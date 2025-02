Bien qu’il semble presque condamné, le fragile cessez-le-feu du 15 janvier entre Israël et le Hamas a tenu durant le week-end. Pourtant, Benjamin Netanyahu pourrait encore décider que l’accord ne sert plus les intérêts d’Israël.

Pour commencer, Netanyahu rejette l’évaluation de ses généraux selon laquelle le Hamas ne peut pas être vaincu. Et afin de garder le ministre des Finances intransigeant Bezalel Smotrich dans son cabinet, il lui a assuré qu’un cessez-le-feu ne mettrait pas fin à la guerre de manière permanente. Si Netanyahu relance la guerre, il peut compter sur un soutien politique et matériel encore plus important de Trump que celui qu’il a reçu de Biden — qui, dans les deux domaines, était énorme et pratiquement sans réserve.

La semaine dernière, le cessez-le-feu semblait compromis. Le Hamas et Israël s’accusaient mutuellement de violer ses termes. Et, fidèle à son habitude, Trump a surpris tout le monde en déclarant qu’Israël devrait reprendre la guerre si le Hamas ne libérait pas tous les otages restants — à ce moment-là, 76 restaient, y compris ceux présumés morts — d’ici le samedi 15 février. Il semblait ne pas savoir, ou ne pas se soucier, que l’accord stipule un transfert échelonné durant ses deux premières phases.

Netanyahu a accru la confusion en sous-entendant qu’il était d’accord avec Trump et pourrait retourner à la guerre maintenant que le président américain lui avait donné une couverture politique. Le Hamas, pour sa part, a listé 270 violations israéliennes du cessez-le-feu, certaines vérifiées par des sources indépendantes, et a menacé de retenir les trois otages prévus pour être libérés samedi — bien qu’elle ait finalement cédé. Netanyahu a renoncé à l’opportunité que Trump lui a offerte, confirmant son engagement envers l’accord, à condition que le Hamas libère le prochain lot d’otages, ce qu’il a fait.

Bien sûr, le Hamas pourrait également défenestrer l’accord, et a récemment failli le faire. Mais, laissant de côté le jeu de la peur, le Hamas n’a pas de motif évident pour le déchirer. Les termes répondent à toutes ses revendications de longue date, et la fin de la guerre lui a permis de démontrer qu’il restait invaincu et avait gagné. Avec Trump de retour à la Maison Blanche, le Hamas pourrait se retrouver avec un résultat bien pire s’il reprenait les combats. Bien que la position actuelle du Hamas parmi les Gazaouis reste floue, les exposer à encore plus de morts et de misère ne fera certainement pas améliorer sa popularité.

Cependant, se concentrer sur le sort du cessez-le-feu peut obscurcir une question plus large : que se passera-t-il dans et pour Gaza même si l’accord survit ? La réponse de Trump est d’expulser les Gazaouis en masse vers l’Égypte et la Jordanie pour toujours, de revendiquer la propriété américaine de la bande de Gaza, et de construire une seconde Riviera sur sa côte. Ce plan est irréalisable, et une tentative de le mettre en œuvre constituerait une violation flagrante du droit international, sans parler des principes éthiques élémentaires. Aucun gouvernement arabe ne l’a soutenu — ni n’oserait le faire de peur que « la rue » n’éclate, surtout maintenant que Netanyahu, lors de sa réunion de dimanche avec le secrétaire Marco Rubio, l’a de nouveau loué, cette fois comme une « vision audacieuse ».

« Une tentative de mettre en œuvre ce plan constituerait une violation flagrante du droit international, sans parler des principes éthiques élémentaires. »

Cependant, la question de la gouvernance post-guerre de Gaza doit être résolue par la négociation, très probablement lors de la troisième phase de l’accord de cessez-le-feu. Cela créera de nouvelles complications. Le Hamas reste en place, mais Netanyahu a exclu son retour au pouvoir. Et pourtant, il ne veut pas non plus que l’Autorité palestinienne soit aux commandes. Le régime israélien sera rejeté par les Palestiniens et les États arabes, qui le verront comme un prétexte pour expulser les Gazaouis — quelque chose qui a un soutien significatif en Israël, non seulement à l’extrême droite mais aussi parmi les Israéliens juifs en général. Un gouvernement composé des notables de Gaza, peut-être ? Peut-être, mais seulement si Israël peut être convaincu qu’ils ne seront pas des chevaux de Troie pour le Hamas.

Ensuite, il y a le fait que la guerre d’Israël n’est pas terminée. Elle s’est déplacée en Cisjordanie, ciblant des groupes armés palestiniens, dont la présence a augmenté après la guerre de Gaza. Depuis le 21 janvier, l’« Opération Mur de fer » de l’IDF a tué des dizaines de Palestiniens, déplacé 40 000 autres — principalement dans les camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Tubas — et démoli ou fait exploser de nombreux bâtiments. Ajoutez à cela l’augmentation des attaques de longue date des colons juifs armés contre les communautés palestiniennes, et le gouvernement israélien continue les expulsions de Palestiniens de leurs maisons et donne son feu vert à de nouvelles colonies et blocs de logements.

La Cisjordanie se compose de trois zones : les zones A et B, de petites îles dirigées par l’Autorité palestinienne, sont séparées par la zone C, qui représente 60 % du territoire et est uniquement gouvernée par Israël. Cette géographie politique a éviscéré la solution à deux États, qui, de toute façon, a perdu encore plus de soutien en Israël après le 7 octobre. Et la solution à un État, favorisée par de nombreux partisans des droits des Palestiniens à gauche en dehors d’Israël, a très peu de soutien parmi les Israéliens. En décembre 2022, seulement un cinquième des Israéliens la soutenait. Même ceux de gauche veulent qu’Israël reste un État juif.

Ce que l’avenir nous réserve, donc, c’est une poursuite des bouleversements et de la violence. Israël reviendra à sa stratégie habituelle de « tondre la pelouse » : réprimer les soulèvements palestiniens intermittents tout en laissant intact leur source sous-jacente, l’occupation. Cette stratégie renforcera les extrémistes des deux côtés.

En Israël, les groupes et partis d’extrême droite, dont les membres croient que la Cisjordanie fait partie des terres divinement léguées aux Juifs, sont devenus de plus en plus influents, reflétant une tendance qui précède de longtemps le 7 octobre. Un sondage Pew de 2015 a révélé que près de la moitié des Juifs israéliens soutenaient l’expulsion des Arabes de la Cisjordanie et de Gaza ; la proportion était nettement plus élevée parmi les Juifs orthodoxes ou fortement religieux. Le soutien à l’expulsion a encore augmenté depuis le début de la guerre. Dans un sondage de janvier sondage, 43 % des Juifs israéliens ont déclaré que le plan de Trump pour Gaza était pratique et devait être poursuivi. Un autre 30 % l’appréciaient mais doutaient de sa faisabilité. Au total, donc, près des trois quarts d’entre eux soutenaient la proposition de transfert de population de Trump, que certains en Israël ont qualifiée de « Trumpsfer ».

L’extrémisme augmentera également parmi les Palestiniens, surtout si Israël continue de s’appuyer sur la répression, diminuant ainsi l’espoir des Palestiniens — qui, à ce stade, n’existe presque plus — d’un règlement politique qui leur accorde un État à part entière. En 1993, l’Organisation de libération de la Palestine a reconnu Israël comme un État juif, a renoncé à la violence et s’est engagée à poursuivre la solution à deux États. Non seulement l’Autorité palestinienne (AP) d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à montrer pour ses efforts, mais elle est devenue l’exécutrice d’Israël (notez, par exemple, son rôle actif dans le Mur de fer, l’offensive militaire de Tsahal en Cisjordanie). La plupart des Palestiniens la considèrent comme inefficace et corrompue. Cela, aussi, profite aux partisans de la résistance armée. Les dirigeants israéliens se plaignent souvent de manquer d’interlocuteurs de bonne foi, mais cela est en partie dû aux conditions qu’ils ont créées à Gaza et en Cisjordanie.

La dépendance continue d’Israël à la force augmentera son isolement international déjà considérable, y compris en Europe. Cela le rendra encore plus dépendant des États-Unis — une situation sûre, mais seulement tant que les attitudes américaines envers Israël restent inchangées. Elles pourraient ne pas le rester. Les sondages d’opinion montrent que la guerre de Gaza a coûté à Israël une bonne volonté considérable aux États-Unis — bien que le déclin du soutien précède cela. L’ampleur varie considérablement selon les groupes d’âge, et est la plus évidente parmi les Millennials, y compris les Juifs américains. Moins de la moitié des Juifs américains de moins de 30 ans ont exprimé un fort attachement à Israël en 2020.

Les Palestiniens feront face à une forme d’isolement différente, bien que familière. Les grands États arabes continueront à exprimer leur soutien tout en acceptant leur domination par Israël. Leur attention restera centrée sur la prévention des effets d’entraînement des bouleversements et des effusions de sang à Gaza et en Cisjordanie qui pourraient franchir leurs frontières. L’Iran fournira un soutien rhétorique mais manque des moyens pour modifier le déséquilibre de pouvoir écrasant entre les Palestiniens et Israël — d’autant plus après l’effondrement du régime Assad en Syrie. Et avec le retour de Trump, Netanyahu, qui souhaite depuis longtemps attaquer l’infrastructure nucléaire de l’Iran, pourrait, comme l’ont conclu de récents rapports de renseignement américains, être encouragé à tenter sa chance.

En ce qui concerne les questions israélo-palestiniennes, il y a donc peu d’espoir que les sombres nuages se dissipent. Sur ce point, les Juifs israéliens et les Palestiniens sont d’accord.