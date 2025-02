Les présidents décédés ne deviennent que rarement viraux. Il y a, bien sûr, des exceptions glorieuses — écoutez, par exemple, LBJ plaidant pour des pantalons qui ne « me coupent comme une clôture en fil de fer », ou JFK s’emportant au sujet des meubles (« Eh bien, c’est manifestement une erreur »). En règle générale, cependant, le contenu circulant sur les commandants en chef d’après-guerre est digne mais ennuyeux, fascinant pour les passionnés d’histoire américaine mais ne contenant jamais rien qui pourrait faire évoluer leur réputation historique.

Sauf Richard Nixon. Ces dernières années, le profil du 37e président sur les réseaux sociaux a évolué, passant du Tricky Dick familier à des sommets beaucoup plus raffinés. TikTok Nixon est un homme d’honneur, un idéaliste, un homme d’État doué de manière préternaturelle, armé d’aperçus acerbes sur le pouvoir des médias américains et de prédictions étrangement précises sur l’état actuel de l’Israël, la Russie et la Chine — tantôt sentimental, même raconteur de potins, mais toujours le défenseur intrépide de l’homme ordinaire.

Ce n’est pas seulement l’histoire de quelques indicateurs en ligne qui montent régulièrement. Au contraire, le revival de Nixon sur les réseaux sociaux compte dans la politique sordide d’ici et maintenant. À une époque de polarisation, et dans un contexte où les jeunes sont de plus en plus désenchantés par la démocratie elle-même, la glorification croissante du seul commandant en chef à avoir démissionné dans le déshonneur est un signal d’alarme pour l’avenir de la république.

À première vue, la personnalité en ligne de Nixon est remarquablement douce. Il y a une bonne raison à cela : la plupart des extraits sont découpés d’interviews post-Watergate, lorsque Dick vantait tranquillement des ouvrages de politique étrangère qui, selon son biographe Evan Thomas, étaient « modérément intéressants et se vendaient modérément bien ». C’est Nixon au repos, désireux de partager sa sagesse populaire sur une vie passée au service entre ses jugements sur Mao et le Shah. « Ce qui donne un sens à la vie, c’est un but — un objectif, la bataille, la lutte », dit-il dans un de ces clips. « Même si vous ne le gagnez pas. »

Passez du temps dans le monde de Nixon, et vous remarquerez rapidement des extraits bien plus audacieux dans leur admiration pour Tricky Dick. Voyez, par exemple, les extraits de Mad Men dans lesquels Don Draper est soudain captivé par le discours d’inauguration de Nixon en 1969, ou quand il s’extasie sur le parcours difficile du républicain vers la vice-présidence seulement six ans après avoir quitté la marine — tout cela avant que ce burr familier n’interrompe notre visionnage habituel avec une série de coupes rapides.

Une telle lionisation a du sens si vous savez d’où proviennent la plupart de ces extraits : la Richard Nixon Foundation, le co-propriétaire de la bibliothèque de l’ancien président à Yorba Linda, en Californie, et une organisation pour laquelle la phrase « ce n’était qu’un cambriolage » est considérée comme une somme juste de son héritage. L’année passée a vu l’institution devenir non seulement un lieu de rencontre de plus en plus Trumpy pour les grands et les bons du GOP, mais aussi un protagoniste si efficace de Nixon sur les réseaux sociaux qu’elle a évincé de nombreux enregistrements plus épicés de la Maison Blanche des premiers résultats de recherche sur YouTube — et a augmenté sa base d’abonnés de 236%.

Pour le connaisseur de Nixon, c’est l’équivalent historiographique de voir les joues de bullfrog de l’ex-président grimacer à travers un découpage de culturiste en bord de mer. Des éléments de l’image globale sont reconnaissables : la maîtrise de Nixon en matière de politique étrangère, par exemple, ou sa méfiance profonde envers les médias. Pourtant, absents de l’image sont le racisme, l’homophobie — et, n’oublions pas, les crimes.

Qui regarde ces choses ? Malgré le goût Boomer de nombreux événements en personne de la fondation — vous aussi, vous pouvez célébrer « les femmes et les filles de votre vie » avec un coureur de plaisir Title IX — le public le plus réceptif au nouveau Nixon séduisant semble être de jeunes électeurs conservateurs occupant un paysage médiatique de plus en plus polarisé. Élevés sur un régime médiatique constant de perspectives diverses, fragmentées à travers plusieurs plateformes de médias sociaux (généralement TikTok), les membres de la Génération Z sont plus cyniques et anxieux que leurs parents. Ils trouvent également que les marques d’actualités grand public sont de plus en plus peu fiables, avec seulement 56 % des 18-29 ans ayant une « grande » ou « certaine » confiance dans les organisations d’actualités nationales. C’est en baisse par rapport à 62 % en 2016, une baisse encore plus prononcée parmi les Millennials.

Cette méfiance est encore plus marquée parmi les jeunes républicains, un nombre croissant d’entre eux faisant entièrement confiance aux nouvelles qu’ils consomment sur les réseaux sociaux. Parmi cette cohorte se trouve la manosphère intellectuellement impressionnable, pour qui Nixon est devenu une cause célèbre, un appel qui a du sens si l’on considère l’image que l’ancien président a de lui-même en tant que solitaire complexe mal compris et diffamé par l’establishment libéral. « Je ne savais pas, jusqu’à ce que Tucker l’explique dans l’émission, à propos de Nixon », a déclaré le podcasteur Joe Rogan en juin dernier, faisant référence à une théorie du complot suggérant que Bob Woodward et la CIA ont piégé le président de l’époque pour le Watergate. « Nixon, qui est le président le plus populaire de l’histoire — c’était un coup orchestré par le gouvernement ! »

Comme le suggère la caractérisation de Nixon par Carlson, il est facile de le voir comme un substitut des années 70 pour Donald Trump également, les deux hommes étant des victimes indésirables d’un establishment libéral snob déterminé à préserver son monopole sur le pouvoir au détriment du public américain travailleur. Les républicains sont également enthousiastes à l’idée d’écho du dicton de Nixon selon lequel « quand le président le fait, cela signifie que ce n’est pas illégal » chaque fois qu’ils se sentent obligés de défendre l’ancien homme d’affaires (il s’avère que cela n’est généralement pas le cas.) Un bon exemple est Ted Cruz, qui a soutenu que la démocratie devrait être décidée « dans l’urne » — même si les républicains ont essayé d’annuler l’élection de 2020.

C’est une comparaison superficiellement attrayante. Beaucoup a été écrit en comparant les présidents 47 et 37, principalement sur leur animosité envers la presse, les femmes, les minorités ethniques et le règne de la loi. Les similitudes dans leurs personnalités sont également un sujet populaire. « Il y a un centre volcanique chez les deux hommes : les tirades, la colère, les préoccupations paranoïaques ; la haine », a déclaré l’historien Timothy Naftali en 2018, spéculant que Trump pourrait encore adopter un comportement « Nixonien » douteux.

Ils s’appréciaient certainement. « Je pense que vous êtes l’un des grands hommes de ce pays », a écrit Trump à Nixon en 1982, quelques jours après que le duo ait été aperçu ensemble dans un club de restauration à New York. Au cours d’une série d’échanges, et pendant une belle nuit à Houston, les deux ont discuté de tout, des Admirals du New Jersey à l’importance d’utiliser des foules comme « accessoires » lors des rassemblements. Pat Nixon espérait même que Le Donald lui-même pourrait se présenter à un poste politique à l’avenir. « Comme vous pouvez l’imaginer, elle est une experte en politique », a écrit son mari admiratif, « et elle prédit que chaque fois que vous déciderez de vous présenter à un poste, vous serez un gagnant ! »

Trump a fait encadrer cette lettre, promettant plus tard qu’il allait l’accrocher dans le Bureau ovale. On ne sait pas s’il l’a jamais fait — ou en effet si cela a servi moins de source d’inspiration que d’avertissement sur ce qu’il ne faut pas faire à la Maison Blanche. Au plus fort des spéculations sur la destitution, durant son premier mandat en 2019, Trump a affirmé qu’il ne subirait pas le même sort que son prédécesseur depuis longtemps décédé parce qu’il ne serait jamais assez lâche pour démissionner. De même, le 47e président se plaignait de la réticence de Nixon à laisser son personnel indiscipliné mariner dans leur propre insubordination avant de les renvoyer. En fait, on peut faire un argument plausible selon lequel Trump voit Andrew Jackson, et non Tricky Dick, comme sa principale inspiration présidentielle. Après tout, c’est le portrait de Old Hickory, et non la lettre de Nixon, qui occupe une place de choix dans la plupart des séances photo au Bureau ovale.

Mais si Trump lui-même a laissé Nixon derrière lui, ses acolytes ne l’ont clairement pas fait. « En ce qui concerne la politique étrangère, » a déclaré Vivek Ramaswamy lors de sa tentative avortée pour la nomination du GOP en 2023, « le président que j’admire le plus est Richard Nixon. » Les perspicacités astucieuses du Californien sur la psyché russe ont régulièrement été citées comme source d’inspiration par des conservateurs activistes pour mettre fin à la guerre en Ukraine, une possibilité laissée inexplorée par l’administration Biden. « Ma réponse à toute cette proposition de […] savoir si les Russes peuvent être dignes de confiance est très simple : seulement si nous faisons des accords qui sont dans leur intérêt de respecter, » a déclaré Nixon à un intervieweur. C’est une leçon que les figures du monde de Trump ont été plus qu’heureuses d’absorber. « Si nous ne faisons pas attention, » a dit l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, « cela se transformera en le Vietnam de Trump. C’est ce qui est arrivé à Richard Nixon. Il a fini par posséder la guerre et elle est tombée comme sa guerre, pas celle de Lyndon Johnson. »

En fin de compte, cependant, ces comparaisons ne peuvent être poussées que jusqu’à un certain point. Les tarifs de Trump, et ses rencontres avec le Mao de Pyongyang, se comparent mal à l’ampleur des réalisations de l’administration Nixon dans la reconstruction de la crédibilité des États-Unis tout en prétendant ne pas perdre en Indochine. C’est parce que la vision globale des deux hommes est fondamentalement différente. Alors que Trump dirige son pays à l’étranger comme s’il était encore un propriétaire rapace des années 80, Nixon savait que le pouvoir américain reposait sur l’exploitation de sa position fragile en tant que primus inter pares.

Il y a, bien sûr, d’autres différences évidentes. Là où Nixon était personnellement courageux, s’engageant en 1941 malgré sa foi quaker, Trump a déclaré que le fait d’éviter de contracter des IST dans les années quatre-vingt-dix était son propre « Vietnam personnel » — même s’il a reçu un diagnostic douteux d’éperon osseux pour éviter d’être enrôlé dans la vraie chose. Là où Trump a fait du terme « braggadocious » une partie de sa marque personnelle, Nixon était si socialement maladroit qu’il ne pouvait pas regarder son médecin dans les yeux et se sentait obligé de s’excuser auprès de son chercheur pour avoir ri de The Dick van Dyke Show.

Cela dit, une similitude très évidente entre les deux hommes réside dans leur haine de ce que Nixon appelait l’« establishment libéral » — l’ancien président étant cité comme une source d’inspiration parmi les penseurs conservateurs. À la tête de la charge se trouve le soi-disant Léniniste de droite Christopher Rufo, qui, lorsqu’il ne rédige pas de plans de cours pour les enseignants en Floride, plaide pour l’élévation de Nixon en tant que père spirituel du Parti républicain moderne. L’ex-président « a fixé les enjeux pour le public américain et a établi des thèmes qui dominent encore la politique américaine aujourd’hui », a écrit Rufo en 2023.

Selon Rufo, les plans de Nixon pour réformer la bureaucratie ; rétablir la loi et l’ordre en écrasant les groupes radicaux de gauche ; et créer une « contre-élite » conservatrice pour supplanter les journalistes libéraux forment un plan idéal pour reconstruire l’Amérique. Le résultat, soutient l’activiste, serait une véritable « république pluraliste » qui privilégie « l’excellence à la diversité, l’égalité à l’équité, la dignité à l’inclusion, l’ordre au chaos ».

C’est une vision de l’Amérique que le GOP tente d’atteindre depuis 1968 — mais que le mouvement conservateur est plus proche que jamais de réaliser. La croisade de Nixon a commencé au milieu des années soixante, dans une Amérique qui, bien que déchirée par des manifestations, des crimes violents et la ségrégation raciale, était encore éprise d’un consensus libéral qui a maintenu les queues de Tricky Dick courtes en 1972. Il a peut-être écrasé George McGovern dans une victoire écrasante, mais les républicains et le grand public se sont rapidement retournés contre lui une fois que l’ampleur complète du scandale du Watergate a été révélée. Maintenant, cependant, le GOP domine les trois branches du gouvernement américain, encouragé par une machine médiatique de droite qui pousse à éroder la capacité de ses opposants à nommer des juges, à empêcher le gerrymandering, à exercer le droit de vote, ou même à garantir une transition de pouvoir sécurisée.

Pauvre Richard. Bien que Nixon n’ait jamais été lent à voir des opposants à chaque coin de rue, et qu’il ait certainement voulu mettre sur la touche politiquement autant de personnes que possible, ces actions n’ont jamais été consciemment entreprises pour saper la démocratie. S’il était en vie aujourd’hui et d’une manière ou d’une autre opérait dans notre paysage politique, peut-être que les choses seraient différentes. Comme Geraldo Rivera l’a dit avec regret au présentateur pro-Trump Sean Hannity en 2019 : « Nixon n’aurait jamais été contraint de démissionner si vous aviez existé dans votre état actuel en 1972, ’73, ’74. »

Il est certain, cependant, que l’émergence d’un nouveau Nixon en tant que Jérémie conservateur est déjà suffisamment mauvaise pour la santé de la république. Alors que l’occupant de la Maison Blanche n’est ni assez puissant ni assez motivé pour écarter les protections l’empêchant d’assumer le pouvoir, les 47 % des Américains qui considèrent qu’une seconde guerre civile est inévitable pensent probablement qu’une telle figure pourrait bientôt émerger. D’ici là, les électeurs n’auront plus de type Nixon à malmener, mais plutôt quelqu’un de bien plus dangereux.