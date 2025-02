Si vous savez quoi que ce soit sur la Conférence de Yalta, c’est probablement cette image. Vous savez laquelle : trois dirigeants fatigués par la guerre, assis côte à côte, Roosevelt avec son sourire éclatant, Churchill avec ses sourcils froncés — et Staline, souriant sous sa moustache, visiblement satisfait du résultat. C’est une image incroyablement puissante, et pas seulement parce qu’elle est devenue l’emblème du début d’une guerre froide qui a découpé l’Europe pendant des décennies. Pour de nombreux Russes, après tout, la conférence, qui a 80 ans cette semaine, n’est pas simplement un artefact historique. Elle évoque, plutôt, des opportunités pour la Mère Patrie ici et maintenant.

À travers le prisme du poutinisme, la scène mondiale en 2025 ressemble remarquablement à celle de 1945. La sphère d’influence de la Russie, et même son cœur, est menacée par des forces à l’ouest. Mais comme il y a 80 ans, aux yeux des idéologues du Kremlin, la Russie repousse la marée, militairement et civilisatoirement aussi. Mais repensez à cette image : et avec qui Staline est-il affalé. Pas avec des laquais du Politburo, mais avec ses deux rivaux, qui tous deux, à leur manière, contribueraient à dicter les ambitions impériales de son pays pour les décennies à venir. Cela, pour moi, est la véritable leçon de Yalta quatre-vingts ans plus tard — non pas que la Russie était naturellement destinée à dominer l’Eurasie, mais qu’elle ne peut réussir qu’avec l’aide de l’Occident.

Même avant que la Russie n’existe vraiment, ses dirigeants s’appuyaient sur des étrangers. Considérez le début du XVIIe siècle, la soi-disant époque des troubles, lorsque la Moscovie était assaillie par des crises de succession, des guerres civiles et des incursions étrangères de l’Empire suédois et du Commonwealth polono-lituanien. Contrairement à la version populaire de l’histoire que la plupart des Russes connaissent, Michaël Romanov, le premier tsar de la maison la plus célèbre de Russie, a été couronné en 1613 seulement après avoir collaboré avec des étrangers. Les épopées nationalistes, notamment l’opéra de 1836 Une vie pour le tsar, l’ont présenté comme un héros austère, qui a fui les Polonais envahisseurs au lieu de se soumettre. En vérité, son oncle soutenait les efforts polonais pour mettre un étranger sur le trône russe, tandis que Michaël lui-même a même vécu un temps dans le Kremlin occupé par les Polonais.

C’est un fil conducteur à travers les longs siècles de l’histoire de la Russie, alors qu’elle luttait pour surmonter la prison géographique qu’est l’Eurasie. Malgré le fait de donner à la Russie un espace ample pour s’étendre, sa position géographique la rend vulnérable aux invasions terrestres tant de l’est que de l’ouest. Flanquée, de plus, par des montagnes au sud, la glace arctique au nord, et des concurrents européens à l’ouest, elle avait traditionnellement peu d’opportunités de développer sa puissance navale — vitale pour toute superpuissance moderne. Faire preuve de créativité pour sécuriser l’accès à la mer, et acquérir de nombreuses possessions coloniales pour agir comme des tampons, était crucial si la Russie voulait être autre chose qu’un avant-poste isolé le long de la rivière Moskva.

En pratique, cela ne pouvait se faire que par la collaboration avec des étrangers, quelque chose de suffisamment clair bien au-delà de l’époque des troubles. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, par exemple, la Russie n’avait aucune hésitation à faire preuve de ses muscles militaires. Pourtant, lorsqu’il s’agissait de vaincre son ancien rival Pologne-Lituanie, elle s’appuyait sur des accords pour diviser l’État polonais aux côtés de l’Autriche et de la Prusse. Dans le processus, elle a établi un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe de l’Est, finalisé au Congrès de Vienne et qui a principalement perduré jusqu’en 1914. C’était une histoire similaire en mer. Saisir des fenêtres sur la mer Noire et la Baltique n’aurait signifié que peu de choses si la Russie n’avait pas également sécurisé le passage à travers le Bosphore (des Ottomans) et le Kattegat (du Danemark) vers les sept mers au-delà.

Bien sûr, cet héritage n’a pas empêché les dirigeants russes de faire étalage de leur prétendue indépendance. Tous les nationalismes reposent, dans une certaine mesure, sur la construction de récits et l’effacement historique, et tout comme Une vie pour le tsar a glorifié le tsar Michel pour la noblesse de Saint-Pétersbourg, ces thèmes ont également perduré jusqu’au XXe siècle. Cela est suffisamment clair dans les récits russes sur la Grande Guerre patriotique, qui décrivent comment 20 millions de Soviétiques ont donné leur vie pour vaincre les envahisseurs allemands.

Ce sacrifice est indiscutable : mais la victoire de la Russie à Berlin aurait été sans signification si elle n’avait pas été acceptée par les superpuissances occidentales. Car si le règne nazi en Europe a été renversé à Stalingrad et à Koursk, ce qui est venu ensuite a été décidé entre le 4 et le 11 février 1945, à Yalta, où Roosevelt et Churchill ont donné à Staline leur bénédiction pour établir un nouvel ordre européen. En l’espace d’une semaine, Staline a convaincu ses alliés de le laisser étendre son influence à travers l’Europe de l’Est, annexant les États baltes et ajoutant une part considérable de l’Europe de l’Est à sa sphère d’influence.

Pour les élites russes habituées à penser en cycles historiques, un nouveau compact géopolitique, un Yalta 2.0, est donc logiquement très en retard. Pas que nous devions penser que Poutine est désireux d’un simple coup de force. Son célèbre remarque de 2005 selon laquelle “la disparition de l’Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du siècle” a été interprétée comme une expression désinvolte de nostalgie soviétique — mais sous la surface se cachait une peur plus profonde. Une nouvelle ère était en effet arrivée, mais un équilibre des pouvoirs mis à jour pour remplacer l’ordre de la guerre froide n’a jamais été établi, laissant la Russie sans gouvernail dans des eaux géopolitiques tumultueuses.

Dans une certaine mesure, donc, Poutine a longtemps considéré que le moment unipolaire de l’Amérique n’était qu’une illusion, une aberration de l’histoire qui niait obstinément les réalités géopolitiques du pouvoir russe. Et avec la domination américaine maintenant en déclin, Poutine peut également pointer vers le renouveau de la multipolarité, avec de grandes puissances de Pékin à Delhi établissant des centres géopolitiques. Pour reformuler, l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a jamais été seulement une question de ce pays. Au contraire, c’était la tentative de Poutine de forcer l’Amérique et l’Occident à confronter ce qu’ils considèrent comme leurs droits naturels, à régler l’ambiguïté déstabilisante entre la fin de la sphère d’influence de la Russie et le début de celle de l’Amérique, et à rétablir enfin l’équilibre selon les termes de Moscou — les souhaits des habitants de Kharkiv à Alep n’ayant aucune importance.

Mais tout comme cela a toujours été le cas, la Russie ne peut pas établir ce nouveau système international seule — malgré ce qu’il pourrait prétendre, Poutine dépend tout autant de l’Occident que ses prédécesseurs au Kremlin. Un bon exemple est cette quête perpétuelle de ports en eaux chaudes, la chute du régime Assad en Syrie forçant Moscou à entretenir de bonnes relations avec son successeur révolutionnaire. Dans une ironie de l’histoire, et grâce à l’influence d’Ankara à Damas, la Russie est à nouveau contrainte de négocier avec les Turcs pour maintenir son empire à flot. De l’autre côté de son territoire, la Russie doit également composer avec la présence d’États de l’OTAN comme la Norvège et le Canada, alors qu’ils s’empressent d’établir des faits sur l’eau pendant que les calottes glaciaires fondent. Face à l’Amérique et à la Chine, il est certain que la force brute seule n’est pas une option réaliste.

Poutine sera également conscient de ce qui se passe lorsque la Russie essaie d’agir unilatéralement. Après la Révolution d’Octobre, en 1917, le fervent communisme a contraint les bolcheviks à répandre leur révolution vers l’ouest. Évitant le valse diplomatique des tsars, ils ont rejeté le dialogue avec les États bourgeois d’Europe. Après quelques succès initiaux — contre la Pologne nouvellement indépendante, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie — ils ont été arrêtés par les Polonais aux portes de Varsovie. Après une défaite en 1920, Lénine a été contraint de signer le traité de Riga, délimitant la frontière de l’Union soviétique avec la Pologne. La jeune URSS avait donc peu à montrer pour cette démonstration de force brutale, et avait échoué à récupérer une grande partie du territoire que Nicolas II avait perdu pendant la Première Guerre mondiale.

L’approche de Staline deux décennies plus tard a tiré des leçons vitales de cette erreur historique, combinant la puissance militaire de l’Armée rouge avec des manœuvres diplomatiques habiles à Yalta. Grâce à des négociations difficiles et des tours de passe-passe, Staline a convaincu Roosevelt et Churchill d’accepter une expansion dramatique du territoire soviétique, aux côtés d’une pléthore d’États tampons allant de la Bulgarie à la Hongrie. En échange, Staline a promis de tenir des élections libres dans des endroits comme la Pologne et la Tchécoslovaquie, une promesse qu’il n’avait jamais eu l’intention de tenir. Les résultats de cette manœuvre parlaient d’eux-mêmes : la Russie a étendu son pouvoir plus loin qu’elle ne l’avait jamais fait sous les tsars, et des gouvernements aussi loin à l’ouest que Berlin répondaient directement à Moscou.

Ces jours-ci, il y a des signes que Poutine est prêt à parler à nouveau. Même avant d’attaquer son voisin, il avait effectivement demandé que l’OTAN expulse tous les nouveaux membres depuis 1997. C’était clairement irréaliste — mais cela laissait néanmoins entrevoir une prise de conscience, quelque part derrière cette façade impénétrable, que des négociations avec l’Occident étaient nécessaires. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’il y a quelqu’un de nouveau à la Maison Blanche. Un négociateur instinctif, impitoyable et transactionnel, Donald Trump pourrait être le partenaire dont Poutine a besoin pour formaliser les limites du nouvel empire de la Russie, établir un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe, et finalement poser les règles des relations internationales pour le reste du siècle.

Les autres aventures étrangères du Président témoignent vivement de ce changement. Avec Trump sur le point de déclencher une guerre commerciale avec l’UE, et poussant à construire un nouveau pôle géopolitique s’étendant du Groenland à Panama, les menaces de Poutine, autrefois fantastiques, semblent désormais éminemment réalisables. Et si tout cela a clairement des implications significatives pour l’Ukraine — la reconnaissance américaine de la souveraineté russe sur des pans du pays se profile — une série de questions de grande envergure sont également à l’ordre du jour pour une future rencontre Trump-Poutine. Parmi d’autres choses, cela inclut le contrôle des armes nucléaires et les prix de l’énergie. Inquiétant pour les Européens, il devient de plus en plus clair que tout sommet de ce type exclura l’Ukraine, du moins au début, et que Trump ne représentera pas seulement les États-Unis, mais incarnera plutôt l’OTAN et le monde occidental tout entier. Poutine le voit certainement de cette manière : avec le précédent de Yalta derrière lui, il considérera les discussions comme une opportunité générationnelle de clarifier le terrain de jeu mondial du Pacifique au Danube.

Cela laisse encore la question : que pourrait exactement Poutine essayer de sécuriser de ses négociations avec Trump ? Encore une fois, Yalta est un guide. Trump lui-même peut voir l’Europe comme un spectacle secondaire, mais pour Poutine, comme pour Staline avant lui, ce sera toujours le point zéro des ambitions du pays. L’Ukraine a peut-être remplacé la Pologne comme l’objet principal de la manœuvre géopolitique russe, mais comme en 1945, les conversations sur son avenir ne formeront que le décor de questions plus larges sur la sphère d’influence de la Russie. La Moldavie et la Géorgie sont deux candidats évidents ici, même si la Hongrie et la Roumanie, toutes deux fermement dans l’orbite de l’OTAN, pourraient encore être discutées.

En d’autres termes, que l’Ukraine soit finalement incluse ou non dans les discussions sera finalement sans importance. Pour Poutine, le pays n’est guère plus qu’une marionnette américaine, et pour Trump, c’est un fardeau. Comme la Pologne et le reste de l’Europe de l’Est en 1945, le sort de l’Ukraine sera décidé par la Russie et les États-Unis seuls, et toute implication ultérieure de Kyiv ne sera guère plus qu’un habillage. Encore une fois, nous avons déjà vu ce scénario. Harry Truman a catégoriquement décidé de ne pas accepter les termes auxquels Roosevelt avait abouti avec Staline — mais au moment où il a pris ses fonctions après la mort de FDR, il était trop tard, et il n’avait d’autre choix que de ratifier Yalta lors de la Conférence de Potsdam cinq mois plus tard.

Au final, le feu vert que Moscou a reçu de l’Amérique était un outil plus puissant pour ses ambitions expansionnistes que n’importe quel char ou bombe. Pourtant, les dirigeants soviétiques ne voyaient aucune trace d’ironie lorsqu’ils jouaient le finale orchestral de Une vie pour le tsar lors de leur parade de la victoire en juin 1945, un retour musical à une Russie qui n’a jamais vraiment existé. Huit décennies plus tard, si Yalta 2.0 venait effectivement à se réaliser, il sera curieux de voir si Poutine opte à nouveau pour l’opéra. Quoi qu’il en soit, Michael Romanov serait sûrement fier.