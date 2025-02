En plus d’être la révolution la plus persistante, celle de la Syrie était aussi la plus totale. Au cours de plus d’une décennie de lutte, le peuple syrien a chassé non seulement Bachar al-Assad, mais aussi son armée et ses services de sécurité, ses prisons et son système de surveillance, ses seigneurs de guerre alliés et ses sponsors étrangers cyniques. La victoire de la révolution a marqué la fin d’une dictature qui avait duré 54 ans — et la mort finale du baathisme, une idéologie qui a piégé des millions d’Arabes pendant presque un siècle.

Née dans l’euphorie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le Parti Baas socialiste arabe a traversé trois grandes étapes, chacune étroitement liée à l’histoire politique tumultueuse de la région. La première étape était celle des rêves utopiques. La seconde impliquait des actions militaires, des prises de pouvoir et des coups d’État. La troisième, et la pire, était celle des idéaux trahis, des dictatures personnelles et des escadrons de la mort brutaux. Pourtant, si le baathisme est enfin entré dans l’histoire, avec le parti syrien officiellement dissous en février, son histoire est loin d’être terminée.

Au contraire, les leçons du baathisme doivent maintenant être absorbées de toute urgence par une nouvelle génération de dirigeants arabes. De la manière dont il a opposé la majorité arabe de la région aux minorités, et de la façon dont il a pris le sens mythique de la destinée de l’idéologie et l’a placé entre les mains de forts personnages, il y a beaucoup à réfléchir pour des hommes comme Ahmed al-Sharaa, même s’ils émergent de milieux idéologiques très différents — surtout s’ils espèrent ne pas terminer leurs mandats soit en exil, soit pendus à une corde.

Fondé à Damas en avril 1947, le baathisme était l’itération la plus enthousiaste du nationalisme arabe. Alors que Gamal Abdel Nasser comprenait le monde arabe en termes stratégiques pragmatiques, comme un lieu pour exercer sa propre influence, les baathistes avaient un sens presque mystique des Arabes en tant que nation transcendant les forces historiques. Comme l’un de ses fondateurs l’a dit, c’était un peuple avec un « droit naturel de vivre dans un État unique ».

De telles idées idéalistes ne sont pas surprenantes. Après tout, l’idéologie a été fondée par des Syriens qui s’étaient immergés dans la philosophie européenne, de Marx à Nietzsche, tout en étudiant à la Sorbonne. Deux des trois fondateurs étaient membres de communautés minoritaires, et il est utile de penser au baathisme comme à un moyen de construire une identité arabe alternative à l’islam. Alors que Salah al-Din al-Bitar était un musulman sunnite, Michel Aflaq était un chrétien orthodoxe. Zaki al-Arsuzi, pour sa part, était un alaouite qui a ensuite embrassé l’athéisme.

Ce que les trois avaient en commun, c’était une volonté de mélanger le modernisme des Lumières avec le nationalisme romantique. Arsuzi, par exemple, croyait que l’arabe, contrairement à d’autres langues, était « intuitif » et « naturel ». Aflaq, pour sa part, a renversé la compréhension habituelle de l’histoire. Il considérait l’islam comme une manifestation du « génie arabe » et jugeait que les anciennes civilisations préislamiques du Croissant fertile étaient également arabes. Peu importe le fait que les Assyriens ou les Phéniciens n’avaient jamais parlé arabe.

Comme d’autres grands récits politiques du 20ème siècle, donc, le baathisme était une tentative de réutiliser les énergies religieuses à des fins séculières. Même le mot « Baath » signifie « résurrection ». Considérez le slogan du parti, « umma arabiya wahida zat risala khalida » en arabe. Cela signifie « une nation arabe portant un message éternel » — ce qui semble étrangement grandiose, même avant de réaliser que « umma » est le mot anciennement utilisé pour décrire la communauté islamique mondiale, et que « risala » est utilisé pour le message divin que le Prophète Muhammad a délivré à l’humanité.

Si une forme séculière de foi messianique était un des volets de l’idéologie baathiste, vous avez un aperçu de l’autre à travers la devise du parti. Proclamant « Unité, Liberté, Socialisme », elle évoquait un État arabe unique et unifié s’étendant de l’Atlantique à l’ouest au Golfe Arabique à l’est, et de la Syrie au nord au Soudan au sud. Cet État arabe, soutenaient les baathistes, devait également être libre de tout contrôle étranger et construire un système économique socialiste. Cela a du sens : la région avait longtemps été exploitée, tant par les Ottomans que par leurs successeurs impérialistes européens.

Au début, le baathisme était diffusé par des médecins ruraux et des intellectuels itinérants. Dans ces premiers jours, la direction était disproportionnellement composée d’enseignants, régnant sur un membership d’écoliers. En 1953, cependant, le parti a fusionné avec le Parti socialiste arabe basé sur les paysans d’Akram Hawrani. Cela lui a apporté une adhésion de masse pour la première fois, et il est arrivé en deuxième position lors des élections de 1954 en Syrie.

Cependant, à ce moment-là, la démocratie devenait de plus en plus rare. Depuis le coup d’État de mars 1949 du colonel Husni al-Zaim, le premier en Syrie et dans le monde arabe, la politique était de plus en plus déterminée par des hommes en uniforme. Le plus significatif de ces soldats était Nasser, qui a pris le pouvoir au Caire en 1952, et est rapidement devenu un héros panarabe après avoir confronté avec succès la Grande-Bretagne, la France et Israël sur le canal de Suez en 1956.

La popularité de Nasser a alimenté un désir populaire déjà ardent d’éliminer les frontières coloniales et, à la demande des officiers baathistes à Damas, la Syrie et l’Égypte ont fusionné pour former la République arabe unie (RAU) en 1958. Pourtant, la conception de l’unité de Nasser, que les Baathistes imiteraient, était totalitaire. Il ne devrait y avoir qu’un seul leader, un seul parti, une seule vérité. Suivant les ordres de Nasser, le Baath syrien s’est dissous. Il ne redeviendrait jamais un mouvement de base.

Entre-temps, des officiers syriens détachés au Caire ont formé un comité militaire baathiste secret. Cela a marqué le début de la prochaine étape du Baath, le parti appartenant désormais fermement aux élites militaires. Suite à l’effondrement de la RAU, en 1962, les Baathistes ont goûté au pouvoir pour la première fois, prenant le contrôle à la fois de l’Irak et de la Syrie. Le Baath irakien avait une composition sectaire différente de celle du syrien. Son adhésion était principalement arabe sunnite, ce qui était une minorité localement mais la majorité dans le monde arabe plus large. Les musulmans chiites d’Irak associaient donc le baathisme à l’identité sunnite et étaient plus susceptibles de rejoindre les communistes, alors le plus grand parti d’Irak. Cela signifiait que le Baath irakien attirait certains — et avait peut-être été soutenu par la CIA — en tant que force anti-communiste. Son coup d’État de mars 1963 a été accompagné d’un massacre de gauchistes. En novembre, cependant, il a été renversé par un autre coup d’État.

« L’idéologie a été fondée par des Syriens qui s’étaient immergés dans la philosophie européenne. »

Le Baath syrien a conservé le pouvoir à partir de 1963, mais était déchiré par des conflits, culminant en 1966 par un coup d’État interne de Salah Jadid. Arsuzi a été ramené de l’obscurité pour jouer le rôle de figure idéologique de l’aile syrienne, mais la plupart des dirigeants originaux du parti, y compris Aflaq, ont fui à l’étranger. Bitar a été assassiné à Paris en 1980.

Les Baathistes se sont retournés les uns contre les autres, leurs ailes syrienne et irakienne devenant des ennemis irréconciliables. En Syrie, une série interminable de purges a encore sectarisé une armée déjà sectaire. Des officiers compétents ont été remplacés par des loyalistes, provenant en grande partie de la même communauté alaouite que Jadid et son allié Hafez al-Assad. L’affaiblissement consécutif de l’armée peut expliquer la perte catastrophique des hauteurs du Golan en 1967, lorsque Assad, alors ministre de la Défense, a donné l’ordre de se retirer bien avant l’arrivée effective des troupes israéliennes.

Sous le leadership « léniniste » de Jadid, le Baath syrien a pratiqué un gauchisme de haut en bas visant à éliminer l’ancienne bourgeoisie. En 1970, cependant, le « pragmatique » Assad a lancé un nouveau coup d’État interne. Jadid a été envoyé en prison, où il a languis jusqu’à sa mort. Assad a atténué la guerre des classes, se concentrant plutôt sur la construction de sa propre base de pouvoir. Le Baath irakien, quant à lui, était revenu au pouvoir en 1968, et Saddam Hussein a gravi les échelons jusqu’à devenir leader absolu en 1979.

Cela marque la troisième étape du Baath, au cours de laquelle le parti est devenu un véhicule pour des dictatures à homme unique. Des cultes de la personnalité ont exalté Assad et Hussein avec des rassemblements de masse et des titres comme « premier pharmacien » ou « héros de la guerre et de la paix ». Ils ont été célébrés comme « leader éternel » et « symbole de la révolution arabe » — comme si la nation jusqu’alors déifiée avait été réduite à une seule figure.

Certaines sections de la société ont bénéficié, au moins pendant un certain temps, de ce système. Des membres de communautés rurales jusqu’alors marginalisées, y compris des minorités religieuses, sont entrés dans l’armée et les services de sécurité. Certains membres de la classe ouvrière urbaine ont bénéficié d’emplois dans le secteur public en pleine expansion. En Irak, l’énorme richesse pétrolière a permis un développement rapide des infrastructures civiles. Pourtant, une répression politique terrifiante et une corruption massive ont provoqué une fuite des cerveaux, effrayant les investissements tant de Damas que de Bagdad.

Ensuite, le régime de Hussein a gaspillé la richesse de l’Irak dans des guerres de choix. Malgré un sanglant statu quo face à l’Iran et une défaite embarrassante au Koweït, Hussein a salué ses victoires. Dans ce cadre, il a emprunté au manuel baathiste : Assad avait fait quelque chose de similaire en 1973, après avoir perdu contre Israël lors de la guerre de Yom Kippour. L’écart entre la rhétorique et la réalité était vaste et croissant, peut-être inévitable compte tenu des aspirations totalisantes du baathisme.

Tout en continuant, Assad et Hussein ont construit des États de sécurité redoutables. Loin d’unir le peuple, la répression dans les deux pays a rapidement pris des tonalités ethniques et sectaires. Hussein a tué des dizaines de milliers de Kurdes — l’atrocité chimique de 1988 à Halabja était particulièrement infâme — avant d’exterminer les musulmans chiites lorsqu’ils se sont soulevés contre lui en 1991. Hafez al-Assad a répondu au défi des Frères musulmans en tuant jusqu’à 40 000 personnes à Hama en 1982. Puis le fils d’Assad, Bachar, qui a hérité de la présidence en 2000, a surpassé son père, répondant à la révolution de 2011 en tuant des centaines de milliers.

Hussein a été déposé par l’invasion anglo-américaine de l’Irak en 2003, et a rapidement rencontré sa fin au gibet. Beaucoup de ses officiers de sécurité ont ensuite rejoint l’EI, qui — malgré sa rhétorique religieuse — est en réalité le successeur le plus proche du Baath : les deux se réjouissent de la surveillance de masse, de la détention et de la torture.

Que sont devenus « Unité, Liberté, Socialisme » ? Au lieu de l’unité, le Baath a apporté la division et le contrôle, fragmentant la société par l’ethnicité, la secte, la classe et la région. Au lieu de la liberté face aux puissances étrangères, l’Irak et la Syrie se sont retrouvés occupés. Dans les deux pays, le socialisme a abouti à des sanctions, au néolibéralisme et à la corruption.

Dans le drame grec, le héros tragique est abattu par un défaut fatal dans son caractère. Le défaut du parti Baath était son identification des Arabes avec le pouvoir d’État, puis la réduction de l’État à un pouvoir personnel. On peut dire qu’une nation arabe existe, et parfois elle transcende même les frontières étatiques. Le Printemps arabe l’a prouvé, lorsque des Arabes de Tunis à Sana’a, s’influençant mutuellement, se sont tous révoltés simultanément. Mais les pays arabes incluent des peuples non arabes, et les Arabes eux-mêmes sont pluriels et divers, bien plus grands et plus créatifs qu’un seul homme ou une seule idéologie mystique ne pourraient jamais l’être.

Il reste encore une question : quelles leçons les dirigeants présents et futurs devraient-ils tirer de l’échec du baathisme ? D’abord, que les hommes forts sont fragiles et facilement brisés, quelle que soit leur idéologie. Ensuite, que les États hautement centralisés et hyper-autoritaires construits par de tels hommes se terminent par une défaite militaire et un effondrement économique. Ces dictatures affaiblissent et appauvrissent la société, et ne fournissent de sécurité à personne, pas même aux hommes forts à la fin.

Il y a aussi une dimension de politique étrangère ici. Les Arabes ont longtemps été attaqués par une série d’États étrangers : Israël, les États-Unis, la Russie et l’Iran. Le besoin de gagner la liberté face aux ennemis de la nation — ou du moins de dissuader leur agression — est plus crucial que jamais. Mais saisir le contrôle de l’État par la force militaire n’est pas suffisant pour changer l’équilibre. Il n’y a pas de raccourcis. Un pouvoir durable ne peut être construit qu’en libérant le peuple plutôt qu’en l’étouffant : et cela signifie que les droits humains et civils sont des outils essentiels dans la construction du pouvoir national. Une fois que les peuples de la région arabe et musulmane seront capables de s’exprimer librement et de déterminer leurs affaires démocratiquement, alors leurs diverses politiques seront prêtes à coordonner leurs énergies. Et cela, plus que le baathisme ne l’a jamais fait, changera véritablement le monde.