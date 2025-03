Lorsque un petit avion de ligne commercial s’est écrasé sur un hélicoptère militaire il y a quelques semaines, tuant 67 personnes, Donald Trump a réagi avec un non-sequitur éclatant qui était aussi, d’une certaine manière, prévisible venant de lui. Il a blâmé « DEI ». Il n’y avait aucune preuve que DEI était un facteur dans l’accident, et Trump utilisant une phrase accrocheuse négative pour marquer des points politiques à la suite d’une véritable tragédie humaine était un exemple typiquement grossier d’opportunisme. On pouvait juste le voir feuilleter la petite liste d’insultes toutes faites stockées dans sa mémoire à court terme et tomber, à moitié arbitrairement, sur « DEI ». Pourquoi pas ? Il l’avait beaucoup dit ces derniers temps. C’était déjà sur le bout de sa langue.

Donc, c’était grossier, mais c’était aussi symptomatique de quelque chose de plus grand, quelque chose de réel. Une chose que Trump comprend, c’est les aversions des gens. Il a un nez expert pour le ressentiment latent, les énergies de mécontentement réprimées par l’opinion polie. Et beaucoup de gens n’aiment vraiment pas DEI — qui signifie Diversité, Équité et Inclusion et fait référence au régime qui gère les relations entre les diverses identités d’ethnicité, de sexualité et de genre, et prescrit des attitudes et des comportements appropriés concernant ces relations et identités, dans les organisations, les entreprises, les universités et les écoles.

Cependant, lorsque Trump utilise le terme, il parle généralement, implicitement, de race, et les médias et les commentateurs progressistes ont été rapides à caractériser le mécontentement populaire envers DEI comme un mélange de délires et d’aversions ancrés dans le racisme. Cela reflète un échec important de la perception politique simple. Pour les figures respectables, l’idée que l’on puisse s’opposer aux initiatives de diversité est quelque chose comme une erreur de catégorie. L’affirmation de la diversité est simplement un donné, une hypothèse nécessaire — ne nécessitant pas d’être argumentée d’une manière ou d’une autre — de la vie respectable dans la société moderne. Les partisans de DEI disent souvent que la « blancheur » est systématiquement normalisée et dépolitisée, légitimée en étant retirée de la discussion. On pourrait dire la même chose à propos de DEI. De par sa manière de se déplacer à travers des canaux bureaucratiques où l’autorité est effectivement irrésistible, le régime de diversité a à la fois dépolitisé et radicalisé le discours racial dans de nombreux domaines de la vie américaine. C’est-à-dire qu’il a retiré plusieurs questions raciales fondamentales de la contestation publique tout en imposant une compréhension résolument de gauche de ces questions à tous ceux qu’il gouverne. C’est une recette pour une réaction populiste.

Étrange que cela puisse paraître maintenant, il fut un temps où les gens parlaient et débattaient de la race et des préférences raciales en Amérique sans dire ou même penser le mot « diversité », encore moins les initiales « DEI ». Avant que le trope ennuyeux et bureaucratiquement dépolitisé de la « diversité » ne prenne le dessus, c’est-à-dire, l’Amérique avait le concept public et politique ouvertement, vertueusement de « droits civiques ». Pendant les 25 ou 30 années suivant le Civil Rights Act de 1964, les gens débattaient de savoir si les préférences raciales — « action affirmative », quotas raciaux dans l’embauche, réservations raciales dans les contrats gouvernementaux, etc. — étaient une application légitime du Civil Rights Act de 1964, ou si elles constituaient une violation de celui-ci. L’idée qu’elles étaient une application légitime de la loi a été formulée le plus célèbrement par l’homme qui a signé cette loi, Lyndon Johnson. Johnson s’inquiétait que, compte tenu des désavantages historiques auxquels les Noirs étaient confrontés, le simple fait de supprimer les obstacles juridiques évidents devant eux ne suffirait pas. Dans un discours de remise des diplômes en 1965 à l’Université Howard, Johnson a déclaré : « Vous ne prenez pas un homme qui a été entravé par des chaînes pendant des années, vous le libérez, vous l’amenez à la ligne de départ d’une course, en disant : ‘Vous êtes libre de concourir avec tous les autres.’ » Selon Johnson, quelque chose de plus que le simple retrait des barrières — quelque chose « d’affirmatif » — devait être fait.

Il y avait un débat en direct ici. D’une part, le dilemme sur lequel le président Johnson s’est attardé était réel. Le simple fait de rendre la discrimination ouverte illégale ne corrigerait pas les nombreuses injustices historiques contre les Américains noirs, et cela ne remédierait pas à leur statut matériel profondément inégal. D’autre part, discriminer ouvertement en faveur des Noirs était encore une discrimination fondée sur la race, et c’était donc une violation du Civil Rights Act de 1964, et du 14ème amendement de la Constitution, dans les lectures les plus littérales et évidentes de ces documents.

Il y avait d’autres façons d’aborder la question également. L’économiste conservateur noir Thomas Sowell, par exemple, a écrit plusieurs livres soutenant que la discrimination raciale n’était pas le principal problème auquel les Américains noirs étaient confrontés, et que les remèdes aux droits civiques tels que l’action affirmative étaient mal placés (ainsi que illégaux et inconstitutionnels). Il a soutenu que d’autres groupes ethniques américains — notamment les Juifs, les Américains d’origine chinoise et les Américains d’origine japonaise — avaient également été confrontés à une discrimination sérieuse en Amérique et pourtant avaient surpassé la majorité chrétienne blanche par des marges substantielles en éducation et en revenu. Les critiques de Sowell ont rétorqué que ce que les descendants noirs des victimes de l’esclavage avaient vécu était bien plus cruel et paralysant que ce que d’autres groupes ethniques avaient vécu. Et ainsi de suite, d’aller et venir.

Mon point est : c’était un débat. Le débat était largement contesté en termes de droit public et de politique publique. Les préférences raciales étaient-elles une extension légale et légitime de la législation sur les droits civiques ? Étaient-elles nécessaires ? Étaient-elles efficaces ? Étaient-elles justes ?

Mais alors que ce débat se poursuivait, quelque chose d’autre se produisait qui, dans les années quatre-vingt-dix, rendrait ce débat largement obsolète et sans pertinence. Un nombre croissant d’institutions puissantes employaient agressivement des préférences raciales, mais ces préférences raciales n’étaient pas vraiment une extension de la loi sur les droits civiques, comme Lyndon Johnson l’avait imaginé. Selon la Cour suprême des États-Unis, elles constituaient une étrange exception à la loi sur les droits civiques, agissant directement en tension avec celle-ci. Cette exception est née de l’affaire de 1978 California vs. Bakke, dans laquelle un candidat blanc à l’école de médecine nommé Allan Bakke a poursuivi l’Université de Californie pour l’avoir rejeté tout en admettant plusieurs candidats noirs ayant des dossiers académiques inférieurs. Dans son jugement, la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Bakke, estimant que le type de préférences raciales qui avait conduit à son rejet était illégal car il équivalait à une « qualification » ou un quota spécifique à la race, et cela violait à la fois le texte de la loi sur les droits civiques et le 14ème amendement de la Constitution.

Mais — et c’est l’un des « mais » les plus conséquents de l’histoire américaine — la cour a déclaré que les universités pouvaient prendre en compte la race dans les admissions, dans une certaine mesure, si cela servait un « intérêt impérieux ». Le département des admissions de Harvard, par exemple, considérait la race comme une partie de sa quête plus large pour composer des classes d’entrée diversifiées — sur la croyance que la diversité humaine d’origine et de géographie et, oui, de race pourrait contribuer à une expérience éducative plus riche pour ses étudiants. (Un élément central de cette approche de la diversité à Harvard, à l’époque, était la pratique désuète de s’efforcer d’admettre au moins un étudiant de chaque État américain.) Comme l’a écrit le journaliste du New York Times Nicholas Confessore dans un article explosif de 2024 sur les programmes DEI à l’Université du Michigan, « la Cour suprême a interdit les quotas raciaux dans les admissions universitaires, tout en permettant une forme plus étroite de préférences raciales ».

Mais les bureaucrates des collèges et universités américaines ont résisté à cette étroitesse. Ils ne l’ont pas fait en cherchant d’autres justifications que la diversité pour mettre en œuvre des préférences raciales, mais en se convainquant que la diversité était fondamentalement plus importante pour l’éducation que quiconque ne l’avait jamais imaginé, avant 1978. Le résultat a été un réagencement thématique des priorités du campus, de sorte que la diversité — une considération mineure avant Bakke — est devenue une sorte de fétiche institutionnel, montant au numéro un des listes officielles des « valeurs » du campus. De nos jours, quelqu’un d’une civilisation étrangère visitant les bureaux administratifs d’une université américaine pourrait supposer qu’il s’agit d’une institution religieuse, et l’objet de ses dévotions solennelles est ce mot, ce concept sacré, Diversité, dont l’incarnation terrestre est le petit groupe de jeunes gens de différentes couleurs représentés sur le dépliant qu’ils ont distribué.

En d’autres termes, non seulement les administrateurs ont maintenu en vie la pratique profondément impopulaire et légalement suspecte des préférences raciales dans les collèges et universités américaines, mais ils ont redéfini le but même de leurs institutions de sorte que cette nouveauté pédagogique — diversité ? la chose la plus importante ? depuis quand ? — était désormais au centre même de leur mission. Pas par coïncidence, ce centrage audacieux et péremptoire de la diversité dans leurs missions institutionnelles a également entraîné un centrage agréable d’eux, les administrateurs de la diversité, dans les structures de pouvoir et les affaires institutionnelles de leurs écoles.

L’histoire de la diversité est donc une leçon sur l’ingéniosité auto-empowerante des bureaucrates. Rappelons que l’affaire Bakke s’était terminée par un jugement contre la préférence raciale en question. Mais un juge de la Cour suprême s’est senti mal de dire à une école de médecine que ses quotas raciaux bien intentionnés étaient illégaux, et puis il s’est souvenu qu’Harvard aimait ces différents types de diversité, et donc il a ajouté quelques éléments sur la diversité — et ces fonctionnaires universitaires en ont profité. Le reste appartient à l’histoire.

La politique raciale sur le campus était désormais un projet bureaucratique. L’attrait opérationnel du cadre de diversité pour les bureaucrates du campus devrait être évident. Dans ce cadre, les étudiants étaient compris comme appartenant à des types spécifiques. Lorsque des étudiants de différents types entraient en conflit, ce conflit était compris non pas comme un conflit d’étudiants individuels, quelque chose de régulier qui allait se produire sur n’importe quel campus, mais comme un conflit de types, deux catégories dans le cadre administratif de la diversité. Pour ces administrateurs, un tel conflit était toujours une sorte de crise merveilleuse. C’était dans leur domaine. Ils étaient des administrateurs, et voici quelque chose qu’ils pouvaient administrer à fond. Et chaque occasion administrative était une chance pour les bureaucrates de la diversité d’élargir leurs revendications d’importance sur la vie du campus en général. En d’autres termes, ils avaient un intérêt à en faire tout un plat.

Les origines légales du pouvoir de la diversité étaient différentes dans les milieux d’emploi, mais les dynamiques institutionnelles ont été quelque peu similaires, en particulier dans les grandes entreprises. L’origine de la plupart des surveillances de diversité sur les lieux de travail était le cadre de « l’environnement de travail hostile » établi par la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) à la suite de la loi sur les droits civiques de 1964. En faisant de ce réseau amorphe d’interactions humaines qui constitue un « environnement de travail » un site et une source possibles de problèmes juridiques, l’EEOC a donné aux employeurs un fort incitatif à mettre en place un appareil de surveillance et de formation qui contrôlerait le risque de tels problèmes.

Je suis plus favorable au cadre de l’environnement de travail hostile qu’au cadre de la diversité sur le campus, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est né d’efforts de bonne foi pour faire respecter une législation dûment adoptée, en particulier le titre VII de la loi sur les droits civiques de 1964 — contrairement à la prise de pouvoir étrange des administrateurs de campus qui a fondé l’empire de la diversité dans l’enseignement supérieur. Et, deuxièmement, la loi sur les droits civiques a effectivement interdit la discrimination en matière d’emploi et de lieu de travail, et un environnement de tourments raciaux persistants et de faible intensité est à la fois trop facile à imaginer comme un fait de la vie dans un lieu de travail et clairement valide comme cible d’application en vertu de cette loi.

Il est probable que la propagande urgente sur la diversité dans les campus universitaires ait informé la compréhension de soi des personnes dans d’autres institutions, comme les professionnels des ressources humaines chargés de gérer les environnements de travail en entreprise. Le terme lui-même porte des connotations si agréables — la variété humaine et tout le monde étant gentil à propos de cette variété, non seulement en la tolérant mais en l’célébrant. La nomenclature heureuse s’est répandue facilement, partout, dans le marketing et le discours des ONG et à tous les niveaux de l’éducation. Et, pour les départements des ressources humaines, le cadre de la diversité était une manière naturelle et profondément administrative de visualiser le champ humain du lieu de travail. L’administrateur des personnes commence sa tâche à la recherche de catégories d’ordre, et le cadre de la diversité lui remet un éventail de catégories, prêtes à l’emploi.

Mais dans les contextes universitaires et professionnels, l’administration de la diversité a pris une dimension disciplinaire que les gens ont sérieusement ressentie. Là où le cadre des droits civiques s’appuyait sur des modèles libéraux plus anciens des droits en tant que possession d’individus contre le gouvernement et d’autres institutions, le cadre de la diversité a donné du pouvoir aux institutions sur les individus, rendant ces derniers sujets aux caprices disciplinaires de ces institutions. Cela est évident et notoire dans le cas des universités, dont les bureaucraties de diversité font souvent office de chambres étoilées, des organes judiciaires secrets qui punissent les étudiants et les professeurs pour avoir violé à la fois des codes de discours et de conduite impérativement écrits et mystérieusement non écrits.

C’est un peu différent dans le milieu de travail. Là, vous pouvez encore imaginer un individu cherchant à faire valoir une réclamation légale contre un véritable harcèlement racial de la part de son patron ou de ses collègues, et cela arrive de temps en temps, comme dans le cas récent d’une usine Tesla en Californie. Mais, entre les mains des entreprises, avec leurs intérêts de gouvernance en matière de gestion des risques, la menace de telles plaintes concernant des environnements de travail hostiles tend à se traduire par une extension de la surveillance des employeurs sur leurs employés, plutôt que par une expansion des droits des employés contre la discrimination illégale. En effet, les types d’initiatives de diversité d’entreprise inspirées par le cadre de l’environnement de travail hostile sont susceptibles d’être destinés non pas à permettre mais à prévenir les réclamations de droits civiques par les employés : “Nous ne pouvons pas être coupables de maintenir un environnement de travail hostile ! Nous faisons de la formation à la diversité ! Nous avons fait venir Robin DiAngelo l’année dernière ! Nous lui avons payé trente mille dollars !”

Et puis il y a cette formation à la diversité. Les versions les plus notoires de la formation à la diversité prennent la forme d’interrogatoires brûlants dont l’employé blanc ne peut s’échapper sans admettre un privilège racial non mérité et une culpabilité raciale indélébile. Mais la formation à la diversité en entreprise ne provient pas toujours de fanatiques comme DiAngelo, auteur du tract désormais notoire White Fragility. Elle ne ressemble pas toujours à une séance de souffrance de la Révolution culturelle de Chine, avec des travailleurs contraints de confesser leur privilège méprisable, et on leur dit que leurs attitudes douteuses envers le paradigme de DiAngelo ne font que prouver leur culpabilité, et qu’ils sont humiliés pour avoir pleuré des “larmes blanches” face à l’interrogatoire et à l’accusation. Mais même les formes de formation à la diversité les plus innocentes peuvent sembler être un autre de ces fardeaux spirituels que les employeurs d’aujourd’hui forcent leurs employés à porter, comme des retraites de “renforcement d’équipe” qui sont censées convaincre les travailleurs d’investir non seulement leurs efforts mais aussi leur être intérieur dans la communauté fictive de leur travail.

C’est-à-dire que la personne moyenne perçoit les efforts institutionnels en matière de DEI principalement comme l’expression du pouvoir institutionnel. Ce n’est pas quelque chose fait en public par un mouvement juste pour la justice raciale. C’est juste quelque chose fait à elle, en privé, sur ordre de son patron, en supposant qu’il y a quelque chose de mal avec son âme qui doit être corrigé par un consultant. Et cela ne peut que aigri encore plus l’employé amer d’apprendre qu’il n’y a aucun point pratique à la contrainte et/ou à l’humiliation de ses sessions de formation à la diversité, qu’elles ne fonctionnent même pas. Mais il est maintenant largement connu que c’est le cas, que la plupart des programmes de formation à la diversité ne réduisent pas les biais internes ni n’améliorent le comportement externe. Parfois, ces programmes augmentent les biais. Parfois, ils rendent les gens plus racistes dans leur comportement. À ce sujet, il y a maintenant une sorte de bilan, pour ainsi dire, tout le monde réalisant que les entreprises et les organisations paient des millions de dollars à des consultants en diversité qui ne semblent pas savoir ce qu’ils font.

Un autre domaine dans lequel les gens rencontrent la diversité et l’inclusion comme étant blandement dépolitisées dans leur forme — imposées par des fonctionnaires, un fait accompli de la pratique institutionnelle — et pourtant politiquement très radicales dans leur contenu, ce sont les écoles de leurs enfants. Cela n’est pas surprenant. L’établissement éducatif américain — écoles publiques, syndicats d’enseignants, écoles de formation — est en quête de Dewey depuis plus d’un siècle. C’est-à-dire qu’il essaie constamment d’étendre son portefeuille de la formation des élèves dans des matières académiques à l’utilisation de la possession quotidienne de ces élèves par les écoles comme moyen d’influencer la manière dont la nation gère ses problèmes sociaux plus larges. Le problème obstiné de la race est à la fois utile comme objet dans cette quête plus large et un dilemme continu auquel les écoles elles-mêmes doivent faire face. Les différences raciales dans les performances académiques se présentent aux éducateurs chaque jour. Elles constituent un problème de légitimation qui gangrène l’ensemble de l’établissement éducatif, mais aussi une riche opportunité pour les nombreux activistes au sein de cet établissement. Personne ne sait vraiment comment réduire ces différences, et donc l’approche par défaut des éducateurs est une occupation juste de thèmes et de symboles, une croyance officielle en l’oppression raciale comme principal problème, et une adoption officielle de l’anti-racisme comme remède.

Il n’est donc pas surprenant que les écoles aient été le point focal des agitations les plus marquantes et réussies contre la diversité, l’équité et l’inclusion. Les gens n’aiment pas que leurs enfants soient programmés politiquement pendant leurs journées d’école, et ils n’aiment vraiment pas que leurs enfants soient programmés avec des idées qu’ils trouvent eux-mêmes obscures et odieuses. Et l’éducation est un domaine où les idées qui animent les régimes DEI ne peuvent pas être enterrées dans des procédures administratives, présentées aux gens simplement comme des opérations obligatoires sur le lieu de travail ou des dictats non discutés de bureaucrates universitaires invisibles. Dans l’éducation, les idées animatrices doivent parfois être énoncées clairement, souvent dans des formules simplifiées pour les enfants, qui révèlent à quel point elles sont radicales. Lorsque la maîtresse de votre enfant de 10 ans dit qu’elle rejoint les activistes de Black Lives Matter pour « perturber la famille nucléaire prescrite par l’Occident », ou vous dit qu’elle a appris à déconstruire son privilège blanc à l’école aujourd’hui, vous pourriez soupçonner qu’une politique agressive se déroule quelque part, que des questions publiques sont décidées par des canaux privés. Vous pourriez ne pas aimer que les personnes impliquées aient également impliqué vos enfants.

Il est facile et réconfortant pour les libéraux et les gauchistes d’attribuer cette suspicion parentale à un « désir… de protéger la blancheur », selon les mots d’un écrivain de Slate. Cette suffisance familière trahit un échec à même réfléchir à ce qu’est le DEI, tant dans ses détails pragmatiques de base que dans sa nature et ses origines politiques. Dans ses détails pragmatiques, le DEI est un ensemble de pratiques disciplinaires que les institutions déploient sur les gens afin de gérer le risque et d’améliorer leur propre pouvoir. En Amérique, on déplore souvent que les tribunaux soient souvent utilisés comme un moyen douteux de contourner la prise de décision démocratique. Le régime DEI fait encore mieux. Il est né en grande partie comme un contournement à la fois de la prise de décision démocratique et des tribunaux. C’est la création de fonctionnaires travaillant sous le couvert de l’obscurité bureaucratique, qui harcèlent directement les gens et distillent de l’agitprop dans l’éducation de leurs enfants. Il a la légitimité faible et creuse que l’on pourrait attendre d’une création bureaucratique qui fait ces choses. Je suis sûr que certaines personnes ne l’aiment pas parce qu’elles sont racistes ou ont peur du changement ou quoi que ce soit. Mais elles ont des raisons plus profondes que cela de ne pas l’aimer. Elles sont citoyennes, et cela insulte leur statut et leurs prérogatives en tant que citoyennes.

Pour ma part, je trouve que beaucoup des idées de fond qui informent le DEI — les arguments académiques souvent décrits comme la Théorie Critique de la Race — sont un mélange partiellement plausible et parfois stimulant et révélateur et, aussi, tendancieux et délibérément pessimiste, facilement contesté tant sur le plan analytique que pratique. Elles sont loin d’être une science établie des relations sociales. Elles n’ont pas gagné le statut d’être enseignées comme des faits indiscutables dans les écoles, ou de former la base théorique pour des régimes péremptoires de gestion du comportement et d’ajustement d’attitude et de punition secrète dans les lieux de travail et les universités. Elles font partie du mélange intellectuel, un côté intéressant du débat vital qui a eu lieu autrefois sur la race et le racisme en Amérique, avant que ce débat ne soit rendu caduc par des bureaucrates entreprenants qui ne font pas de débat, qui donnent juste des ordres.