En juillet 2028, l’Europe retient son souffle. Les troupes russes, revigorées depuis le démembrement de l’Ukraine trois ans plus tôt, se sont rassemblées par centaines de milliers aux frontières de l’UE. Il y a trois regroupements au total, s’étendant sur des centaines de miles de Narva en Estonie à Hrodna en Biélorussie. Ce qui est le plus impressionnant, cependant, c’est la légendaire 1re armée de chars de la Garde. Remplie à ras bord de blindés, et comprenant le modèle T-14 de 4e génération de la Russie, elle attend à ce qu’on appelle la porte de Brest : à peine 120 miles de Varsovie. Car si les États baltes sont clairement dans le viseur de Poutine, la Pologne l’est aussi. Il sait que c’est seulement en détruisant l’armée polonaise qu’il pourra jeter un nouveau rideau de fer sur l’Europe de l’Est. Comme Staline, il n’espère pas contrôler la Pologne directement — mais il comprend que, une fois Varsovie tombée, et que les Polonais acceptent un nouvel ordre européen, les dominos tomberont de Vilnius à Tallinn.

C’est donc l’Europe que Poutine a travaillé pendant plus d’un quart de siècle à réaliser. Et avec Donald Trump sur le point de quitter la Maison Blanche, il sait que le temps presse pour ramener la Russie à la position géopolitique que Poutine pense qu’elle mérite. Pourtant, juste de l’autre côté de la frontière, les Européens sont prêts aussi. Avec l’ordre géopolitique américain mort et enterré, même les pays qui considéraient autrefois la couverture de sécurité comme une couverture de sécurité sont devenus des réalistes choqués. Et cela se prouve : alors que l’attaque russe commence enfin, le système de défense antimissile balistique Aegis de la Pologne se met en action. Il est rejoint par des centaines de Himars, qui ensemble déversent l’enfer polonais sur les troupes russes en avance.

Les chasseurs polonais sont maintenant dans les airs aussi. Soutenus par la Suède, la Finlande et leurs alliés baltes, ils nient à la Russie la supériorité aérienne au-dessus du champ de bataille. Il y a aussi des drones, des milliers d’entre eux, des porteurs de mort autonomes sur cinq pays. En mer, les marines suédoise et polonaise engagent la flotte russe de la Baltique alors qu’elle traverse la Baltique vers le golfe de Gdańsk, avec les villes portuaires de Pologne dans son viseur. Et tout en avançant, les troupes russes attaquent, envahissant les points faibles des défenses frontalières de leur ennemi tout en utilisant l’artillerie pour couper les autoroutes reliant les États baltes au reste du continent. La guerre, en résumé, engloutit à nouveau l’est de l’Europe, même que Paris et Londres menacent de frappes nucléaires si l’assaut russe persiste.

Ce scénario n’est pas une prédiction. Mais ce n’est pas non plus une fantaisie, car c’est exactement ce que les experts en sécurité à travers l’OTAN ont longtemps exhorté l’Europe à se préparer. Il est facile d’imaginer de tels avertissements défilant devant les yeux des dirigeants européens alors qu’ils regardaient, non invités, depuis les lignes de touche alors que les États-Unis promettaient de normaliser les relations bilatérales avec Moscou. Au cours des deux dernières semaines, en effet, la perspective d’une guerre sur le sol de l’OTAN est passée d’une hypothèse cauchemardesque à une possibilité entièrement concevable — si ce n’est pas une inévitabilité. L’admettre est un simple réalisme, surtout d’ici à Varsovie.

Car si les Européens se sont précipités pour planifier un avenir post-américain imminent, la vérité tacite demeure qu’il n’existe aucun modèle de défense viable qui ne place pas la Pologne au cœur de ses préoccupations. Pendant des années, après tout, Varsovie a planifié exactement le genre de chaos provoqué par Trump, développant son armée et renforçant sa puissance industrielle. Plus précisément, la géographie du pays signifie qu’il n’aura guère d’autre choix que d’agir comme le bouclier du continent contre ce qui vient ensuite — même s’il est clair qu’il a encore du chemin à parcourir, tant sur le plan logistique que stratégique, s’il espère repousser la menace russe imminente.

En premier lieu, l’importance de la Pologne peut être comprise par sa puissance militaire croissante. Avec plus de 200 000 hommes sous les armes, elle possède la plus grande armée de tous les États de l’OTAN en Europe, même si elle deviendra bientôt la première puissance de chars du continent. Il est clair, de plus, que cette technologie est efficace sur le terrain. En 2023, lors des exercices Amber Lynx de l’OTAN à Orzysz, à moins de 100 kilomètres de la frontière polonaise avec l’enclave russe de Kaliningrad, j’ai été témoin d’une attaque simulée sur le territoire polonais. Par un matin gris d’avril, des troupes de six États de l’OTAN ont utilisé des chars, de l’artillerie, des chasseurs et des canons anti-aériens — aux côtés de chars PT-91 et d’hélicoptères W-3 Sokół de Pologne — pour repousser les envahisseurs imaginaires.

Comme le suggère cette machinerie locale, la Pologne a l’avantage supplémentaire d’être une puissance industrielle relativement robuste. En tant que cinquième plus grande économie de l’UE, et l’une des économies à la croissance la plus rapide du continent, la Pologne a investi massivement dans son secteur de fabrication industrielle déjà considérable — surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. L’usine sidérurgique Huta Stalowa Wola, l’un des plus grands fabricants de machines de la région, a déjà doublé sa production de matériel militaire depuis 2022, tandis que le secteur de la construction navale de la Pologne a également travaillé à moderniser la flotte du pays.

Bien sûr, avoir une armée forte en théorie soulève encore la question de son utilisation — et ici, il semble y avoir un certain désaccord. Cet exercice de 2023 imaginait l’OTAN affrontant la Russie sur le territoire polonais. Mais, s’exprimant après l’événement, un général polonais a rejeté l’idée qu’une force hostile serait un jour autorisée à pénétrer « un mètre » à l’intérieur des frontières du pays. À cette fin, la Pologne, avec la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, a commencé à construire un réseau interconnecté de fortifications le long de ses frontières avec la Russie et la Biélorussie, destiné à compenser le manque d’obstacles géographiques dans la région. En Pologne, ces fortifications sont connues sous le nom de « Bouclier de l’Est » et comprendront tout, des simples terrassements et barrières anti-chars en béton à la technologie de surveillance augmentée par satellite. En cas d’attaque imminente de la Russie, des mines antipersonnel controversées seraient également probablement déployées.

Tout cela semble bon en théorie et a de bonnes chances de retenir la Russie pendant un certain temps. Dans le scénario d’invasion de 2028 que j’ai esquissé ci-dessus, la première partie du conflit impliquerait une guerre aérienne, avec des avions, des missiles, des roquettes et des drones volant dans toutes les directions. Le Bouclier de l’Est serait un obstacle majeur à l’avancée des forces terrestres russes, d’autant plus compte tenu de l’environnement local. Bien que la Pologne se trouve sur une plaine plate qui a historiquement agi comme une autoroute pour les envahisseurs — une autre raison pour laquelle elle sera obligée de se battre quoi qu’il arrive, surtout étant donné qu’elle est le seul membre de l’OTAN à partager une frontière avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie — les régions frontalières au nord-est sont épaisses de collines, de marais et de forêts.

Mais tout comme en Ukraine, le temps ne serait finalement pas du côté de Varsovie. Après des mois de batailles éreintantes et de vagues successives d’assauts à forte mortalité qui sont devenus la marque de fabrique de la Russie, les armées de Moscou finiraient par percer les fortifications. Pourtant, les forces polonaises de l’autre côté ne pourraient pas les tenir à distance indéfiniment. Tôt ou tard, alors, la stratégie de l’OTAN « pas un mètre » s’effondrerait. À sa place, comme le gouvernement Zelensky l’a découvert avec désespoir, la Pologne serait contrainte de se retirer tactiquement d’un champ de bataille à l’autre, priant pour que les Russes ne trouvent pas un moyen de percer leurs lignes.

Il serait certainement utile que la Pologne puisse dégrader l’ennemi avant qu’il ne brise le Bouclier de l’Est : pas seulement près de la frontière mais profondément à l’intérieur de la Russie elle-même. Pourtant, selon Bartłomiej Kucharski, un analyste militaire polonais, Varsovie ne fait pas assez ici. « J’ai l’impression qu’en Pologne, une pensée tactique à petite échelle a prévalu, » explique-t-il, notant que la plupart de ses investissements en artillerie n’ont toujours qu’une portée maximale de 300 kilomètres. « Cependant, » ajoute Kucharski, « les attaques directes sur le territoire de l’ennemi ont la plus grande valeur de dissuasion. »

Dans le passé, la Pologne aurait compté sur le soutien des États-Unis pour obtenir l’équipement dont elle a besoin — mais cela ne semble pas être un pari sûr ces jours-ci. Après le chaos des dernières semaines, les responsables polonais ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rester calmes, vantant les promesses supposées de l’administration Trump de ne pas retirer les forces américaines stationnées dans le pays. Mais en lisant entre les lignes, les choses commencent à sembler beaucoup moins certaines. Malgré le fait d’avoir qualifié la Pologne de « modèle d’allié » lors de sa visite à Varsovie plus tôt ce mois-ci, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a averti que son pays ne serait pas là pour toujours. Et lorsque le président polonais Andrzej Duda a rencontré son homologue américain en marge du CPAC samedi, Trump est arrivé en retard et est parti tôt.

Pas étonnant que Varsovie cherche de nouveaux soutiens. En pratique, cela signifie sans surprise ses collègues membres de l’UE — qui ont évidemment beaucoup plus d’enjeux que Trump. Un exemple en est venu en juillet dernier, lorsque la Pologne a entrepris l’approche de frappe à longue portée européenne (ELSA) avec l’Allemagne, la France et l’Italie. Destinée à stimuler la production de missiles à longue portée à travers le continent, le plan ultime est conçu pour entraver les forces russes avant qu’elles ne menacent jamais le Bouclier de l’Est.

C’est clairement un pas dans la bonne direction, mais des défis demeurent. Comme le dit Kucharski : « En tant que pays, nous avons le potentiel de créer des forces armées qui seraient capables d’arrêter au moins temporairement la Russie, mais actuellement plusieurs années de travail nous attendent. » En plus du manque de missiles à longue portée, il y a aussi la politique intérieure à prendre en compte. Avec un œil sur les élections présidentielles à venir en mai, les dirigeants polonais ont récemment refusé de déployer des troupes en Ukraine en tant que casques bleus, ou de s’engager à des forces pour une armée paneuropéenne plus large. Malgré la forte base industrielle de la Pologne, les agendas politiques changeants ont souvent rendu difficile pour le pays de tirer pleinement parti de son potentiel de fabrication, les députés peinant à penser de manière holistique aux priorités politiques, militaires et industrielles. C’est frustrant : comme les analystes l’ont longtemps noté, la capacité d’élargir davantage l’armée existe certainement en Pologne — la seule question est de savoir si les politiciens peuvent dégager les fonds nécessaires.

Cependant, si les préoccupations politiques immédiates peuvent entraver la flexibilité à court terme, personne dans la politique polonaise ne peut sérieusement imaginer que leur pays ne sera pas contraint de jouer un rôle décisif dans la défense régionale, tant sur le plan national qu’en Ukraine post-guerre. Indépendamment des querelles diplomatiques que la Pologne a récemment eues avec la France et le Royaume-Uni sur la nature de la nouvelle architecture de sécurité européenne, de plus, tout le monde comprend que Varsovie est un partenaire sur lequel ils doivent compter.

Tout en continuant, les responsables polonais font tout ce qu’ils peuvent pour projeter le calme, la confiance et la force. Et pourquoi pas ? Surtout compte tenu de sa longue tradition de résistance à l’impérialisme russe, ce n’est pas une nation qui se laissera abattre sans se battre. Mais dans les coulisses, les politiciens et les généraux sont sûrement alarmés. Ce qui est le plus horrifiant pour la Pologne dans ce scénario fantastique de 2028, c’est que, même si elle atteignait le sommet de la préparation militaire, élargissait son secteur manufacturier et construisait une coalition européenne, en fin de compte, la Russie pourrait toujours triompher. Comme l’histoire l’a souvent prouvé, tant en Pologne qu’ailleurs, il y a certaines choses que même le plus ardent esprit de combat ne peut pas facilement surmonter.