la Grande-Bretagne, comme l’exprime la politique du Parti travailliste envers tout ce qui est même vaguement codé anglais, des écoles indépendantes aux petits agriculteurs, aux églises provinciales, et même l’histoire elle-même.

Comment cela s’additionne-t-il ? L’explication est simple : Starmer est tout pour le patriotisme britpop, de la variété Union Jack des Spice Girls et de la mondialisation : celui où l’identité nationale est légèrement portée, inclusive, et « adéquatement exprimée par les valeurs britanniques », comme un maillot de football des Three Lions, à vendre à quiconque souhaite en porter un. En revanche, le style de patriotisme plus ancien et plus dur voyait les nations comme ayant à la fois des amis et des ennemis. Mais depuis la guerre, et surtout depuis la Fin de l’Histoire, cette version est devenue indissociablement associée au racisme, au jingoïsme et à des sentiments hostiles et exclusifs. Starmer n’est pas pour cela.

Le fossé entre ce patriotisme britpop de la Fin de l’Histoire et celui, plus tranchant, qui le précédait, a été capturé dans un microcosme vivant lors de l’échange sur LBC entre Matthew Wright et John le Cockney. John a essayé d’expliquer à Wright que la Grande-Bretagne allant à la guerre aujourd’hui serait un non-sens, simplement parce que la solidarité patriotique a diminué avec l’homogénéité ethnique. Il était prudent dans sa formulation, disant seulement que la Grande-Bretagne ne peut pas se battre parce que « nous n’avons plus les gens ». Il a continué avec l’exemple de la façon dont les Cockneys de l’East End ont quitté Londres et « ont fui pour se réfugier ». Et bien qu’il ne dise pas ce dont ils fuyaient, l’implication claire est qu’il fait référence à le changement démographique bien documenté de cette région après-guerre. Selon John, ceux qui ont remplacé les Cockneys sont peu susceptibles d’être aussi disposés qu’eux à se battre pour la Grande-Bretagne : « Si vous passiez devant ces écoles le matin… vous savez… c’est incroyable. Ces enfants ne se battraient pas.

Il ne le dit pas explicitement, mais l’implication claire est que John croit que les enfants d’immigrés seraient moins disposés que les Cockneys à se battre pour leur pays d’adoption. Wright saisit l’allusion et la rejette avec force : « Comment le sais-tu ? As-tu parlé à quelqu’un ? ». John ne l’a pas fait, bien sûr, et est écarté ; une autre victoire écrasante pour le britpopisme tolérant. Car du point de vue du patriotisme doux, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle les personnes qui vivent à Londres maintenant devraient ressentir ce sentiment moins que celles qui y vivaient il y a un siècle.

Qui a raison ? Le mois dernier, un rapport du Times suggérait que seulement 11 % de la génération Z seraient prêts à se battre pour la Grande-Bretagne, dont ils ne sont pas fiers et qu’ils pensent être « raciste ». Le rapport publié n’a pas décomposé ces opinions par l’ethnicité des interviewés, donc il n’y a aucun moyen de savoir s’il y a quelque chose à l’imputation faite par John le Cockney. Mais lorsque Rishi Sunak a évoqué la conscription obligatoire pour les 18 ans juste avant les dernières élections, des interviews vox-pop ont suggéré que de nombreux jeunes rejetaient l’idée du service militaire britannique d’emblée, et dans certains cas, citaient l’héritage immigrant comme motif de refus.

Quoi qu’il en soit, quelque chose a clairement mal tourné avec le sentiment de solidarité sur lequel repose la conscription militaire, au sein de la génération sur laquelle la conscription tomberait en cas d’extrême nécessité. Au risque de dire l’évidence, cela représente au moins potentiellement une menace existentielle pour la sécurité nationale. Et s’il y a une dimension désespérée à la récente série de publications de Churchill par les britpoppers, elle réside sûrement dans leur prise de conscience horrifiée de la contribution de leur génération à ce dilemme.

Je suis juste assez vieux pour me souvenir du britpopisme se formant à la fin des années 1990. Alors que je sortais de mon adolescence, tout était iconographie ironique de l’Union Jack et la réclamation et la productisation de la culture britannique. Ce n’était pas seulement Londres qui devait être re-gentrifiée ; c’était tout, juste cette fois un peu plus inclusif, tolérant, accueillant et non-jingoïste. C’était, en ses propres termes, une vision utopique sincère. Cela a produit une Grande-Bretagne à la fois plus brillante, plus cool et plus optimiste que celle de l’ère Major, mais aussi une Grande-Bretagne indéfinissablement plus kitsch : une culture se jouant elle-même en caricature, pour un public d’investisseurs et de touristes, paradigmatique dans l’œuvre de Richard Curtis mais aussi dans n’importe quel drame d’époque de la BBC que vous pouvez nommer, et dernièrement, notamment, la franchise de films Paddington Bear.

Avec cette tendance à la mignonnerie, est également survenue une transformation de l’histoire et de la culture propre aux « valeurs britanniques » aseptisées et édulcorées : encore une fois, un effort véritablement utopique pour préserver l’effet de solidarité du sentiment national tout en écartant ses aspects plus exclusifs. Parallèlement, quelque chose d’équivalent se préparait sur le continent, dans le projet de l’Union européenne : le rêve d’une fin permanente des conflits européens, réalisé par une union politique et économique toujours plus étroite des peuples européens.

« Une culture se jouant d’elle-même en caricature »

Mais ce repli à l’échelle du continent vers un patriotisme doux reposait toujours tacitement sur la stabilité et l’existence durable de l’ordre international dirigé par les États-Unis : un ordre qui, en fin de compte, devait être soutenu par une puissance militaire et financé par quelqu’un. En Europe en particulier, l’identité de ce quelqu’un restait, pour la plupart, délicatement non exprimée : après tout, comment la direction pouvait-elle être confiée en toute sécurité à un État européen en particulier ? Cette perspective comportait trop de risques de raviver des rivalités intra-européennes malheureuses et trop récentes.

La solution avait été, littéralement, de désarmer l’Europe : c’est-à-dire de subordonner toute défense européenne à la puissance hégémonique américaine. Les dirigeants de la politique étrangère américaine ont toujours été ambivalents à propos de cet arrangement, mais semblent historiquement l’avoir accepté comme le prix à payer pour garantir un allié européen relativement unifié pour les priorités géopolitiques américaines. Récemment, cependant, les penseurs de la politique étrangère trumpiste ont signalé leur souhait d’ajuster cet arrangement.

Alors, que cela implique-t-il pour le style de paix et d’abondance post-nationale dont jouissent les Britpoppers ? Nous pouvons peut-être comprendre leur désarroi : un retrait américain, s’il se produisait, signifierait perdre la condition fondamentale permettant à l’ensemble de la Britpopperanschauung d’exister ; peut-être même le retour des conflits intra-européens. C’est une perspective véritablement effrayante. Ainsi, tout le brouhaha international actuel autour de l’Ukraine peut être compris comme une négociation sur la question de savoir si, ou dans quelle mesure, cela va réellement se produire. Et la récente série de déclarations publiques militaristes et de brandissement de drapeaux par Starmer a tout son sens, comprise comme un effort pour fournir aux dirigeants européens un moyen de sauver la face en accédant aux augmentations des dépenses de défense demandées par Trump, sans paraître trop servile envers un président dont le style leur déplaît. Peut-être que Starmer espère que de tels gestes empêcheront un retrait américain global, de son rôle de longue date garantissant la stabilité européenne.

Mais en supposant que cela soit vrai, la Grande-Bretagne et l’Europe peuvent-elles concrétiser de tels bruits au grand plaisir des Américains ? La difficulté ici est au moins double. Premièrement, comme Wolfgang Munchau l’a souligné, après quelques décennies de post-nationalisme confortable, la capacité de défense européenne est désespérément atrophiée. À cela, nous pouvons également ajouter la question de savoir si le régime britannique actuel bénéficie d’assez d’affection publique pour espérer un service patriotique lorsque un sous-ensemble croissant de l’électorat considère son gouvernement comme fondamentalement illégitime – notamment grâce à un refus perçu de tous les partis de répondre à la demande populaire et de réduire l’immigration.

Mais que Cockney John ait raison ou non sur l’attitude probable des migrants envers la conscription, la migration de masse est sans doute un effet du patriotisme doux des Britpoppers plutôt que sa cause. C’est-à-dire : c’est la vision britpopper de l’identité nationale comme floue, ouverte et opt-in qui a permis de former le consensus politique en faveur de la migration de masse. Et s’il est vraiment vrai que seulement 11 % des jeunes britanniques seraient prêts à se battre pour la Grande-Bretagne, cela signifie que 89 % ne le seraient pas. Des chiffres récents suggèrent qu’environ 25 % des jeunes Britanniques proviennent de milieux ethniques minoritaires. Cela suggère qu’au moins certains – peut-être beaucoup – des jeunes qui renoncent au patriotisme doivent être blancs britanniques. Même si Cockney John a un point, la migration n’est clairement pas la seule chose qui tue le patriotisme britannique.

Et cela souligne la manière la plus profonde dont les Britpoppers ont créé notre situation de défense : ce sont leurs enfants qui ont été élevés avec la version douce-patriotique et fin de l’histoire de l’identité nationale. Et il s’avère qu’un groupe sans un groupe extérieur ne semble pas assez puissant pour inspirer un quelconque esprit guerrier. Alors peut-être que les Britpoppers frappent frénétiquement les tambours de la guerre maintenant, parce qu’ils ont réalisé que c’était eux.

Dans leur certitude que la couverture de sécurité américaine durerait éternellement, beaucoup ont élevé leurs propres enfants pour croire en une version du patriotisme avec seulement des amis, pas d’ennemis. Maintenant, tardivement, ils réalisent qu’en réalité, il y a encore beaucoup d’ennemis là-dehors. Mais leurs enfants ne les croient pas. Ainsi, les cris sont peut-être une tentative, trop tard, d’être entendus au-dessus des AirPods de leur progéniture. Si cela échoue, nous devrons nous demander, avec une certaine urgence : qui mettra les « bottes » que Starmer a promis « sur le terrain » ? Je doute que ce soit la génération Cool Britannia.