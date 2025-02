« La grande ligne de division parmi les dirigeants politiques se situe entre ceux qui sont des politiciens de conviction et ceux qui ne le sont pas », a écrit Jonathan Powell, conseiller en sécurité nationale de Keir Starmer, dans son livre de 2010, The New Machiavelli. « Les dirigeants forts entrent dans les réunions en sachant quel résultat ils souhaitent et ont un sens de la direction, tandis que les dirigeants faibles sont simplement ballottés par les événements. »

Cette analyse m’est venue à l’esprit lorsque j’ai vu Powell arriver à Paris aux côtés de Starmer lundi. Les deux étaient là pour assister à la réunion rapidement organisée des dirigeants européens par Emmanuel Macron pour discuter de la décision de Donald Trump d’ouvrir des pourparlers de paix avec la Russie. Les pourparlers, qui ont commencé hier en Arabie Saoudite, sont intervenus après que le secrétaire à la Défense de Trump, Pete Hegseth, a averti que les États-Unis ne fourniraient aucun contingent de maintien de la paix à l’Ukraine à l’avenir, ni ne fourniraient de financement supplémentaire pour maintenir la guerre. Le message était clair : il appartenait désormais à l’Europe de se protéger. Associé à l’attaque sans compromis de J.D. Vance sur les affaires intérieures européennes à Munich le week-end dernier, la semaine passée a été un choc géopolitique pour l’Europe — le moment où le rideau a peut-être commencé à tomber sur l’alliance transatlantique et un nouveau monde est né.

Starmer peut-il tirer parti de la crise ? Avec Powell à ses côtés, le Premier ministre a adopté une posture résolue, déclarant sa volonté non seulement de partager la responsabilité de la défense de l’Europe, comme l’exige Trump, mais même de considérer l’envoi de troupes britanniques en Ukraine pour défendre le pays à l’avenir si nécessaire. « Nous devons reconnaître la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, ne pas nous accrocher désespérément aux conforts du passé », a déclaré Starmer après la réunion à Paris. « Il est temps pour nous de prendre la responsabilité de notre sécurité, pour notre continent. » Si cela est vrai, ce sera vraiment un moment historique.

Pour beaucoup à gauche du Parti travailliste, de telles déclarations sont la preuve de l’influence blairiste de Powell sur Starmer. « Conseillant Starmer sur l’envoi de troupes britanniques en Ukraine, ce sont Jonathan Powell et Peter Mandelson », a écrit Diane Abbott sur X. « Tous deux sont des vestiges de l’ère de la guerre en Irak. Que peut-il bien se passer de mal ? » Depuis son retour à Downing Street en novembre, près de deux décennies après la fin de son mandat au No. 10 de Tony Blair, Powell s’est imposé comme une figure d’influence significative dans l’opération Starmer, de confiance tant par le Premier ministre que par son influent chef de cabinet Morgan McSweeney. En fait, à l’intérieur de Downing Street, The New Machiavelli est considéré comme une sorte de guide sur la manière d’exercer le pouvoir dans la politique moderne.

L’ironie du retour de Powell à Downing Street, cependant, est que Starmer — du moins en apparence — semble être tout sauf le politicien de « conviction » loué dans The New Machiavelli. Dans un nouveau livre sur le leader travailliste, Get In, écrit par les journalistes Patrick Maguire et Gabriel Pogrund, Starmer lui-même semble le faire explicitement. « Je n’ai aucune idéologie », déclare-t-il apparemment à un moment donné. « Il n’existe pas de starmerisme et il n’en existera jamais. Je prendrai des décisions les unes après les autres. »

Malgré l’ouverture de Starmer à l’envoi de troupes britanniques en Ukraine, sa réponse à la crise de Trump ne correspond guère à la définition de Powell d’un politicien de conviction. Juste après avoir déclaré qu’il était temps pour l’Europe de prendre la responsabilité de sa propre sécurité, par exemple, Starmer a également insisté sur le fait qu’il devait y avoir un « soutien américain » à tout futur effort de maintien de la paix en Ukraine. Les conforts du passé ne sont pas faciles à abandonner.

Sur le plan national également, Starmer fait face à une bataille juste pour augmenter marginalement les dépenses de défense par rapport à l’objectif actuel de 2,5 % — la moitié du niveau que l’administration Trump a exigé de l’Europe. Selon des conseillers influents du Royaume-Uni avec qui j’ai parlé cette semaine, les dépenses de la Grande-Bretagne en forces militaires conventionnelles s’élèvent en réalité à peu plus de 1,5 % du PIB une fois que ses dépenses dans d’autres domaines de la défense, comme le Trident, sont prises en compte. La Grande-Bretagne n’est tout simplement pas capable de combler le vide laissé par un départ américain. La mission de Starmer à Washington la semaine prochaine est celle d’un suppliant. Et Trump le sait.

Jusqu’à présent, la réponse de Starmer à la crise a été entièrement conventionnelle. Tout comme tous les premiers ministres britanniques depuis 1945 — à l’exception notable de Ted Heath — Starmer veut agir comme le pont entre l’Europe et les États-Unis dans le cadre d’une stratégie plus large pour protéger l’alliance transatlantique et la primauté de l’Otan en tant que garant de la sécurité européenne.

Cependant, le danger pour Starmer est qu’il se retrouve ballotté par les événements de la manière dont Powell l’a décrit, réagissant au dernier défi sans aucun objectif stratégique global au-delà de la conservation d’un ordre en rapide disparition.

Il y a, bien sûr, toutes les raisons d’être prudent face à la fanfaronnade de Trump. Pendant son premier mandat, il a sans cesse réprimandé l’Europe sur ses dépenses de défense, mais il a quitté ses fonctions avec plus de troupes américaines stationnées sur le continent qu’il n’en avait hérité. Le compte rendu des discussions d’hier en Arabie Saoudite ne laissait pas penser qu’un véritable progrès avait été réalisé.

Comme me l’a dit un conseiller influent du Royaume-Uni, il est logique pour Starmer de faire tout ce qu’il peut pour protéger le statu quo et espérer qu’il survive au second mandat de Trump. En pratique, il se peut qu’il n’y ait guère d’autre choix. Du point de vue de Starmer, ni le Royaume-Uni ni l’Europe dans son ensemble ne sont en mesure de prendre la place des États-Unis. La Grande-Bretagne n’a pas la capacité industrielle pour remplacer les fabricants d’armes américains. Et puis, comme l’a dit l’ancien chef de l’armée britannique, Lord Dannatt, la Grande-Bretagne n’a tout simplement pas le nombre de troupes disponibles pour apporter une contribution significative à la défense de l’Ukraine. L’armée britannique compte aujourd’hui à peine 75 000 personnels. Les Russes, en revanche, recrutent 30 000 soldats par mois.

Les contraintes politiques et fiscales de l’Europe sont si aiguës qu’il est inconcevable qu’une armée européenne puisse remplacer les États-Unis de manière significative. Le gouvernement de Starmer est déjà dangereusement proche de violer ses règles d’emprunt. La France est incapable de voter un budget sans décret présidentiel. Et l’Allemagne est sur le point d’entrer dans une période d’instabilité liée à la formation de coalitions. Seuls les Polonais dépensent aujourd’hui l’argent que les Américains exigent, mais même eux ont signalé qu’ils n’étaient pas disposés à permettre des troupes sur le terrain en Ukraine. Si l’Europe est sur le point d’être humiliée par les Américains à Riyad, elle l’aura bien cherché.

Cependant, chaque crise offre une opportunité politique. Après avoir passé ses six premiers mois en tant que Premier ministre à être ballotté par les événements, Starmer pourrait saisir ce moment pour réinitialiser les termes de la politique britannique. Comme me l’a dit une figure influente : « Les gens aspirent à un changement de direction après toutes ces années de tâtonnements. C’est le moment. »

Certains de ceux qui sont proches de Starmer lui conseillent maintenant de se libérer des chaînes du Trésor afin d’augmenter rapidement les dépenses de défense et de reconstruire la capacité industrielle nationale de la Grande-Bretagne. Peut-être devra-t-il se débarrasser de Rachel Reeves dans le processus. Pourtant, pour réussir, de telles manœuvres ne peuvent pas être de simples manœuvres tactiques. Pour réinitialiser son gouvernement dans un moment de crise mondiale, Starmer doit faire un argument politique au pays sur les raisons pour lesquelles tout a changé et, par conséquent, son programme gouvernemental doit également changer.

Il pourrait s’inspirer de Ted Heath. En 1971, Ted Heath a utilisé le sentiment de malaise qui s’était installé dans le pays comme contexte pour sa poussée visant à mener la Grande-Bretagne dans le Marché commun — une ambition qu’il avait depuis la naissance de la Communauté du charbon et de l’acier deux décennies plus tôt. « Pendant 25 ans, nous avons cherché quelque chose pour nous relancer », a déclaré Heath. « Maintenant, le voilà. » Aujourd’hui, avec la Grande-Bretagne dans une nouvelle ère de stagnation, Starmer a également besoin d’une mission nationale — et certains de ceux qui lui sont proches croient que cette mission devrait être celle de la sécurité nationale. Et pas seulement la sécurité militaire, mais tout, de l’énergie à la nourriture et à la capacité industrielle.

Cependant, pour y parvenir, Starmer devrait faire des sacrifices que son parti aurait du mal à accepter. Si davantage d’emprunts, des impôts plus élevés ou d’autres coupes budgétaires sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale de la Grande-Bretagne, le Parti travailliste aura du mal à maintenir les dépenses d’aide étrangère et de protection sociale aux niveaux actuels. Dans ce scénario, la sécurité énergétique devrait également devenir une priorité, ce qui signifierait subordonner l’objectif de zéro émission nette et avancer avec une série de grands projets allant du déploiement de petits réacteurs nucléaires à l’expansion rapide de Heathrow et autres. Pendant ce temps, on conseille à Starmer d’utiliser la crise pour poursuivre un alignement plus étroit avec l’UE dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et animale.

Cependant, ce chemin est semé de dangers géopolitiques. L’engagement américain envers l’OTAN pourrait vraiment toucher à sa fin. Des analystes sérieux proches du Premier ministre s’inquiètent que Trump puisse bien convenir de conditions avec la Russie jugées inacceptables dans les capitales européennes. Et même s’il le fait, il y a peu de preuves que les attitudes en Europe changeront de manière significative. Pour tout le discours de Macron, les responsables britanniques estiment qu’il n’y a aucune preuve qu’il soit disposé à envisager une nouvelle infrastructure de sécurité en dehors des limites de l’UE pour accueillir le Royaume-Uni. La réalité est que la Grande-Bretagne — comme le reste de l’Europe — n’est pas maître des événements. Les décisions qui façonneront l’avenir du continent sont prises à Washington.

Dans The New Machiavelli, Jonathan Powell a écrit que les dirigeants devaient non seulement être « bénis par la fortune », mais aussi avoir la capacité de « tirer parti de celle-ci ». C’est, en fin de compte, l’alchimie du leadership politique. Jusqu’à présent, Starmer a montré peu de signes de posséder les talents nécessaires pour maîtriser une telle crise. Pourtant, cela pourrait être sa dernière chance de réinitialiser son gouvernement avant qu’il ne soit trop tard. Il devrait la saisir et nous montrer qu’il a un sens de la direction après tout.