Une sagesse conventionnelle balaie une grande partie de l’Europe alors que l’indignité lui est infligée par le nouvel impérator à Washington. Peut-être que Charles de Gaulle avait raison après tout. Enfin, il semble que l’ancienne poussée de la France pour « l’autonomie stratégique » ait trouvé son moment. Ce n’est plus simplement une aspiration des souverainistes habituels à Paris, mais l’ambition déclarée des Atlantistes les plus fervents du continent à Berlin — et même, peut-être, à Londres aussi.

L’ampleur et la rapidité de ce changement géopolitique ont été capturées par le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, qui, en réponse à la victoire de son parti le week-end dernier, a déclaré que sa priorité serait de « parvenir à l’indépendance vis-à-vis des États-Unis ». Autrefois archétype d’un réaliste ouest-allemand solide, Merz a déclaré que le comportement de Trump avait laissé l’Europe avec peu de choix. Deux jours auparavant, le leader de la CDU avait même soutenu que l’Allemagne devait commencer des discussions avec la Grande-Bretagne et la France sur le « partage nucléaire » car les États-Unis ne pouvaient plus être comptés.

La Grande-Bretagne n’est pas non plus aussi allergique qu’elle l’était autrefois à de tels discours. Suite au sommet d’urgence convoqué par Emmanuel Macron la semaine dernière pour discuter de l’ouverture de pourparlers de paix avec la Russie par l’administration Trump, Keir Starmer a déclaré que l’Europe ne pouvait plus « s’accrocher aux conforts du passé » ; elle devait prendre la responsabilité de sa propre sécurité.

À Paris, s’il n’y avait pas eu la propre crise politique de la France, il aurait pu y avoir un sentiment de gratification différée. Car dès 1962, de Gaulle avait été clair sur le but de ce qui était alors le Marché commun. « Quel est le but de l’Europe ? » demanda le général. « Le but est de ne pas être dominé ni par les Russes ni par les Américains. » Et il semble que ce soit toujours le cas aujourd’hui.

Pour la plupart des présidents français qui ont suivi de Gaulle, cette vision centrale est restée le but non réalisé — mais axiomatic — de ce qui est devenu l’UE. Dans l’une de ses premières interventions majeures après son élection en 2017, Macron a appelé le continent à rapidement se forger sa propre autonomie vis-à-vis des États-Unis. « Nous ne pouvons pas confier aveuglément ce que représente l’Europe [à] l’autre côté de l’Atlantique », a-t-il déclaré, seulement pour être moqué pour sa naïveté apparente. Macron a affirmé que la réalité centrale à laquelle l’Europe devait faire face était le « désengagement graduel et inévitable des États-Unis » du continent, ce qui, à son tour, exigeait que l’Europe développe ses propres « capacités opérationnelles autonomes ».

Si quelque chose, le discours de Macron s’est avéré trop timide. En 2017, il appelait à une force européenne autonome capable de « compléter » l’Otan. Aujourd’hui, Merz d’Allemagne remet en question l’existence même de l’alliance transatlantique en termes pratiques.

L’attrait de l’argument gaulliste résidait toujours dans sa clarté morale apparente et sa dignité. Comme Thomas Paine l’aurait peut-être dit : il est absurde de supposer qu’un continent soit perpétuellement gouverné par un Empire de l’autre côté de l’océan. Peut-être, mais le problème n’a jamais vraiment été une question de moralité — plutôt la réalité de l’ambition nationale qui se cache en dessous. Comme l’a dit de Gaulle, l’Europe n’était pas tant le moyen de rendre l’Europe grande à nouveau, mais la France. C’était, a-t-il dit, le moyen pour la France de « redevenir ce qu’elle a cessé d’être depuis Waterloo : la première au monde ».

Le discours de Macron de 2017 rappelle que juste sous la surface européenne de la politique étrangère française se cache cet ancien intérêt national gaulliste. En plus d’appeler à l’autonomie européenne pour protéger les intérêts du continent d’un retrait américain, Macron a également appelé l’UE à développer une politique étrangère axée avant tout sur la Méditerranée et l’Afrique, et à placer l’euro au « cœur de la puissance économique de l’Europe dans le monde ». Aucune de ces priorités ne parle en aucune façon du pays que la France aurait besoin de soutenir pour une politique d’autonomie européenne vis-à-vis des États-Unis : la Pologne. En fait, l’accent mis sur la Méditerranée et l’Afrique est une tentative transparente d’utiliser le pouvoir de l’UE pour poursuivre ce qui sont, en effet, des préoccupations stratégiques françaises.

Une plainte régulière des responsables américains au fil des ans a été que, malgré des demandes répétées d’autonomie européenne, il n’y avait jamais beaucoup d’intérêt pour les réalités pratiques de transformer cela en une véritable intégration à l’échelle du continent soutenant toute guerre pour la survie contre la Russie. Il est notable, par exemple, que le discours de Macron de 2017 se concentre sur les menaces du terrorisme et de l’instabilité en Afrique mais pas sur la Russie, malgré le fait qu’elle ait déjà envahi et annexé des terres d’Ukraine.

Encore aujourd’hui, de nombreux anciens instincts demeurent. Les espoirs de Starmer pour un nouveau pacte de défense et de sécurité, par exemple, sont actuellement bloqués par des discussions sur les droits de pêche. Ceux qui sont proches de Starmer restent profondément sceptiques quant à tout changement significatif dans la volonté de l’UE de compromettre ses « lignes rouges » du marché unique afin de forger une relation plus étroite avec l’industrie de défense britannique — quelque chose qui pourrait être un atout clé dans le développement de la capacité militaire et industrielle européenne. « Les Français ne voient aucun avantage à ouvrir le marché à la concurrence britannique », a déclaré un responsable britannique. Le simple fait est que, quelle que soit la rhétorique venant de Berlin, Paris ou Bruxelles concernant les accords nucléaires et les « réinitialisations », les anciennes lignes rouges des négociations sur le Brexit demeurent : si la Grande-Bretagne veut plus que ce qu’elle a aujourd’hui, elle devra accepter les règles de l’UE.

Dans le contexte du mépris de Trump pour les intérêts — et les sensibilités — de l’Europe, il est compréhensible que l’attrait de de Gaulle soit revenu dans la politique du continent. Comme l’a dit Julian Jackson dans sa biographie du général, bien que beaucoup de ce pour quoi il se battait soit construit sur le mythe de la victoire française pendant la Seconde Guerre mondiale — « jeter de la poussière dans les yeux des Alliés pour qu’ils soient aveuglés en pensant que la France était grande » comme il l’a dit — de Gaulle a vraiment sauvé l’honneur de la France, tout en posant de nombreuses questions qui continuent de dominer les discussions en Europe aujourd’hui, y compris, de manière pertinente : Comment créer ‘l’Europe’ elle-même ?

Cependant, de Gaulle était aussi un prophète profondément imparfait, jetant son pays « dans un rôle qui dépassait ses capacités », comme l’a fait remarquer l’ambassadeur britannique de l’époque, Gladwyn Jebb. Cela reste un défi central pour l’Europe aujourd’hui. Bien qu’il y ait des questions d’indignité et de moralité, il y a aussi des questions de moyens et de volonté. La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne restent liées par des contraintes fiscales et politiques — beaucoup d’entre elles étant de leur propre fait — qui rendent toute poussée sérieuse vers l’autonomie stratégique difficile à prendre au sérieux.

En ce moment, l’Allemagne est dans la cinquième année d’une stagnation économique post-guerre sans précédent, ayant vu chacun des piliers fondamentaux de sa stratégie géopolitique déchirés suite à l’invasion russe de l’Ukraine. Ayant misé sur son économie industrielle axée sur les exportations, elle était finalement dépendante du gaz russe, du commerce chinois et de la défense américaine. Aujourd’hui, le modèle économique allemand fait face au défi existentiel de perdre ces trois piliers fondamentaux d’un coup. Ayant également éliminé toute énergie nucléaire dans un pari sur les énergies renouvelables, et s’étant liée à la forme la plus extrême de conservatisme fiscal imaginable en intégrant un « frein à la dette » dans la constitution allemande, la marge de manœuvre du gouvernement entrant est extraordinairement limitée.

Les résultats initiaux des élections suggèrent que Merz n’aura pas la majorité des deux tiers requise au Bundestag pour supprimer le frein à la dette, rendant toute augmentation significative des dépenses de défense extrêmement difficile. En juillet de l’année dernière, le précédent gouvernement de coalition a convenu de réduire l’aide militaire à l’Ukraine de presque la moitié à 4 milliards d’euros dans son projet de budget pour 2025, malgré le discours de Zeitenwende — ou tournant — d’Olaf Scholz déclarant une toute nouvelle attitude envers la défense suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

En France, pendant ce temps, Macron n’a pas de majorité à l’Assemblée nationale pour adopter un budget, et a perdu trois premiers ministres l’année dernière en essayant de le faire. Face à une majorité bloquante de la gauche radicale et de la droite radicale, dont une grande partie est sceptique quant à la guerre en Ukraine et opposée à des coupes significatives dans les retraites ou l’aide sociale, il est également difficile de voir un chemin vers des augmentations significatives des dépenses de défense dans un avenir prévisible — à moins que de nouvelles élections plus tard cette année ne puissent briser l’impasse.

Même en Grande-Bretagne, qui a le gouvernement parlementaire le plus puissant des trois grandes puissances européennes, il existe de sévères contraintes fiscales contre toute augmentation rapide des dépenses de défense du type nécessaire pour atteindre l’indépendance vis-à-vis des États-Unis. Selon des responsables britanniques de haut niveau, même augmenter le budget à 3 % du PIB ne ferait que renforcer les forces conventionnelles que nous avons déjà, permettant à Londres de remplir le rôle qui lui est demandé par l’Otan. Pour combler le vide laissé par les États-Unis — y compris, comme l’a suggéré Merz, un dispositif de dissuasion nucléaire européen indépendant contre la Russie — il faudrait une augmentation de l’ordre de celle que Trump a exigée : à 4-5 % du PIB.

Pour tout gouvernement britannique, un tel choix n’est pas seulement politiquement infaisable, mais loin d’être militairement désirable. Comme l’a dit un haut responsable, dans certains des aspects fondamentaux de la défense moderne — de l’espace, aux drones et à l’IA — les États européens rêvant d’autonomie vis-à-vis des États-Unis pourraient rapidement sembler nettement peu attrayants pour le Royaume-Uni, qui pourrait choisir de s’associer à des programmes américains rapides et bien financés, plutôt qu’à des alternatives européennes spéculatives, coûteuses et non éprouvées. Cela comporte également le risque supplémentaire que la Grande-Bretagne puisse être « bloquée à la dernière minute parce que les pêcheurs de langoustines bretons ne sont pas contents ».

Mais alors que le spectre de de Gaulle plane sur une Europe se querellant sur les fruits de mer, le continent devrait trouver de l’inspiration dans une autre figure : non pas le grand homme de France, mais le père fondateur de l’Europe moderne, Jean Monnet.

« À l’été 1945, avec l’Europe à terre, Charles de Gaulle et Jean Monnet étaient les deux Français dominants de l’époque. »

Dans sa biographie du grand homme d’État, François Duchêne explique comment Monnet a utilisé les moments de crise pour poursuivre de nouvelles idées, plutôt que de simplement s’appuyer sur ces vieilles maximes de la politique étrangère : « Il soupçonnait l’histoire d’être une béquille, » a écrit Duchêne, « pour ceux qui espéraient que s’y fier serait plus facile que de penser par eux-mêmes. »

En effet, l’une des choses intéressantes à propos de Jean Monnet est qu’il n’est pas seulement vénéré par les fédéralistes européens comme le père fondateur de l’Europe moderne, le premier à être nommé « citoyen d’Europe » d’honneur, mais qu’il est également considéré comme une icône parmi les révolutionnaires eurosceptiques tels que Dominic Cummings, qui le voient comme l’un des génies de la politique moderne, capable de donner vie institutionnelle à ses idéaux. Monnet a mené une vie remarquable : fonctionnaire français et héros européen, mais aussi un homme de l’ordre occidental qui a été fait chevalier par les Britanniques, a travaillé pour Churchill, a proposé l’union de la Grande-Bretagne et de la France et était considéré par de Gaulle comme étant trop anglo pour être digne de confiance.

Le plus grand éloge que Monnet ait eu pour un homme d’État était qu’il était « généreux », l’opposé de ce qu’il appelait « l’esprit de domination » par lequel ces hommes cherchent uniquement à faire avancer leurs intérêts immédiats dans leurs positions de pouvoir étroites. En regardant l’Europe aujourd’hui, il est difficile de voir beaucoup de générosité parmi ses hommes d’État — ou en effet, l’un quelconque du génie de Monnet pour prendre une idée telle que « l’autonomie stratégique » et la rendre réelle. Pour Monnet, en fait, l’un des objectifs centraux de l’« Europe » qu’il a créée était de maintenir ensemble le monde atlantique et ce qu’il voyait à l’origine comme ses trois parties constitutives : le continent ; le Commonwealth britannique ; et la puissance des États-Unis.

Il y avait, pour Monnet, très peu de politiciens qui combinaient l’habileté de hautes fonctions avec la « générosité » pour obtenir des résultats qui allaient au-delà de l’intérêt national immédiat. Sans cette générosité, soutenait Monnet, les hommes se tournaient trop souvent vers ce qu’il appelait « de petites solutions à de grands problèmes ». S’il y a une description du dilemme de l’Europe moderne, c’est celle-ci : un continent coincé dans ses anciennes façons de penser, encore concentré sur ses anciennes lignes rouges et ses nationalismes mesquins — et manquant toujours de la générosité nécessaire pour se libérer de l’indignité de la domination de Trump.

À l’été 1945, avec l’Europe à terre, Charles de Gaulle et Jean Monnet étaient les deux Français dominants de l’époque. Après être revenu d’une visite à Washington, le général et l’« inspirateur », comme de Gaulle se moquait de Monnet, ont eu une longue discussion sur l’état du continent. « Vous parlez de grandeur, » a dit Monnet à de Gaulle, « mais aujourd’hui les Français sont petits. Il n’y aura de grandeur que lorsque les Français auront une stature pour la justifier… Pour cela, ils doivent se moderniser. » De Gaulle était revenu d’Amérique stupéfait par la prospérité — et le pouvoir — du nouvel hégémon. « Vous avez certainement raison, » a-t-il répondu. « Voulez-vous essayer ? »

Le reste appartient à l’histoire. Mais certaines choses restent inchangées. L’Europe aujourd’hui est petite et elle n’atteindra la grandeur que lorsqu’elle assumera la stature pour la justifier. Au lieu de cela, sans aucun doute, Berlin, Londres et Paris vont discuter de poissons et plaider pour que l’Amérique reste un peu plus longtemps.