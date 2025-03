Andrew Tate est fier de savoir comment maîtriser les femmes si elles remettent en question son autorité. Dans une vidéo, il mime une petite amie s’approchant de lui de manière inefficace avec une arme, l’accusant d’être infidèle. Tate imite une voix aiguë, se plaignant « Tu as triché ! » avant de jouer sa réponse : « C’est bang avec la machette, boom dans son visage, puis je la saisis par le cou, ‘Tais-toi, salope !’… tu vas baiser avec elle. C’est comme ça que ça se passe, tu donnes une claque, une claque, tu attrapes, tu étouffes, tais-toi salope, sexe. »

Tate a construit son entreprise en ligne et sa notoriété personnelle avec ce genre de clips. Avec son frère cadet Tristan Tate, il a proposé des cours en ligne tels qu’un « Diplôme de proxénétisme », qui se vantait de piéger les femmes dans un travail lucratif de webcam en utilisant la méthode de manipulation « loverboy » : d’abord, faire tomber une femme amoureuse de vous, puis exercer un contrôle de plus en plus serré sur elle, et enfin la transformer en une sorte de machine à cash humaine à la marque Tate.

Avec le drame choquant de Netflix Adolescence, et son thème de garçons adolescents aspirés par la misogynie de la « manosphère » en ligne, tant les parents que les politiciens britanniques ont exprimé une inquiétude croissante concernant l’influence de Tate. Il est peu probable que cela l’inquiète : la controverse est une caractéristique de son spectacle personnel. Tate est un auto-promoteur très astucieux, mêlant mépris explicite pour les femmes à des exhortations à l’amélioration physique et à un pouvoir de gain turbo-chargé : pour un certain groupe de jeunes hommes, confus par ce que la virilité moderne exige d’eux, c’est un message séduisant. Mais ceux qui plaident pour une version plus éthique de la masculinité, comme l’a fait l’ancien entraîneur de football anglais Sir Gareth Southgate lors d’une récente conférence publique, font face à un moment plus difficile que jamais : Tate et sa philosophie ont effectivement été approuvés aux plus hauts niveaux de l’autorité politique, par le président américain Donald Trump et la coterie agressivement macho qui l’entoure de plus en plus.

Bien que les frères Tate soient confrontés à une série de charges en Roumanie et au Royaume-Uni, allant de la traite des êtres humains et du blanchiment d’argent à, dans le cas d’Andrew Tate, le viol et les relations sexuelles avec un mineur — toutes choses qu’ils nient — un jet privé les a transportés de Bucarest en Floride à la fin de février. Les Roumains ont nié avoir levé l’interdiction de voyage en raison de pressions politiques, mais ont également admis que Richard Grenell, envoyé spécial de Trump, leur avait demandé de la relâcher. Interrogé à la Maison Blanche, Trump a répondu qu’il n’en savait rien. Lors de l’émission Question Time de la BBC jeudi dernier, Greg Swenson, le responsable des Républicains à l’étranger au Royaume-Uni, a exprimé un étonnement similaire. L’arrangement semble être que les Tate continuent de se conformer à la lettre de leurs obligations légales roumaines : vendredi, Andrew Tate a posté sur X qu’ils retournaient en Roumanie par jet privé « pour signer un seul document ». Ce qui est de plus en plus clair, cependant, c’est que les Tate ont des champions influents dans le cercle rapproché du président.

Donald Trump Jr a précédemment qualifié la détention de Tate en Roumanie d’« absolute insanity ». Elon Musk a rétabli le compte X de Tate après un bannissement de cinq ans et a tweeté « Il n’a pas tort » en réponse à une vidéo dans laquelle Tate parlait de se présenter au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Dan Bongino, le nouveau directeur adjoint du FBI, a promu le compte de Tate sur Rumble. Alina Habba, conseillère du président, a dit à Tate lors d’un podcast qu’elle était une « grande fan » et « Je te soutiens ici ». L’un des avocats de Tate, Paul Ingrassia, qui a un jour qualifié Tate « d’incarnation de l’idéal ancien de l’excellence », est actuellement le lien entre la Maison Blanche et le ministère de la Justice.

Les frères ont été accueillis aux États-Unis début mars par Roger Stone : le flamboyant « tricheur » autoproclamé qui a aidé Trump à remporter l’élection présidentielle de 2016. Stone, un insider républicain de 72 ans qui a d’abord travaillé sur la campagne de Nixon — il arbore un tatouage de Nixon dans le dos — a été condamné en 2019 pour avoir délibérément entravé les enquêteurs sur l’ingérence de la Russie dans l’élection de 2016 : sa peine de 40 mois de prison a ensuite été commuée par Trump. À un moment donné, Stone a été réprimandé pour avoir mis sur Instagram une photo de la juge femme qui présidait son affaire avec ce qui semblait être des réticules près de sa tête. Peu importe. Dans un milieu où la loyauté personnelle envers le président est la principale qualification pour l’avancement, les démêlés de Stone avec la loi — sans jamais dénoncer Trump lui-même — n’ont fait qu’intensifier sa fidélité perçue.

Posant avec les Tate — tous trois accessoirisés avec de gros cigares — Stone a posté la photographie sur X avec une légende disant « Richard Grenell a obtenu la libération des Tate parce qu’il n’y avait aucune preuve contre eux… » Le post a ensuite été supprimé. Mais cela a encore aboli tout doute que les Tate sont désormais effectivement sous la protection rapprochée de l’administration Trump, qu’ils louent eux-mêmes sans cesse.

Andrew Tate, et la brutalité, le hardcore misogynie qu’il prêche, ont peut-être même au début de cette année été considérés comme faisant partie du cercle extérieur et risqué de la « manosphère » qui entoure Trump : une affiliation lâche de podcasteurs, de farceurs et de combattants d’arts martiaux mixtes qui ont aidé à attirer un vote masculin jeune et précieux à sa campagne. Elle promeut une forme de masculinité semi-parodique et performative qui se positionne en opposition directe à ce qu’elle dépeint sans relâche comme une philosophie féminisée « woke » qui a capturé les États-Unis sous les démocrates. Installé dans le Bureau ovale, cependant, Trump avance plus vite et plus loin même que beaucoup de ses électeurs ne s’y attendaient : Tate a été propulsé au cœur de la manosphère trumpienne.

« Je pourrais me tenir au milieu de la 5ème Avenue et tirer sur quelqu’un et je ne perdrais pas d’électeurs », a affirmé Trump lors d’un rassemblement de campagne en Iowa en 2016. L’approbation effective de Tate par son administration est, de même, une démonstration de pouvoir brut qui se moque des normes morales. Mais tous les républicains ne sont pas contents. Lorsque les Tate sont arrivés en Floride, le gouverneur Ron DeSantis — qui a sa propre relation tumultueuse avec Trump — a immédiatement déclaré que les frères n’étaient pas les bienvenus là-bas, et le procureur général de Floride a annoncé l’ouverture d’une enquête criminelle sur les hommes. Cela peut en partie être dû au fait que c’est en Floride qu’une femme américaine a récemment déposé une plainte civile contre les Tate, les accusant de l’avoir attirée en Roumanie et de conspirer pour la contraindre à se prostituer. Mais il est également probable que DeSantis ait correctement anticipé que la manosphère de plus en plus outrée est sur une trajectoire de collision inévitable avec les valeurs d’une grande partie de l’Amérique républicaine. Il n’est pas seul dans ce jugement : le commentateur conservateur éminent Ben Shapiro et le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley ont également exprimé leur indignation face aux Tate.

Peu après leur rencontre avec DeSantis, les Tate étaient à nouveau à bord d’un avion. Cette fois, ils se dirigeaient vers le Championnat d’Ultimate Fighting (UFC) à Las Vegas avec les Nelk Boys, un groupe de farceurs et de podcasteurs canado-américains fêtards. Là, ils ont été accueillis par Dana White, le président de l’UFC et proche allié de Trump. Les Nelk Boys ont déjà travaillé avec Tate auparavant, il y a trois ans, lors d’un voyage en Croatie en 2022 intitulé « Andrew Tate a volé notre fille au club ! ». Ils sont également les clowns agréés de l’administration Trump, volant avec lui sur Air Force One pendant la campagne présidentielle de 2020. Lorsque le vice-président JD Vance a fait son premier TikTok en août dernier, c’était avec les Nelk Boys, qui lui ont présenté une caisse de leur Happy Dad Hard Seltzer.

Regarder les Nelk Boys sur YouTube, c’est comme observer un groupe de 14 ans particulièrement vulgaires qui ont été inexplicablement relâchés dans le monde avec leurs passeports, sauf que certains d’entre eux ont maintenant 30 ans ou plus. L’un d’eux lors du voyage en Croatie, déclarant qu’il aime Andrew Tate — « J’aime à quel point il est sexiste… J’aime son état d’esprit. » — dit aussi : « Je ne savais même pas que la Croatie était en Europe ». Le jovial Kyle Forgeard, le leader de facto du groupe, est accompagné d’un acolyte comique enthousiaste appelé Steiny, dont le rôle apparent est d’essayer et de réussir en grande partie à séduire des filles attirantes. En descendant de l’avion en Croatie, il marmonne à leur chauffeur local : « Les filles ici baisent ou quoi ? » Il y a une jeune femme appelée Alyssa voyageant avec les Nelk Boys, mais elle ne dit presque rien : son travail est de paraître jolie, ce qu’elle fait, et de sourire avec tolérance aux frasques des garçons. Lorsque Tate apparaît, il est clair que les Nelk Boys sont impressionnés par sa rhétorique confiante et bombastique et par ce qu’ils considèrent comme sa capacité supérieure à attirer et à dominer les « filles sexy ». En cours de route, une misogynie laide et extrême a été culturellement traduite — pour un nombre significatif de jeunes hommes — en amusement audacieux.

Cette corruption culturelle se manifeste maintenant dans mille sphères différentes, y compris chez des garçons de 12 ans au Royaume-Uni qui crient maintenant apparemment « fais-moi un sandwich ! » à leurs enseignantes et appellent les filles de leur classe « salopes » et « putes ». Récemment, un fil encore plus sombre d’influence potentielle a émergé, avec la condamnation au Royaume-Uni de Kyle Clifford, 26 ans, qui a tué son ancienne petite amie Louise Hunt, sa mère et sa sœur en l’espace d’un après-midi, au cours duquel il a également violé Louise. Il a ensuite été révélé que dans les 24 heures précédant l’attaque, Clifford avait regardé jusqu’à 10 vidéos d’Andrew Tate : il était un fan. Le procureur a qualifié Tate de « porte-parole de la misogynie ».

Lorsque Tate a été interrogé aux États-Unis sur l’affection de Kyle Clifford pour ses vidéos, il est devenu en colère : « C’est un spectacle de clowns. Quiconque a un cerveau sait que c’est complètement injuste. » Clifford est, bien sûr, responsable de ses propres actions. Mais qu’est-ce qui le poussait à revenir sans cesse à ces vidéos de Tate dans les heures précédant le viol et les meurtres ? Quelque chose résonnait clairement avec sa façon de penser. Peut-être que la femme est la propriété d’un homme, à contrôler, obéissante, tenue en ligne et punie pour avoir exercé sa volonté indépendante, une philosophie qu’il a ensuite poussée à sa conclusion la plus extrême.

Alors que Tate poursuit sa trajectoire à travers la manosphère américaine, il est donc probable qu’il divise de plus en plus la base républicaine. Les jeunes fans de Musk, crypto, pornographie, TikTok et consommation ostentatoire, très présents en ligne, seront largement enthousiasmés par sa présence, tandis que les partisans chrétiens conservateurs de Trump pourraient bien devenir de plus en plus perturbés. Il est difficile d’écouter Tate très longtemps : il a tendance à des monologues bruyants et agressifs. Mais si vous le faites, il est frappant de constater à quel point tout cela est un non-sens ennuyeusement déformé et intéressé : un kickboxeur indéniablement talentueux, qui a construit une carrière sordide en dénigrant, abusant et exploitant les femmes, parle constamment comme s’il était une sorte de super-héros rebelle en fuite face à des forces obscures : « Je suis maintenant beaucoup trop grand, la matrice va essayer de m’attraper… c’est Icare, je suis trop près du soleil… je suis le soldat numéro un de Trump. » Il est actuellement en train de lancer un podcast avec Kanye West, le rappeur et entrepreneur multimillionnaire qui a vanté son « pouvoir » sur sa femme Bianca Censori, qui l’accompagne souvent silencieusement et presque nue en public.

Pour l’instant, Trump semble peu préoccupé par les limites de la tolérance publique face aux excès de la manosphère : son invité à la Maison Blanche le jour de la Saint-Patrick était Conor McGregor, un combattant irlandais d’arts martiaux mixtes qui a perdu une affaire civile pour viol l’automne dernier et a été condamné à verser plus de 250 000 $ à sa victime en compensation. L’élévation de tels personnages n’est pas un oubli, mais un reflet délibéré de la vision du monde de Trump, qui s’étend de l’UFC à la géopolitique. Il respecte la force physique brute, la notoriété et la richesse personnelle, mais pas les codes éthiques traditionnels, la protection des vulnérables, et les frontières géographiques ou sexuelles. Si l’on cherche à définir une philosophie « trumpienne », alors ce sont les thèmes qui traversent son soutien à des hommes comme Tate et McGregor, et son indulgence envers des dictateurs comme Vladimir Poutine.

En accord avec les soi-disant leaders « forts », Tate a récemment pris la parole sur l’Ukraine : la Russie et l’Amérique sont désormais des « patriarcats nationalistes forts », a-t-il déclaré, qui ont beaucoup plus en commun l’un avec l’autre qu’avec « ces trous à chier matriarcaux centrés sur les femmes en Europe ». En fait, il pense que « la retenue et la patience que Poutine a montrées sont vraiment remarquables ». L’utilisation du viol de masse par les soldats russes comme arme de guerre contre les civils ukrainiens semble ne pas le préoccuper.

Cependant, ce qui semble désormais garanti, c’est une tension croissante entre le cercle intérieur de Trump et les conservateurs américains qui estiment que les nouvelles orthodoxies de la gauche progressiste sur des questions telles que l’idéologie de genre et la DEI ont été poussées trop loin, mais aspirent à un retour aux valeurs traditionnelles de la « famille ». Ce qu’ils obtiennent à la place est quelque chose de radicalement différent. Comparé à ce que la droite et la gauche américaines ont si longtemps promu comme un idéal masculin — largement défini par l’amour de la patrie, de la communauté et de la famille — Tate apparaît comme un homme vide, brutalement obsédé par le statut individuel et les choses matérielles. Mais c’est un homme vide qui est à la mode dans la vision de plus en plus misogyne de Trump sur les États-Unis.