Il existe un slogan coloré populaire dans la culture hip-hop qui décrit une sorte de respect mutuel entre les hustlers ou les joueurs — « le jeu reconnaît le jeu ». Cela semble approprié au rétablissement de Donald Trump de l’ancien gouverneur de l’Illinois, Rod Blagojevich, et au sauvetage du maire de New York, Eric Adams, tous deux réalisés par des coups de plume séparés cette semaine.

Quelles que soient leurs parties choisies et leurs différences esthétiques, ces trois figures sont des vestiges vintage d’une époque mourante de la politique américaine : le patron de la machine urbaine.

Pour toute la récente discussion sur Trump en tant que bonapartiste ou « César américain », il ressemble davantage à une version surdimensionnée de William « Boss » Tweed, le chef démocrate qui a dominé la politique new-yorkaise grâce à un système élaboré de patronage centré autour de Tammany Hall à Manhattan. Tweed n’était que l’exemple le plus notoire d’un phénomène plus vaste.

Au 19e et 20e siècles, le « bossisme » régnait dans des métropoles comme New York et Chicago, des villes où la politique sociale et économique était façonnée par des marchandages politiques et des réseaux personnels imprégnés de divers niveaux de corruption. Ces réseaux étaient dirigés par des maires et des dirigeants puissants, les types « le buck s’arrête ici » autrefois décrits avec ironie dans d’anciennes caricatures éditoriales de journaux comme des barons impitoyables, parlant durement et mâchant des cigares.

Un patron que Trump a parfois regardé avec un sentiment de nostalgie est Meade Esposito, le roi flamboyant du Parti démocrate de Brooklyn de 1969 à 1984. Esposito a été décrit par un historien comme « un roi faiseur de rois de l’ancienne école : un arrangeur politique dont la machine était alimentée par la loyauté, le patronage et un système de quid pro quo qui a abouti à une multitude de scandales de corruption municipale et d’enquêtes ». Pour Trump, cependant, Esposito était un héros, que le 45e et le 47e président a loué pour avoir régné « d’une main de fer ». Comme Trump a dit à The New York Times, Maggie Haberman, « Je pensais que les Mitch McConnell seraient comme lui en termes de force. »

L’admiration du patron pour le bossisme a maintenant abouti à un pardon pour Rod Blagojevich. Dieu sait que Blagojevich a essayé de gouverner comme un patron. Le problème était que l’ancien chef exécutif de l’Illinois a commis l’erreur de le faire alors que la machine de Chicago était en train d’être démontée pour pièces. L’ancienne marque de politique a été remplacée par le nouveau Parti démocrate tel qu’incarné par les disciples clintonistes Rahm Emanuel et Barack Obama — tous deux de Chicago qui ont exploité les médias de masse, les célébrités, les ONG et le talent pour lever des fonds, remplaçant les loyalistes de l’ancienne époque par des technocrates progressistes sans cœur.

Il y a maintenant 16 ans que Blagojevich a été destitué et évincé en tant que gouverneur, l’un d’une longue lignée de politiciens de l’Illinois emprisonnés pour corruption politique. Parmi ses crimes : mentir à des agents fédéraux et retenir de l’argent à un hôpital pour enfants en échange de contributions de campagne. Plus notablement, Blagojevich a essayé de vendre l’accès au siège sénatorial d’Obama en 2008 après qu’Obama soit parti pour se présenter à la présidence (le FBI a secrètement enregistré Blagojevich disant à propos du poste vacant d’Obama : « J’ai cette chose, et c’est putain de doré, je ne vais pas l’abandonner pour rien du tout. »)

C’était un exemple choquant et flagrant de quid pro quo, mais cela a pu être considéré comme une affaire courante dans une autre époque de la politique de l’Illinois. Considérons l’exemple de Jacob Arvey, un patron démocrate de Chicago des années quarante, infâme pour avoir fourni pratiquement n’importe quoi aux résidents de son quartier, y compris des conseils juridiques, des appartements, et même des jambes en bois et des yeux en verre en échange de votes. Son conseil en politique était purement transactionnel : « C’est très simple. Mettez les gens sous obligation envers vous. »

Mais lorsque le bien coiffé Blagojevich a essayé de mettre les gens sous obligation dans les années 2000, il a été reconnu coupable d’une multitude de crimes liés à la corruption. En 2010, il est apparu dans quatre épisodes de l’émission de télé-réalité de Trump, Celebrity Apprentice, lors de sa tournée nationale d’innocence avant de se rendre en prison pour purger 14 ans ; il n’a purgé que huit ans derrière les barreaux avant que Trump commue la peine en 2020 (mettant fin à la peine de prison de Blagojevich sans formellement laver son nom ou effacer son dossier).

À l’époque, Trump a clairement indiqué qu’il voyait des parallèles entre le cas de Blagojevich et l’enquête du FBI sur sa propre prétendue — et plus tard réfutée — « collusion » avec la Russie. Il était notable que Robert Mueller était directeur du FBI lorsque le bureau a enquêté sur Blagojevich et a ensuite dirigé l’enquête du conseiller spécial qui allait blanchir Trump de collusion.

Blago a gardé un profil bas depuis son exode de la prison. Il a enregistré des vidéos Cameo et a parfois interprété des reprises ironiques de Jailhouse Rock d’Elvis lors de festivals de rue à Chicago. Il y avait peu de raisons maintenant de pardonner Blagojevich, car il n’a aucun service politique à rendre — à moins, bien sûr, que ce ne soit Trump qui « reconnaisse magnanimement le jeu ».

Ensuite, il y a le cas d’Eric Adams. Contrairement aux démêlés de Blago avec la loi, son cas est plus récent et beaucoup plus compliqué à naviguer. Adams, un démocrate, était considéré comme un outsider dans la course à la mairie de New York en 2021. L’ancien capitaine du NYPD était le parfait opposé du technocrate élitiste Michael Bloomberg. Il était un aspirant Machine Man, le genre de politicien de Gotham qui a aidé Trump à obtenir des millions en allégements fiscaux pour ses propriétés à la suite de la crise fiscale de Big Apple dans les années 70.

Mais comme Blago, Adams a été pris en train de jouer à la mauvaise politique de machine. En septembre, il a été frappé par un acte d’accusation fédéral de cinq chefs d’accusation pour corruption, fraude et violations des finances de campagne. Les procureurs ont allégué que le maire avait discrètement reçu plus de 100 000 $ de contributions de campagne illégales, ainsi que des voyages de luxe gratuits, en échange de faveurs pour le gouvernement turc. Adams a plaidé non coupable, suggérant qu’il était ciblé par la guerre juridique de l’administration Biden parce qu’il avait critiqué la politique d’immigration laxiste des démocrates. (En réalité, Adams était tout à fait pour accueillir des dizaines de milliers de nouveaux venus du sud avant de se retourner contre cela.)

Comme avec Blagojevich, Trump a publiquement pris parti pour Adams cette semaine, exprimant sa sympathie pour sa revendication selon laquelle il était injustement ciblé pour des raisons politiques. « Nous avons besoin de grands juges et de politiciens pour aider à réparer New York et à mettre fin au genre de guerre juridique qui a été lancée contre moi », a-t-il posté sur Truth Social.

En réponse, le département de la Justice de Trump a ordonné aux procureurs fédéraux de laisser tomber les accusations de corruption contre le maire. Fait remarquable, le procureur général par intérim Emil Bove a écrit que la décision ne portait pas sur le fond de l’affaire. Au lieu de cela, Bove a affirmé que l’affaire interférait avec la capacité d’Adams à « consacrer toute son attention et ses ressources à l’immigration illégale et à la criminalité violente qui ont augmenté sous les politiques de l’administration précédente ». Il y a un petit hic. Le DOJ a laissé ouverte la possibilité que des accusations puissent être réintroduites contre Adams après un examen.

Peut-être, alors, Trump traite le maire de Gotham comme un vieux patron de machine qui exploite le système pour un subalterne tout en s’attendant à quelque chose en retour. Meade Esposito et Boss Tweed seraient fiers. Le jeu reconnaît le jeu, en effet.