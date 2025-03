Tout le monde connaît la transformation de Che Guevara, d’un militant marxiste meurtrier en icône de T-shirt. Au cours des dernières années, les élites occidentales ont fait quelque chose de similaire avec les mouvements politiques de gauche et de droite, mais à une échelle beaucoup plus grande.

Il y a environ une décennie, à la suite de la crise financière, certains des individus les plus riches du monde et des plus grandes entreprises ont commencé à déployer les tropes « woke » de la gauche pour légitimer leur propre pouvoir et désarmer les griefs populaires. Depuis lors, et surtout à la suite des élections de l’année dernière, ils ont adopté l’esthétique et la rhétorique provocantes de la droite en ligne au service des mêmes objectifs.

Dans les deux cas, le message sous-jacent est remarquablement similaire, malgré l’inimitié entre la gauche et la droite, entre les woke et les anti-woke. Le message est que toute action collective est finalement vaine ; l’individu — qu’il soit le spécialiste des ressources humaines anti-raciste de gauche ou le héros de la salle de sport de la droite en ligne — est le seul lieu réaliste du changement.

Prenons le wokeness, qui a émergé grosso modo en 2013, lorsque George Zimmerman a été acquitté pour le meurtre d’un adolescent afro-américain, Trayvon Martin, en Floride. Cela a déclenché les premières manifestations Black Lives Matter. C’était aussi l’année où une responsable des relations publiques nommée Justine Sacco a tweeté une blague de mauvais goût avant de monter à bord d’un vol pour l’Afrique du Sud (« J’espère ne pas attraper le sida »), pour être licenciée avant que l’avion n’atteigne le tarmac de Capetown. Au cours des années suivantes, le wokeness et tous les mouvements adjacents, du DEI au #MeToo, ont balayé et pris le contrôle de nos institutions mainstream, atteignant un paroxysme en 2020.

La plupart des conservateurs associent le wokeness à l’utopisme progressiste, la plus récente tentative de raviver le marxisme. Mais c’est une erreur. Les woke, il est vrai, ont exigé des changements dramatiques dans notre langage public, nos monuments et nos pratiques institutionnelles : les formations sur les « biais inconscients » sont devenues de rigueur dans les lieux de travail ; les journaux ont commencé à capitaliser les races ; les statues de Churchill ont été vandalisées. Mais le wokeness était loin d’être utopique — au contraire, il représentait une vision du monde intensément pessimiste. S’inspirant de la tradition académique de l’afro-pessimisme, comme l’a souligné le chercheur Geoff Shullenberger, le wokeness a fini par « inscrire l’oppression noire dans le tissu même de la réalité ».

Dans le contexte américain, cela a servi un but immédiat pour un Parti démocrate cherchant à déplacer la responsabilité de la dévastation de la classe moyenne noire lors de la Grande Récession. Ce n’était pas que les démocrates néolibéraux avaient renfloué les grandes banques tout en abandonnant les propriétaires afro-américains aux caprices du marché. Au contraire, les Noirs étaient misérables parce que la tyrannie raciale était et reste « une condition métaphysique — même ontologique », comme le dit élégamment Shullenberger. Une crise métaphysique ne peut être imputée à un mélange de politiques ou même être remédiée par une politique normale, et c’était le but.

Les acteurs culturels woke ont ainsi rejeté les réalisations légitimes des droits civiques et des mouvements similaires en Grande-Bretagne et ailleurs : la justice aveugle aux couleurs — l’idéal inspiré par des figures comme Martin Luther King Jr. — a été qualifiée de raciste. Les progrès futurs ont également été fermés par le racisme qui a marqué l’Occident moderne à ses origines matérielles et psychiques. Même (et surtout) ceux qui niaient avoir des animosités raciales étaient, en fait, irrémédiablement racistes.

La seule chose qu’il restait à faire était que les gens « travaillent » sur eux-mêmes en tant qu’individus : « déballer » les biais cachés, confesser leur rôle dans les structures de « suprématie », et abaisser leurs attentes concernant des choses telles que l’objectivité et la ponctualité, désormais condescendamment requalifiées en valeurs blanches. Les crises qui avaient des solutions concrètes, telles que des salaires chroniquement bas, ont été abandonnées au profit de celles vaguement définies comme « capitalisme racial », avec des entreprises américaines comme American Express et CVS se mettant en ligne pour se flageller — même s’ils résistaient aux lois antitrust, à la syndicalisation, aux plafonds sur les taux d’intérêt et à d’autres réformes tangibles aussi farouchement que jamais.

« L’oligarchie… s’est rebrandée en tant qu’ennemi, et la principale victime, des managers intermédiaires woke. »

Qui pourrait ne pas remarquer cette dynamique lorsque Hillary Clinton a attaqué Bernie Sanders en suggérant que les réglementations bancaires proposées par le socialiste du Vermont ne mettraient pas fin au « racisme systémique » ? Ou lorsque le responsable de la diversité de la chaîne américaine d’équipement de plein air REI a ouvert un podcast d’entreprise en faisant une reconnaissance des terres — avant de se lancer dans une tirade anti-syndicale ? Ou lorsqu’une entreprise de nourriture végétalienne a averti son personnel diversifié que les syndicats sont pour les « vieux blancs » ?

Le rôle de la wokeness comme un accessoire du pouvoir institutionnel est désormais si familier qu’il en devient un cliché, même parmi de nombreux progressistes. En revanche, ce qui est beaucoup moins compris, c’est comment le pouvoir corporatif utilise aujourd’hui la droite en ligne de manière similaire.

La droite en ligne a pris forme au milieu des tensions des confinements et des émeutes raciales approuvées par les entreprises en 2020 et 2021. Les courants qui l’ont alimentée comprenaient le populisme de droite ; la manosphère mettant en vedette Andrew Tate ; des mamans « crunchy », des sceptiques des vaccins et des observateurs de « chemtrails » ; ainsi que divers edgelords dont les provocations anti-woke ont rapidement cédé la place à un racisme ouvert, parmi d’autres tendances.

Il y avait toujours un élément d’individualisme de type « bootstrapping » ici, surtout dans la variété américaine de la droite en ligne. Pourtant, dans leurs formes plus productives, ces sous-cultures ont formulé des critiques systémiques de l’oligarchie et d’un « État profond » qui comprenait non seulement des acteurs gouvernementaux, mais aussi le pouvoir corporatif. La censure omniprésente — exercée non par des agences gouvernementales, mais par des entreprises de la Silicon Valley — les avait alertés sur la manière dont des acteurs privés trop puissants peuvent mettre en péril la liberté. Il en va de même pour ce qu’on appelle le dé-banking, une nouvelle méthode de censure privée sinistre testée sur des populistes de droite comme Nigel Farage.

En conséquence, apprivoiser la censure de « Big Tech » était à la mode parmi les populistes de droite des deux côtés de l’Atlantique. Les législateurs républicains, par exemple, ont pris en main la réforme de la Section 230, menaçant de révoquer la licence législative spéciale qui permet aux plateformes de médias sociaux de censurer ou de promouvoir du contenu sans les responsabilités en matière de diffamation que portent les éditeurs traditionnels.

D’autres conservateurs, notamment le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, ont réfléchi à la possibilité de traiter ces plateformes comme des « transporteurs communs », la doctrine ancienne du droit commun qui interdit aux entreprises exploitant des choses comme des routes à péage publiques et des lignes de chemin de fer de discriminer contre les clients. Tout comme votre fournisseur de ligne fixe ne peut pas vous couper en fonction de ce que vous dites au téléphone, l’argument va, les Facebook et autres devraient être interdits de dépersonnaliser les utilisateurs en fonction de leurs points de vue.

Ce n’était pas seulement les médias sociaux. Si les géants de la Silicon Valley pouvaient accumuler un pouvoir vaste et incontrôlable, certains à droite se demandaient s’il n’y avait pas d’autres acteurs du marché qui méritaient un examen similaire ? Lorsqu’il était encore un présentateur relativement sain sur Fox News, par exemple, Tucker Carlson a consacré un long segment pénétrant à l’asset-stripping d’une chaîne de sport du Midwest bien-aimée par Elliott Management, le fonds spéculatif contrôlé par le donateur ultra-hawkish du GOP Paul Singer. Certains sur la droite populiste en Amérique ont même commencé à s’appeler « Khan-servatives » en hommage à Lina Khan, la tsarine anti-monopole en croisade du président Joe Biden.

Mais tout cela n’a abouti à rien. C’est parce qu’à partir de 2022, avec la prise de contrôle de Twitter (maintenant X) par Elon Musk, l’oligarchie a réussi un changement idéologique rapide et incroyablement réussi : se rebrandant en tant qu’ennemi, et principale victime, des managers intermédiaires woke.

Musk est, bien sûr, la figure qui incarne le mieux cette alchimie du pouvoir corporatif. Ayant autrefois promu la DEI dans ses propres entreprises, il interagit désormais régulièrement et positivement avec des comptes X qui traitent de racisme explicite et d’antisémitisme — s’accordant avec l’un d’eux, par exemple, que les Juifs sont derrière le multiculturalisme.

Des choses épicées. Mais regardez de plus près : son achat de X et, je le soupçonne, son amusement avec des mèmes audacieux ont motivé la droite à abandonner la réforme de Big Tech. L’un des « leurs », après tout, était désormais en charge de la plateforme la plus politiquement sensible. Peu importe que l’asymétrie de pouvoir de base entre la plateforme et l’utilisateur soit restée inchangée. En effet, la censure se poursuit — seulement maintenant, elle se fait à la demande d’un homme, plutôt que d’être dirigée par une classe bureaucratique avec un ensemble clair de règles et un processus d’appel avec un être humain (plutôt qu’un robot) à l’autre bout.

Il n’y avait pas non plus beaucoup de personnes à droite qui étaient dérangées par le mélange par Musk de l’autorité gouvernementale (le Département de l’Efficacité Gouvernementale) et du pouvoir privé (X) qui les avait tant alarmés lorsque l’ancien régime avait fait la même chose pendant la pandémie. Vu sous cet angle, il devient clair que Musk n’a pas tant sauvé la liberté d’expression que la très étroite classe d’hommes qui possèdent les plateformes de médias sociaux.

Musk est loin d’être seul. Un autre exemple richement instructif est Jeff Bezos. Il n’y a pas si longtemps, le patron d’Amazon a placé son entreprise à l’avant-garde de la poussée de Black Lives Matter de l’Amérique corporative. De plus, Amazon a pendant des années interdit When Harry Became Sally, une critique académique de l’idéologie de genre par le penseur conservateur Ryan Anderson.

Cependant, Bezos a maintenant inexplicablement levé l’interdiction sur le livre d’Anderson et a demandé au Washington Post, le journal qu’il possède, de promouvoir l’idéologie du marché libre et libertarienne. Sa nouvelle amitié avec le GOP de Donald Trump lui a valu, à lui et à sa fiancée, une invitation à rejoindre le 45e et le 47e président sur la scène d’inauguration. La nouvelle administration a également accordé à Amazon une série de victoires en matière de déréglementation, notamment une première tentative de paralyser le National Labor Relations Board, l’agence du New Deal chargée de faire respecter la négociation collective, y compris dans les entrepôts dickensiens de Bezos.

Encore une fois, l’asymétrie de pouvoir entre Amazon et ses travailleurs reste inchangée sous la nouvelle disposition idéologique de l’entreprise. Mais, à de rares exceptions près, la droite a cessé de s’exprimer sur les travailleurs opprimés par sa méga-entreprise.

Peut-être le plus étonnant est la manière dont les oligarques ont réussi à reformuler même les régulateurs populistes comme des agents d’un État profond « woke ». Peu après l’élection, des oligarques technologiques dirigés par Musk et Mark Zuckerberg de Meta (un autre censeur devenu ami de Trump) ont commencé à se plaindre du Bureau de Protection Financière des Consommateurs, ou CFPB, établi à la suite de la crise financière pour lutter contre les escroqueries bancaires, en particulier celles visant les clients à faible revenu, le type qui a tendance à voter pour Trump dans l’urne.

Il n’est donc pas surprenant que l’une des premières mesures de la nouvelle administration ait été de « supprimer le CFPB » (comme l’avait demandé Musk), l’obligeant à abandonner ses affaires juridiques — y compris contre les banques qui insistaient sur le droit de débanker des clients — et plaçant l’agence sous la direction de Russell Vought, directeur du Bureau de la Gestion et du Budget, un républicain pro-business à l’ancienne.

« Le capital est heureux de satisfaire vos demandes de pronoms — et également heureux de faire des salutations romaines. »

Dans un mémo exposant son raisonnement, la Maison Blanche a décrit le CFPB comme un « bras armé, woke » de l’État profond qui s’était donné « le droit de réglementer les comptes courants des Américains ». Ce qui semble assez mauvais — jusqu’à ce que vous réalisiez qu’en réglementant les comptes courants, ils entendaient interdire aux banques d’accumuler des frais sur les clients à faible revenu qui dépassent leurs comptes. Également cité comme un exemple de la tyrannie « woke » du CFPB, une règle exigeant la suppression des dettes médicales des rapports de crédit.

En résumé, l’anti-wokisme et la sensibilité de la droite populiste pour les « anon » opprimés ont été absorbés, commercialisés et élevés dans un nouveau « dialecte du pouvoir ». En contrepartie, le mouvement a été dépouillé de ses énergies politiques radicales. Tout comme la gauche avait abandonné ses demandes économiques plus radicales pour plus de formation à la diversité, la droite a appris à se contenter de PDG qui « posséderaient les libéraux ».

Tout ce qui reste maintenant de la droite en ligne est l’élément d’auto-assistance par le biais de l’auto-entrepreneuriat : musculation ; consommation de lait cru et de protéines animales ; mariages « trad » qui ont un goût de kink; évitement des vaccins ; et ainsi de suite. Mais ici aussi, le mouvement a été au service des oligarques, en générant des fantasmes du PDG ou de l’entrepreneur génétiquement supérieur sur lesquels des millions de non-PDG temporairement embarrassés pouvaient se projeter.

Le sort des woke et des anti-woke est un témoignage de la capacité des élites corporatives à absorber les tendances, symboles et idéaux opposés, transformant ainsi des menaces potentielles en un moyen de maintenir le pouvoir institutionnel. C’est aussi un rappel des limites de la politique centrée sur la culture pour confronter les différences de pouvoir générées par les marchés. Pour ne pas être trop précis : le capital est heureux de satisfaire vos demandes de pronoms — et également heureux de faire des salutations romaines — tant que les salaires et les syndicats sont maintenus bas et que les régulateurs antitrust sont tenus en laisse.