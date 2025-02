À l’âge mûr de 69 ans, Friedrich Merz a attendu des décennies ce moment. Avant les élections de dimanche, il est le chancelier en attente de l’Allemagne, avec son Union chrétienne-démocrate (CDU) qui devrait obtenir 30 % des voix. Il devra rassembler une nouvelle coalition de partis disparates, mais Merz ne s’en souciera pas. Lundi matin, il aura accompli l’un des retours les plus remarquables de l’histoire politique récente.

Merz a rejoint le parti il y a des décennies en tant qu’étudiant. Mais aujourd’hui, il se présente effectivement sur une plateforme « Rendre l’Allemagne grande à nouveau » — une tentative calculée de gagner des voix de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en déplaçant son parti vers la droite sur des questions telles que l’immigration. Son cynisme ici ne doit pas être sous-estimé : comme Donald Trump en Amérique, le millionnaire Merz est un roi des affaires en vêtements conservateurs.

Merz, n’oublions pas, a longtemps représenté les intérêts de certaines des élites corporatives et financières les plus puissantes du monde, notamment en tant que représentant clé de BlackRock en Allemagne entre 2016 et 2020. En effet, si Merz est élu, l’Allemagne deviendra le premier pays à être dirigé par un ancien fonctionnaire de BlackRock. Mais ses liens avec les institutions d’élite remontent bien plus loin : pendant plus de deux décennies, même avant de rejoindre BlackRock, il a incarné la porte tournante entre la politique, les affaires et la finance.

Après les élections fédérales de 2002, Angela Merkel, alors dirigeante de la CDU, a obtenu la présidence du groupe parlementaire, tandis que Merz a été nommé son adjoint. Leur relation, cependant, était loin d’être sereine, et Merz a démissionné seulement deux ans plus tard, se retirant progressivement de la politique jusqu’à quitter le parlement en 2009. Pourtant, il a frappé à la porte de l’or même avant son départ. En 2004, il a été engagé comme conseiller principal par le cabinet d’avocats et de lobbying international Mayer Brown, un poids lourd de l’industrie avec un chiffre d’affaires annuel de milliards.

Ici, Merz a découvert une relation bien plus fructueuse. Comme l’explique Werner Rügemer, auteur de BlackRock Allemagne, à Mayer Brown, Merz a aidé à faciliter des accords qui ont promu les intérêts du capital américain en Allemagne, encourageant les investisseurs américains à acheter des entreprises dans la République fédérale. Le résultat a été la vente et la restructuration de milliers d’entreprises allemandes, impliquant des licenciements et des gel des salaires — une approche ouvertement louée par Merz dans son livre Osez être plus capitaliste. Sans aucun doute désireux d’incarner la thèse de son livre, pendant cette période, Merz a également siégé aux conseils de surveillance et d’administration de plusieurs grandes entreprises. Et puis BlackRock, sans doute l’une des entreprises les plus puissantes à avoir jamais existé, est venue frapper à sa porte. Comment Merz aurait-il pu dire non ? Pharmaceutiques, divertissement, médias et, bien sûr, guerre — il n’y a pratiquement aucun secteur dont BlackRock ne tentera pas de tirer profit.

L’attrait d’engager Merz n’est pas difficile à comprendre. Il a facilité des réunions entre le PDG de BlackRock, Larry Fink, et des politiciens allemands, aidant à façonner les politiques qui profiteraient à l’entreprise et à son vaste portefeuille d’investissements. Sous l’influence de Merz, par exemple, BlackRock est devenu l’un des plus grands actionnaires non allemands de nombreuses entreprises les plus importantes du pays — de Deutsche Bank à Volkswagen, de BMW à Siemens. Pourtant, son travail ne consistait pas seulement à augmenter les bénéfices pour les actionnaires ; il s’agissait également de façonner un environnement politique où les intérêts des entreprises étaient alignés avec la politique gouvernementale. Par un heureux hasard, cela a également créé un climat dans lequel quelqu’un comme Merz pouvait facilement naviguer entre les grandes entreprises et le Bundestag.

« Le millionnaire Merz est un roi des affaires en vêtements conservateurs. »

Et c’est ainsi qu’il en est venu à passer en 2021, lorsque Merz, armé d’un solde bancaire bien garni et de deux jets privés, est revenu en politique en tant que leader de la CDU. Sans surprise, sa philosophie politique est fermement ancrée dans le néolibéralisme. Il est un fervent défenseur de la privatisation et de la déréglementation. Cela est souvent formulé en promesses de réduire la bureaucratie et d’attirer des investisseurs étrangers. Mais, en réalité, ce discours d’entreprise est conçu pour masquer son insistance sur des solutions du secteur privé aux problèmes publics. Merz est un fervent partisan de la privatisation des systèmes de protection sociale — au bénéfice d’entreprises telles que BlackRock, un leader dans les régimes de retraite privés. Il a également traditionnellement été un farouche opposant au salaire minimum et aux lois contre le licenciement abusif. Sous sa direction, les travailleurs allemands sont très susceptibles de voir leurs salaires continuer à stagner, ou pire.

Mais il est difficile de croire que les Allemands ordinaires préoccupent vraiment Merz. Une fois homme de Davos, toujours homme de Davos — et son long passé à représenter des industries puissantes, y compris les secteurs chimique, financier et métallurgique, suggère qu’il aura d’autres priorités. En tant que chancelier, par exemple, Merz pourrait être appelé à réguler des secteurs avec lesquels il a longtemps été associé — et que Mayer Brown, son ancien employeur, représente toujours.

Rappelons également que sous la direction de Merz, la CDU a reçu des millions d’euros en dons de campagne de la part des mêmes intérêts commerciaux qu’il représentait dans le passé — plus que tout autre parti. Pour les lobbyistes d’entreprises allemands et mondiaux, avoir Merz — un ancien collègue — comme chancelier serait un rêve devenu réalité. Ou, comme le dit Rügemer : « C’est mettre le renard à la tête du poulailler. »

Ce n’est pas simplement une question d’économie : les connexions d’entreprise de Merz façonnent également sa politique étrangère. Au fond, il est un atlantiste convaincu et un fervent défenseur du rôle de l’Amérique en tant que garant de l’ordre mondial. Cette position idéologique a conduit Merz à s’aligner sur les États-Unis sur des questions telles que le gazoduc Nord Stream 2, appelant à l’annulation du projet bien avant l’escalade de la crise ukrainienne. Sa position belliciste en matière de politique étrangère, notamment autour de son soutien musclé à l’Ukraine, illustre encore son alignement avec les priorités géopolitiques d’autrefois de l’Amérique — même au détriment des intérêts fondamentaux de son propre pays. Après tout, l’une des principales raisons de l’économie en contraction de l’Allemagne et de l’industrialisation en cours est sa décision de se découpler du gaz russe sous forte pression américaine.

Maintenant, bien sûr, Washington a une politique ukrainienne très différente. Merz sera-t-il donc contraint d’abandonner ses croyances atlantistes ? Pas nécessairement. Bien que sa forte position anti-russe et ses tendances militaristes semblent en désaccord avec les efforts de Trump pour désamorcer le conflit, la réalité est que leurs visions sont plus alignées qu’il n’y paraît au premier abord. Que demande finalement Trump à l’Europe ? Des dépenses de défense plus élevées et un rôle significatif dans le partage des responsabilités financières et stratégiques pour la sécurité post-guerre en Ukraine, ce qui pourrait même impliquer le déploiement d’une force européenne de « maintien de la paix ».

Ces politiques s’alignent parfaitement avec la propre vision de Merz. Il a longtemps plaidé pour une augmentation du budget de la défense de l’Allemagne, une position accueillie par ses alliés d’entreprise dans le complexe militaro-industriel allemand. Maintenant, en fait, il a rejoint le chœur appelant l’Europe à « prendre sa sécurité en main ». Trump ne pourrait pas demander mieux. Cette convergence stratégique, couplée aux tendances conservatrices de Merz, à ses liens étroits avec les secteurs financier et corporatif américains, et à son atlantisme ancré, font de lui un candidat idéal pour devenir le « vassal en chef » de l’Amérique en cette ère post-libérale. Cela replacerait l’Allemagne à la tête d’une Union européenne à la fois économiquement plus faible et militairement renforcée — même si elle reste stratégiquement à la dérive.

Ce dispositif sera accompagné de beaucoup de rhétorique sur l’« autonomie » allemande et européenne — et peut-être même de désaccords publics houleux entre Berlin et Washington. En réalité, cependant, ce ne serait en grande partie qu’une façade, car la nouvelle dynamique ne servirait que les élites européennes et américaines. Les premières continueraient à alimenter la peur de la Russie comme moyen de justifier des dépenses de défense accrues, détournant des fonds des programmes sociaux et légitimant leur répression continue de la démocratie. Quant aux secondes, elles continueraient à bénéficier de la dépendance économique de l’Europe vis-à-vis des États-Unis. Pendant ce temps, des personnes comme Merz seraient bien placées pour aider à la cannibalisation supplémentaire de l’Europe aux mains du capital américain.

Il n’y a pas de quoi être surpris. Au cours des deux dernières décennies, Merz, tout comme Trump, a prouvé qu’il était d’abord un homme d’affaires et ensuite un homme politique. Pourtant, contrairement à Trump, qui a au moins quelques références populistes, la victoire de Merz sera célébrée dans les salles de conseil de BlackRock et d’autres grandes entreprises, qui peuvent s’attendre à voir leurs soldes bancaires commencer à grimper régulièrement. Comme souvent, cependant, les électeurs ordinaires ne devraient pas s’attendre à ce que cette richesse leur profite.