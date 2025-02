Tout a commencé vendredi soir, lorsqu’une « équipe de protection des enfants en ligne » autoproclamée a diffusé en direct des accusations concernant Adrian Smith, un prétendu pédophile, sur les réseaux sociaux. L’homme a été rapidement arrêté — bien que la police l’ait bientôt relâché. Pourtant, samedi, vers 18h40, Smith était mort, tombant d’une hauteur sur l’M4 près de Bristol.

La police insiste sur le fait qu’elle accueille l’aide du public dans la lutte contre la criminalité. Les chefs de police nous exhortent à devenir des agents spéciaux, des bénévoles dans les commissariats, des coordinateurs de la surveillance de quartier. Pour beaucoup, cependant, le patrouillage et le fait de tirer les rideaux ne font pas battre le cœur aussi vite que la chasse aux pédophiles. Il existe plus de 100 groupes de vigilantes de ce type à travers la Grande-Bretagne, organisant des opérations et attrapant des délinquants — et les journalistes sont de plus en plus désireux de se joindre à eux.

Cependant, comme le suggère désespérément la tragédie de l’M4, le vigilantisme en ligne peut rapidement mal tourner. Manquant de toutes les protections offertes par la loi, les cibles de la foule sont facilement écrasées. Et même lorsqu’elles ne le sont pas, les détectives en ligne comprennent souvent mal les lois qu’ils prétendent défendre, chaque publication douteuse sur Facebook mettant la justice en péril. Mais avec la police en pleine débâcle bureaucratique, et les nouvelles technologies rendant l’enquête amateur plus simple que jamais, ne vous attendez pas à ce que les chasseurs de pédophiles disparaissent — bien au contraire, alors que le vigilantisme passe d’un passe-temps en ligne à une réalité sombre à travers le pays.

L’appel est compréhensible. Il offre une certitude morale, un sentiment d’accomplissement et un soupçon d’excitation. Et, comme la plupart des types de crimes, la pédophilie est impossible à gérer pour la police seule. Les statistiques du Home Office révèlent près de 40 000 infractions liées à des images d’abus sexuels sur des enfants enregistrées en 2023-2024 : et ce ne sont que des cas signalés.

Je me souviens d’une conversation avec un ancien collègue, un agent que j’appellerai Mark. « La chose la plus déprimante à propos de ce travail ? » m’a-t-il dit un jour. « Au bout d’un moment, vous commencez à penser que tout le monde est un pédophile. » Mark entamait sa cinquième année en tant qu’enquêteur internet covert à plein temps, et passait ses journées courbé sur un clavier, traquant les prédateurs. « Il y en a des milliers », je me souviens qu’il me l’a dit, l’épuisement sur son visage. « Vous pourriez les attraper toute la journée et toute la nuit, il y en aurait encore plus. » Comme beaucoup d’agents de police, Mark pensait que la seule façon de gérer ces criminels était soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit la peine de mort. D’autres médecins et universitaires impeccablement libéraux que j’ai rencontrés sont également de fervents partisans — citant les tactiques que les pédophiles utilisent lorsqu’ils prétendent s’engager dans un traitement.

Pour ma part, j’ai aidé à condamner un prétendu délinquant en me faisant passer pour un pédophile, même si les preuves cauchemardesques, et la peine ridiculement courte du délinquant, m’ont conduit à décliner par la suite un travail dans ce domaine. Pourtant, la chasse aux pédophiles DIY continue de monter en flèche — et pas seulement, je pense, à cause de l’excitation éthique qu’elle procure. Comme l’ont montré les bourreaux d’Adrian Smith, tout ce dont vous avez besoin pour commencer est une connexion internet.

Le soi-disant « digilantisme » a sans doute commencé après l’attentat du marathon de Boston, en 2013, lorsque des détectives en ligne ont retrouvé des témoins et des suspects. Peu importe que leur taux de réussite soit douteux : une nouvelle mode est née. Les podcasters de true crime travaillent désormais sur des affaires non résolues, tandis que des espions en herbe collectent des données à l’aide d’images satellites. Pour leur part, les chasseurs de pédophiles ont leur propre mode opératoire. Après avoir organisé une rencontre entre un faux enfant et leur prétendu agresseur, ils retiennent leurs cibles et appellent la police, remettant les preuves qu’ils ont rassemblées.

La collaboration entre la police et les civils n’est pas entièrement nouvelle. Pendant ma formation secrète, des journalistes de tabloïd étaient parfois castés comme Sherlock Holmes, la police comme le malheureux Lestrade. À l’époque, les journalistes étaient plus heureux d’aller dans le « monde réel » et de confronter leurs cibles, nous avertissant, nous la police, à l’avance s’ils étaient sur le point d’acheter des armes ou des drogues. Ensuite, ils remettaient leurs notes et, j’imagine, s’en allaient au pub. Leurs découvertes pouvaient même être convaincantes, même si elles s’effondraient parfois en ouï-dire. Comme des ouvriers appelés à venir terminer une extension à moitié faite, les détectives professionnels soupiraient et s’y mettaient.

Étant donné l’ampleur choquante de la pédophilie à travers la Grande-Bretagne, un policier que je connais est prévisiblement serein. Il est utile que, parmi les agents, les pédophiles aient la réputation de présenter des risques physiques négligeables lorsqu’ils sont confrontés. Quant aux digilantes eux-mêmes, ils semblent de plus en plus conscients de la loi et des procédures. Beaucoup observent le principe de « l’agent provocateur » de ne pas encourager un crime, ce qui rend les preuves inadmissibles (c’est le plus proche que la loi anglaise ait de l’entrave).

Les chasseurs de pédophiles filment également leurs activités pour plus de transparence. Pour les agents chargés de l’arrestation et de la poursuite, on pourrait dire que le travail difficile a déjà été fait. Ce n’est pas très différent des jours où les agents prenaient réellement le vol à l’étalage au sérieux : vous arriviez dans un supermarché pour trouver un voleur assis dans le bureau de sécurité, une déclaration préparée et des preuves mises sous scellés et étiquetées. La police appelait ces arrestations banales un « GIC » (Remis en garde). Je dois admettre que je n’aurais jamais pensé voir le jour où les pédophiles seraient traités comme des GIC.

Cependant, le processus n’est pas sans défaut. D’abord, il y a le bien-être des chasseurs. Nonobstant leur réputation, il y a toujours la possibilité que leurs cibles réagissent violemment lorsqu’elles sont acculées. C’est avant même de considérer la sécurité du suspect. C’est quelque chose que les policiers font toujours — et que certains chasseurs de pédophiles ne font clairement pas. Un problème plus large est la question des preuves. Bien que les digilantes deviennent de plus en plus sophistiqués, les agents professionnels comprennent quelque chose qu’ils ne comprennent pas : chaque théorie, peu importe à quel point elle est farfelue, offre une échappatoire potentielle lorsque les affaires arrivent au tribunal. Au tribunal, un avocat a parfaitement le droit de demander : « Agent, pourquoi n’avez-vous pas enquêté sur la théorie X ou Y ? »

Chaque morceau de spéculation en ligne bien intentionnée pourrait donc offrir une autre parcelle de doute raisonnable. Après que l’ancien agent du FSB russe Alexander Litvinenko a été assassiné, en 2006, j’ai été chargé d’enquêter sur de telles conjectures. J’ai recherché des allégations en ligne et parlé avec des experts pour examiner des pistes. Oui, détectives d’internet, votre théorie alimentée par la caféine sur Reddit pourrait finir par être le travail quotidien d’un pauvre détective.

Nous avons également vu les limites du travail de détective en ligne ailleurs. L’affaire Nicola Bulley est un exemple frappant. Elle a disparu en janvier 2023, après être tombée dans une rivière. Mais le tsunami subséquent de commentaires venimeux et mal informés par des « détectives » TikTok (dont certains sont arrivés sur les lieux pour créer du contenu) n’a fait qu’entraver l’enquête. Jay Slater, un touriste de 19 ans qui est tombé dans un ravin à Ténérife, a subi un sort similaire, certains obsédés par le vrai crime conjurant des théories farfelues sur la façon dont il est mort. Ce n’est guère étrange. Le crime a toujours été un complément au divertissement. Et maintenant, internet offre une autre dimension — interaction, immersion, même si la souffrance dans le monde réel est bien trop réelle.

En fin de compte, cependant, je soupçonne que certains agents désapprouvent les chasseurs de pédophiles numériques non pas pour des raisons éthiques : mais parce que cela empiète sur leur territoire. La plupart des travaux de police sont ennuyeux. Les rôles de détective autrefois convoités impliquent désormais un travail de centre d’appels. Les CID locaux enquêtent sur un tas de cas de protection, de disputes domestiques et d’agressions alcoolisées, le tout pour satisfaire des indicateurs de performance arbitraires. Il n’est pas surprenant que les agents cherchent à protéger un travail en ligne réellement utile des amateurs — si la police britannique était l’Empire britannique, les quelques spécialités restantes seraient comme Hong Kong avant 1997.

Ironiquement, bien sûr, ce malaise bureaucratique signifie que les agents sont coincés avec les amateurs qu’ils le veuillent ou non. Pour donner un exemple, les digilantes ne sont pas soumis aux contraintes de la loi sur les pouvoirs d’enquête. La mélasse administrative à travers laquelle la police doit naviguer pour surveiller un profil Facebook ouvert et visible du public est comique. Comme je l’ai dit un jour à mon inspecteur de police : « Je pourrais simplement rentrer chez moi, allumer mon ordinateur portable, utiliser un VPN, rechercher de manière intrusive ce suspect et téléphoner les résultats à Crimestoppers. Qu’est-ce qui m’en empêche ? » L’inspecteur a haussé les épaules.

À mesure que la bureaucratie grandit et que les budgets opérationnels diminuent, il semble inévitable que le digilantisme ne fasse qu’augmenter — surtout compte tenu de la prolifération d’outils en ligne faciles à utiliser et de l’IA. On pourrait donc soutenir qu’un service de police tourné vers l’avenir devrait intégrer les digilantes dans le mélange d’enquête. Ils pourraient offrir une formation ou travailler à une sorte de régime de licence. Cela, je le soupçonne, ne fonctionnerait pas. L’ensemble du point d’être un vigilante est d’être en dehors du système, un super-héros ordinaire, dépassant le banal. Batman n’a jamais été un agent spécial de la police de Gotham. Batman n’a jamais eu à remplir un formulaire de 12 pages pour obtenir la permission de surveiller une page Facebook, ou à compléter une évaluation des risques pour frapper à une porte. Batman n’a jamais souffert de cours DEI ou passé des jours à couper et coller son historique de recherche sur internet dans un calendrier de divulgation. Et, à ma connaissance, Batman n’a jamais témoigné au tribunal de couronne d’Isleworth.

Plus précisément, l’utilisateur final du travail d’un digilante sera toujours un policier, ce qui pose des risques significatifs lorsque les détectives doivent gérer des acteurs trop enthousiastes ou malveillants. Et si les défis sont suffisamment clairs en ligne — déprimant de constater qu’ils vont des Canaries à Bristol — attendez simplement que des vigilantes moins familiers avec Internet veuillent également participer à l’action. Avec la loi et l’ordre s’effondrant des centres-villes aux villages pittoresques du Wiltshire, il est logique que des groupes de super-héros en herbe envahissent les rues, Birmingham n’étant qu’une des villes désormais harcelées par des bandes de vigilantes. Mais ne vous inquiétez pas : je suis sûr que la police a un formulaire pour signaler cela aussi.