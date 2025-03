Le 1er mai 1954, lors de son spectacle aérien de la fête du Travail, l’Armée de l’air soviétique a fait voler une paire de bombardiers à réaction Myasishchev-4 à quatre moteurs au-dessus de la Place Rouge. Avec leurs lignes ultra-modernes et des dimensions suffisamment grandes pour suggérer une portée suffisante pour atteindre Washington DC, ils ont laissé une impression puissante. À cette époque, bien sûr, il n’y avait pas de photographie en haute altitude — encore moins les images satellites ultérieures qui pouvaient révéler de nouveaux avions soviétiques à l’état de prototype, bien avant qu’ils ne puissent être perfectionnés ou mis en production à grande échelle.

Tout ce sur quoi le Pentagone pouvait compter, ce sont des rapports de défection de la CIA, rarement utiles et rapidement obsolètes. Mais c’est une deuxième démonstration, en 1955, qui a semé la panique à Washington. Ce juillet-là, 10 Mya-4 ont survolé la tribune du terrain d’aviation de Tsushino, avant de plonger hors de vue et de revenir avec huit autres, créant l’impression erronée que les Soviétiques avaient au total 28 de ces avions. Supposant à tort que Moscou avait augmenté sa production de deux à presque 30 en une seule année, les États-Unis ont prédit qu’en 1960, les Soviétiques auraient 800 Mya-4, suffisamment pour attaquer même des villes américaines plus petites.

Entre-temps, les moteurs Mikulin du Mya-4, principalement conçus par des ingénieurs allemands capturés, se sont révélés inadaptés au vol intercontinental : ils étaient trop gourmands en carburant pour atteindre Washington DC. Mais poussée à l’action par la peur, l’establishment militaire américain a commencé un chemin qui révolutionnerait la technologie pour le reste du siècle, tout en transformant également les États-Unis en superpuissance informatique. Tant qu’il paie pour une technologie véritablement nouvelle avec un large éventail, et non pour plus de la même chose, même les dépenses militaires inutiles peuvent encore s’avérer très utiles, transformant la richesse qu’elles absorbent en innovation et en avancées technologiques économiquement importantes. C’est une leçon précieuse pour les gouvernements qui envisagent comment se réarmer à notre époque.

De la Grande-Bretagne à l’Allemagne, les Européens semblent enfin sérieux au sujet du réarmement. Étant donné que cela nécessitera inévitablement des coupes dans les pensions et d’autres services publics, les avantages économiques des dépenses militaires innovantes méritent une attention particulière. Certes, cela a été la recette secrète de l’économie israélienne, qui a très bien prospéré au fil des décennies malgré des dépenses militaires colossales. Même pendant l’année de guerre de 2024, avec une grande partie de la main-d’œuvre sous les armes, l’économie israélienne a tout de même crû de 1 %.

La clé ici est l’accent mis par Israël sur des armes véritablement avancées, presque absentes des forces armées obsolètes d’Europe. Le Dôme de fer est un exemple familier, mais il y a aussi la « Flèche » qui a intercepté des missiles balistiques iraniens bien au-dessus de l’atmosphère, lors de la première expérience de l’humanité en matière de guerre spatiale. Bientôt, Israël lancera également la première arme à énergie dirigée au monde, semblable au « rayon de chaleur » martien que H.G. Wells a décrit en 1897.

Ce que tous ces systèmes ont en commun, c’est leur logiciel très avancé, dont les larges applications commerciales emploient de nombreux Israéliens, représentant 15 % de la population, qui travaillent dans les technologies de pointe, la plus haute proportion de toutes les nations sur terre. Ces personnes sont toutes membres d’une profession encore en expansion — une profession finalement déclenchée par la panique du Mya-4.

Après ces survols soviétiques, le jeune Jack Kennedy, déjà en campagne pour la Maison Blanche, a farouchement dénoncé la léthargie d’Eisenhower sur le soi-disant « écart des bombardiers ». L’élite et le public américains avaient à peine absorbé le choc énorme de la première bombe thermonucléaire soviétique, qui était arrivée juste un an après celle de l’Amérique. C’est donc avec un large soutien que le Pentagone a décidé de tout mettre en œuvre en réponse à la menace soviétique perçue.

Bien que la guerre de Corée soit terminée et que la guerre du Vietnam n’ait pas encore commencé, le budget de défense de 1955 a consommé 9,4 % du PIB américain. Aujourd’hui, malgré les gémissements collectifs concernant les dépenses du Pentagone, son budget ne s’élève qu’à 3,4 %. Une réponse américaine à la menace apparemment redoutable du Mya-4 a été de construire plus de 2 000 bombardiers à réaction B-47 à quatre moteurs, qui avaient besoin de bases de ravitaillement à travers l’Atlantique pour atteindre la Russie et revenir. Ensuite, plus de 700 B-52 à huit moteurs ont été construits, capables de voler n’importe où dans le monde depuis des bases situées en toute sécurité à l’intérieur des États-Unis. Ils volent encore aujourd’hui et restent les seuls avions capables de détruire une base militaire entière avec une seule charge de bombe.

Les deux programmes de bombardiers étaient extrêmement coûteux — mais pas du tout aussi coûteux que la réponse défensive à la menace soviétique, dont les conséquences monumentales persistent encore.

L’armée américaine avait récemment perdu son bras aérien — en 1947, l’armée de l’air américaine est devenue un service séparé — mais a fermement affirmé son propre rôle dans la défense aérienne. Elle a dépensé énormément pour des projets de roquettes anti-aériennes allemandes modernisées, ce qui a abouti au système de missiles anti-aériens Nike, dont les batteries protégeaient à la fois les villes d’origine et les bases américaines à l’étranger. De son côté, l’armée de l’air a produit des intercepteurs à réaction, qui, tout comme les Spitfires britanniques, étaient conçus pour gagner rapidement de l’altitude et cibler les bombardiers russes.

Pour détecter les bombardiers soviétiques approchants, des stations radar ont été construites le long des deux côtes américaines, et dans l’Arctique le long de la « ligne de détection précoce distante » s’étendant de l’Alaska, du Canada, des îles Féroé et de l’Islande. Mais le principal défi restait : comment diriger (« vectoriser ») les intercepteurs depuis le décollage, jusqu’à ce qu’ils puissent détecter les bombardiers russes avec leurs propres radars de nez à courte portée, puis les cibler avec leurs canons et missiles air-air.

Ce n’était pas seulement difficile, c’était une mission impossible. Certes, les Britanniques y étaient parvenus lors de la bataille d’Angleterre, lorsque les pilotes de chasse étaient informés par radio de l’arrivée des escadrons ennemis, pour ensuite les voir à travers leurs pare-brises — si la visibilité était suffisamment bonne. Plus tard dans la guerre, les premiers radars aéroportés pouvaient détecter des bombardiers à quelques miles même dans des nuages denses — s’ils fonctionnaient parfaitement, ce qui arrivait parfois.

Mais cette solution ne pouvait pas simplement être étendue. Tout d’abord, les bombardiers soviétiques entrants largueraient des armes thermonucléaires. Cela signifiait qu’il ne servait à rien d’intercepter seulement certains des attaquants, comme le faisait la RAF avec les bombardiers de la Luftwaffe en route vers Londres ou Glasgow, afin d’épuiser les attaquants ennemis sur des semaines et des mois. À l’ère nucléaire, il ne resterait rien à défendre, à moins que tous ou presque tous les bombardiers ennemis ne soient arrêtés avec succès.

Ensuite, il y avait la simple question de l’échelle. Les États-Unis et le Canada sont environ 80 fois plus grands que le Royaume-Uni. À moins que les avions de chasse ne puissent être dirigés de manière très fiable vers l’ennemi sur de longues distances, tout le plan de défense s’effondrerait.

La difficulté, alors, était d’intégrer les lectures radar de nombreuses stations différentes, tout en s’assurant que les radars pouvaient distinguer les avions ennemis individuels. Des rassemblements informels d’experts en radar et en informatique précoce — les soi-disant « études d’été » — ont fourni la réponse à cette mission apparemment impossible : des ordinateurs géants répartis à travers les États-Unis et programmés pour suivre les bombardiers soviétiques depuis la première détection jusqu’à l’interception. Le problème, bien sûr, était qu’aucun ordinateur géant n’existait, ni aucun moyen de les programmer.

Avec des fonds illimités et les méthodes juste inventées dans les « études d’été », les deux ont été développés en un temps record. Le résultat fut SAGE : l’environnement stratégique aérien terrestre. Il y avait 27 stations au total, chacune dotée d’une paire de gigantesques ordinateurs AN/FSQ-7. Le doublement était nécessaire comme mesure de sécurité : si même un des 60 000 tubes à vide dans chaque ordinateur tombait en panne, ce qui arrivait assez souvent, la machine dysfonctionnait, bien que le traitement des données se poursuivrait de lui-même. Ensemble, les ordinateurs jumeaux pesaient 250 tonnes et nécessitaient un acre d’espace au sol (et oui, mon vieux portable bon marché est plus puissant).

IBM — déjà célèbre pour ses machines à écrire et ses caisses enregistreuses — a construit les AN/FSQ-7 en ajoutant environ 7 000 ingénieurs et techniciens. Ils ont rapidement acquis les compétences qui permettraient à IBM de conquérir le monde. Le modèle « mainframe » 360 de l’entreprise a éliminé les fabricants étrangers du marché.

Mais c’était la partie la moins visible de cette vaste entreprise qui s’est révélée la plus conséquente. Pour fonctionner, les ordinateurs avaient besoin d’instructions détaillées étape par étape : en d’autres termes, de logiciels. En raison de son échelle énorme, SAGE a formé la toute première cohorte de rédacteurs de logiciels, et en effet, c’est la mathématicienne Margaret Elaine Hamilton, qui a programmé pour SAGE à partir de 1961, qui a inventé le terme « ingénieur logiciel » pour décrire son métier.

Étant donné tous les avantages que les États-Unis allaient tirer de son avancée dans la production à la fois d’ordinateurs mainframe et de logiciels, il serait mesquin de prétendre que SAGE était inutile parce que la menace des bombardiers soviétiques ne s’est jamais matérialisée. Mais la grande leçon de SAGE est que le réarmement peut faire avancer les économies comme rien d’autre — tant que l’argent n’est pas principalement dépensé pour les armes classiques que les généraux et les industries militaires établies veulent invariablement.