Il y a environ une décennie, tout le monde était très enthousiaste à propos des tests génétiques commerciaux.

Pour quelques sous, vous pouviez obtenir un site web avec un nom comme MyGeneHistory dot com pour vous envoyer un petit bâtonnet d’écouvillon, que vous deviez frotter sur vos gencives et leur renvoyer. Ils feraient, à leur tour, un séquençage ADN et prétendraient vous dire toutes sortes de choses passionnantes sur vos ancêtres, ou votre risque de maladie, ou votre régime alimentaire le plus adapté. Il y en avait des tas, dont le plus célèbre était probablement 23andMe, qui a récemment demandé une protection contre la faillite.

Un des plus amusants, l’extinct BritainsDNA, disait aux clients des choses sur la façon dont leurs ancêtres étaient des membres de tribus germaniques maraudeurs à travers l’Europe, terrorisant les citadins romanisés au premier millénaire, ou qu’ils « sont arrivés dans les îles britanniques et en Irlande vers 3000 av. J.-C. », ou qu’ils ont apporté de la bouillie (sérieusement) en Grande-Bretagne quelque temps avant la naissance du Christ.

Évidemment, tout cela est absurde, car — suivez-moi sur les mathématiques ici — vous aviez deux parents, quatre grands-parents, et ainsi de suite. En supposant des générations de 30 ans (probablement trop longues, mais restons prudents), il y a 1 000 ans, vous auriez eu environ 800 millions d’arrière-arrière-grands-parents. Étant donné que la population mondiale était probablement d’environ 300 millions à l’époque, c’est peu probable.

Ce que cela signifie réellement, c’est que vos ancêtres se sont mélangés. Et cela signifie à son tour que tout le monde qui était vivant en Europe il y a environ mille ans était soit l’ancêtre de chaque personne européenne vivante, soit de personne. Si vous êtes un Européen blanc, vos ancêtres, au-delà d’un certain point, sont les mêmes que ceux de tout autre Européen blanc.

La science de BritainsDNA n’était pas complètement inventée. La technologie qu’ils utilisaient — en examinant l’ADN mitochondrial et l’ADN du chromosome Y, transmis par les lignées féminines et masculines respectivement — a vraiment conduit à des percées scientifiques importantes, notamment en confirmant que les humains sont sortis d’Afrique il y a environ 200 000 ans. Mais cela ne pouvait rien vous dire de très intéressant sur vos ancêtres spécifiquement. Elle a gagné de l’argent (brièvement : elle a fermé en 2017) en prenant la science réelle et intéressante à l’échelle de la population et en prétendant pouvoir dire des choses significatives sur des individus.

C’est un truc assez standard — les entreprises de vitamines le font depuis des années. Elles notent qu’un certain minéral ou produit chimique est important dans un processus corporel, comme dire que la vitamine B aide votre corps à traiter l’énergie — ce qui est vrai — puis utilisent cela pour impliquer que prendre leurs suppléments de vitamine B augmentera votre énergie, alors que dans la plupart des cas, votre corps a toute la vitamine B dont il a besoin et éliminera simplement tout excès que vous lui donnez. Les entreprises de génétique commerciales, souvent, suivent simplement le même manuel.

23andMe promettait un avenir de médecine individualisée guidée par la précision, dans lequel un simple test génétique vous indiquerait votre risque de diverses maladies. Ce n’était pas aussi manifestement absurde dans ses affirmations que BritainsDNA, mais même dès le début, elle avait des problèmes. En 2013, la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré que ses affirmations scientifiques n’étaient pas étayées et lui a ordonné de retirer ses produits de test de santé : elle les a relancés deux ans plus tard pour une gamme plus limitée de maladies, mais elle faisait toujours face à deux problèmes clés.

L’un était que les deux dernières décennies ont vu les grands espoirs de la médecine génétique personnalisée ne pas disparaître exactement mais devenir plus compliqués. Le cadre qui dominait la recherche génétique était appelé le modèle du « gène candidat » : les scientifiques cherchaient « le gène de » diabète, ou « le gène de » l’obésité, ou de la schizophrénie, ou de l’alcoolisme, ou des maladies cardiaques.

Mais l’essor des études d’association à l’échelle du génome — recherche qui examine l’ensemble de l’ADN humain et utilise des techniques de big data pour voir la corrélation entre certains gènes et des résultats phénotypiques — a révélé que les gènes candidats, « gènes de » choses, étaient extrêmement rares. Ils existent — la maladie de Huntington et la fibrose kystique sont causées par des mutations à gène unique — mais la plupart des conditions de santé sont causées par l’interaction de centaines, voire de milliers de gènes répartis dans le génome, chacun ayant seulement un effet minime sur votre risque de dépression ou de goutte ou autre. Il n’est pas particulièrement utile de savoir que vous avez un risque à vie de 3,8 % de la maladie de Parkinson plutôt que de 2,7 %.

Et l’autre problème est que souvent l’information est d’une utilité limitée. Si vous apprenez que vous avez un risque accru d’hypertension artérielle ou de mélanome, le conseil sera le même que pour tout le monde : faites de l’exercice, mettez de la crème solaire. 23andMe dit que cela pourrait conduire à un dépistage et à une détection plus précoces, et peut-être qu’il y a quelque chose là-dedans, mais le dépistage du cancer est lui-même d’un bénéfice ambigu. (Pour être juste, c’est plus utile s’il est appliqué à des populations à risque plus élevé.) Je ne pense pas qu’il soit trop sévère de dire qu’une grande partie du temps, ces « scores de risque polygénique » de maladies vont simplement effrayer les gens en leur parlant d’augmentations largement irrélevantes de leur risque sur lesquelles ils peuvent très peu agir.

Il est peut-être facile pour moi de dire que ces entreprises de médecine génétique ont été surestimées. Peut-être qu’un exercice plus intéressant consiste à prédire quelle mode actuelle de soins de santé ne survivra pas à l’examen.

Le régime alimentaire est toujours un pari sûr. Au moins une des entreprises commerciales de génétique a tenté sa chance : DnaNudge, dont j’ai parlé en 2020, teste l’ADN des clients et prétend vous dire quels aliments vous devriez éviter. Un généticien à l’époque m’a fait remarquer que cela frôlait le « remède miracle ». Encore une fois, les variantes génétiques impliquées pourraient vous dire quelque chose de statistiquement significatif au niveau de la population, comme 125 sur chaque 100 000 personnes avec un gène particulier pourraient avoir une intolérance au blé, au lieu de 103 dans la population de fond. Mais c’est d’une très faible utilité pour les individus. (Cette entreprise a reçu 161 millions de livres de la part du gouvernement pour les tests COVID, soit dit en passant.)

Aujourd’hui, les gens sont très enthousiastes à propos de l’application ZOE, qui a de nouveau pris de l’importance pendant la pandémie. La glycémie des utilisateurs est continuellement surveillée par un widget de santé personnalisé pendant qu’ils mangent différents aliments, et — comme Deborah Cohen et Margaret McCartney l’ont écrit dans UnHerd il y a deux ans — ils doivent également déféquer dans un « hamac » au-dessus de la cuvette des toilettes et envoyer l’échantillon résultant pour des tests afin de vous parler de votre « microbiome intestinal », la collection de bactéries et d’autres organismes dans votre intestin. Ensuite, ZOE fournit un programme nutritionnel personnalisé d’aliments à manger ou à éviter, qu’il dit pouvoir vous aider à perdre du poids, à mieux dormir, à éviter les risques pour la santé, et ainsi de suite.

Mais encore une fois, cela semble assez suspect. D’une part, bien qu’il y ait des affirmations extraordinaires concernant le microbiome intestinal et ses liens avec diverses conditions de santé — les gens ont dit qu’il causait la maladie d’Alzheimer, l’autisme, la dépression, et une centaine d’autres choses — les preuves sont très minces. Le bref et long de cela est que la recherche est entachée de petites tailles d’échantillons, de mauvaises techniques statistiques, et d’une surextrapolation à partir de petites études animales. Il semble peu probable que vous puissiez donner à un individu des informations utiles.

Et comme Cohen et McCartney l’ont souligné en 2023, bien que la surveillance continue de la glycémie soit importante chez les diabétiques dont le corps ne peut pas contrôler leurs niveaux de sucre dans le sang, les personnes en bonne santé peuvent le faire, et il n’est pas clair qu’un pic de glucose à court terme provoqué par la consommation d’une banane soit particulièrement informatif. Et le même aliment semblait avoir des effets différents chez la même personne à différents moments, ou même lorsqu’il était surveillé par deux appareils différents en même temps, ce qui suggère que les tests ne sont pas fiables.

Alors, qu’en est-il de la longévité ? La science anti-âge est sans aucun doute prometteuse. Il y a des indices qu’un changement chimique particulier dans l’une des quatre « lettres » de notre ADN suit, et influence peut-être, notre âge biologique; et il existe des thérapies encourageantes qui pourraient inverser ce changement chimique et qui, peut-être, pourraient ralentir ou arrêter le vieillissement. D’autres avenues de recherche intéressantes incluent les télomères, les extrémités de nos chromosomes, qui raccourcissent à mesure que nous vieillissons, permettant aux chromosomes de s’effilocher. Inverser ce processus pourrait influencer le vieillissement. Il y a de fortes indications que la restriction calorique sévère peut prolonger la vie chez les souris.

Mais la science ici est incertaine et compliquée. Sûrement personne n’essaierait de la vendre encore ? Eh bien, manifestement, c’est le cas. L’entrepreneur technologique Bryan Johnson suit depuis plusieurs années un régime extrême anti-âge appelé Project Blueprint : il prétend maintenant être « la personne la plus saine vivante » (« Si la santé était un sport olympique, je serais le médaillé d’or »). Et c’est super ! J’espère que cela fonctionnera pour lui et qu’il vivra longtemps. J’espère aussi que la science de la longévité s’améliorera, car le vieillissement a de nombreux effets secondaires très désagréables (demandez à mes genoux) et passer plus de temps sur la planète avec vos proches est bon.

Cependant, ce que fait Johnson, c’est vendre des suppléments « Longevity Mix » sur son site web pour 55 £ l’unité, ou vous pourriez vous offrir le « Blueprint Metabolic Stack », qui « rationalise votre parcours de bien-être avec un format simple comprenant une boisson de supplément, un repas protéiné, sept pilules quotidiennes et de l’huile d’olive extra vierge de première qualité ». Un modeste 386 £ pour un approvisionnement d’un mois, et cela vient avec un hoodie gratuit !

« Un modeste 386 £ pour un approvisionnement d’un mois, et cela vient avec un hoodie gratuit ! »

Johnson n’est pas seul. Comme l’a récemment noté The Wall Street Journal, l’anti-âge est un gros business. Pas seulement des crèmes anti-rides et autres choses, bien qu’elles soient assez ridicules, je le soupçonne : des médicaments réels qui prétendent ralentir le vieillissement corporel. Un scientifique localise le processus de vieillissement dans une famille de protéines appelées sirtuines, qui sont impliquées dans le métabolisme, la réparation de l’ADN, l’inflammation et la fonction de votre métabolisme et de vos mitochondries. Il y avait des preuves que stimuler l’expression du gène qui crée des sirtuines peut effectivement prolonger la vie — chez la levure, et possiblement chez les vers et les mouches. Mais l’analyste de l’industrie pharmaceutique Derek Lowe a soutenu que même cette recherche est désespérée, « une pile fumante de résultats artefactuels, de surinterprétation et de biais de publication ». Et pourtant, vous pouvez acheter des suppléments de sirtuine pour 720 $ pour un abonnement annuel.

Ma prédiction assez confiante est que les personnes qui achètent ces suppléments ne vivront pas significativement plus longtemps, en moyenne, que d’autres membres de leur classe sociale également soucieux de leur santé. Revenez me demander dans 60 ans.

23andMe était un produit de son temps, une période où le séquençage génétique était la science passionnante du moment. Mais c’était aussi d’une certaine manière intemporel : les gens ont toujours cherché à transformer la science de pointe en huile de serpent, du moins depuis 1918, lorsque la découverte de la radiation a conduit à des « dentifrices, crèmes capillaires, cosmétiques et même suppositoires » infusés au radium. Cette surestimation de la science et sa vente pour un abonnement mensuel est un modèle commercial destiné à survivre même à Bryan Johnson.