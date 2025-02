Il y a quelques années, l’Université d’État de Louisiane a dévoilé une nouvelle addition à son campus. Pas une bibliothèque ni un laboratoire — mais une rivière paresseuse. Faisant partie d’une expansion de 85 millions de dollars des installations de loisirs universitaires, la piscine sinueuse mesure 163 mètres de long et est bordée de palmiers et de chaises longues. Les choses sont tout aussi frappantes vues du ciel : le contour de la rivière dessine les initiales emblématiques « LSU » de l’école. Pour les étudiants transpirant sous le soleil de Baton Rouge, où les températures de juin atteignent en moyenne 32 °C, la rivière paresseuse est un rêve. « Nous sommes ici pour vous donner tout ce dont vous avez besoin », a déclaré alors le président de l’LSU. « Je ne veux pas que vous quittiez le campus un jour. »

Ce n’est pas que tout le monde ait été impressionné. Surtout parmi les chroniqueurs de journaux traditionnels, la rivière paresseuse a provoqué des moqueries. La rivière, soutenaient-ils, était un gaspillage d’argent, surtout lorsque les frais de scolarité des étudiants ont considérablement augmenté, doublant au cours de la dernière décennie. Pourtant, s’il est facile de rejeter l’« expérience étudiante » dans la bataille pour attirer et maintenir des étudiants talentueux, le fait est que l’LSU prospère, avec une augmentation de 17 % du nombre d’étudiants en dix ans. L’Université d’État de Louisiane n’est pas seule : dans tout le Sud-Est, les inscriptions ont augmenté en moyenne de 5 %, même si ses rivales du New England et de Californie ont chuté.

Ce changement, cela va sans dire, ne peut pas être expliqué par une seule nouvelle piscine, même une aussi magique que la rivière paresseuse de l’LSU. Cela dit, la nouvelle voie navigable témoigne d’un changement fondamental dans la façon dont les jeunes conçoivent ce que représente l’université. Le diplôme, de plus en plus, est un produit, et les universités vendent des expériences, des diplômes — et de la joie. Et si cela offre d’énormes opportunités pour des « écoles de football » comme l’LSU, avec leurs sororités et leur charme décontracté du Sud, leurs cousins du Nord, plus austères, semblent voués à souffrir, surtout s’ils continuent à ignorer les classes moyennes blanches qui remplissaient autrefois leurs salles.

Lorsque j’ai commencé en tant qu’enseignant de littérature dans un internat du New England, il y a près de 20 ans, tout le monde, du conseil d’administration au directeur, prenait au sérieux les admissions à l’université mais était conscient que l’expérience d’admission à l’université de la génération précédente n’était plus valable. Les parents, pour leur part, se sentaient obligés de continuer les traditions, mais se demandaient combien le paysage avait changé. Depuis qu’ils avaient obtenu leur diplôme d’universités d’élite du Nord-Est comme Brown, Harvard et Yale dans les années 80, ils s’attendaient à ce que leurs enfants aient la même chance, surtout lorsqu’ils atteignaient l’âge où la Ivy League était une aspiration réalisable pour des diplômés de prépa avec de bonnes notes. La crise financière a anéanti les derniers vestiges de l’ancienne attente, mais il y avait encore de nombreuses autres « bonnes écoles » parmi lesquelles choisir dans tout le Nord-Est.

Aujourd’hui, cependant, tout est différent. À moins d’obtenir un score dans le top 2 % au SAT, les classes moyennes blanches ont peu de chances d’étudier dans un endroit comme Harvard. En partie, c’est une fonction de la mondialisation des universités américaines. Avec l’essor de The Common App, permettant aux étudiants de postuler à plusieurs universités à la fois, l’enseignement supérieur américain est devenu international, même si la prospérité croissante de Chengdu à Chennai signifie que beaucoup plus d’étudiants peuvent désormais se permettre les frais. L’élite étrangère, en particulier d’Asie, était pour sa part ravie d’envoyer ses enfants dans des internats et des universités américaines. Quant aux enfants eux-mêmes, ils étaient intelligents, motivés et habitués à passer des tests à enjeux élevés.

Le bassin de candidats pour les meilleures universités est devenu beaucoup plus compétitif — et si cela était déjà assez mauvais pour les classes moyennes blanches, les universités ont également adopté des motivations plus « missionnaires ». Réparer les injustices historiques et intégrer des étudiants de première génération dans des institutions d’élite est devenu une priorité absolue. Mais ces processus de sélection sont de véritables boîtes noires, jalousement gardées comme n’importe quel secret d’État. Pourtant, l’impact est clair : des étudiants qui auraient été des candidats sûrs une décennie plus tôt se retrouvaient à l’extérieur, regardant à l’intérieur. Et tout cela était avant George Floyd et les émeutes de BLM, lorsque les universités sont devenues l’épicentre du très vanté « bilan racial » de l’Amérique. Tout cela a atteint son paroxysme en cette année charnière de 2020. Les présidents ont publié des déclarations, le corps professoral a trouvé son Selma, et les leaders d’opinion ont exigé des comptes.

Certes, ces révolutions ont eu un impact profond sur les statistiques d’admission. Au début des années quatre-vingt-dix, par exemple, l’inscription à Harvard était largement régionale et reflétait les démographies régionales. Maintenant, cependant, les objectifs de diversité révèlent que le collège change de cap. Comme va Harvard, va l’université américaine, avec des objectifs visant à refléter la large démographie du pays. Entre 2022 et 2024, le taux d’admission des candidats blancs a chuté de 41 % à 31 %. C’est un grand écart par rapport à il y a quarante ans, lorsque les enfants de mon école de la Nouvelle-Angleterre, très performante, se tournaient presque exclusivement vers les Ivy League ou vers un groupe fermé d’écoles d’arts libéraux régionales. Il y avait quelques collèges tacitement approuvés à l’Ouest et dans le Sud, mais aucun élève de prépa ne se rendait dans les écoles publiques du Sud : celles-ci étaient des « écoles de football » et donc indignes. Historiquement parlant, les attitudes de la Nouvelle-Angleterre envers les écoles du Sud ne peuvent être décrites que comme méprisantes.

Maintenant, cependant, il faut faire face — indépendamment de la concurrence croissante, les pressions financières post-2007 ont rendu les études à Harvard beaucoup moins accessibles. Les coûts de scolarité en forte hausse rendent les aides financières d’autant plus pressantes alors que le prix dépasse les salaires de la classe moyenne, ce qui influence les décisions d’inscription en conséquence. Ce n’est pas que la montée des universités du Sud soit uniquement due à des facteurs de pression. Au contraire, les universités du Sud semblent de plus en plus attrayantes. Comme l’a récemment dit l’un de mes étudiants : « Pourquoi aller à l’école dans le Massachusetts quand je peux aller dans un État beaucoup plus chaud, assister à des matchs et m’amuser ? »

C’est une question légitime, surtout compte tenu des événements des dernières années. Lorsque le Covid a frappé, les confinements ont été politisés presque instantanément. Dans un bastion progressiste comme la Nouvelle-Angleterre, les restrictions étaient extrêmement sévères, les universités étant à l’avant-garde. Pourtant, pour tout étudiant ayant un smartphone, il était facile de voir qu’un autre monde était possible. Pendant qu’ils passaient les meilleures années de leur vie sur Zoom, les étudiants universitaires plus au sud n’étaient pas seulement en cours réels — mais s’enivraient lors des matchs de football et se rendaient au printemps.

De plus, l’influence des réseaux sociaux ne s’arrête pas là. Passez du temps sur TikTok ou Instagram et vous les repérerez rapidement : les filles blondes dansant lors de Rush, le rituel annuel de choix d’une fraternité ou d’une sororité, ou encore « College GameDay » lorsque plusieurs remorques ESPN arrivent pour les festivités d’avant-match. Maintenant, durant plusieurs jours, ils sont accompagnés de concerts, de célébrités et d’une chance de crier en soutien à votre équipe à la télévision nationale. Ensuite, il y a Barstool Sports, un site de culture pop populaire. Présentant des vidéos virales à foison, il met en avant des extraits de gars jouant au poker avec des filles de sororité de l’Alabama. On peut presque entendre le jeune de 18 ans du Connecticut penser : « Je peux suivre mon cours de comptabilité n’importe où ! »

Un autre élément du puzzle ici est de comparer comment les universités de part et d’autre de la ligne Mason-Dixon ont traité le DEI. Dans tout le Nord, les étudiants ont été contraints d’écouter des conférences futiles sur la suprématie blanche et l’anti-racisme. On leur a dit de lire Robin DiAngelo et Ta-Nehisi Coates. On leur a dit de « faire mieux » et de « faire le travail » et d’« être un bon allié ». En résumé, ces étudiants ont été informés qu’ils étaient le problème, peu importe ce qu’ils avaient fait individuellement. Le privilège dont ils jouissaient était systémique, maléfique, total. En discutant avec plusieurs de mes anciens étudiants, ils décrivent des jeux de « bingo culturel » conçus pour sensibiliser. Comme l’a dit l’un de mes anciens étudiants plus épais de peau : « Commencer l’année en étant parmi les pires des pires était plutôt hilarant. »

De manière générale, le Sud a évité de telles manies, allant même jusqu’à s’opposer par la loi. En 2022, par exemple, le gouverneur Ron DeSantis a signé un projet de loi interdisant le DEI dans tous les collèges publics de Floride. C’est un tournant culturel qui perdure jusqu’à ce jour. Alors que de nombreuses écoles prestigieuses du Nord affichaient des « villes de tentes » bleues en soutien aux Palestiniens l’année dernière, leurs homologues du Sud étaient trop occupées par la saison de football universitaire. C’est exactement le genre d’« expérience » dont de nombreux enfants rêvent, avec leur atmosphère de cirque et leurs fûts. Avoir l’un, en tout cas, est perçu comme étrange et aliénant — tandis que l’autre est perçu comme normal.

Non moins important, les universités du Sud ont également ajusté leurs offres. Pas pour elles un catalogue de cours classiques, flanqué de photos bucoliques de la campagne en automne. De nos jours, les collèges se sont embellis, lançant une course aux armements dans laquelle de nouveaux bâtiments élégants, des centres STEM, des salles de sport et des résidences étudiantes sont devenus des moyens de sécuriser des candidats. L’éducation, en résumé, s’est transformée en un produit de consommation, quelque chose que les collèges du Sud semblent heureux d’embrasser. En dehors de la rivière paresseuse de LSU, il y a aussi des améliorations majeures pour les résidences qui ressemblent et se sentent beaucoup plus comme des condos de luxe que les dortoirs exigus des anciens collèges. Ensuite, il y a les salles à manger élégantes, avec leurs grills de niche, et les murs d’escalade et les gymnases high-tech.

Leurs rivaux du Nord, en revanche, semblent peu disposés à participer à l’amusement. D’une certaine manière, c’est assez juste : le collège en tant que club de campagne est facile à tourner en dérision. Pourtant, l’expansion des missions va aussi dans l’autre sens, avec des départements de « studies » douteux qui hantent le campus du Nord. Ni, bien sûr, le DEI n’était réservé qu’aux étudiants. Considérons le Centre de recherche antiraciste, à l’Université de Boston, dont l’académique célèbre Ibram X. Kendi a bénéficié d’un don de 10 millions de dollars de la part du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Maintenant, cependant, le centre ferme, peut-être indicatif de la nouvelle atmosphère culturelle sous Donald Trump.

Pris ensemble, il est facile de voir pourquoi tant d’enfants sont désireux de se diriger vers le sud, les collèges du Sud connaissant une augmentation de 42 % des candidatures au cours des dernières années. Mis à part les chiffres, ces étudiants normaux, blancs et de classe moyenne connaissent le secret inavouable : les « bonnes écoles » ne les veulent pas. Et là où les enfants vont, leurs parents les suivent aussi. Et pourquoi pas ? Leurs salaires de la côte Est et leurs 401-K vont beaucoup plus loin vers le sud, avec un logement peu coûteux, une multitude de terrains de golf et de nombreuses opportunités pour une vie décontractée. Ajoutez quelques rivières paresseuses pour les Boomers, et le flux yankee pourrait encore devenir un torrent.