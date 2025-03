Otto von Bismarck préoccupe Dominic Cummings. Si vous passez du temps à lire son blog, vous aurez remarqué le dessin animé de 1890 Punch Dropping the Pilot. Le pilote en question est un morse à cou épais, von Bismarck, descendant du navire d’État prussien, observé avec désinvolture par un jeune Kaiser Wilhelm II. Cette image orne son post épinglé, écrit en décembre 2023, qui sert de déclaration définitive de son auteur sur son obsession.

L’article en question est une introduction à un travail beaucoup plus long, une chronologie de 393 pages de la carrière de Bismarck jusqu’en 1867. Cette chronologie est un exploit impressionnant de scholarship, 20 ans en préparation. Il m’est venu à l’esprit, en le lisant — avec la biographie en trois volumes d’Otto Pflanze de Bismarck à portée de main, selon les instructions de l’auteur — que Cummings pourrait avoir une meilleure compréhension de tout ce qui concerne Bismarck que n’importe quel historien professionnel actuellement actif en Grande-Bretagne. Il pourrait encore y avoir une poignée de cerveaux allemands qui pourraient lui donner du fil à retordre.

L’obsession de Cummings pour le premier chancelier de l’Allemagne a commencé à l’adolescence et a façonné sa pensée alors qu’il tentait de piloter notre propre navire d’État à travers les tempêtes du Brexit et du Covid. « J’ai récemment lu certains des commentaires des médias sur 2019 que j’avais ignorés à l’époque et il est incroyable de voir combien de journalistes pensaient que j’essayais d’utiliser la théorie des jeux de [von Neumann] », se plaint-il. « Je ne l’étais pas. J’ai emprunté des idées sur la façon dont Bismarck a géré la crise constitutionnelle prussienne. » Avec les parlementaires en 1862 refusant de se conformer au souhait du gouvernement d’augmenter les dépenses militaires, et le Kaiser supposément sur le point de démissionner, Bismarck les a défiés, les a écartés et a finalement obtenu ce qu’il voulait. Il y avait en effet des traces de « Sang et Fer » dans la détermination de Cummings et de Boris Johnson concernant la prorogation parlementaire lors de ses premiers jours à Downing Street.

Que les médias aient tort sur tout est un axiome de la pensée de Cummings. Il a jugé nécessaire de esquisser sa chronologie de Bismarck en partie parce que les médias du 19ème siècle n’étaient pas meilleurs et ont trompé de nombreux historiens. Sa connaissance intime de la vie politique l’a complètement débarrassé de la fiabilité des « histoires officielles ». Il a appris à reconnaître que les choses que les gens disent sur la politique ne sont que rarement vraies ; et il en découle que les choses que les gens disent sur l’histoire politique ne sont que rarement vraies non plus. La chronologie de Bismarck isole donc ces quelques éléments de la carrière de Bismarck que nous pouvons connaître plus ou moins avec certitude, et autour desquels nous pouvons ensuite tenter de construire des récits et des théories plus robustes.

Cela, en soi, est une leçon qui vaut la peine d’être apprise : le décalage frappant entre les « histoires officielles » et ce qui s’est réellement passé. Nulle part cela n’était plus clair que dans le spectacle des théories du complot (désinformation russe, Cambridge Analytica) se solidifiant en « histoires officielles » à la suite du référendum sur le Brexit : « les médias sont incapables d’analyser l’intersection de la politique et de la technologie » et « désinforment activement le public ». L’« histoire officielle », de plus, a tendance à flatter les décideurs, leur donnant de l’agence et du contrôle ; et une chose que Bismarck peut nous enseigner, comme Cummings tient à le souligner, est l’importance de la chance. Bismarck, il note, n’a été nommé en premier lieu qu’à cause d’un « effondrement dans les cercles royaux » sur lequel il n’avait aucun contrôle réel. Et si l’objectif d’un prétendu assassin, Ferdinand Cohen-Blind, avait été seulement légèrement différent en mai 1866, « les États allemands auraient certainement évolué d’une manière différente » — pas de Première Guerre mondiale, pas de Hitler.

Mais si Bismarck avait été entièrement à la merci de la fortune, quel serait l’intérêt d’encourager les leaders aspirants, comme Cummings l’a fait dans son « Essai sur une éducation ‘odyséenne’ », à tenir compte de son exemple ? Un aspect du génie de Bismarck — Cummings n’hésite pas à utiliser ce mot — est qu’il a exploité le hasard du monde à son avantage. Il était un praticien brillant de ce que le stratège chinois Sun Tzu (un autre favori de Cummings) appelait des opérations « Cheng/Ch’i », feignant l’imprévisibilité pour dérouter l’ennemi. On entend beaucoup parler de « grande stratégie » dans les affaires internationales, mais l’exemple de Bismarck suggère que la meilleure façon pour les pays de poursuivre sans pitié leurs intérêts est de ne pas « choisir de stratégie » du tout. Il n’est peut-être pas surprenant que Cummings ait eu ces réflexions durant les premières phases de la première administration Trump, ni qu’il ressente au milieu du chaos du mandat actuel de Trump certaines opportunités de réforme en profondeur.

Cummings est toujours désireux de souligner que son admiration pour Bismarck n’est pas d’ordre moral ; en effet, il dit souvent que le monde serait mieux aujourd’hui si Bismarck n’avait jamais existé. Pourtant, compte tenu de l’ampleur de son enthousiasme — et de sa vanité — il est naturel de se demander s’il voit quelque chose de lui-même en Bismarck. L’historienne Katja Hoyer le pense, et trace même quelques points de parallèle vagues entre la carrière de Bismarck au gouvernement et celle de Cummings — bien qu’elle soit trop polie dans un article plutôt hostile pour souligner qu’il est difficile d’imaginer le Chancelier de fer se faire déjouer dans les couloirs du pouvoir par Carrie Symonds (Bismarck excellait à exclure la femme du Kaiser, Victoria, de la cour prussienne). Hoyer affirme, en attendant, que Bismarck n’aurait jamais écrit une « réponse détaillée à chaque rumeur que ses ennemis répandaient à son sujet dans la presse », mais cela je ne trouve pas trop difficile à imaginer. Robert Lucius von Ballhausen a dit en 1875 que Bismarck « nourrit des pensées de vengeance et de représailles pour des offenses réelles ou imaginaires qu’il a subies » ; et qui sait comment celles-ci auraient pu se manifester si Bismarck avait été familiarisé avec Substack.

Une partie du comportement politique de Cummings a une saveur bismarckienne. Il est fièrement cynique et non partisan, et, comme Bismarck, il a un penchant pour la « réunion secrète » : Bismarck avec le flamboyant leader socialiste, Ferdinand Lassalle ; Cummings avec tout le monde, de l’équipe de communication de Jeremy Corbyn en 2019 à, comme il s’est récemment avéré, Nigel Farage. Nonobstant ses accès occasionnels sur les réseaux sociaux, Cummings me semble moins être un homme en désordre que Bismarck, qui était constamment en larmes et menaçait de se suicider ; les crises de colère et les émotions fortes ne doivent pas être sous-estimées comme des instruments brutaux dans son « outil diabolique ».

Au-delà de tout cela, je ne suis pas si sûr que Cummings se considère comme un Bismarck moderne. Le sous-titre de sa chronologie est « Une étude de cas sur les simplifications non reconnues de la haute performance », et Cummings, qui propage des livres tels que Superforecasting et The Scout Mindset à quiconque veut bien l’écouter, s’efforce d’être un expert « reconnaisseur » de choses « non reconnues ». Le Bismarck de Cummings, du moins vu de l’extérieur, est plus un phénomène qu’un être humain de chair et de sang ; il est, en fait, une « super-intelligence ».

Cummings a utilisé cette métaphore à plusieurs reprises, et il le pense sérieusement. Regarder Bismarck « jouer à la politique » revient à regarder les meilleurs ordinateurs jouer aux échecs ; ils ne jouent pas seulement mieux que nous, mais « si différemment que c’est vraiment un jeu différent ». Ailleurs, Cummings écrit que la question que Bismarck nous force à réfléchir — une question « pertinente » pour les débats sur l’IA aujourd’hui — est « dans quelle mesure l’efficacité était-elle liée à la dangerosité ». La chronologie de Cummings s’attarde sur le balancement bourgeois qui a rencontré Bismarck lors de son élévation à la chancellerie en 1862 par ceux qui ne reconnaissaient ni son efficacité ni sa dangerosité ; il nous dessine un ordre mondial intellectuellement creux, totalement non préparé à ce qui allait le frapper, incapable même de le voir pour ce qu’il était. Et ceux qui ont reconnu le génie de Bismarck — Albrecht von Roon, par exemple, qui l’a convoqué pour être chancelier avec son célèbre télégramme, Periculum in mora — ont commis l’autre erreur fatale, celle de supposer qu’il « s’alignerait » sur leurs intérêts plutôt que de poursuivre les siens ; ils ont reconnu son efficacité mais pas sa dangerosité. Bismarck n’a pas été prédit ou compris par des « professeurs » et des « experts » ; « l’étrange ‘maverick’ avertit ‘vous faites une erreur fatale, je vous prie de reconsidérer’ mais est écarté par les experts ». Cummings n’est clairement pas Bismarck dans cette histoire : il est le « maverick ».

Sir Christopher Clark, le professeur Regius d’histoire à Cambridge, a écrit que Cummings « ressemble à ces Allemands qui, comme l’a observé Max Weber en 1917, admiraient [Bismarck] non pas pour la ‘grandeur de son esprit subtil et souverain, mais exclusivement pour l’élément de violence et de ruse dans son art de gouverner, la brutalité réelle ou imaginaire de ses méthodes ». Peut-être y a-t-il un culte aveugle du pouvoir en cours ; certaines des divagations de Cummings donnent certainement cette impression. Pourtant, Bismarck, pour Cummings, n’est pas seulement un personnage tiré du passé que des dirigeants avisés peuvent imiter, mais un phénomène que ces dirigeants avisés devront apprendre à reconnaître : quelque chose qui transcende les règles et les ordres habituels, quelque chose qui menace de bouleverser tout, quelque chose — comme, peut-être, l’intelligence artificielle — que les dirigeants devront voir même lorsque l’opinion élitiste ou l’« histoire officielle » ne le fait pas. Sur cette reconnaissance, l’avenir de l’humanité pourrait bien dépendre ; pourtant, avec suffisamment d’initiative bismarckienne, ces menaces pourraient même présenter des opportunités. Certaines des premières pensées publiées de Cummings sur l’IA, rédigées à l’époque où il était un petit sous-fifre de Michael Gove au ministère de l’Éducation, se terminaient, dans cet esprit, par l’un des bons mots les plus célèbres de Bismarck. « Les changements techniques tels que l’ingénierie génétique et l’intelligence machine apportent la révolution. Il vaudrait mieux l’entreprendre que de la subir. »