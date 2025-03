Arabie Saoudite pourrait-elle être la destination de vacances de vos rêves ? Peut-être, si vous êtes membre de la jet set de Westminster. Hier, la journaliste britannique Emily Maitlis a fait l’éloge de son mini-séjour à Jeddah, « conservatrice mais chic », où un ami lui a assuré qu’elle n’avait même pas besoin de porter « le burqa complet ». Et le mois dernier, Carrie Johnson a publié une série de photos sur Instagram de son aventure familiale « très luxueuse » dans une station balnéaire de la mer Rouge, avec des couchers de soleil, des cocktails au fruit de la passion et un ancien Premier ministre britannique.

Dans un effort pour se défaire de l’addiction de son pays au pétrole, le dirigeant de facto Mohammed ben Salmane (MBS) a approuvé la construction de nombreux tels complexes pour attirer des touristes haut de gamme dans le royaume. Le plus extravagant, et le moins plausible, est une station de ski prévue pour la ville montagneuse aride de Trojena, qui prévoit de produire de la neige pendant trois mois par an pour le plaisir des amateurs de ski internationaux. Cette station énergivore fait partie de Neom, le projet giga futuriste de MBS dans le nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Si vous le recherchez en ligne, vous trouverez un monde fantastique de marinas de yachts, de bâtiments vertigineux et de personnes élégantes en tenue européenne explorant la beauté sauvage de l’Arabie et sa côte éblouissante de la mer Rouge.

Pour de nombreux architectes occidentaux contraints par les lois d’urbanisme chez eux, l’attrait de construire dans l’ouest sauvage de l’Arabie Saoudite est irrésistible — malgré le bilan abominable de la nation en matière de droits de l’homme et d’environnement. Même après le meurtre et le démembrement du journaliste de The Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en 2018, aux mains d’une équipe envoyée spécialement de Riyad, la bonanza architecturale se poursuit à un rythme soutenu. Selon Architects’ Journal, des dizaines de cabinets d’architecture britanniques seraient impliqués dans Vision 2030, l’ensemble des projets supervisés par MBS, dont Neom fait partie.

Un de ces cabinets est Foster + Partners. Bien que l’architecte anglais Norman Foster se soit retiré du conseil supervisant Neom après le meurtre de Khashoggi, son cabinet a seulement approfondi son engagement. Il est actuellement en train de concevoir une tour de deux kilomètres de haut près de Riyad, qui devrait être la plus haute du monde ; un « aéroptropolis » à six pistes ; et ce qui est décrit comme « le premier centre de vie marine expérientiel entièrement immersif au monde » dans la station balnéaire Amaala sur la mer Rouge. Pour son rôle dans la construction de l’aéroport de Neom, Foster a été fortement réprimandé par le Réseau d’Action Climatique des Architectes (ACAN), qui a déclaré que « compte tenu de la réputation de l’Arabie Saoudite en matière d’abus des droits de l’homme, d’esclavage et de décès dans la construction, travailler sur des projets là-bas qui ne sont pas critiques serait contraire à l’éthique » — et contraire au code de pratique professionnelle de l’Institut Royal des Architectes Britanniques.

En attendant, plus d’une douzaine de magnifiques stades de football sont également conçus par des architectes mondiaux, dont Populous et Foster + Partners. Ceux-ci sont en construction ou en rénovation en vue de la Coupe du Monde 2034, qui a été attribuée par la FIFA à l’Arabie Saoudite en décembre dernier au milieu de controverses concernant des procédures de vote modifiées et les préoccupations des organisations de droits de l’homme.

En acceptant de telles commandes fantastiques, les architectes occidentaux choisissent d’ignorer non seulement le meurtre de Khashoggi, mais aussi les conséquences des énormes projets de construction de MBS. La région où se trouve Neom est le cœur de la tribu Huwaitat — rivale des Al Saoud. Selon le groupe de défense des droits de l’homme ALQST, les autorités saoudiennes ont déplacé illégalement des tribus locales pour faire place à Neom, et ont violemment réprimé les membres de la tribu qui résistaient à l’expulsion. Plusieurs ont été condamnés à mort. Aujourd’hui, les tentes en poils de chèvre des Huwaitat ont été remplacées par des parcs de remorques temporaires, abritant plus de 100 000 bureaucrates et ouvriers de la construction.

« Les tentes en poils de chèvre des Huwaitat ont été remplacées par des parcs de remorques temporaires. »

Depuis lors, The Wall Street Journal a exposé des malversations et de la corruption au plus haut niveau de Neom, avec des cadres supérieurs qui ont été interdits de corruption en Europe continuant à exercer librement en Arabie. Comme l’a dit le journal, MBS « permet ce que beaucoup considèrent comme un mauvais comportement tant qu’un cadre réalise sa vision ». Pendant ce temps, sur le terrain, les travailleurs de The Line seraient soumis à des journées de 16 heures et à de mauvaises conditions de travail. Un documentaire de ITV diffusé en octobre dernier, Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, a estimé que 21 000 travailleurs du Népal, d’Inde et du Bangladesh sont morts depuis 2016 en travaillant sur les giga-projets saoudiens.

Si le mauvais comportement ne fera pas hésiter MBS, peut-être que les finances du projet le feront, alors que les investisseurs étrangers espérés sont moins dissuadés par les abus des droits de l’homme que par les perspectives économiques douteuses de Neom. Selon le WSJ, un audit préliminaire du conseil l’été dernier a estimé le montant nécessaire pour achever Neom d’ici 2080 à 8,8 trillions de dollars — c’est 25 fois plus que le budget annuel saoudien. L’audit a trouvé « des preuves de manipulation délibérée » des finances par « certains membres de la direction », aidés par McKinsey & Co.

Cependant, il semble que peu de choses empêcheront MBS de réaliser sa vision futuriste. Il est donc intéressant de se demander ce que la conception de Neom révèle sur son patron autocratique. Le bijou de la couronne de Neom est The Line, une structure en acier et en verre d’environ 170 kilomètres de long avec des miroirs pour murs et des terrasses en cascade avec des plantes et des étangs. Rien dans sa conception ne semble « islamique ». Le modèle original a été conçu par l’architecte américain vétéran Thom Mayne, qui, contrairement au défunt Tom Payette, designer de l’impressionnant hôpital Aga Khan à Karachi, n’a aucune expérience de travail dans des environnements musulmans. Avant de concevoir l’hôpital, Payette, à la demande de son client, a visité de nombreux sites d’Espagne au Pakistan pour étudier différents styles d’architecture islamique. L’idée était d’apprendre comment les qualités de la vie musulmane ainsi que l’architecture pouvaient être intégrées dans la conception de l’hôpital. Jusqu’à présent, Mayne n’a fait aucun effort de ce genre.

Il ne serait peut-être pas trop extravagant de décrire la vision linéaire de Mayne comme « islamiquement illettrée » tant sur le plan esthétique que sur le plan social. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de consensus sur ce qui constitue « l’architecture islamique » à l’échelle mondiale, l’opposition rythmique des dômes ancrés dans la terre et des minarets élancés qui caractérisent des chefs-d’œuvre emblématiques comme le Taj Mahal en Inde ou la mosquée Selimiye à Edirne, en Turquie, sont conspicuement absents. Comme Mayne l’a lui-même expliqué aux Saoudiens, la structure rectiligne de The Line a été inspirée par la déconstruction d’une carte de New York.

En attribuant le contrat à des designers occidentaux inconscients des contextes musulmans, MBS et ses apparatchiks ont démontré soit une ignorance des traditions esthétiques et culturelles prévalant dans le monde musulman, soit, plus probablement, un mépris pour celles-ci. Un tel mépris a été pleinement affiché lorsque le clan Al Saoud a détruit le tissu ottoman de La Mecque, transformant la ville sainte de l’Islam en une réplique de Las Vegas.

Dans un récent appel aux architectes britanniques, la veuve de Khashoggi, Hanan, a déclaré au Architects’ Journal : « Je suis fière que vous aidiez l’Arabie Saoudite à se développer, et c’est ce que Jamal voulait, mais s’il vous plaît, parlez-leur [la famille royale régnante d’Arabie Saoudite] et rappelez-leur qu’il y a des affaires inachevées ici, qui sont Jamal. » Il semble peu probable qu’en Arabie Saoudite, un Disneyland pour les architectes britanniques ambitieux, l’appel de Hanan fasse le moindre progrès. Comme l’a supposément dit J. Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer l’attrait de travailler sur des armes atomiques : « Quand vous voyez quelque chose de techniquement séduisant, vous y allez. »