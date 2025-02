Bien que ce soit le Nouvel An chinois cette semaine, Pékin n’a pas perdu de temps pour riposter à la décision de Trump d’imposer un tarif supplémentaire de 10 % sur toutes les importations américaines en provenance de Chine. Pour l’instant, cela reste une simple escarmouche, qui n’a pas encore dégénéré en une guerre commerciale à part entière — cela pourrait néanmoins conduire à une sorte de négociation et d’accord. Nous avons déjà vu cela au Mexique et au Canada. Le risque, cependant, est que, bien que ces pays nord-américains soient voisins et supposément alliés des États-Unis, la Chine est un adversaire stratégique. Le conflit commercial est un symptôme de tensions politiques et économiques plus profondes. Le problème pour la Chine est que son économie n’est pas bien positionnée pour faire face à un nouveau choc externe majeur.

Pour l’instant, une augmentation de 10 % des tarifs aurait un impact mineur, peut-être en soustrayant environ 0,2 % du PIB chinois en 2025 — un montant relativement trivial dans une économie de 18 trillions de dollars. Néanmoins, Pékin ne peut pas se permettre de perdre la face. Ainsi, ayant précédemment promis des « contre-mesures », et qu’il déposerait une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, il augmentera également les tarifs de 10 % le 10 février sur le charbon et le GNL américains, et imposera 15 % sur le pétrole brut, l’équipement agricole et les grandes automobiles. Cela dit, ces produits ne représentent à peine que 14 milliards de dollars — soit moins de 10 % — des importations en provenance des États-Unis ; la Chine peut obtenir presque autant de pétrole et de gaz de Russie pour compenser. Comme la Chine a moins d’importations américaines sur lesquelles agir, il est notable qu’elle a annoncé des enquêtes sur Google, Intel et Nvidia pour violation possible des lois antimonopole, ainsi que des contrôles à l’exportation sur le tungstène et environ deux douzaines d’autres minéraux rares.

« Il y a presque 20 ans, le Premier ministre Wen Jiabao a noté que l’économie chinoise était déséquilibrée, instable, non coordonnée et non durable. »

Ces premières mesures des États-Unis et de la Chine ne sont guère d’une gravité suffisante pour être qualifiées de guerre commerciale. Aucune d’entre elles n’aura un impact sérieux sur les deux plus grandes économies du monde, et chacune d’elles pourrait être suspendue ou atténuée s’il y avait une volonté soudaine de calmer les tensions et de discuter au moins de moyens temporaires pour aborder les préoccupations mutuelles.

Si, cependant, l’administration Trump se sent offensée et escalade davantage, la Chine serait contrainte de répondre — en permettant au renminbi de décliner et peut-être avec des mesures ciblées sur les exportations de matériaux sensibles. Mais tout mouvement serait soigneusement pesé. Pékin apprécierait grandement que l’attention du Président reste concentrée sur ses voisins immédiats, ainsi que sur ceux qui n’ont pas encore ressenti le coup d’un tarif, comme l’Europe et même la Grande-Bretagne. On imagine que rien ne plairait plus à la Chine que de voir les pays de l’OTAN en désaccord et en méfiance face aux politiques tarifaires coercitives des États-Unis.

En fin de compte, cependant, c’est la fracture des relations sino-américaines qui sera l’axe majeur sur lequel le monde pivote. Tout le monde ressentirait les retombées. Et même si les deux avancent prudemment pour l’instant, il est inévitable qu’alors que la Chine et les États-Unis luttent tous deux pour la domination mondiale, ils lanceront de temps à autre le gant commercial. Ces tensions sont un symptôme de leur relation antagoniste, et à mesure que l’ordre mondial évolue, il est certain qu’elles s’intensifieront.

Ce qui est plus important, cependant, au-delà de cette querelle sur les tarifs, est une histoire commerciale bien plus conséquente qui se déroule depuis quelques années et qui a des racines profondes et délétères.

Selon le FMI, l’excédent de la balance des paiements de la Chine en 2025 devrait représenter 1,6 % du PIB — soit environ 300 milliards de dollars. C’est probablement une sous-estimation considérable, puisque cet excédent était de l’ordre de 600 à 700 milliards de dollars en 2024, soit environ 3,5 % du PIB. En réalité, l’excédent commercial de la Chine a probablement atteint environ 1 trillion de dollars l’année dernière, les exportations chinoises augmentant quatre fois plus que la hausse estimée de 3 % du commerce mondial.

Cela a de l’importance car, dans un système commercial fonctionnant correctement, les pays produisent et exportent ce dans quoi ils excellent et importent là où ils ont des lacunes. Dans le cas de la Chine, les exportations explosent, en partie parce que les politiques industrielles exceptionnellement bien financées de la Chine sont la pierre angulaire de sa stratégie économique et politique, et en partie parce que la Chine produit des choses que le monde veut — comme les véhicules électriques, les batteries, l’équipement éolien et solaire — à un coût relativement bas. Ce focus sur la production et la capacité, soutenu par des politiques industrielles sérieuses qui insistent sur l’autonomie, a permis de propulser les exportations à une vitesse vertigineuse et de maintenir les importations sous contrôle. Mais la conséquence d’un tel déséquilibre est que, loin d’être le principal moteur de la croissance mondiale, comme on le prétend souvent, la Chine est l’un des plus grands freins à celle-ci. Autrement dit, les pays qui vendent plus au reste du monde qu’ils n’achètent forcent d’autres nations à importer davantage, ce qui réduit la croissance ; tandis que les pays qui achètent plus qu’ils ne vendent, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, offrent de meilleures opportunités d’exportation pour d’autres pays, ce qui contribue à la croissance.

La raison pour laquelle les importations sont si faibles est double : la Chine possède l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour un grand nombre de biens, elle n’a donc pas besoin d’importer des produits intermédiaires ou des composants ; plus important encore, c’est le fait que les revenus des ménages, et donc la demande des consommateurs, sont au plus bas. Et le gouvernement n’a aucun désir, ou trouve politiquement difficile, de recalibrer ce déséquilibre économique.

Pour l’instant, donc, le secteur technologique moderne et dynamique de la Chine dissimule d’autres vulnérabilités. Il se trouve aux côtés des entreprises et des marques leaders dans les énergies propres, les véhicules électriques, les batteries, les machines industrielles, les semi-conducteurs, la robotique, les sciences de la vie et la biotechnologie. Mais il ne représente qu’environ 13 % du PIB. Et une grande partie des 87 % restants stagne, avec les secteurs immobilier et d’infrastructure encore surdimensionnés du pays qui font face à des années difficiles alors qu’ils s’adaptent à un excès d’offre, une demande en baisse et de graves problèmes financiers parmi les gouvernements provinciaux fortement endettés.

Une pléthore de mesures ont été prises pour stabiliser le marché immobilier, encourager la hausse du marché boursier et inciter les banques à prêter, ainsi que pour restructurer la dette des gouvernements locaux — mais la mise en œuvre des réformes du marché et la redistribution des revenus, de la richesse et de la propriété, impliquant une redistribution du pouvoir politique vers les ménages privés et les entrepreneurs, ne peuvent pas être envisagées par Pékin. Ainsi, tandis que le secteur technologique flamboyant prospère, la plus grande partie de l’économie souffre d’une croissance lente, d’un chômage préoccupant, d’une productivité stagnante et d’une mauvaise allocation du capital.

Il y a presque 20 ans, le Premier ministre Wen Jiabao notait que l’économie chinoise était déséquilibrée, instable, non coordonnée et non durable. À certains égards importants, la situation est bien pire aujourd’hui. Mais son secteur technologique impressionnant et ses exportations en forte hausse détournent l’attention des faiblesses systémiques pour lesquelles ils ne peuvent pas compenser.

La Chine peut probablement résister ou dévier un conflit commercial ou une perturbation, même si son économie est en difficulté. Mais si un conflit commercial sérieux devait éclater, avec des taux de droits de douane élevés et d’autres restrictions, les choses pourraient devenir douloureuses assez rapidement. Et non seulement le mercantilisme chinois serait en jeu — le monde entier ressentirait le froid. Trump peut être la cause immédiate des tarifs protectionnistes alors que nous regardons autour du monde, mais à moins que la Chine ne soit prête à changer ses méthodes économiques et politiques, le conflit commercial et la résistance commerciale sont inévitables.